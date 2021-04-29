В этой войне пали почти что все прорусские вожди. В том числе были убиты из-за предательства фракийские Вожди Рег и Рес, союзники «Зевса» -Белого Вождя «Си Руса».

Архангел Рагуил

Увидев каноническое изображение Архангела Рагуила, с содроганием понимаешь, какая участь была уготована фракийскому царю Регу. Он изображён с весами в руках. Также он изображён между двух колонн и поднимающим меч на одну колонну. Этот момент с колоннами и есть ключ к разгадке личности Рега и его гибели.

Наличие в руке весов означает, что он был судьёй. В библии чин «судья» означало «губернатора» области, подчиняющегося верховному царю.

Но какое отношение имеет Рег к Архангелу Рагуилу. Как выяснилось в предварительном расследовании (п.71) Рег в Ангелологии был канонизирован, как Архангел Рагуил, а его молодой сын Рес был канонизирован, как Архангел Разиил.

Рег со своим сыном Ресом стал союзником троянского (русского) Вождя. Когда начался мятеж антитроянской (антирусской) коалиции, погибли почти что все прорусские союзники и Вожди Руссов.

Смерть Реса

О гибели Реса стало известно из драмы Еврипида «Рес» (см.п.71). Рес, сын Рега совсем молодой князь. Он пришёл в последний момент на 10 год войны на помощь троянцам в Трою (Илион) вместе с волшебными белыми конями, но был убит во сне из-за предательства стражника. Белые Кони должны были обеспечить победу троянцам (п.71). Но их похитил Одиссей, убив Реса во сне.

А вот судьба главного и самого мощного южного союзника руссов Рега-Режа, казалось бы, из-за отсутствия каких-нибудь сведений была неизвестна, пока не было рассмотрено изображение Архангела Рагуила-Регуила.

Но это же Самсон!

Точно такой же сюжет в истории библейского героя Самсона. Смотрите, как он изображён на картине. Он рушит колонны и здание падает на людей. Поэтому можно предположить, что Самсон и царь Рег-Реж это один и тот же герой, так как сюжет один и тот же. Зная судьбу Самсона, мы узнаем о фракийском вожде Реге (Реж).

Вот, что о Самсоне можно узнать из Книги Судей.

«Самсон (солнце) (Суд. XIII, 24) – сын Маноя, бывший судиею израильским 20 лет». (Библиотека архимандрита Никифора). Самсон тоже судья, как и изображённый Рагуил с весами. Весы означают должность судьи.

Он страстно любил филистимлянку (эллинку), которая его предала. Она выдала секрет его силы, который заключался в его длинных волосах. Он бы НАЗОРЕЕМ и носил длинные волосы. Она во сне остригла ему волосы и он потерял свою силу.

Первый его подвиг таков. Он встретил Льва и разорвал ему пасть (челюсти). Этот подвиг считается, якобы по ошибке, одним из подвигов Геракла. «Когда был он на пути в этот город с отцом своим и матерью, навстречу им вышел молодой лев. На Самсона сошел Дух Господень, и он растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было (Суд. XIV, 6). От Льва он взял Мёд и улей».

Второй подвиг. Он пошел в Аскалон и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал платья их разгадавшим загадку.

Третий подвиг. Он поймал 300 лисиц и к хвостам каждой пары их прикрепил по зажженному факелу и пустил их в поля и виноградники филистимские. От этого во многих местах в городе и в поле занялся пожар и все сделалось добычей пламени.

Четвёртый подвиг. Филистимы зажгли дом, в котором жила жена Самсона, и сожгли ее. Это снова навлекло на филистимлян мщение Самсона, который пришел к ним и перебил им голени и бедра, затем он засел в ущелье скалы Етама.

Пятый подвиг. Филистимляне вступили в удел Иуды. Жители сего удела, желая отвратить от себя ярость их пошли на хитрость, послали три тысячи человек к Самсону, чтобы связать его и выдать неприятелю. Он сам согласился на это, при условии, что не будет убит своими. Когда же привели его к филистимскому войску и оно, увидев его, испустило радостный крик, тогда, объятый Духом Божиим, он разорвал свои узы и избил тысячу воинов попавшейся ему ослиною челюстью (про челюсть см. ниже). После этого подвига он почувствовал сильную жажду, воззвал к Богу, и тотчас же перед ним открылся источник (ямина в Лехе), который после назывался «источником взывающего».

Шестой подвиг. Раз пришел он в Газу и вошел в дом блудницы. Жители Газы, узнав об этом, заперли городские ворота и стерегли, чтобы поймать и убить его. Но Самсон ночью подошел к воротам, поднял их с их вереями и запорами на свои плечи и отнес на вершину близ лежавшей горы.

Смерть Самсона

Выведав от Самсона секрет его силы, которая заключалась в волосах, его возлюбленная Далида остригла их во СНЕ. Тогда враги поймали Самсона, выкололи ему глаза привели в Газу (Казань) и приковали его на две медные цепи, и приставили к жерновам молоть в доме узников. Чтобы посмеяться над ним, его принесли в праздник Дагона на собрание. Там он, встав между столбами, обрушил здание и погубил больше врагов, чем при жизни.

Вот такая смерть была уготована фракийскому Вождю Режу-Регу, выведенному в библии в образе Самсона.

«И вот они обратились к Далиде, другой филистимлянке, которую страстно любил Самсон, с просьбою выведать тайну его необыкновенной силы. Долго скрывая от нее это, он наконец открыл ей, что он назорей Богу, и что бритва ни разу не проходила по голове его, и что если остричь его, то сила оставит его . Тогда Далида во время сна велела остричь его, и действительно сила Божия оставила его. Призванные филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями и приставили к жерновам молоть в доме узников.

Весьма вероятно, что в этом состоянии Самсон очистил прежние грехи свои раскаянием и силы его росли вместе с волосами. В праздник Дагона филистимляне приказали принести его в свое собрание, чтобы поругаться над ним. Они смеялись над ним и заушали его и, наконец, поставили его между столбами здания. Тогда сказал Самсон мальчику, который водил его, чтобы подвел его ближе к столбам, на которых утверждалось здание, и, ощупав их, в последний раз воззвал к Богу о помощи, и, упершись в них, в один правою, а в другой левою рукою, потряс их с такою силою, что все здание обрушилось, и он при своей смерти умертвил врагов более, нежели сколько во время своей жизни».

