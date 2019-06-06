Манипуляция сознанием сегодня- 3. Приёмы манипулирования

В предыдущих статьях из этого цикла мы разобрали те цели и задачи, которые ставит перед собой правящая элита, манипулируя общественным сознанием, ту роль, которую в этих процессах играют «либеральная оппозиция», «патриотические охранители», Китай, Запад и Украина. В завершение немного поговорим о некоторых конкретных типах и приёмах манипулирования.

Значительную роль в манипуляциях, направленных не на общество в целом, а на отдельные группы людей, играет волшебство «документа». Бумаге, сканам и фотографиям каких-либо якобы важных документов придаётся огромное, явно не соответствующее их истинной роли значение. На часть публики эта «магия» действует безотказно.

Так, например, функционирует пропаганда Навального с его «разоблачениями коррупции», от которых до сих пор, как пишут в таких случаях, «ни один коррупционер не пострадал». Зато эти «разоблачения» позволили раскрутить самого Навального как крупную политическую фигуру, чуть ли не «запасного национального лидера», на случай, если от Путина решено будет избавляться.

Это же «волшебство» было использовано для создания секты «граждан СССР», которые искренне верят, что поскольку никакого официального документа о ликвидации Советского Союза не существует, то они и до сих пор в нём живут. Власти эта секта нужна для того, чтобы, во-первых, дискредитировать саму идею возрождения СССР, приписав её каким-то «фрикам», во-вторых, разобщить лево-патриотическое движение, уведя часть его от политической борьбы в мир юридических фантазий, в-третьих, снизить явку на выборы (ведь «граждане СССР» принципиально не участвуют в выборах в «непризнанной» ими РФ) и тем самым уменьшить поддержку левой оппозиции.

Другая секта — упомянутый в прошлых частях «НОД» — утверждает, что Россия является колонией США именно потому, что это якобы прописано в Конституции 1993 года. Достаточно изменить конституцию — и колониальный статус будет устранён. С самим тезисом о России как колонии разумный человек как раз спорить не будет (о чём уже шла речь), только дело, конечно, не в конституциях и прочих бумагах, а в реальном соотношении сил после уничтожения Советского Союза. Конституции лишь формально закрепляют фактическое положение вещей.

Разновидностью манипулирования при помощи «документов» в интерактивном общении является требование обязательных «ссылок», «пруфов». На любой тезис, высказанный и логически обоснованный, «тролль» требует привести документальные доказательства. Например: «Докажи, что Навальный работает на Путина! Где фотографии их встреч, подписанные соглашения, платёжки?» Понятно, что при действительно серьёзных закулисных договорённостях документальные свидетельства могут и вообще не появляться, а если появляются, то у рядового гражданина нет никакой, даже сугубо теоретической возможности с ними ознакомиться. «Тролль» прекрасно это понимает и манипулирует вполне сознательно, в расчёте на реакцию читателя, уже приученного верить «документам».

Хотя ещё Остап Бендер отмечал: «При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить». Тем более это относится к нашему времени. Так что наличие «подтверждающих документов» в большинстве случае ничего не подтверждает, кроме того, что наше внимание целенаправленно пытаются на что-то обратить (то есть отвлечь от чего-то другого, более важного).

С этим моментом связан один из способов манипуляции, используемых в отношении активистов протестного движения — это переключение внимания с главного на второстепенное, производное. Именно на это направлена пропаганда «борьбы с коррупцией», особенно активная в последние годы. С её помощью идёт «обеление» капитализма: обществу внушается, что это не капитализм сам по себе плох, просто конкретно у нас в стране власть захватили какие-то «жулики и воры», «коррупционеры», «кооператив Озеро» и так далее. Надо только избавиться от нынешних правителей с конкретными фамилиями, и вот тогда заживём, вовсе даже не меняя общественного строя, системы как таковой.

Капитализм — сам по себе воровской, грабительский строй, основанный на эксплуатации человека человеком. То, что при этом одни воруют «по закону», а другие этот закон нарушают — лишь малозначительное обстоятельство. Но благодаря манипуляторам оно приобретает небывалое значение.

Один из важных каналов пропаганды — внешне безобидные интернетные «мемы». Это картинки с «остроумным» текстом, которые постепенно отбивают у пользователей сети возможность и желание думать самостоятельно и подменяют его готовыми «аргументами» на случай любого спора. В голове интересующегося политикой, но не особо грамотного обывателя появляется своего рода щедринский «органчик», заставляющий его повторять штампы: «духовные скрепы», «крымнаш», «ватники» и так далее.

При помощи этой технологии происходит, во-первых, фрагментация общества, разрыв связей и прекращение каких-либо рациональных дискуссий. Во-вторых, психологическая обработка используется и в качестве подготовки к конкретным политическим, в том числе предвыборным, кампаниям. Те же упомянутые «ватники» долгое время фигурировали только в интернете, где был создан соответствующий малосимпатичный, хотя и не очень определённый образ, которому приписывались одновременно и «сталинизм», и «путинизм», и «православие». Потом слово-штамп перешло в «офлайн» и помогло сторонникам «майдана» как на Украине, так и в России воспринимать своих оппонентов как нечто практически лишённое человеческого образа: это как бы и не люди, а предмет одежды.

