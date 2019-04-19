Манипулирование общественным сознанием в интернете. Игорь Ашманов. 2015 год

Концептуал СМИ Если ты доминируешь в цифровом пространстве – ты уже выиграл войну

Российский предприниматель в сфере информационных технологий и гуру интернета Игорь Ашманов об информационной безопасности и цифровом суверенитете. Как защитить интернет и умы наших граждан? Как работают боевые вирусы, производимые государством? Сколько лет длится информационная атака на Путина? Кому мешает День Победы? Как определять фейковые новости и информационные вбросы? Можно ли остановить фальсификацию истории и информационную войну?

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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