ИТАК. В Газе (Казани) на месте казни и издевательства над Самсоном –Режем сейчас должен стоять какой-нибудь православный храм с ДВУМЯ символическими колоннами. Это должен быть храм «мучеников» или какой-то другой близкий по смыслу «мученической гибели» храм, связанный с военной символикой, так как Реж военноначальник. При беглом просмотре храмов Казани, обращает на себя внимание, что много храмов с греческими колоннами на входе. Это отголосок того, что здесь происходили эти события с колоннами. Или просто случайное совпадение, просто такая традиционная архитектура храмов в Казани. Самый значительный и древний Военный храм в Казани- это церковь со Спасской башней. Вот эта церковь вокруг Спасской башни на старой фотографии в Казани. Напротив памятник Александру 2. Сейчас осталась только башня. Памятника царю тоже нет.

Спасская башня в Казани в дореволюционной России и на втором фото сейчас.

«В Казанских писцовых книгах 1566—1568 г.г. на 43—45 листах об основании Кремлевской церкви, именуемой часто «Спас Нерукотворенный, иже на вратех», читаем следующее: «Да на городе, на каменной стене, на Спасских набольших воротах, церковь каменна, Спаса Нерукотворенного Образа, строение все из Государевы казны, а в церкви образов: образ Спаса Нерукотворенного полуторы пядницы, обложен серебром и золочен венец выбит, да пять образов на золоте: Спас Вседержитель, две Пречистые».

Из текста мы узнаём, что Дагон божество филимстян-Эллинов. И, что Газа (Казань) была занята эллинами –филимстянами, куда и принесли Самсона-Режа, чтобы поиздеваться над ним.

Но почему он своей смертью умертвил врагов больше чем при жизни? Потому что месть за это последовала жестокая.

Где похоронен Реж-Самсон

«Земляки выкупили тело героя, который предпочел погибнуть, чем жить в рабстве и унижении. Самсона похоронили в могиле его отца Маноя (предположительно современный город Курган рядом с городом Реж,п.15), и с той поры с гордостью вспоминали историю его жизни» (интернет).

Тут сливается образ Тесея, Геракла, Самсона и Рега. Как следует из книги Судей Самсон (Рег) был назореем. Носил длинные волосы. Как выясняется Тесей и Рег=Самсон разные личности. Самсон военноначальник, а Тесей с Гекатой цари «Зырянии».

«Все обстоятельства его жизни и подвиги подробно изложены в кн. Судей (XIII-XVI). Св. ап. Павел, перечисляя верующих, упоминает также и о Самсоне, как о подвижнике истинной веры (Евр. XI, 32, 33)».

ИТАК. Самсон здесь назван «подвижником истинной веры». Фракийский царь Реж (Самсон) действительно был военноначальником-Деем, действовал- был «подвижником», был непосредственным исполнителем воли Тесея и Гекаты предтечами Христианства. Сына Режа Реса тоже похоронили в могиле Маноя (Атиса) (п.73).

Город Курган

Предположительно, место захоронения Рега и Реса город Курган, город с богатейшей историей, на карте Ремезова названый Царёв Город или Царёв Курган. Именно здесь находится самый большой курган и рядом несколько курганов поменьше. Из скандинавских саг известно, что так хоронили только самых знатных. Менее знатным клали большой камень на могилу. Город стоит на реке Тобол. Там надо искать его могилу. Ведь он расположен рядом со ставкой Режа городом Реж и рекой Реж, названные так в честь этого вождя.

Вот на карте город Реж и южнее город Курган.

«Свое название город получил от памятных захоронений кочевников. О них русский путешественник-естествоиспытатель XVIII века академик Петр Палас писал: «Сим именем называется чрезвычайной величины Курган, о коем никакого не осталось предания, и неизвестно, воздвигнут ли оный древними обитателями сея страны… или как гробница».

(«Почему так назван город: Курган, столица Курганской области», интернет).

Здесь должны быть похоронены четверо: Мани, его внук Алиат (Эгей греческий), сын Мани Реж и его сын Рес.

«В 1959-60 годах Царев курган изучала экспедиция под руководством археолога К.В. Сальникова. Согласно результатам исследований, высота кургана составляла 5,5 м, а диаметр 92 м. Курган окружал ров шириной 13 м и глубиной около 1 м, с двумя разрывами. Видимо, так обозначили основание будущей насыпи, а через разрывы во рву на площадку поднимали землю».

«Оказалось, что курган возник в эпоху бронзы. Он являлся могилой какого-то почитаемого человека, но вскоре после захоронения был разграблен. Унесли практически все, в том числе отсутствовали останки погребенного. Под центром насыпи ученые обнаружили настил, занимающий округлую площадь диаметром 34 м и состоящий из нескольких слоев бревен. Из могильного инвентаря дошли лишь жалкие остатки: 132 мелких черепка, бронзовый наконечник стрелы, обломок изделия из железа, деревянный совок, обломки деревянных изделий. К настоящему времени и от самого кургана совершенно ничего не осталось – на его месте возник один из микрорайонов города». Интересно, какой микрорайон стоит на месте священных могил величайших царей основателей династии Гераклидов (руссов, автор) фракийских вождей Рега и Реса. Какие им сны снятся? Оказалось, это микрорайон Энергетик. Вот он на карте на берегу реки Тобол.

«Удобные возвышенные площадки с течением времени использовались неоднократно, в результате на высоком левом берегу р. Тобол, на окраине микрорайона «Энергетики» современного города, был сооружен курганный могильник, функционировавший как в период бронзы, так и в раннем железном веке. Одна из впечатляющих насыпей этого могильника получила название «Царев курган», дав имя и став символом нашего города».

«Однако, точное число курганов рядом с городом так и остается не выясненным. Так, например, по данным Тобольского губернского статистического комитета, по решению которого составлялась археологическая карта Курганского округа в 1872 году, известно, что «рядом с Царевым курганом лежали еще два кургана, диаметром до 10 сажен, вышиною до 2,5 аршин, а третий, находящийся к северу, расстоянием в 650 сажень, в окружности до 52 сажень, в диаметре 27 сажень и вышиною до 1,5 сажень». («Памятники археологии Кургана. Курганы»)

Один большой курган был смыт рекой Тобол.