Используются запоминающиеся фамилии. К примеру, «шпион Скрипаль», отравленный не то англичанами, не то «нашими», не то вообще не отравленный, явно «рифмуется» с теми же «духовными скрепами», что повышает узнаваемость и самой фамилии, и речевого штампа. Или «Поклонская», связанная и с «низкопоклонством», и с Поклонной горой, где проходили в своё время митинги в поддержку Путина.

Используется определённая цветовая гамма. Например, некоторые интернет-сообщества, якобы агитирующие против повышения пенсионного возраста, были оформлены в тех же цветах, что и группы поддержки Навального. Эта технология призвана сыграть свою роль на следующих выборах, когда агитация за определённого либерального кандидата (неважно, будет ли это собственно Навальный или кто-то другой) станет ассоциироваться с протестом против антинародной реформы, к которому «прислонились» и либералы (кстати, вопреки всякой логике, ведь реформа носит именно ярко выраженный либеральный характер).

Теперь, после прихода к власти на Украине Зеленского, в либерально-«оппозиционных» группах воцарился настоящий «культ» его личности. Его действия, пока ещё совершенно невнятные и популистские (роспуск Рады, которой и так через полгода предстояли перевыборы, заявления о назначении референдума по прекращению войны, о снятии с депутатов неприкосновенности и т.п.) противопоставляются тому, что делает Путин («президент курильщика и президент здорового человека»). И это явно не случайность, а организованная кампания: с Порошенко такой фокус бы не прошёл, его образ в глазах населения России был слишком уж негативным, а Зеленский вроде как «свободен» от этого отрицательного «шлейфа». Это подтверждает прогноз, что и в России на следующих выборах могут попытаться повторить трюк и привести к власти «неполитическую» фигуру, которая точно так же проводила бы политику в интересах правящей компрадорской элиты.

Через интернет, прежде всего через «оппозиционные» группы, осуществляется разжигание негативных эмоций по отношению к Государственной Думе и к «депутатам» как таковым (при этом не уточняется, что большинство в Госдуме принадлежит «Единой России», а остальным депутатам остаётся лишь протестовать против принимаемых ею решений). Именно «депутатам» приписывается принятие антинародных законов, хотя по большей части они вносятся исполнительной властью, а бесправной «единороссовской» Думой только штампуются. Негативное отношение к депутатам Госдумы переносится и на нижние уровни власти — на региональных и муниципальных депутатов (которые, кстати, в подавляющем большинстве работают на общественных началах, то есть не получают депутатских зарплат).

Более того, всячески прививается отношение к политике вообще как к «грязному делу», в котором нормальному человеку участвовать не следует. Всё это нужно для того, чтобы отбить у населения желание ходить на выборы, что, в свою очередь, помогает власти получать нужные ей результаты.

Одна из основных мишеней манипуляторов — непосредственно КПРФ. Для одной аудитории её изображают в качестве «прокремлёвской», «пропутинской», «оппортунистической» и т. п., для другой, наоборот, в качестве «оранжистов» и чуть ли не либералов, только прикрывающихся левыми и патриотическими лозунгами. Задача этой манипуляции — не только дискредитация самой КПРФ, но и дальнейшее внедрение в головы масс представления о будто бы имеющей место взаимной борьбе путинской власти и «либеральной оппозиции» (и стоящего за ней Запада), независимо от того, кого из них та или иная часть аудитории считает «силами света», а кого — «силами тьмы».

Власть стремится «разорвать» нынешний электорат Компартии на три части, одну из которых («более оппозиционную») подтолкнуть в сторону «навальных», другую («более патриотическую») — к «поклонским», третью («более ортодоксальную») вообще вывести из практической политике и замкнуть в гетто «левых марксистских сект».

«Хозяева дискурса» навязывают определённые стереотипы, которые ни на чём не основаны, а просто принимаются жертвами манипуляции как аксиомы. Например, если ты самоопределяешься как «коммунист», то ты обязательно «должен» быть атеистом, противником национализма и так далее. (Приверженность «правам секс-меньшинств» российским левым пока ещё навязать не смогли, но на Западе это уже общее место). Если же ты «националист», то ты должен быть антикоммунистом в политике и «правым» в экономике (хотя это полный абсурд, ведь именно капитализм антинационален по самой своей природе, а обеспечить национальную независимость и солидарность может только общественная собственность на средство производства, то есть социализм). Кроме того, сегодня, чтобы быть «настоящим националистом», надо не быть «антисемитом», как раньше, а наоборот, любить Израиль и поддерживать его борьбу против арабов. Иначе вы не попадёте в «тренд» и станете объектом насмешек.

С другой стороны, самые обычные и нормальные идеи, наоборот, через постоянную «долбёжку» заставляют воспринимать как нечто «странное». Например, идею переноса столицы России на восток. Перенос столиц — нормальная практика в истории многих стран мира, в том числе и России (вспомним Петра I, построившего Петербург, и Ленина, вернувшего столицу обратно в Москву), абсолютно ничего странного в этом нет, а в сегодняшних условиях это практически единственный путь и для выправления экономических дисбалансов, и для укрепления единства страны. Но значительная часть населения воспринимает эту мысль как «чудачество», и объяснять необходимость этого шага не так-то легко.

