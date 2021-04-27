Когда на старой карте Московии 1706 г. (i706 г.) было обнаружено царство «Зыряния» в Пермском крае (оно так прямо и названо «Зириани» и указаны его конкретные границы, см. п. 73), то там же в Пермском крае было найдено до сих пор живущее своими обычаями народ «зыряне». Как выяснилось, это потомки рода греческого Тесея (пояснение в конце). На фото "зыряне" Пермского края.

Зыряне

Из мифов известно, что у Тесея был большой гарем из жриц Гекаты (около 50), так как он формировал свой РОД. Так появились современные «зыряне». Местных царей даже раздражала его любвеобильность (Грейвс. Тесей).

Тут в Пермском крае в древности жила колдунья Геката-Луна. Она покровительствовала Тесею Солнцепоклоннику, он был побочным сыном «Зевса» от жрицы Калисто и известен под именем Крёз в «Истории» Геродота. Крёз был правой рукой Великого Кира («СиРуса»). Заместителями у царей были только сыновья, поэтому было предположено, что Тесей сын «Си Руса», то есть он русский по отцу и славянин по матери Калисто. От Тесея пошло племя с русскими и славянскими корнями. Они от тотема Гекаты Россы-Розы получили названия Россов.

Тесей с Гекатой там- в «Полуденной волости»- «Зириании» в Пермском крае жили временно, пока у них не созрел план захватить весь Мир и восстановить свою власть, ранее свергнутую Гигесом. Они создали союз с Белым Вождём «Си Русом» и пошли на юг, Урал и в центр России и далее на запад в Европу, оставляя за собой «шлейф» топонимов. Образно- «стартовали» с гор «Северные Увалы» из Пермского края. Их целью было уничтожение культа Змей-Драконидов.

Типаж зырян, как у Тесея –европейский, светловолосые, высокого роста с удлинённым тонким лицом. Это отчётливо видно на фотографиях. Обратите внимание, какой праздник они отмечают, на шесте большое Солнце. Праздник Солнца-(«Тесея»). Среди них много блондинов. Их наряды пёстрые и одинаковые с русскими.

К этому же роду принадлежали фракийские вожди Реж и его сын Рес. Реж был военноначальником и подчинялся Гекате. Для неё он завоевал все намеченные ею земли. Она была из рода «Гераклидов» и взяла на себя миссию восстановить утраченную в результате дворцового переворота власть Гераклидов (Мани) и вернуть под свою власть утраченные земли, раннее принадлежавшие им.

В драме Еврипида Рес имеет точно такой же типаж, как и у «зырян»-златокудрый и голубоглазый. Все Фракийцы имели высокий рост.

Типаж фракийцев описывает грек Ксенофан.

Грек Ксенофан пишет:

"...Чёрными мыслят богов и курносыми все эфиопы,

Голубоокими их же и русыми мыслят фракийцы..."

Логично предположить, что по мере своего продвижения в завоеваниях, Тесей, Геката и Реж оставляли в своих ставках часть своего племени «зырян». Если мы найдём «осколки» племени Зырян, то найдём все ставки этих Вождей в возвращённых под свою власть землях. Найдём ареал их владений. Всё начиналось с Пермской области, потом они продвинулись в Вятку, Казанское царство, в центральную Россию.

Эрзя

Самое удивительное, эти «осколки» сохранились до сих пор и называются по имени вождя Режа-Реза. Зыряне шли за Резом-Режем и находились в его войсках. Логично, что они вполне могут называться по имени их военного вождя Реза- «Эи Резяне». И такое похожее название народа обнаруживается в городе Саранске и в городе Рязани. В Саранске это народ «Эрзя». Можно предположить, что «зыряне» и «эрзя» принадлежат к одному народу.

Оказывается, такой народ «эрзя» существует сейчас и разбросан по всей России, а не только в Саранске. Каким образом «эрзя» могли оказаться в Саранске? Ставка Реза находилась в современном городе Реж на реке Реж и он, двигаясь на Запад, в Рязанскую область, тоже названную его именем, должен был основывать промежуточные ставки. Как раз на середине пути лежит невысокая гора, на которой сейчас стоит город Саранск и там осталось часть племени «зырян», от которого осталось похожее название «эрзя». Самый знаменитый их представитель это скульптор Нефёдов Эрзя.

«В искусстве ХХ века имя скульптора Степана Дмитриевича Нефёдова-Эрьзи (1876–1959), которого современники называли «русским Роденом», стоит особняком. Родом из крестьян мордовского племени эрзя села Баево Алатырского уезда Симбирской губернии. В Саранске как раз и находится музей его скульптур».

Эрзя сейчас живут рядом с народом мокша и мордва и их приписывают к мокша и мордве. О своём происхождении они ничего не знают.

