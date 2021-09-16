Судя по старой карте Келлера 1590 г, на Востоке (Чукотка) произошла грандиозная природная катастрофа, тогда затонули восточные земли в Тихом океане. На приложенной карте «отвалился» и затонул край материка за чёрным контуром. На месте затонувших земель в Тихом океане образовалось 4 моря (Охотское, Берингово, Японское, Жёлтое), одно из них Охотское море.

В центре контур Охотского моря (Рай)(фиолетовый контур) и округ впадающие в него 4 реки.

На его месте раньше находился Рай славян (Се Ирий-Сирия) «остров Буян» (п.79). От имевшийся там райской реки остались 4 райские реки- Пенжина, Охота, Уда и Амур. Они впадают в Охотское море.

Самое замечательное, на карте нанесены конкретные древние города, существовавшие ещё во времена «Рая» ( ещё незатонувшего Острова Буяна). Города принадлежали Исполинам, предшественникам малорослого «человечества», которое они взрастили на Острове Буяне (теперь там Охотское море).

Если будут найдены эти города, то будет доказана верность карты Келлера. Самое ценное в этой карте- на ней нанесены все древние города рек Охота, Пенжина, Уда, Амур, Лена и Анадырь. По этим рекам пролегают туристические маршруты. Туристы ходят мимо них и не подозревают, какие сокровища лежат рядом.

В 17 веке русские землепроходцы прошли по этим местам с разведкой, узнать, что осталось от их прежнего «Рая». Вот эти экспедиции и их маршруты к Охотскому морю.

Начнём с реки Охота.

Найдём все древние города на второй «райской» реке Охота (первая это река Пенжина). Это знаменательная река, названная в честь первой Жрицы ГеКаты-Окат (автор). Другое её имя Луна-Селена-Ио на эллинском. Река Охота берёт начало с ледника гор Сунтар Хаята (белый овал).

Она знаменита тем, что по ней можно было попасть с Ледовитого (Белого-Молочного) океана в Тихий океан, двигаясь по реке Индигирка, а потом по реке Охота (из «Индии» в «Египет» сибирский). Или двигаясь по реке Колыма, а потом по реке Охота, или по реке Лене, а потом по реке Охота.

Река Охота это библейская река Гихон (Геон) №2, обтекающая землю Куш (см подробнее п.79). Там осталось село Кушка. Село Кушка (в библии есть такая райская земля Куш) было переименовано в Гижигу. Там же река Гижига и Гижигская Губа –залив.

Эта земля «Куш» на предполагаемой реке «Гихон» на карте Келлера называется Эгригайя (Egrigaia). Так звали «Стражей»-Ангелов (Экгрегоры или Григорьи). Здесь обитали Стражи Рая. Они стерегли северную границу Рая (Буяна). Охота протекает между Кухтомким хребтом и Юдомским хребтом.

Итак, какие города на реке Охота надо найти. Предполагаемое их расположение нанесено на прилагаемой современной карте в виде красных треугольников.

Начнём с устья (впадения в Охотское море). Там река Охота разделяется на 2 устья. На карте Келлера 1590 г. фиолетовым цветом нанесён контур затонувшей земли. Остались только Камчатка и Сахалин.

1. Первый древний город Канглу находится в районе современного посёлка Новое Устье.

2. Второй город Пазанфу. Он лежит посередине между современным городом Охотск и посёлком Медвежка на противоположном берегу.

3. Третий город Кингуи лежит напротив современного посёлка Уога на противоположном берегу реки Охота.

4. Четвёртый город Калатия Салата (Калатия Золотая) лежит у подножия гор Сунтар Хаята в истоке притока Делькю Охотская. Там была ставка Вестников –Аггелов, северных стражей Рая. Там современных поселений нет. На первой карте видно, как с ледника начинается Делькю-Охотская.

