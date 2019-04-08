Современные информационные войны. Игорь Ашманов

Концептуал СМИ Цифровой суверенитет – вопрос безопасности государства

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов о том, что такое информационная война и почему в ней надо участвовать. Как через интернет нам навязывают чуждые ценности? Может ли государство обезопасить себя и достичь информационного суверенитета? Как сформировать инфраструктуру национального информационного пространства и развернуть собственный электронный щит?



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, расскажет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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