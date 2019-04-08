Современные информационные войны. Игорь Ашманов
Цифровой суверенитет – вопрос безопасности государства
Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов о том, что такое информационная война и почему в ней надо участвовать. Как через интернет нам навязывают чуждые ценности? Может ли государство обезопасить себя и достичь информационного суверенитета? Как сформировать инфраструктуру национального информационного пространства и развернуть собственный электронный щит?
Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, расскажет книга:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovremennye-informatsionnye-voyny-igor-ashmanov