Смотрите какие интересные каменные структуры на берегу реки Дельку Охотская-притока Охоты

Что из себя могли представлять эти города исполинов? Может просто обнесённые каменной «литой» стеной из крупных камней места, подобные, как в скандинавских мифах, одиноким жилищам с каменными стенами, построенные многорукими гигантхейерами. На их месте в настоящее время могут быть всего лишь груды разрушенных камней. Цивилизация Исполинов была «зачищена» самими же исполинами, но может что-то осталось. Исполины носили крупные украшения (нечеловеческие), их тоже можно поискать. Также остатки крупной посуды или производств. Также должны быть остатки и человеческих поселений, в которых они воспитывались исполинами.

Обращает на себя внимание соседство с обеих сторон реки Охота рек Кухтуй и Юдома. Это вероятно верные соратники жрицы Луны Кухулин и Удо (Худо или Гедеон библейский-великий военноначальник, отец «НавуХодоносора»).

А вот сведения о Кухулине из Википедии.

Ку́ху́лин (ирл. Cú Chulainn «пёс Куланна») (Ку Чулаин? Ку Хулаин?) — герой ирландских мифов. Полубог, герой уладского цикла саг, а также шотландской[en] и мэнской мифологии. Считается воплощением ирландского бога Луга, который в то же время является его отцом . Мать Кухулина — Дехтине[en], сестра Конхобара, сына Несс.

При рождении был назван именем Сетанта (ирл. Sétanta), прозвище «пёс Куланна» получил в детстве, когда убил свирепого пса Куланна, напавшего на него, и предложил себя Куланну взамен. В возрасте 17 лет собственноручно отбил атаку войск королевы Медб на Ольстер, об этом повествуется в сказании Похищение быка из Куальнге. Кухулину было предсказана вечная слава, но короткая жизнь. Он получил известность за свою боевую ярость, по-ирландски именуемую «риастрад», ríastrad[6], которая превращала его в чудовище, не разбирающее друзей и врагов. Кухулин сражался в колеснице, запряжённой конями по имени Серый и Чёрный[en], которой управлял его верный друг Лаэ».

Кстати топоним- село Кулан есть на карте Забайкалья (рядом с городом Нерчинск).

И топоним Луга есть на карте России, город Усть Луга, Луганск. Луга отец Кухулина-полубога. А вы думали это название полянки. Все названия на карте нанесены со смыслом и означают великих союзников ГеКаты-Луны-Владычицы.

Итак, здесь надо найти 4 древних города.

Река Уда

Найдём все древние города на третьей «райской» реке Уда.

Река Уда впадает в залив Удская губа Охотского моря. В библии это третья река Хиддекель (Тигр-Железная) или Худиш эль. Ей соответствует река Уда. Названа в честь великого военноначальника Удо (Гедеон) верного союзника Верховной Жрицы Гекаты-Луны. Прозвище Удо было Железный Дуб, древо рода которого было срублено под корень (так сказано в библии). Только «железный корень» его останется.

Река Уда с высокими обрывами.

Рассмотрим реку Уда с древними городами на старинной карте Келлера. Они отмечены на современной карте в виде красных треугольников.

На карте Келлера предполагаемая библейская земля «предсирийская»-(перед Раем-Ирием-Сирией) названа на карте Кергуих. Керго-Карга жрица была женой Воронея, давшей род Зевса.

Итак, найдём предполагаемые местонахождения древних городов исполинов на современной реке Уда. Начнём с устья реки Уды-место впадения в Удскую Губу.

1. Первый город Cacianfu (Какианфу) лежит на месте современного города Чумикан и посёлка Неран на побережье Удской губы, напротив лежит посёлок Алгазея.

2. Второй город на побережье Удской Губы это Rosain (Росаин). Он находится приблизительно в районе современного посёлка Тором. (Росса-роза шиповника цветок жрицы Гекаты-Луны -Малая Медведица и её подруги матери человечества Калисто (кАлконост, Большая Медведица).

3. Третий город Congui (Конгуи) находится недалеко от места впадения в Уду притока Мая (Мая жена или мать Уды). Никаких современных посёлков тут не замечено.

4. Город Darata (Дарата) лежит на середине реки Мая, которая на старинной карте названа озером Dangu (Дангу). Там нет современных поселений.

5. Город Qucnranfu (Кукнранфу) лежит на середине притока Уды Шевли. Там поселений нет.

6. Город Cochi (Кочи) лежит в истоке реки Шевли (приток Уды). Там современных селений нет.

