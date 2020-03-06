Гигиена мышления и аристократия интеллекта

Перефразируя старую максиму, «люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит комиксы». Поэтому много читать. Читать длинные тексты. Читать сложные тексты. Мысленно спорить с ними. Искать слабые места. Искать аргументы в поддержку.





В январе в Давосе малозамеченным прошло одно интересное событие. Там с небольшим, но важным докладом выступил психиатр Андрей Курпатов.

Прежде чем читать дальше, рекомендуем ознакомиться с этим докладом.

Итак, доктор Курпатов описал некоторые проблемы «цифровизирующегося» сознания, такие как цифровую дебилизацию, высокий уровень тревожности, отсутствие эмпатии и так далее. И объяснил их причины с точки зрения механизмов работы мозга.

На самом деле список гораздо больше – в нём и мозаичное/клиповое мышление, и неспособность удерживать внимание на одном виде деятельности длительное время, и некритичность мышления (соглашательство, конформизм).

Но что с этим делать, доклад в Давосе не говорит (а чавкающие и стучащие тарелками «слушатели» не спросили).

Попробуем исправить этот пробел.

Почему люди тупеют?

Для начала определимся с главной проблемой, с первопричиной большинства негативных явлений. Деятельность мозга очень, очень энергозатратна. И в подавляющем большинстве случаев мозг будет «хитрить», выбирая самое простое решение.

Как вариант, выбирая ответ, который «нравится», а не пытаясь решить задачу.

Например, многие украинцы, отвечая на вопрос «почему мы стали жить хуже?», выбирают простой вариант «москали напали и отняли у нас Крым». Потому что правильный ответ энергозатратный – нужно признать, что страну захватили американские и соросовские прокси, что Украина оккупирована, что так называемые «патриоты» на самом деле являются янычарами оккупационной администрации, а это означает, что нужно что-то предпринимать, сопротивляться, бороться. Согласиться «Россия напала» проще, комфортнее, тратит меньше энергии.

Аналогично с «государство недодаёт». Возложить ответственность за свою жизнь на себя самого сложно – это нужно сделать волевое усилие, начать учиться, искать возможности, рисковать. Заявить «всё разворовали, Путин виноват, страна неправильная» проще – можно и дальше ничего не делать и жалеть себя (Эрик Берн называл такую позицию «Я+ Мир-»).

Схожая ситуация и с образованием. Любой, имеющий доступ в интернет и умеющий читать, может получить огромное количество образовательных курсов практически по любому направлению и овладеть широким спектром профессий. Но делают это единицы, потому что смотреть порно или играть в танчики и/или «контр-страйк» проще.

Гигиена и дисциплина мозга от Роджерса

Соответственно, если мозг постоянно не тренировать и не напрягать, то он постепенно деградирует.

Нужно волевым усилием отказываться от соблазна шаблонного мышления и принятия первого понравившегося объяснения и предпринимать усилия, чтобы докапываться до сути. Если делать это регулярно, то со временем это превратится в привычку.

Постоянно тренировать мозг – память, логическое мышление, креативные способности.

Перефразируя старую максиму, «люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит комиксы».

Поэтому много читать. Читать длинные тексты. Читать сложные тексты. Мысленно спорить с ними. Искать слабые места. Искать аргументы в поддержку.

Людей, которые в соцсетях пытаются «аргументировать картинками», мысленно заносить в чёрный список. Потому что это или дебилы, или они считают дебилом вас. В любом случае, общение с такими стоит максимально ограничить.

Люди, которые не способны прочитать шесть абзацев текста (а Ашманов говорит, что таких много), обречены на деградацию. И сами выбрали это.

Будьте «интеллектуальными аристократами», не потребляйте информационный мусор. Старайтесь читать красивые тексты, с правильной и грамотной речью, без обилия ошибок, с хорошо аргументированными тезисами. Лично я особенно люблю тексты, где автор показывает ход своих суждений, каким образом и опираясь на какие данные (желательно проверяемые) он пришёл к тем или иным выводам.

Не давайте разводить себя на эмоции. Не ведитесь на лозунги.

«Инстаграм» забыть о существовании. «Тик-ток» даже и не знать о существовании.

Старайтесь фильтровать мусорную информацию. Поменьше котиков, картиночек, мемов, «светской хроники» (зачем она вам вообще?) и прочего мусора.

Не сидеть в телефоне. Лично я работаю исключительно за компом. Телефон для звонков и СМС. Интернет в телефоне исключительно для навигатора, когда едешь в незнакомое место.

На улицах никакого интернета. В метро я рассматриваю людей, читаю книгу или дремаю. Во время ходьбы по улицам телефон в кармане, а не в руках. Во время общения с людьми телефон в кармане.

Вообще, что касается личного живого общения с людьми. Выкройте как-то время и посмотрите парочку интервью Карла Густава Юнга (несколько штук есть на ютубе). Любых. Даже не содержание интервью (хотя оно, безусловно, очень интересно), а поведение самого Юнга. Как он концентрирован, как он внимательно слушает собеседника, буквально впитывает его. Вовлечённость – это ценно. Нет ничего интереснее человека, не забывайте об этом.

Мозг человека антропологически формировался таким мощным для поддержания большого количества социальных контактов внутри стаи/рода/племени/социума. Если вы не будете делать того же самого, то он атрофируется.

И о том самом «дефолтном состоянии мозга», когда происходит самая важная и самая креативная его работа. Можно гулять по лесу/парку или на берегу озера, можно раскладывать пасьянс или маджонг (если у вас нет возможности выбраться на прогулку). Если же вы хотите чего-то модного и современного, то можете поставить себе видео из кабины едущего поезда или шум дождя в Токио, тоже хорошо даёт мозгу расслабиться.

Таким образом нужно чередовать деятельность: почитали или посмотрели лекцию – дали мозгу время на усвоение и обработку. Нельзя всё время делать только одно и то же, продуктивность работы мозга и в том, и в другом случае постепенно падает.

Итого: думайте много и красиво, читайте много и сложное, будьте вовлечёнными в общении с другими людьми и используйте возможности своего мозга на полную мощность.

Будьте людьми цивилизации текста, а не цивилизации картинки.



Александр Роджерс

Источник: https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-gigiena-myishleniya-i-aristokratiya-intellekta/