Эрзя. литературные работники Корчагин и Чесноков.

Типаж эрзя и генетика

Вот сведения из википедии о народе эрзя.

«Эрзяне глобально относятся к европеоидной расе, беломоро-балтийскому типу, тогда как мокша — к уральской расе, субуральскому подтипу. От мокшан эрзяне отличаются более высоким ростом, европеоидными чертами внешности, преобладанием светлых оттенков волос и глаз». Такой же типаж у «зырян» племени Тесея.

Эрзянка

А вот что выявило генетическое исследование.

Эрзя генетическая база более широкая, включающая связи с:

Поляками,

Белорусами,

Словаками,

русскими Южной и Центральной России,

немцами Востока Германии.

Расследуя появление «зырян»-россов в предыдущем расследовании (п.73), выяснилось, что зыряне имеют в своих «жилах» кровь от Си Руса (Ясона) отца Тесея, то есть «русскую». Если Эрзя и Зыряне один народ, то вышеприведённое генетическое исследование указывает их сходство по крови. От матери Тесею досталась кровь племени Волка («Ликаона») (Москва) и племени Мани-Гекаты и, как оказалось, они («Волк» и Мани) тоже родственники полякам, белорусам, словакам и «готам» -«немцам» из Восточной Германии. О предполагаемом происхождении немцев см. п. 73. Вкратце можно сказать, что предполагаемая родина немцев- «Немейское» царство находилось на современной Немской возвышенности и реке Нем в Пермском крае, названное так от прозвища сына Тесея «Немо» (версия автора). Он был немой некоторое время, а потом от потрясения заговорил (Геродот). Если это так, то у немцев Восточной Германии должны быть частью русские гены, гены идентичные генам «зырян». Но это должно доказать генетическое исследование.

Места расселения Эрзя

Если «зыряне» находились в войске Режа, тогда достаточно посмотреть места расселения зырян-эрзя и станет понятным путь Режа-Реза и его руководителей Тесея, Гекаты и Си Руса.

А теперь посмотрим, где живут народ Эрзя, предполагаемые «зыряне» (О «Зырянии» см. п. 73). Зная их, мы получим карту земель Гекаты, Тесея и Вождя Си Руса (Зевса). Это следующие области.

Самарская область

Костромская

Оренбург

Владимир

Ивановская

Рязанская

Ульяновская

Алтай

Саратов

Свердловская область (Екатеринбург)

Тамбов

Татарстан

Все вышеперечисленные области это земля Белого Вождя «Зевса», утраченная после мятежа «местных» магов Магога, но потом возвращённая войной Вторыми Вождями Гекатой и Тесеем (Иисусом Навиным в библии-Михаилом Архангелом) и Третьим Вождём Навуходоносором (Георгием Победоносцем).

В Казани в современном Татарстане (Татарстан ранее назывался Казанским царством) находилась ставка матери Зырян (племя Тесея) самой могущественной колдуньи Гекаты.

Вероятно, после убийства Белого Вождя мятежниками («Восставшими Магами»), смерти «фракийских вождей» Режа и его сына Реза и поражения Гекаты, зыряне уходят, а часть остаётся, скрывается в лесах и пещерах.

После второй войны-реванш и победы Гекаты над мятежниками в оставленную землю опять возвращаются зыряне с Третьим Вождём «Навуходоносором» и его соратником Мардуком-Солнцем (такое имя на табличках Аккадских). Он же Мордоний в библии или НавуЗардан. Так появляются в этих местах рядом с Эрзя народ Мокша (Мордва). Мокша появляются позднее после второй войны и подселяются в старых ставках Тесея. Зыряне сильно поредели в войнах.

Сейчас происхождение топонимов в России считается от финнов, меря, мордвы, татар, но только не от россов-руссов-славян, хотя именно в русском проявляется смысл многих имён и топонимов. Нас заставляют поверить в то, что финны пришли на богатую землю России, а потом ушли в свою Финляндию, где нет плодородной земли и суровая каменистая природа. Это противоречит всякой логике, уходить в суровые края из благодатных земель.

По предложенной версии всё выглядит наоборот. Зыряне вместе союзниками сначала уходят из-за поражения в войне и преследований в Скандинавию и Европу, основывают там царства Восточную Германию (там появляются немцы), Францию, Италию, Финляндию и др. Так гены зырян появляются в Польше, Белоруссии, Словакии. А потом возвращаются, побеждают мятежников. И теперь мятежники (гунны «Хумаюна», народ Магов Гога и Магога) уходят из России в эти же страны и поселяются рядом и основывают свои царства. Так в Западной Германии поселяются германцы, там уже проживали немцы в Восточной Германии.