7. Город Togara (Тогара) лежит на реке Уда недалеко от впадения в неё реки Шевли. Там современных поселений нет.

Тут огромный простор для поисков 7 древних городов на реке Уда. Места безлюдные. Что-то общее должно объединять эти места 7 древних городов, какие-то детали (рассыпанные кладки, камни, стены).

Река Амур

Найдём все древние города на четвёртой «райской» реке Амур. Это библейская река Евфрат –Восточные Врата, так как Евр на эллинском значит Восток. Причём это земля Аса («АсСирийская», Аса Рай). Он стал царём всей Ассии-Азии. Видно, что часть кольцевой «райской» реки (Короморан) у устья реки Амур утонула и там образовался Татарский пролив у острова Сахалина. Здесь и образовалось современное устье Амура.

Река Амур единственная на карте Келлера имеет конкретное название Chalu (Чалу-Халу-Галу).

Там же отвлетвляется от Амура современная река Амгунь.

У неё на старой карте два больших озера. Первое озеро можно идентифицировать с оставшимся от него современным озером Чукчагирское. Эта река Амгунь берёт сейчас начало с Бурейского хребта, а на старинной карте она берёт начало с того же места, где исток реки Амур. То есть Амгунь в древности была значительно удлинена и у неё второе огромное озеро у истока (красный пунктир). От старой реки Амгунь осталась только половина реки. Предположительное место расположения древних городов на современной карте обозначены в виде красных треугольников. Начнём с устья. Конкретно в устье никакого города на старой карте Келлера нет. Но там сейчас стоит современный город Николаевск на Амуре. Там богатые месторождения серебра.

Предполагаемое устье на карте Келлера отмечено жёлтым кругом. Оно напротив острова Сахалина (филетовый контур обозначает границу утонувших земель).

1. Первый Город Lanteri (Лантери) стоит там, где река Амгунь впадает в реку Амур справа. На современной карте там расположен ближайший посёлок Михайловка.

2. Второй город Conigangui (Кони гангуи) лежит на развилке реки Амур и реки Уссури прямо между ними. На современной карте здесь расположен на другом берегу город Хабаровск.

Уссури раньше выливалась в океан как продолжение кольцевой реки Короморан, а после катастрофы и появления гор, стала вливаться в Амур (версия автора).

3. В самом истоке реки Амур лежит третий город Monru (Монру). Вот на карте её исток от слияния 2-х рек Аргунь и Шилка. Исток находится севернее Большого Хингана. Его можно нанести приблизительно. Он находится или в месте слияния Шилки и Аргуни или в истоке реки Аргунь или в истоке реки Шилка.

4. Теперь обратимся к реке Амгунь. Четвёртый город Achalech:mangi (Ачалеч или Ахалех манги) лежит в истоке «удлиннённой» реки Амгунь, берущей начало приблизительно на юге Верхоянского хребта. Там нарисовано большое озеро без названия. На берегу этого озера и стоит этот город. Над ним нарисован большой СЛОН. Климат был благоприятный для слонов. Наверное, сюда идёт стадо слонов из Китая, возвращаясь на свою родину. На современной «укороченной» реке Амгунь на старой карте нет городов, но есть одно большое озеро Guian (Гуян).

5. Рассмотрим предполагаемую реку Уссури. С большим натягом её можно считать рекой Уссури. На её середине лежит город Paughin (Паугхин).

6. В истоке Уссури на развилке слева стоит город Caim (Каим-Хаим). Сейчас там современное озеро Ханка.

7. В истоке Уссури на развилке справа стоит город Lanathay (Ланатей). Современных посёлков здесь нет.

Итак, здесь надо найти 7 городов.

Посмотрите, как на карте в Амурском крае буквально всё усыпано золотом, это месторождения золота (жёлтый цвет на карте). Это очень богатый на полезные ископаемые край.

Река Пенжина

Река Пенжина. Гора Шаман.

Найдём все древние города на первой №1 «райской» реке Пенжина. Пенжина известна русским землепроходцам с первой половины XVII века. На первых картах отмечалась как Пяжин, Пензей, Пензина, Пенжень, Пянжина. Официально название реки является адаптацией чукотского слова пэннын — «место нападения» (?).

