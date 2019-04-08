Главная » Мировоззрение, Новые технологии

Современные информационные войны. Игорь Ашманов

22:07. 8 апреля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Цифровой суверенитет – вопрос безопасности государства

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов о том, что такое информационная война и почему в ней надо участвовать. Как через интернет нам навязывают чуждые ценности? Может ли государство обезопасить себя и достичь информационного суверенитета? Как сформировать инфраструктуру национального информационного пространства и развернуть собственный электронный щит?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, расскажет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================
Игорь Ашманов

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovremennye-informatsionnye-voyny-igor-ashmanov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гражданин России, русский художник Н. Михалков против либералов Ельцин Центра: российская интеллигенция в информационной войне за национальные интересы государства, русского народа.
... гражданскую позицию Н.Михалкова: Игорь 15 декабря 2015, 14...С.Михалковым - выдающимся режиссёром современности, признанным в мировом сообществе ...ведется информационная война: На внутреннем информационном поле отмечают роль СМИ в информационной войне: ...
Лисовский Ю.А., Самарин А.Н. Украина и Крым сквозь дым информационной войны
... Но неужели политические установки современных украинских националистов, наследников ОУН... беспомощными перед изощрёнными технологиями информационных войн Запада. К технологиям,...публикуемые под никами (псевдонимами) «Игорь Кондращов», «Мастер фрагментации», «...
Игорь Ашманов: как отличить реальную новость от искусственно раздутой
... искусственного интеллекта Игорь Ашманов. Кроме того, Игорь Станиславович выступил ...методами ведутся современные информационные войны. Предлагаем видео запись короткой лекции Игоря Ашманова по...на котором вместе с Игорем Станиславовичем выступила также его ...
И.Н. Панарин. Гладиаторы гибридной войны
...как единое целое обычную войну и информационную войну.Следует подчеркнуть, что... и умелого использования Западом современных информационных технологий с целью переформатирования... войны, проводимых против России.Доктор политических наук, профессор Игорь ...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...мы много раз рассматривали тему современных информационных войн и разного рода оболванивающих людей... затрагивающим только самые верхние, информационные этажи массового сознания, противостоят мощные... единственного слова, по мнению Игоря Плисюка. это как раз ...
Scofield: Война за Чечню и за Кремль
... они были и остаются элементом информационной войны (конец цитаты). С учётом ...системообразующий факт и фактор в современной российской политики. Я внимательно ... русского зарубежья». … Министра связи Игоря Щеголева, рекомендовавшего Трубецкого вместо себя...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>