Вот тут они и лежали бедные «никем неблюдомые» сотни лет. Даже косточек не осталось. Время стирает всё, остаются только имена самых Великих.

Что же можно выудить из этой информации

У Самсона отец Манной, Мани. В мифах у Мани сын Атис (Аттика) из династии Гераклидов. Женой Атиса была сама Ио-Луна (Геката), поэтому ей передалось его имя Мани («Маня»). Так (Мани) стал называться понедельник (день платы учителю). Их династия «Гераклидов» была свергнута военноначальником Гигесом и женой прежнего царя Нисой. Гигес и Ниса вошли в сговор и свергли Кандавла, убили. Главенствовать стали «спартанцы»-«муравьи»-«Лелеки», род которых дал России многочисленные топонимы «Муравьёвки» и «Мураши» и «Ляли». Наверное, жену Нису звали Лялей.

Молодая Геката после смерти Мани взяла на себя миссию восстановить власть Гераклидов. Поэтому Самсон должен войти в союз с Гекатой женой Мани, как сын Маноя.

«Безумные» подвиги Самсона

Но вернёмся к подвигам Самсона. Казалось бы, на редкость безсмысленные подвиги, демонстрирующие его какую-то дикую СИЛУ и неудержимость во всём без меры, необузданность, которых и подвигами не назовёшь, а какими-то безумствами. Но в мифах нет ни одной ничего не значащей детали, даже откушенный палец героя тоже что-то значит. Может здесь неточный перевод, как с «ослиной челюстью».

Рассмотрим его подвиги.

Первый подвиг. В первом подвиге он убивает молодого Немейского Льва по приказу Кикна (Лебедя). Немейский (Клеонейский) числится в подвигах Геракла. Тот сначала оглушил его дубиной, а потом задушил льва руками, так как по поставленному условию, он должен был убить его без оружия. При этом Лев откусил ему один палец. Это все очень важные детали. В греческих мифах каждая деталь ключ к разгадке исторической личности.

Было предположено, что Геракл собирательный образ всех героев, создавших державу Гераклидов. Этот подвиг совпадает с подвигом Тесея. Но, как оказалось, на самом деле ему помогал необузданной силищи Самсон. Некоторых смущает, что Самсон разрывает пасть Льву, а Геракл душит. Но в этой истории написано, чтобы снять шкуру льва Гераклу пришлось из пасти Льва вырвать ЗУБ и воспользоваться им как ножом. В этой истории действительно Геракл, как Самсон, раскрыл пасть (челюсти) Льву, чтобы вырвать зуб. Эту львиную морду со шкурой непробиваемой он носил на голове. Грейвс сообщает, что в греческих мифах этот подвиг совершил друг Геракла Филий.

ИТАК. Значит библейский Самсон-Солнце и древнегреческий Филий одно и тоже лицо. Кстати, имя Фил довольно популярное имя в Америке-журналист Фил Донахью, в Канаде-хоккеист Фил Эспозито. В России это Филипп. Оно означает Самсон в библии, а в греческих мифах Филий.

Цель этого подвига очевидна. В этом подвиге Самсон помог Тесею и Гекате устранить соперника Молодого Льва в Немее и самим стать властителями. Он также овладевает неким оружием «Львом с Зубом». «Немея» это современная Немская возвышенность, река Нем на современной карте, посёлок Усть-Нем. Насчёт откушенного пальца-мизинца Самсона и Филия пока ничего неизвестно.

Филий

В древнегреческой мифологии Филий повторяет подвиг Геракла-Самсона. Он преданный друг Кикна (Лебедь-Афродита-так звали Верховную Жрицу), ради любви к которому выполнил несколько трудных заданий: голыми руками убил льва, изловил хищных птиц и доставил быка к алтарю Зевса. Условием было не применять оружия. Льва он опьянил вином, птиц поймал на зайца, быка подобрал полумёртвого.

В честь ПЕРВОЙ победы над Львом был посажен Немейский Лес и учреждены Немейские игры.

«У Аполлона и Фурии, дочери Амфинома, родился сын Кикн. Он был хорош собой, а нравом – неприятен и дик, и неумеренно любил охоту. А жил он в полях между Плевроном и Калидоном, и было множество влюбленных в него из-за его красоты. (2) Но Кикн из-за высокомерия не допускал к себе никого из них. Вскоре его возненавидели и покинули все вздыхатели, остался с ним один Филий, но и его он оскорблял сверх всякой меры».

«Когда Кикн захотел еще и быка, которого Филий получил в награду за победу в погребальных играх. Геракл посоветовал Филию отказать в том требовании и Кикн, решив, что от него отказался последний друг, от отчаяния бросился в озеро».

ЗНАЧИТ. Кикн (Жрица) в последний момент был оставлен всеми друзьями.

Немейский Лес и Немея

У Грейвса в «Мифах..» описано, как появился Немейский Лес. Оказывается, он был посажен. «Что касается Малорка , то он основал неподалеку город Малоркию и посадил Немейский лес, в котором теперь проводятся Немейские игры». Немейские Игры учреждены в честь победы над Львом. Судя по названию «Немейский», дело должно происходить в Немском царстве на современной Немской возвышенности (часть Северных Увалов), там, где посёлок Усть-Нем и протекает река Нем.

На карте Московии 1706 г. между рекой Нем и рекой Березово когда-то располагалась древняя Пермь №1 (сейчас её нет). См. красный треугольник на карте. Возможно, там и была Малорка, святилище Малорки.

Немейский Лес должен располагаться неподалёку от города Малорки. Там же в этом лесу проводились Немейские игры. Судя по топониму Немейский лес был посажен на Немской возвышенности. Неподалёку располагается посёлок Усть Нем. Там самое заселённое место и к нему ведут все дороги.

Почему- то именно это место было важным. Может, здесь тоже пролегал когда-то древний перевал через Уральские горы в город Ивдель. Именно в районе Ивдели находилась когда-то Пермь №2 (ставшая ставкой Сатаны), полностью стёртая с лица земли.

ТОГДА. Город Малорка должен находиться в Перми №1 между реками Нем и Березово, как ставка жрицы Малорки. Там сейчас глухомань и люди не живут. Что там на этом месте никто не ведает. Может там какие- нибудь древние развалины остались и их найдут следопыты.