Следует отметить, что есть такой топоним Пенза в России. Это город Пенза на реке Сура.

«Пенжина — самая благородная река этой территории. В верхнем её течении растут великолепные лиственные леса, в среднем - тополь, из заказника "Река Белая" сюда забредают лоси, а сопки облюбовали снежные бараны. Вода Пенжины в среднем течении буквально кишит разной рыбой».

Собственно корякское название Мыгыкивэем — «штормовая река».

Её характерная черта-большие приливы и отливы.

В Пенжинском районе на реке Пенжина расположены следующие населенные пункты: поселок Верх.-Пенжино, село Аянка, поселок Шаман, село Слаутное, поселок Тарсуки, село Оклан, село Каменское, село Манилы, поселок Первореченский.

Это библейская река Фисон, она обтекает землю Хавила (Хава имя Евы), где золото хорошее.

На карте Келлера это река Пулисанга или Пужанга (Pulisanga или Puhsanga), а область, которую она обтекает названа Камбалу «Cambalv». Есть такой одноимённый геродотовский персонаж, отец Великого Кира (СиРуса) по имени Камбис. Так -Камбисом назван был и сын Великого Кира. Там написано, что здесь в горах «Идиф» (бывшее «Семантини»), « злато в изобилии».

Все названия явно переписаны на искусственную «мёртвую» латиницу, где не хватает многих букв, чтобы передать звук, приходится сдваивать две буквы (sh значит звук «ш»). Поэтому истинное слово сильно искажается.

1.Первый большой город в её середине называется Сандри (Sandri) ( Андрей), Сандро значит АлексАндр. Но это же имя Александра (Париса)- МегаПент (Великая Пятиконечная Звезда). Он участник троянской войны на стороне троянцев. Этот род из Гамаюнов (Посейдона) был союзником троянцев (Зевса) в троянской войне. Вероятно от Пен –Пять названа Пенжина. От них пошёл род Паллантов-царей Константинополя. Их характерна черта нос с горбинкой, как у Ивана Грозного. Обратите внимание на Камчатке в Пенжинской Губе есть посёлок Палана. Там произошли две авиационные катастрофы с человеческими жертвами 2012 и 2021 года. Мистика какая-то. Палладием назван и Меч Афины Паллады (Жрицы Луны).

2. В месте впадения в «кольцевую реку на развилке трёх потоков стоят 3 города («Троя№1»). Оказалось, все три города утонули в Пенжинской Губе у перешейка полуострова Камчатка. Первый огромнейший город, называется Cathay (Катя). Это город самой главной жрицы ГеКаты-Луны.

Второй город слева называется Goura (Гоура).

Третий справа называется Caidu (Каиду).

Ранее было предположено, что от них ( «Троя№1» п.79) остался посёлок Корф. Но эта версия не подтвердилась. «Три города» оказались западнее Корфа на западной стороне Камчатского перешейка. Они утоплены прямо в Пенжинской Губе и Гижигинском заливе (красный круг на карте Камчатки).

Итак, здесь надо найти 4 города.

Лемурия и Ламское (Охотское) море.

Есть миф о существовании ЛеМурии, континента Му, который затонул. А ведь древнее название Охотского моря Ламское. Так возможно это и есть затонувший Остров Буян на месте Ламского-Охотского Моря, где жила Праматерь человечества. Там находился Славянский Рай (п. 79). В мифах Древней Греции её имя «Корова Ио-Луна». Имя Му (как корове) вполне ей соответствует. Ле (Ляля) возможно имя её подруги-жрицы смертной. Они вдвоём создали «человечество».

«Гипотезу о Лемурии поддержал немецкий биолог Эрнст Геккель (1834—1919) и в дополнение предположил, что та могла быть местом происхождения человека, о чём он написал во втором издании монографии «Естественная история миротворения» (1870), где умышленно связал Лемурию с мифологией, назвав её в скобках «Раем» («Эдемом»)».

Действительно, он совпал с описанием славянского Рая -Буяна(п.79) в Тихом океане.

