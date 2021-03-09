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Игорь Ашманов: Цифровое пространство как поле боя

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Доклад  одного  из ведущих специалистов российской интернет-сферы Игоря Ашманов на конференции «eTarget. Формирование информационного пространства» 18 февраля 2021 года о социальном ландшафте Рунета и проблеме информационных атак.

«Сеть – это поле боя, поле боя за мозг, за ум пользователя. Большинство пользователей этого не осознаёт, не имеют иммунитета перед манипуляцией», – цитата из доклада.

Темы, раскрываемые докладчиком:

  • социальный ландшафт Рунета;
  • интернет-платформы, ставшие хозяевами ментального пространства;
  • информационные коконы, которые создают вокруг пользователей деструктивные сообщества; подробное объяснение механизма того, как человек, попав в определенные группы, принимает их убеждения;
  • как пользователей дрессируют на бездумное массовое поведение;
  • Грета Тунберг как глобальный проект;
  • проблема фейков как инструмент цензуры;
  • о зарубежных соцсетях и о том, то как они игнорируют российские законы;
  • возможности Роскомнадзора в борьбе с опасным контентом;
  • как Тик-Ток и Ютуб звали детей на митинги;
  • базовое отсутствие безопасности внутри нашего цифрового пространства.

Слайды из доклада

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/5yPzaSYv0QU/
Метки: Интернет
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