Немейские игры логично проводить в посёлке Усть Нем, сюда все съезжались. Может там и был посажен Немейский лес. Игры проводились именно в посаженном лесу. Лесов здесь «хоть отбавляй».

Откуда Львы в Пермском крае (Коми)

Удивляет, что в мифах явно присутствует какой-то Лев. Молодого Льва убивает Геракл. Но Львы в Пермском крае не водятся. Удивительно, но топонимы «львиные» от него всё-таки в Пермском крае остались! Это реки СыЛва, ТуЛва, КоЛва, посёлок КоЛва. Здесь водятся похожие на леопарда Рыси, у них крапчатая шкура.

Львятами или пёстрыми Барсами изображают двух сыновей от Медеи и Белого Вождя «СиРуса».

Такой тотем Барс или Леопард- крапчатая кошка был у старшего сына «Си Руса» (Белого Вождя) от Змеи (Медеи) у Люцифера (Сатаны).

«Русское слово рысь восходит к праславянской форме *rysь» (русь). А у германских народов это животное (лат. Lynx lynx),то есть Луна, на древнегреческом- (λύγξ) лиус,то есть Лиса. Известно, что имя Гекаты Луна, Лиса.

«Изящное длинноногое животное, рысь, приковывает внимание и завораживает. Недаром в давние времена она была тотемным животным у славян. Некоторые источники даже говорят о сходстве слов “рысь” и “Русь”.

Итак. У славян Рысь так и звалась Русь. РЫСЬ самое распространённое животное на севере. Это символ северных славян. Так как Белый Вождь стал союзником Гекаты, северных славян, он тоже стал -«русеем» (рысеем). То есть СиРусом. Рысь женского рода и принадлежит этот тотем женщине Гекате или Клео.

Соответственно Барсом- Леопардом- Рысеем стал старший сын Белого Вождя от Медеи. Он был заместителем Вождя, по праву старшего сына.

Гербовый лев

Посмотрим на изображение Льва во Владимире. Во Владимире на барельфе у Льва не хвост, а тонкое дерево с ветками и явно указывает на древо рода, который дал ростки именно от рода Змеи. Действительно, именно у Медеи из рода Змеи-Ящерицы, родились двое детей-продолжатели рода Си Руса. Здесь показаны 3 веточки. Есть ещё и третий сын-третья веточка.

Лев во Владимире. Львы на гербе в Англии.

Звери из видений пророка Даниила. Онежская Псалтырь 14 в. Вавилонский-Бабилонский царь с коротким хвостом похож на медведя без крыльев. Макидонский и Римский на леопарда с крыльями. Антихрист похож на непонятного животного с телом леопарда с красными рогами.

«Сложнее обстоит дело с гербовой рысью. Детальный анализ изображения и истории наименования «рысь» привёл Г.И. Королёва к интересному выводу, что под «рысью» новгородского герба подразумевался на самом деле «барс» (леопард).

ИТАК. Здесь явно изображение Химеры-Гекаты.

Гербовое изображение явно совмещает в себе тело рыси с с мохнатыми длинными ногами и 4- мя когтями на лапах. У рыси они 4-х пальцевые, 5-й сильно укорочен и не касается земли при ходьбе. Также мы видим Морду Льва. И видим длинный извивающийся хвост, как у Змеи.

След льва такой же как у рыси. Морда Львицы

Это изображение Химеры Гекаты, где совмещены все её роды Льва (морда), Змеи, Рыси. Рысь пятнистая, как леопард. Может Рысь, называемая «русь», раньше называли «леопардом» в Пермском крае и поэтому там появилась «лвенская» область, в которой рысь-леопард была тотемом. Или это было убежище некого «Льва», откуда его и выманил Геракл (Самсон-Рег).

Насчёт морды Льва

Посмотрите на фото росомахи. У гербового Льва морда «малого медведя» Росомахи. РосоМаха животное Гекаты, как и Лиса, Собака (она выводила породы собак).

Считается в России гербы молодые и заимствованные, но в предложенной версии, наоборот, в России самые древние топонимы и животные тотемы, ушедшие на Запад из России, а потом вернувшиеся в Россию после подавления мятежа противников ( Люцифера-Сатаны). Чтобы ничего не напоминало о русскости Лва-Рыси, её превратили в Льва африканского, так как рысь-русь явно говорит о русских истоках герба. Здесь даже рыси «русские», поэтому её переделали в гербах на Льва.

А ведь от Льва остались топонимы в Европе.

Например, в названии города Львов в Западной Украине, Леон в Испании, Лион во Франции. Самое удивительное, что обладатели этих топонимов считают, что название произошло не от Льва (животного). Тогда от кого. Да вы сами посмотрите на гербы этих городов. Здесь не Лев. Здесь морда РосоМахи, тело Рыси, «Змеиный» хвост. Нет, это явно Химера-Геката.

Герб Львова. Герб Финляндии

Остатки царства Льва в топонимах Пермского края.

Если это не Лев, то может это название местности, из которой происходил этот «Лев». Действительно, таковые топонимы остались. Это река СыЛва (Се Лев) и река ТуЛва, посёлок КоЛва и река КоЛва в Пермском крае. В этом крае пятнистая рысь раньше называлась леопардом и была тотемным животным.

Зуб Льва и знак Рюриковичей

«По другим сведениям, лев никогда не был знаком русских князей династии Романовичей. Князь Лев Данилович употреблял, согласно с многовековой традицией, родовой знак Рюриковичей, известный тогда под названием «Зуб».

«То есть Тризуб, по наиболее вероятному толкованию, это символ происхождения Владимира от Рюриковича Святослава и ключницы Малуши и третий зубец в нем - "рабий" знак, который Владимир однако гордо включил в свой герб».

Этот «зуб» появляется в первом подвиге Геракла-Филия. Первый подвиг, который Эврисфей повелел совершить Гераклу, когда тот переселился в Тиринф, заключался в том, чтобы убить и содрать шкуру с Немейского, или Клеонейского, льва — огромного зверя, шкура которого надежно защищала от железа, бронзы и камня.

Из пасти-челюстей Льва был вырван Зуб и только им можно было разрезать шкуру, которую он стал носить, как защитную непробиваемую экипировку (как у Архангелов на Исаакиевском соборе).