«Лемурией называют цивилизацию, которая была расположена на целом континенте и исчезла с лица Земли, предположительно, в результате природных катаклизмов».

«Сады Эдема находились не в Азии, а на континенте, поглощённыом водами Тихого океана. Библейская история …берёт своё начало не от народов Нила или части Евфрата, а от погрузившегося в море континента Му-подлинной колыбели человечества». Джеймс Чурчуорд «Исчезнувший континент».

«Население Му делилось на 10 родов и управлялось правителем по имени РА-МУ. Сочные луга и плодородные поля покрывали континент. Богат был и животный мир-от колибри до слонов. И ни одного хищника».

Действительно, на старинной карте Келлера 1590 г. в Амурской области нарисован слон (см выше карту Амура).

«Чёрчуорд изучал таблички более 10 лет и, в конце концов, объявил, что сумел прочесть написанные на них тексты. По его утверждению, в этих текстах рассказана история континента My. На этом континенте, затонувшем 100 тысяч лет тому назад, жили 64 миллиона человек, и уровень их цивилизации во многом превосходил нынешний». (Затерянный континент МУ. Отечество. Черчворд).

Жители заранее знали о надвигающейся катастрофе и часть населения ушла с «Материка» ( на «Большую Землю»). Само название «Материк» уже указывает, где жила ПраМатерь человечества.

«Когда континент исчез, его правительнице-королеве удалось спастись. Со своим окружением она переправилась через море в Египет, где и обрела новую родину под именем Изида».

То же самое рассказано в мифе об Атлантиде.

«…согласно Платону, когда, на заре времен, боги поделили между собой отвоеванную у титанов Землю, Атлантида досталась в надел владыке морей Посейдону. Там он поселил десятерых своих сыновей, рожденных ему смертной женщиной по имени Клейто — одной из первых обитательниц Атлантиды. Старшего сына звали Атлантом, и он стал первым царем земли, получившей его имя.

Посейдон безмерно заботился о своем новом народе — потомках его сыновей-атлантов. Он самолично обнес центральный холм острова, на котором когда-то и соединился с юной красавицей Клейто и где высился великолепный царский дворец, вырезанный его же рукой, пятью кольцами защитных сооружений: тремя водными и двумя земляными, сотворил два чудесных источника, заселил земли Атлантиды всевозможной живностью и роскошной растительностью. Атланты были мудры и богаты, не зная ни в чем нужды, их дворцы и храмы блистали золотом, серебром, медью и неведомым бесценным металлом древности — орихалком. Но сердца их любили мудрость больше золота, и потому был этот народ благословен и храним богами» (За что боги карают Атлантиду. Интернет).

На старинной карте Келлера царский дворец Посейдона- это возможно Замок УиХама, расположение которого указано в п. 79 и на карте реки Пенжина выше (красный пятиугольник).

«Однако, как водится, время шло и сердца атлантов черствели. Сделавшись жестокой и воинственной расой, они покорили и поработили почти весь древний мир, от Тиррении до Египта. Ключевой момент в истории острова наступил за девять тысяч лет до Платона, когда атланты бросили свой могучий боевой флот против древних Афин. Афины же, будучи, по словам Платона, «идеальным обществом», дали яростный отпор испорченной и вырождающейся Атлантиде. И даже принялись освобождать другие, завоеванные ею, народы. После чего, надо полагать, сами боги решили вмешаться в ход событий и, обрушив на афинян чудовищное землетрясение, а на атлантов — грандиозный потоп, погребли в земле армию первых и погрузили в пучину океана всю землю вторых».

Тут два рода- Атлантов (Посейдона-Гамаюнов) и Афинян (греков от Зевса). Они борятся между собой за власть над миром.

ИТАК. Всё указывает на соответствие Охотского (Ламского) моря затонувшему «континенту ЛеМурии». Континент погружался в океан постепенно. На карте Келлера ещё остались не утонувшие земли на берегу Тихого океана. Но и они затонули (до чёрной черты на карте). Затонул и центральный остров «Япония» (п.80).

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

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2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

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Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

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41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

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От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

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48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

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51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г. Тонких Г.Л.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Амур, Пенжина. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 16.09.2021г. Тонких Г.Л

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).