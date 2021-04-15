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Тик Ток – механизмы контроля аудитории. Контроль поведения цифровых профилей. Игорь Шнуренко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QV0lSX6LB1o
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17430 14484
    марина 16 мин. назад

      Тик Ток -это ниже дна и главное -это дети,представляете стада 3-5 летних аля Бузова и Солнцев или Моргенштерн добывают млн подписчиков,делают деньги на всем -сдавая вся и всех.

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