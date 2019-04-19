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Манипулирование общественным сознанием в интернете. Игорь Ашманов. 2015 год

17:48. 19 апреля 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Если ты доминируешь в цифровом пространстве – ты уже выиграл войну

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов об информационной безопасности и цифровом суверенитете. Как защитить интернет и умы наших граждан? Как работают боевые вирусы, производимые государством? Сколько лет длится информационная атака на Путина? Кому мешает День Победы? Как определять фейковые новости и информационные вбросы? Можно ли остановить фальсификацию истории и информационную войну?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Лига безопасного интернета

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/manipulirovanie-obschestvennym-soznaniem-v-internete-igor-ashmanov

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