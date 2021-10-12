На карте Келлера 1590 г. показаны ещё не утонувшие земли Севера (Гиперборея) и Востока (Пасифида на Пассивном-Тихом океане). До природной катастрофы эти земли были хорошо заселены и благоприятны для жизни. Это отмечается и на притоке Лены реке Алдан. Но есть там одна область, которая вдруг лишилась жизни. Это пустыня Лоп. Следует отметить, что произошло это недавно, до момента переиздания новой карты Асии в 1590 г. На карте Келлера отмечено, что это «новое описание Асии». Эту область Лоп автор карты замыл от городов, так как города на ней пропали, были покинуты.

Пустыня Лоп

Пустыня и равнина в библейских переводах означают одно и тоже. Что это за загадочная пустыня Лоп (Lop). Она расположена в междуречье рек Лена и Алдана (жёлтый овал). Там человек «испытывает галлюцинации и видит миражи». На карте Келлера 1590 г. она полностью замыта и закрыта надписью. «Эта пустыня совершенно безплодна и не пригодна для жизни людей и животных» (так написано на карте).

Сейчас это современная Усть Алданская котловина с центром-алас Мюрю (Муру на якутском). Алас Мюрю расположен между реками Лена и Алдан в заречной зоне республики Якутия, входит в зону Лено-Амгинского междуречья.

Здесь множество карстовых небольших озёр, в центре находится озеро Мюрю. Эти озёра высыхают.

Оз. Туора Кюэль на реке Татта

Река Мюрю

Здесь размещается административный центр Усть-Алданского улуса — село Борогонцы.

Усть Алдан, музей Дружбы

Название Борогонцы сейчас пытаются объяснить именем Чингис-Хана (Борджигин), хотя есть более логичное обьяснение Бор-Север (ГиперБорея). То есть Северные Гонцы (версия автора). По краям растёт лес берёзовый и лиственный. Никаких пугающих миражей тут не отмечено. Эта земля почему-то стала безплодной и отсюда ушли народы.

Здесь на самом деле земля промёрзла на 400 м (интернет). А сейчас тут лошадки пасутся. Даже на гербе Усть Алданского района нарисована Белая Лошадь. Что очень странно для якутов.

Лошади на берегу озера Мюрю

Их главное животное-Олень. Ещё до опустошения этой земли некие народы здесь разводили белых лошадей.

Но не только из-за промерзания покинута была земля. Оказывается, эти земли были сильно засолены на глубину 1 м. Это видно на карте засоленности земель. Там сплошная красная зона. Поэтому здесь ничего не росло долгое время. И сейчас тоже не густо с растительностью.

Интересная история присоединения этих земель Российской Империей. Русских казаков здесь встретили настороженно и сопротивлялись. Но потом местные добровольно решили подчиниться «Белому Вождю»-так они называли русского царя. Это тоже указывает косвенно на когда-то здесь царствовавшего Белого вождя, потом ушедшего в центр России из-за природной катастрофы. И вот он вернулся в лице казаков.

Алас (район) Мюрю.

« Как постоянное место улусного центра алас Мюрю (местность Томтор) был определён в 1805 году. Были выстроены улусная управа, церковь, школа, жилые и хозяйственные постройки. В 30-е годы 20-го столетия разрастающееся село спустилось с горы и начало выстраиваться в долине озера. К 1936 году были построены современные и просторные по требованиям того времени школа, больница, кинотеатр, клуб. Из построек довоенного села сохранилось до наших дней лишь здание больницы (в западной части села). Клуб с богатейшей библиотекой с редчайшими изданиями, а также с располагавшимся в здании краеведческим музеем сгорел в 80-е годы XX века. Уникальное здание сельского кинотеатра было снесено при постройке первого многоэтажного каменного благоустроенного дома в 90-е годы. Здание Мюрюнской средней школы № 1, построенное под руководством героя гражданской войны Г. В. Егорова, вопреки мнению общественности улуса также было снесено».

Значит, население всё-таки проживало на возвышенности, а сама котловина Мюрю пустовала из-за вышеперечисленных причин-промерзание и засоленность. Потом постепенно «село спустилось с горы» «в 30-е годы 20-го столетия» . Природа здесь «исправилась».

«До начала 90-х годов XX века жители села Борогонцы по праву гордились своим Парком культуры и отдыха, не уступавшим своими постройками даже столичному парку. Популярностью у сельчан и молодёжи пользовались летний кинотеатр, танцевальная площадка, тир, многочисленные киоски и летние кафе. Особым очарованием обладала входная арка парка. К сегодняшнему дню о былой красоте свидетельствуют лишь все ещё сохраняющиеся березовые аллеи.

Особой достопримечательностью села является Борогонский ипподром».