ЗНАЧИТ, была похищена в «Лвенской» области некая «ёмкость» Лев, из пазухи которой было извлечен некий режущий всё «Зуб»-Трезубец Зевса. С этого момента Геката становится непобедимой, пока его не отбирают у «Зевса» (Белого Вождя), когда коварно убивают на пиру. Этот Трезубец становится собственностью Посейдона и тогда он идёт в наступление.

Мизинец и откушенный палец.

«И однажды, проходивший мимо путник дал им волшебный совет, изумивший крестьян. Он сказал, что все молодые девушки окрестных поселений должны уколоть мизинец и капнуть несколько капель крови в специальную емкость, в которую необходимо окунуть доспехи и меч. По словам путника это придаст им необыкновенную прочность».

Кровь из мизинца давала прочность Мечу. А ведь в первом подвиге есть откушенный палец-мизинец. Может это какая-то деталь-«палец» механизма. Вынешь его, как чеку из гранаты, и Меч-Трезубец в боевой готовности, подзарядившийся «Духом Божьим». «Рабий» знак (ключик-палец) и есть рабочая «чека» механизма, помещённая между двух Зубов Трезубца.

Грейвс о Льве

«b. Хотя некоторые называют этого льва потомком Тифона или Химеры и пса Орфра, есть и такие, кто считает, что Селена родила его в страшных судорогах и уронила на землю на горе Трет неподалеку от Немей, у пещеры с двумя входами , и что в наказание за несовершение жертвоприношения Селена наслала его на свой собственный народ.

Действительно, отобранный у Зевса Трезубец был направлен Посейдоном на народ Гекаты.

«с. Третьи говорят, что, по желанию Геры, Селена создала льва из морской пены, помещенной в большой ковчег , и что Ирида (Радуга) связала его своим поясом и привела в Немейские горы. Горы получили название по имени дочери Асопа или дочери Зевса и Селены, а пещеру, в которой жил лев, до сих пор показывают в двух милях от города Немей».

ИТАК. Здесь говорится, что Селена «родила», то есть сама создала этого «льва» и хранила («уронила») его на горе Трет (Камень Пехач, см. ниже) в пещере в двух милях от города Немей.

Пещера Череп и Камень Пехач.

ИТАК. В пещере с двумя входами хранился Большой Ковчег-«ЛВов», в котором хранился опасный Трезубец. Он в двух милях (15 км, 1 русская миля 7,5 км) от города Немей. И такая пещера есть в действительности. Это пещера Череп. Она напоминает глазницы черепа. Она находится на «Камне Пехач». Это скальная стена протяжённостью 1километр на правом берегу реки Березовой в месте впадения в нее реки Бадьи. Рядом протекает река КоЛва и находится посёлок КоЛва, как видно одноимённый с «Лвом». Смотрите на карту, пещера рядом с Немской возвышенностью, а располагается прямо на разделе между Полюдовым кряжем и возвышенностью Ямжачная Парма. У пещеры два входа рядом расположенные. Сама пещера сухая, состоит из одного небольшого грота, в котором вполне можно укрыться от дождя. «Камень Пехач относится к числу самых интересных и известных карстовых объектов в Прикамье. На расстоянии 450 км от Перми. Лучше всего посещать во время сплава по реке Березовой». Маршрут таков Чердынь - пос. Ныроб - пос. Валай-пещера Череп-пос. Вижай».

Горы "Камень Пехач"

Пещера Череп на Камне Пехач

Как выше сказано в 2- милях от пещеры находится город Немей. Смотрим на карту. В 15 км от этой пещеры расположен только посёлок Вижай на реке Берёзовая и посёлок Валай. Валай или Вижай могут быть городом Немей, но здесь нет такого топонима Немей. На карте видно, как в Вижае заканчивается дорога и вообще всякая цивилизация. Так что город Немей должен располагаться не здесь, а в районе Немской возвышенности, там, где посёлок Усть- Нем или Пермь №1 между рекой Нем и Березово. От пещеры они далеко в 100 км.

На карте Пещера Череп в горе (чёрный треугольник). Ямжачная Парма и Полюдов Кряж. Немская возвышенность и Усть-Нем. Пермь№1 между рек Нем и Березово.

Может надо искать другую пещеру с двумя входами на Немской возвышенности.



ИТАК. Значит, есть такое царство Лва-может это греческая «Ливия». Там протекают реки КоЛва, ТуЛва, СыЛва. Вот здесь в «Лвенской» области недалеко от города Чердынь из Пещеры Череп в «горах Трет» (современный «Камень Пехач») был извлечён руками Самсона (Филия=Рега) («задушен прямо руками») Ковчег «Лвенский» с Трезубцем. Этот Трезубец, хранившийся в Ковчеге «Львов», создан был самой Гекатой-Селеной («Селена его родила в муках»), а Ирида его упаковала в Ковчег. Из него был извлечён Трезубец, важной деталью которого был «палец», «откусив» который, трезубец приводился в рабочее боевое состояние (вынув чеку-палец-ключик, устройство приводилось в действие).

Второй подвиг

Он пошел в Аскалон и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал платья их разгадавшим загадку.

Тут конкретное убийство 30 человек знати и передача их полномочий (платьев) другим 30 князьям. Власть находилась в городе Аскалон. Это была ставка царя Ога Вассанского-Гога, которого свергнул Белый царь (см. п. 72). Здесь Самсон-Рег, как исполнитель приказа Вождя, приложил руку к свержению исполина Гога (Унга)-«Гамаюна»-«Хумаюна». На карте Московии это был город Царёв. Город в месте впадения реки Ахтубы в Волгу. На карте Московии 1706 г. на этом месте написано «руины Царёвгорода» (см. п. 68). Сейчас на этом месте нет ничего.

Третий подвиг. Он поймал 300 лисиц и к хвостам каждой пары их прикрепил по зажженному факелу и пустил их в поля и виноградники филистимские. От этого во многих местах в городе и в поле занялся пожар и все сделалось добычей пламени.

Символ Гекаты Лисица- Псица, она разводила породы собак. Может это 300 воинов «Самсона»-Рега, которые носили атрибут «лисьи хвосты» («лисьи хвосты» действительно на шапке носили фракийцы).