К мятежникам также принадлежал род старшего сына Си Руса Люцифера («Льющий Свет»-«Утренняя Звезда Венериан»). Его потомки (внуки) с русской по отцу «СиРусу» и славянской кровью по матери «Змеи» (Медеи) появляются, как изГои и основатели царств в Европе и Скандинавии. Вот он со звездой (Венериан) стоит в городе Лион во Франции.

ИТАК. Русские появляются от двух ветвей: одна ветвь от Тесея-народ «зыряне», вторая ветвь от двух сыновей «СиРуса», рождённых от Медеи. Один сын описан в библии как Саул, второй старший сын это Люцифер, восставший против отца (версия автора).

У Геродота изложена другая версия, он считает, что сын Вождя «Смердис» (Люцифер) был убит или тяжело ранен и вместо него стал появляться «ЛжеСмердис» в маске зверя. Настоящий сын Вождя был оболган.

Гои и ИзГои

Из «Истории» Геродота (59/4) становятся понятным, кто такие Гои и ИзГои. Аполлон (греч.), а на скифском звался «Гойтосир». «Аполлон»-Солнце - Гой это высший чин Жреца культа Солнца-Митра. ИзГой-исключённый из «партии» Солнца-Тесея. Они стали «мятежниками» и, проиграв, ушли на Север, в Европу и на Юг через Кавказ.

Отличия зырян-эрзя от коми и мордвы.

Из истории с Самсоном (в следующей статье п. 75) становится известным, что фракиец Реж (Самсон) был назореем, как и Тесей и Христос. Они носили длинные светлые волосы, в которых заключалась их волшебная сила. Их типаж-высокие, светловолосые и голубоглазые.

Также выглядят Россы от Тесея и современный народ Зыряне в Коми Пермяцкой области (см. 73). Также выглядят народ Эрзя.

Смотрите на фото. Наталья Водянова имеет в своём роду предка эрзя, в которых, как оказалось, замешана кровь Руссов от Тесея и кровь племени «фракийского вождя» Режа Мани.

Сейчас «зырян» приписали к народу коми и народу мордовскому. Народы коми полная противоположность зырян, они черноволосые, скуластые, приземистые.

Народ Коми

Мордовские племена тоже отличаются от эрзя.

«В средние века эрзя и мокша даже не женились друг на друге. Более того, воевали между собой! Например, есть у мордовцев легенды, как сходились на битвы эрзянский правитель Пургаз и мокшанский князь Пуреш».

«Кроме того, эрзя и мокша отдельными деревнями компактно живут и за пределами Мордовии - в Нижегородской, Самарской и других соседних регионах России. Мокшу и эрзю в одну республику соединили кстати, только при СССР в 1920-е годы. Поначалу хотели создать Эрзя-Мокшанскую республику. Но потом в Москве выяснили: местные русские часто называют оба народа мордовцами. Так и появилась на карте РСФСР автономная республика Мордовия».

«Эрзя и мокша говорят на разных языках».

Коренные обитатели лесостепи мокша - люди от природы крепкие, приземистые, широколицые.

Мокша

«Различия между эрзей и мокшей по измерительным признакам слабые. Однако у эрзи в среднем более выражено северо-западное направление сходства, у мокши – южное европеоидное (понтийское) и восточное (уральское)».

Уральский тип мокши-эрзя

Как оказалось, зыряне-эрзя не имеют отношения ни к коми, ни к мокше, но ближе к мокше. Они Россы и Русы одновременно по наследственным генам от детей Тесея-потомка Си Руса. Также они Россы по своему Вождю Гекате- «РоссоМахи». Потом они позднее начали смешиваться с мокша.

Народ рязанский и зыряне

Есть ещё один народ, произошедших от «Зырян» из Пермского края, это рязанцы (версия автора). Когда Реж завоевал современную Рязанскую область, она получает на карте название «дуче Резан» и становится Южным царством «Ниневии» Белого Вождя «Си Руса», тогда там тоже поселяются Зыряне с русской кровью. Именем фракийского Вождя Режа называется город Ряжск и всё Рязанское царство («Резан» на карте Московии). В Ряжске сходились все дороги. Это крупнейший транспортный узел и сейчас. В библии этот город в Ниневии назван «Ресен». Именем его сына Реза называется Старая Рязань. В библии этот город «Рецев». Именем колдуньи Гекаты называется селение Мервино (см п.49).

К слову, о «Дуче Резан». Дуче явно русско-славянское слово «Дочь». На данной карте Московии 1706 г. по- русски это «Дочь Московии Резан». Причём «Дуче», это сейчас итальянское слово-(Дуче Муссолини), явно переделанное с русского «Дочь». Дуче на итальянском значит Вождь. Значит, русские-славяне приходят в Италию и говорят на русском, превращая со временем это слово по-«местному» в «дуче». Также в Германии «дочь» превращается в «дойче», в английском «дочь» превращается в «доте». Исходным и первичным для многих народов должен быть русский-славянский язык.