Население

Основное население сейчас якуты. Вот они стоят возле памятника 4-х метровому силачу Майагатта Бэрт Хаара.

ИТАК. Ценность Пустыни Лоп до её затопления заключалась в том, что это был великий транспортный путь в Гиперборею к рекам Яна, Индигирка, Колыма от «древнего» Якутска. Видно, в устье Алдана нарисован большой каменный мост. Через него и пролегал древний путь на Север к побережью Ледовитого Океана. Он утратил своё значения после гибели Гипербореи.

Возможно, пустыня Лоп была покинута людьми из-за внезапной засоленности земли (потоп в котловине). Это видно на карте засоленности земель России. Прямо на месте пустыни Лоп солёные земли на глубину 1м. Потом они восстановились, соли разбавились дождями.

Так, кто же жил на этой земле до природных катаклизмов и разводил белых лошадей.

Судя по названию Лоп, здесь жили древние «лопари». И такой народ живёт до сих пор, но на другой земле (Кольский полуостров и Скандинавия)

Финские лопари

Лопари Лапландии (Мурманск)

Возможно, отсюда из пустыни Лоп (центр оз. Муру-Мюрю) народ «лопари» -саамы-самары ушёл после похолодания (там земля промёрзла до 400 м и стала не пригодна для жизни) в Мурманскую область (Лапландию) на Кольский полуостров и Скандинавию. Лопари унесли с собой названия, оставив топонимы на своей дороге странствий. Например, город Ханты-Мансийск раньше назывался Самара. Лопарей звали «самарами». Может отсюда истоки названия Мурманска и Мурома от места проживания лопарей в Муру.

Лопари и стали основой народов Скандинавии, когда там поселились.

В эту землю после её восстановления пришли якуты (о населении информации не найдено) и поселились здесь, сначала на горе, а когда земля ожила, спустились в котловину.

Судя по названию озера Муру, Лопари жили в долине с центром в пос. Борогонцы на озере Мюрю. Именно среди них (северных народов) встречалось такое психическое расстройство-мерячение. О нём написано на карте Келлера в пустыне Лоп. «С. И. Мицкевич, говоря о симптоматике заболевания, отмечал, что пациенты жаловались на боли и замирание сердца, спазмы в горле, боли в различных частях тела, позывы к рвоте. Припадки сопровождались судорогами, галлюцинациями, «страстными позами», громкими криками или песнопениями». Возможно, это просто шаманство (в трансе). Такое психическое растройство отмечено в надписи на карте Келлера в области пустыни Лоп.

Вот фото шаманов лопарей. Какое сходство со шведским борцом за чистый климат Гретой Тумберг и батькой Махно.

Вот лопари в землянке.

Глядя на фото, начинаешь трезво относиться к призывам народников вернуться к исконному старому укладу, разрушенному «оккупантами». По фото видно, как жизнь сейчас изменилась коренным образом. Жизнь стала лучше в корне недавно в современное время. А в прошлом осталась Величайшая трагедия народов- Великое переселение народов из ГиперБореи и Пасифиды в центр России. Жизнь была настолько тяжела, что лопари даже забыли, откуда они пришли. Природная катастрофа вернула людей в землянки в несусветную бедность. Что потом стало поводом считать, что наши предки всегда жили в пещерах и в землянках, такие они были дремучие и непритязательные, «почти что звери». Конечно, озвереешь от такой скитальческой жизни. Зато, когда они осели, жизнь перевернулась и наладилась.

Саамы

Обратите внимание на одинаковую одежду лопарей саамов Кольского полуострова и якутов с Усть-Алдана (село Мегино-Алдан).

Значит, действительно, лопари ушли с Алдана из пустыни Лоп (Муру) на Кольский полуостров. Они частично перемешались родством с якутами. По пути движения они оставляли часть народа и топонимы Мурома, Мурманы. Из Урманов был Олег Вещий-князь урманский.

Очень интересен их головной убор в виде звезды или солнца с лучами н верхнем фото с лошадями. Как у Бога Солнца Митры. У него тоже была такая шапка. На фото справа Митра, слева Луна-Месяц и в центре Георгий (Итальянская фреска).

А вот какие избушки на курьих ножках у Саамов-амбар на фото.

После восстановления земель котловины Усть-Алданского района (Мюрю) в покинутые города пришли якуты, а потом сюда пришли казаки Российской империи. Они вернули России, покинутые из-за похолодания земли, а якуты признали власть «Белого царя». Такова версия истории древней «Пустыни Лоп», известной уже в 1590 г. на карте Келлера, на которой это уже была «пропащая» земля-«безжизненная» и «бесплодная».

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

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3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

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51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

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64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

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79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп (Мюрю) на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г. Автор Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).