Такую шапку сейчас связывают с башкирами и киргизами. Но на старых фотографиях хвостов не обнаружено. На фото имеются тюбетейки и шапки подбитые мехом изнутри и снаружи кольцом. В современное время в 1938 году для танцев в спектакле «Салават Юлаев» была придумана башкирская шапка Рахимкуловым, которую они никогда не носили. «В результате, была изготовлена модель, которой, по существу, не было в жизни : с отворотом по всей окружности, с острым верхом и двумя длинными хвостами сзади. Сначала её не восприняли».

Но как оказалось её носили фракийцы. Всё- таки это не Греция, а Пермский край-голова то мёрзнет. Лис там много, но и в Башкирии (Уфа) тоже.

Они подожгли селения эллинов в каком-то кофликте и выкурили их с территории. Известно, что противниками Белого Вождя Си Руса были эллины-филистимы, высокомерные, надменные. Они братья по прадедам. У Белого Вождя предок прадед ИоАс, у эллинов Пелей брат ИоАса в греческих мифах. Пелей убил ИоАса и Ясон (Белый Вождь) потерял своё царство Арголиду, отсюда вражда двух кланов. В библии эллины-«филистимы» владели секретами изготовления оружия из железа и не давали их «сынам Иилевым» (Си Руссу). Те покупали у них огородный инструмент (топоры, кирки).

В этом моменте расстановка сил поменялась. «Лисы» пошли в наступление.

Четвёртый подвиг. Филистимы зажгли дом, в котором жила жена Самсона, и сожгли ее. Это снова навлекло на филистимлян мщение Самсона, который пришел к ним и перебил им голени и бедра, затем он засел в ущелье скалы Етама.

Действия Самсона понятны- он мстит за смерть жены. Эллины-филистимы сожгли его жену. Это пока какая-то неизвестная нам трагическая история, скрытая в мифах. Тогда Самсон ответил им тем же.

Пятый подвиг. Филистимляне вступили в удел Иуды. Жители сего удела, желая отвратить от себя ярость их пошли на хитрость, послали три тысячи человек к Самсону, чтобы связать его и выдать неприятелю. Он сам согласился на это, под условием, что не будет убит своими. Когда же привели его к филистимскому войску и оно, увидев его, испустило радостный крик, тогда, объятый Духом Божиим, он разорвал свои узы и избил тысячу воинов попавшейся ему «свежей! ослиною челюстью». После этого подвига он почувствовал сильную жажду, воззвал к Богу, и тотчас же перед ним открылся источник (ямина в Лехе), который после назывался источником взывающего.

ЗДЕСЬ эллины вторглись в царство Дея-Самсона, тогда он хитростью вошёл в их стан вместе со «своими» и убил ослиной челюстью 1000 человек,

Ослиная челюсть

Что касается «ослиной челюсти», причём «свежей», это всего лишь неправильный перевод (испорченный телефон) со славянского, когда его переводили на иврит и латынь (латинский тогда совпадал в буквах со славянским-русским алфавитом).

Вот как текст про ослиную челюсть с латыни можно перевести, если за основу взять русский. См. «НХ Форумы-Загадочная ослиная челюсть».

«Чтобы перевести всё точно, нужен специалист по латыни. Общий смысл таков: Самсон поднял свежую maxilla и ударил ею тысячи людей. Потом что-то сказал про maxilla и mandibula (сомневаюсь, что канонический русский перевод этого места правилен). Потом бросил mandibula, и назвал это место Раматлехи (что понимается как поднятие maxilla).

Если текс и слово maxilla прочитать на русском-славянском, то это явно «Махало» от слова махать. То есть он взял эту «свежезаряженную» Махайлу (свежую ослиную челюсть) и убил ею тысячу человек. Потом сказал «Мани Дух была ( man di bula)» и назвал это место «Ра Мать Лехи» (Солнце- Мать Лва).

ИТАК. Это оружие «Лва» сотворила («родила в муках») Мани-Геката, а вытащил его их пещеры и стал пользоваться Реж-Самсон по её указу. Из-за неправильного перевода «махалку»-Дубину превратили в «свежую ослиную челюсть».

Лёха

Леонида или Алексея в простонародье так и называют Лёхами. А в Польше так зовут политика Леха Валенса. Как оказалось, Лёха означает не животное Лев, а оружие в Лвенском Ковчеге. Место хранения Ковчега находилось в Лвенском царстве , от которого остались топонимы в Пермском крае река КоЛва, ТуЛва, СыЛва. Оттуда из местечка Лва из пещеры («Череп») его взял Самсон-Рег. Это местечко в мифах, вероятно, называлось «Ливия».

Самсон, как владелец Трезубца Лва, получает имя Лва- Леха-Лёха-Леопарда.

Город Ям Леха это город Реж.

Попробуем найти этот город «Ям Леха». Он, судя по вышеприведённому тексту, находится на границе ИуДеи (на Южном Урале) и оно должно называться Ям Леха (Пристанище Лва) и лежать на Сибирском Тракте. Только один город подходит под Ям Леха, это город Реж. Явно названый именем самого Самсона-Рега-Режа-Лехи. Он стоит на реке Реж. Рядом проходит Сибирский Тракт.

ЗНАЧИТ, здесь у города Реж проходила граница ИуДеи.

«Источник взывающего»

И там должен быть «источник взывающего» в какой-то «ямине». «…он почувствовал сильную жажду, воззвал к Богу, и тотчас же перед ним открылся источник (ямина в Лехе), который после назывался источником взывающего». Действительно, в городе Реж есть источники. Любимым местом отдыха являются Горячие источники Баден-Баден «Изумрудный берег» в городе Реж. А рядом тут же находится холодный источник («взывающего») с названием «Пробойный Ключ».

"Пробойный Ключ" в городе Реж

«В городе Реж есть место, связанное с именем святого целителя Пантелеимона. Это известный еще с ХVII века «Пробойный ключ», расположенный в распадке («ямина») на спуске с горки к берегу реки Реж, слева от улицы Ленина, в непосредственной близости от санатория «Баден-Баден Изумрудный берег».

ИТОГ таков. Самсон Рег охранял южные границы царства Белого царя-царство Галилейское, ставшее потом в подчинении у Навуходоносора, поэтому получившее следующее название ИуДейское, там главенствовали Дии-Деи от слова «действовать». Охранял от филистимов-эллинов.