Зырянам-русам пришлось уйти отсюда из Рязанской области на север в Пермский край и в Скандинавию, когда начался «мятеж магов» и были убиты Реж и Рес. Их города были уничтожены. Но после победы над «мятежниками, они всё-равно вернулись на родину из Переяславля.

Типаж части современных рязанцев обращает на себя внимание своим высоким ростом и светлыми волосами, особенно девушки. Это бросается в глаза приезжему человеку. Но также есть и с тёмными волосами (тёмно-русыми) с очень высоким ростом. Саму Гекату-Минерву описывают как золотоволосую, в других мифах как сероглазую с тёмно-русыми волосами. Золотоволосой была мать Тесея.

Вот как описывает руссов Рязани арабский писатель.

«Мухаммед ибн Ахмеда ибн Ийаса ал-Ханафи. Народ этой земли (Рязани) светлокожий, русоволосый, высокого роста. Они самые дурные нравом из творений Аллаха великого, и язык их неизвестен».

Заключение

ИТАК. Тесей и Реж оба из страны Зырянии-Полуденное царство Крёза в Пермском крае. Оно нанесено на карте Московии 1706 г. в Пермском крае и названо «Зыранние» на реке Сысола и Северных Увалах (см. п. 73). Их покровитель жрица Геката Луна. Они из рода «Гераклидов», а конкретно род от Мани. Геката молодая жена сына Мани Атиса, Реж сын Мани, Рес сын Режа. Тесей побочный сын Си Руса и в его жилах течёт кровь Руса и матери «Волчицы» Калисто (из Московской области, там около 30 топонимов «Волково»). Тесей формирует племя с этой смешанной кровью руссов и славян от женщин племени Мани от рода «Зевса». Так появляются зыряне-русские по линии Тесея светловолосые европейского типа, как и мать Калисто.

Они называются руссами ещё и потому, что являлись союзниками Белого Вождя СиРуса. Они начинают называться ещё по другому наименованию руссов- «ресеями», вероятно по имени военного вождя Реза-Реса или по их тотему «Рысь».

Рысь сибирская

Частички этого племени оставляются по всей России по мере продвижения войск Белого Вождя СиРуса и его союзников- Гекаты, Тесея и их военных вождей Режа и Реса.

Но есть ещё один способ укоренения и «размножения» «царского» племени. В библии описаны несколько интересных моментов «размножения» «царской» крови. Бездетным выбранным знатным парам отдавали «царских» детей (чаще близнецов) из гарема или семьи «царя» и они скрещивались с этими знатными родами. Так распространялись и гены Тесея.

Так племя Тесея-зырян-эрзя расселяется по России, в Европе и Скандинавии. Они- Россы по своему вождю Гекате и Русы по крови Си Руса. Если собрать типажи всех эрзя в России и зырян в Пермском крае, то мы можем узнать типаж племени Гекаты и её мужа Атиса Мани. Зыряне, эрзя и «резаны» - древние русы и древние славяне в одном лице.

Главным союзником Великого Кира –«Си Руса» был Крёз, который в мифах древней Греции описан как Тесей. Он стал древним царём Зырянии в Пермском крае и породил племя зырян-эрзя, получившим название руссов в центральной России и россов в северных областях.

Пояснение

Поясню принцип поиска исторических персонажей и народов, в том числе поиск истоков народа эрзя. Так как «Библия», «История» Геродота и Древнегреческие Мифы описывают одних и тех же героев, то было предположено все эти герои живут в одно и то же время . Один и тот же персонаж имеется в трёх ипостасях. Он в мифах имеет одно имя, в библии другое имя, в «Истории» Геродота третье имя. Например, главный герой в библии «Моисей» описан, как Великий Кир по имени «Си РУС» на монете в «Истории» Геродота (см. п.15), как Ясон в греческих мифах, он же «Зевс» среди богов. Это «Белый» Вождь троянцев народа «сынов Иилевых», названных в честь их троянского царя Ила.

Поэтому нет, как сейчас принято историками, разноса во времени происходящих там событий. Было предположено, что эти события происходят в одно и то же время и происходят в России. Эта история России была заимствована Израилем в библейском варианте и за давностью лет стала для него своею.

А почему так произошло, что пропала история славян и русов. Как сказано в библии, должно пройти 1000 лет, чтобы правда вышла наружу. Именно на 1000 лет были прокляты те, кто убил белого Вождя, и преданы забвению. Из хроники были «съедено» всё, что касалось этого. Тайну берегли и берегут посвящённые «Стражи». Так «пропала» история руссов и славян. Пропала в скобках, потому что она изложена, как история персов у Геродота и история греков в мифах Древней Греции и как история «библейского» народа.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрика «Свобода слова».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

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*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).