Игорь Ашманов: Цифровое пространство как поле боя
Доклад одного из ведущих специалистов российской интернет-сферы Игоря Ашманов на конференции «eTarget. Формирование информационного пространства» 18 февраля 2021 года о социальном ландшафте Рунета и проблеме информационных атак.
«Сеть – это поле боя, поле боя за мозг, за ум пользователя. Большинство пользователей этого не осознаёт, не имеют иммунитета перед манипуляцией», – цитата из доклада.
Темы, раскрываемые докладчиком:
- социальный ландшафт Рунета;
- интернет-платформы, ставшие хозяевами ментального пространства;
- информационные коконы, которые создают вокруг пользователей деструктивные сообщества; подробное объяснение механизма того, как человек, попав в определенные группы, принимает их убеждения;
- как пользователей дрессируют на бездумное массовое поведение;
- Грета Тунберг как глобальный проект;
- проблема фейков как инструмент цензуры;
- о зарубежных соцсетях и о том, то как они игнорируют российские законы;
- возможности Роскомнадзора в борьбе с опасным контентом;
- как Тик-Ток и Ютуб звали детей на митинги;
- базовое отсутствие безопасности внутри нашего цифрового пространства.