Эллины вторгались в это царство. Он под видом связанного пленного был приведён к эллинам, взяв оружие («махало»). Он его положил на землю и «включил» заранее. Когда «махало» наполнилось «боевой» силой-«Духом Божьим», тут он разорвал узы (они сгорели!) и подобрав с земли «ослиную челюсть», на самом деле «Лвинную Челюсть»-Махало-Дубинку Геракла (вот её изображение в руке Геракла) убил всех.

Дубинка в руке Геракла

Здесь он основал город Ям Леха-пристанище Леха (современный город Реж) и тут открыл-прорубил «Махалом» «источник взывающего». Это горячие источники и холодный ключ «Пробойный ключ» в городе Реж. Ям Леха это место стало местом нового хранения Льва-Леха (Кочег с Трезубцем). Предыдущее место хранения Ковчега было в пещере (Череп) в Лвенском царстве на окраине современной горы Ям жачная Парма на берегу реки Берёзовая. Здесь в Пермском крае остались ВСЕ топонимы, связанные с Самсоном и его Немейским Львом (СыЛва, ТуЛва, КоЛва, Ямжачная Парма).

«(Суд., 15:14—19)

15 Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек.

16 И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек.

17 Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф-Лехи».

Шестой подвиг.

Раз пришел он в Газу и вошел в дом блудницы. Жители Газы, узнав об этом, заперли городские ворота и стерегли, чтобы поймать и убить его. Но Самсон ночью подошел к воротам, поднял их с их вереями и запорами на свои плечи и отнес на вершину близ лежавшей горы.

Было предположено, что Газа (Коза) это сейчас современный город Казань. Это царство было завоёвано Гекатой и стало её ставкой. Там проживал её один из трёх родов-род Козы. Но его забрал Магог.

Во взятии Казани принимал участие Рег, выгнав оттуда «Гамаюна» Гога Магогова. Так Казань получила новое имя Козы Анны. Туда он перенёс старые ворота в место ставки «блудницы» колдуньи Гекаты.

ЗНАЧИТ. Реж-Рег-Самсон-Филий это одно и тоже лицо. Это действительно был Великий Воин у Мани и Гекаты. Он обеспечил ЕЙ все завоевания.

Почему Самсон погубил своей смертью больше врагов, чем при жизни. Дело в том, что его смерть и такое обращение с ним (ослепление) вызвала такой гнев и возмущение, что во второй ответной войне яростное мщение за Самсона действительно погубило противников и они ушли изгоями в Европу. Как он погиб на самом деле сведений нет. Погиб ли он? В других источниках он сидел в темнице.

Заключение.

Из истории с Самсоном становится известным, что фракиец Реж (Самсон) был назореем, как и Тесей. Они носили длинные светлые волосы, в которых заключалась их волшебная сила. Их типаж-высокие, светловолосые и голубоглазые.

Также выглядят Россы и современный народ Зыряне в Коми Пермяцкой области (см. 73). Также выглядят народ Эрзя и Рязанцы. Эта порода от Тесея. Сейчас зырян приписали к народу коми и народу мордовскому. Как оказалось, зыряне-эрзя не имеют отношения ни к тому ни к другому. Они Россы и Русы одновременно по наследственности от детей Тесея-потомка Си Руса.

Становится известным, что царь Реж это Филий в мифах, это Геракл в мифах, это Самсон в библии.

Геката и одна из её жриц её подруга Клео (муза Клио у Геродота) выкормили Тесея, рождённого от Зевса (Ясона) молоком Козы Амалфеи и МЁДОМ Гекаты (она разводила пчёл). Этих пчёл как раз и разводила Геката в Немейском царстве. Поэтому в первом подвиге со Львом Самсона упоминаются Мёд и пчёлы, которых он добыл для неё из царства «Лва» (Ливии). Самсон-Реж очень любил или Клео или Гекату. Клео мать Тесея. Его (Тесея) младенцем отправили для безопасности на обучение в далёкую страну, в «Сибирский Египет»- Арголиду. В 16 лет он вернулся в их ставку в Назарет (в Пермском крае) покорять Мир и стал Назореем. Его символ Солнце.

В Клео был влюблён Филий и был у неё на службе. Он тоже был Назореем с длинными волосами. Это был страстный Охотник (как Артемида). Он выполнял поручения Клео и Гекаты. У Гекаты и её умершего мужа Астиага Мани (он был стар, а она молодая) была цель восстановление власти Гераклидов (Мани). Она была утрачена с убийством последнего их царя Кандавла династии Гераклидов собственным военноначальником Гигесом.

Геката и Клео начали восстанавливать свою власть с подчинения соседних территорий. Первым присоединено Немейское царство и был вынут из пещеры Трезубец «Лев». Клеонейский Лев. Лев был очень странный. Непробиваемый ничем. Это поручение устранение молодого Немейского-Клеонейского Льва было выполнено Филием. Из него он вынул некое оружие Трезубец. Этот Лев «скрывался»-хранился в пещере с двумя входами. Действительно в Немее в Лвенском крае есть до сих пор пещера с двумя входами с современным название Череп, посещаемая туристами.

В честь этого был посажен Немейский ЛЕС и проведены Немейские игры. Через Немейское царство проходила единственная дорога перевал через Уральские горы на Восток-Бабинский Тракт через Соликамск в Верхотуринск. Немейский Лес на карте находится на Немской возвышенности.

Следующими присоединённым царством стало Вятка и будущее Казанское царство, получившее название по имени Гекаты или Клео- Козы Анны (КазАнь). Тогда появляется новый Тракт через Екатеринбург из Казани. Тоже захватывается очень важный стратегический перевал через Урал. Далее должно быть захвачено царство западное Лернейской Гидры до Петербурга.

Невό

В покорении Лернейской Гидры принимал участие неизвестный нам военноначальник Невό, именем которого раньше называлось современное Ладожское озеро (Нево), предположительно город Петербург и до сих пор названы река Нева, а также современный город Невьянск на Южном Урале. Вероятнее всего этот второй военноначальник, родственник Регу, который обеспечивал победы на северном фронте на линии от Петербурга до Невьянска на Урале. Что это за личность пока загадка. Может греческий Лай и ИоЛай-«возничий» Тесея. Севернее Нижнего Тагила расположены его сёла Лая и река Лая. Южные границы вплоть до Рязанского царства бдил Реж и его сын Рез. Северную границу бдил этот Нево.