То же самое относится к «православному социализму». Католический, исламский и прочий социализм широко распространён во многих странах мира, да и в самой России большинство населения (около 70%), с одной стороны, положительно относится к СССР и его социально-экономическому строю, а с другой, примерно столько же причисляет себя к православным христианам (пусть даже по большей части и не ходит в церковь). Таким образом, если вычесть из общего числа 10-15% сторонников либеральных идей, негативно относящихся как к социализму, так и к православию, то получается, что к обеим этим категориям одновременно относится примерно половина населения страны. То есть православный социализм — это как раз та идеология, которая теоретически способна объединить большую часть общества. Но из-за искусственно навязанных стереотипов он воспринимается многими как некая «химера», сочетание несочетаемого.

В результате идёт целенаправленное стравливание между собой людей левых взглядов и православных верующих. Яркий пример – недавняя история со строительством собора в Екатеринбурге (в предыдущей части о ней уже говорилось в контексте формирования «либерально-консервативной» двухпартийности). Под видом защиты сквера (что, безусловно, является делом вполне благородным) в обществе стала насаждаться антиправославная истерия, в городе произошли столкновения между активистами, которые нашли отклик в соцсетях по всей стране.

Причём, что характерно, речь идёт именно о Екатеринбурге, том самом городе, где – буквально в двух шагах от предполагаемого строительства – расположен «Ельцин-центр». Вероятно, среди как сторонников, так и противников нового собора большинство составляют те, кто негативно относится к наследию президента Ельцина и к деятельности его сегодняшних поклонников-либералов.

Недаром коммунисты предложили «компромиссный» вариант – снести «Ельцин-центр» и построить собор на его месте, не трогая сквер. Конечно, это предложение отчасти носило характер политического «троллинга» (сносить что бы то ни было вообще не следует без особой необходимости, а «Ельцин-центр» следовало бы сохранить, превратив в мемориальный музей жертв ельцинских реформ), но в нём есть и важное рациональное зерно: борьба против либерального проекта, воплощаемого ныне в России, может объединить левых и православных патриотов. Именно поэтому действующая власть и подбрасывает в общество темы, которые бы сталкивали между собой эти две категории. Сама же при этом остаётся в роли «арбитра».

И таких примеров можно приводить очень много.

Важнейшим полем для манипулирования является сфера культуры. Впрочем, это совершенно отдельная огромная тема, которую мы здесь затронем лишь вскользь. Интересно, что либеральное направление в искусстве, будучи фактически официозным (с точки зрения государственного внимания, использования государственных средств, массовой пропаганды), в то же время играет роль «оппозиционного» и чуть ли не гонимого — в духе сказки про то, как «битый небитого везёт». Только это и позволяет ему привлекать к себе внимание общества.

Вытеснение советской культуры из общественного сознания ведётся тем же способом, о котором уже шла речь в разговоре об интернете как средстве манипуляции. Её никто не запрещает, не третирует, просто делается так, что рядовые граждане о ней постепенно забывают, потому что их пичкают чудовищными дозами современного кино, музыки, литературы и т. п. Снимается множество фильмов, по названию повторяющих классику советского кино, «ремейков», «продолжений» и так далее. Это является одновременно паразитированием на популярности советской классики и борьбой против неё, потому что обилие одинаковых названий затрудняет поиск нужных фильмов, да и просто отвлекает внимание.

Дело в том, что жизнь любого человека, к сожалению, ограничена во времени, и «потребить» за этот срок все культурные ценности он при всём своём желании не сможет. Приходится выбирать. И если он «потребляет» современную массовую культуру, то благодаря этому просто физически не сможет освоить классические произведения национальной и мировой культуры, будь то книги, фильмы или музыкальные творения. Таким образом, «заваливая» общество низкосортной современной «культурной продукцией», власти предержащие совершенно сознательно подрывают позиции традиционной высокой культуры, чтобы вместо человека-творца получить «идеального потребителя», как вполне откровенно заявил один из наших недавних министров.

Итак, главное, что каждый из нас должен уяснить, состоит в том, что нам извне навязывают некий «дискурс», загоняют нас в некий «тренд». «Быть в тренде» — это и значит быть жертвой манипуляторов. Как пел Александр Непомнящий: «Для системы очень ценны деревянные ребята, и чтоб любых воззрений и мастей». Главное — не выходить за пределы искусственно проведённых границ.

Нам же, чтобы противостоять манипуляциям, необходимо как раз противоположное — тщательно отслеживать эти навязываемые «тренды» и по возможности стараться в них не попасть. Изучать технологии манипулирования — но не для того, чтобы самим их применять (тем более что мы, не имея и тысячной доли тех ресурсов, какие имеет машина пропаганды, и не можем этого делать). Наше дело — разоблачать эти технологии, учить людей их распознавать и понимать, чьи интересы за ними стоят.