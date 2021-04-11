Видеосолянка. 11.04.2021

1. Парк покорителей космоса имени Гагарина.

Экскурсия для СМИ по свежеоткрытому "Парку покорителей космоса имени Гагарина". Авторы наученные горьким опытом предшествующих скандалов на тему не забыли надпись СССР на шлеме Гагарина.

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2. Надо лишить 80% граждан РФ избирательных прав.

3. "Большая война".

4. Если завтра "звездорез".

5. Иконы с "Кровавой Гэбней" в Гродно.

6. Линкоры типа "Севастополь".

Рассказ о первых дредноутах Российской Империи, которые не смогли особо проявить себя в годы Первой мировой войны, но вполне достойно сражались, несмотря на возраст, в годы Великой Отечественной Войны. В данном видео рассказывается о том, как Российская Империя вступила в дредноутную гонку и что получилось на выходе.

7. Битва при Гавгамелах в 331 году до нашей эры.

8. Снайперы в кино. Мифы и реальность.

9. Рядом с солдатом.

10. Теория игр.