Березово

Обращает на себя внимание огромное число топонимов «Березово» и это явно тотемное дерево важного человека. У киргизов, да и у других азиатских народов, следующее выражение про берёзу: «Где меж елей вырастет берёза, туда непременно придут русские» (Алексей Ермолов). Золотая берёза возможно тотемное дерево Гекаты, а она союзник Си Руса. Она сажала эти рощи, называемые Пармой.

Победа, заговор и поражение

Геката с Тесеем и с Регом заключают союз с Белым Вождём Си Русом и побеждают в этой войне. Но в результате заговора всё рушится. Поэтому в легенде «Кикн»-Геката остаётся одна. И кончает жизнь «самоубийством». Его верный друг Филий (Рег) защищается от северных скифов и поэтому не приходит на помощь сыну Белого Вождя в Трое «Гектору», с которым он был «на ножах». Он посылает туда сына Реса только на 10 год. Реса там убивают. Тогда рушится всё окончательно и Геката без Клио, но вместе с Тесеем бегут в Египет на Ниле. Рега предаёт его возлюбленная и выдаёт его врагам. Он попадает в плен, где его ослепили и посадили на цепь. Издевались над ним в городе Газе, предположительно в Казани. На месте его смерти стоит Спасская башня. Его тело было выкуплено и захоронено в кургане Мани в городе Курган. Там же был похоронен его сын Рес.

Мать Клио ( Эфра) попадает в плен к мятежникам. Её потом вызволят внуки от Тесея Демофонт и Акамант (есть такой очень красивый и очень ядовитый цветок Акамант).

И там, на Ниле Геката перерождается образно. «Рождается воинственная Афина Паллада и раздаётся её воинственный клич»-призыв к войне-реванш. Через 7 лет они начинают всё с нуля. Всего 7 вождей («7 серебрянных стволов Берёзы» википедия, Берёза) возвращается на родину и ценой невероятных усилий и жертв побеждают. Приемником Гекаты становится Артемида, которая изображается в образе Михаила Архангела.

Немея в современной Греции

Так как в Пермском крае остались топонимы Немская возвышенность, река Нем, посёлок Усть-Нем, то было предположено что здесь располагалась Немея рядом с «Зырянией» (см. карту выше (треугольник). А где её помещают современные историки. В современной Греции.

Конечно, эту знаменитую Немею начали искать в современной Греции. На месте деревушки Архаи решили, что это и есть Немея. Небольшая деревня Архаия Немея (ранее известная как «Кутсумади», а затем «Ираклион», Википедия). Там было заболоченное место. Пещеры с двумя входами там нет. Это занесённый глиной некий римский городок со стадионом. Немейского Леса тут тоже нет. Откопан Храм Зевса, стадион. Топонимов с Немеей и Львом здесь тоже не сохранилось. Тут явно «бабушка надвое сказала». Вот что пишут об этом.

«Почти две тысячи лет Немея оставалась безлюдной, постройки поглотила земля, видны были только три дорические колонны храма Зевса, указывавшие на место древней святыни.

Первые раскопки были предприняты в 1766 г., но ни к чему не привели: за многие века ландшафт изменился, местность оказалась заболоченной. Лишь в 1883 г. французская экспедиция сумела ее осушить. Чтобы добраться до основания построек, археологам пришлось вскрыть толстый пласт земли, поэтому руины оказались на дне траншей и котлованов. Археологи исследовали расположение храма Зевса и руин раннехристианской базилики.

Стадион для проведения Немейских игр — примерно в 500 м к западу от святилища Зевса. Для его сооружения использован естественный амфитеатр между двух холмов. До него тут уже находилось какое-то сооружение. Он несколько короче других подобных стадионов, но вмещал несколько десятков тысяч зрителей. Сохранился 36-метровый тоннель, по которому спортсмены попадали на стадион».

Почему эту деревню «Кутсумади» «назначили» Немеей»? Только потому, что из земли торчали три колонны.

От Российской Немеи хоть топонимы остались, а в современной Греции нет. Но в Греции откопали остатки города. А наша Немея нехожена, никто там ничего не копает.

Из чего исходить.

Повторюсь ещё раз, чтобы было понятно, на чём основывался поиск исторических персонажей и в, частности, истории фракийских вождей Рега и Реса. У почти что всех народов мира странно совпадают их истории с Библейской Историей. Так может у них всех была когда-то общая история и родина, откуда они разбрелись по миру. Было предположено, что Библия отражает историю России, а не Израиля, и именно оттуда из-за похолодания на севере и востоке из России пошло расселение многих народов. На карте Келлера 1590** г. земли России заселены, а Европа, Израиль, Греции «пустые».

К тому же многими историками отмечено, что «Библия», «История» Геродота и Древнегреческие Мифы описывают одних и тех же героев. Например, главный герой в библии «Моисей» описан, как Великий Кир по имени «Си РУС» на монете в «Истории» Геродота (см. п.15), как Ясон в греческих мифах, он же «Зевс» среди богов. Это «Белый» Вождь троянцев народа «сынов Иилевых», названных в честь их троянского царя Ила. Или такой персонаж в мифах как Тесей, он в Истории Геродота северный царь Крёз, в библии Иисус Навин, в ангелологии это Михаил Архангел. Значит все они живут в одно и то же время и это один и тот же персонаж в разных хрониках.

Поэтому нет, как сейчас принято историками, разноса во времени происходящих там событий. Одни события греческие якобы происходят до нашей эры, другие- геродотовские после нашей эры, библейские вообще в глубокой древности. Эти события происходят в одно и то же время. Эта история была заимствована Израилем и за давностью лет стала для него своею.

Все термины и имена стали объясняться из иврита, а по выдвинутой версии Исхода из России должны объясняться из древнерусского и славянского языка, в котором они обретают настоящий смысл.

Другим аргументом в пользу России становится звёздное небо, где все греческие герои увековечены в созвездиях северного полушария, а не над небом Израиля и современной Греции, где, как официально считается, происходили все мировые события.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрика «Свобода слова».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

75. Смерть главных союзников русов вождей Режа и Реза и их могила в городе Курган. Самсон и вождь Реж. "Ослиная челюсть» Самсона. От 29.04.2021г. Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).