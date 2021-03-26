Результат можно списать на карантинный год и падение спроса. Правда, холодная зима 20-21 года слегка подправила показатели, но случайный фактор на то и случайный, что является флуктуацией.

При этом инвестиционная программа Газпрома в 2020 году выглядела вполне внушительно - 922 млрд рублей. Что целиком и полностью подтверждает вывод Александра Фэка, сделанный им по итогам анализа строительства газпромовских "Потоков": корпорация работает на прибыль подрядчиков, но не на собственную капитализацию. Схема для российских (и не только российских) реалий известная и называется выводом капитала с последующим банкротством материнской компании. Любой банкир, когда приходит к решению закрыть бизнес, активно выводит ликвидность на сторону, оставляя банку долги и токсичные активы. После чего в один прекрасный день клиенты обнаруживают закрытые двери и одинокого охранника, который даже не в курсе, где начальство. Если кто-то полагает, что Газпром - это про что-то другое, тот точно ошибается. Переназначение Миллера на еще один пятилетний срок при таких однозначных результатах говорит лишь об одном - именно такие результаты и являются правильными с точки зрения государства, перезаключившего с ним контракт. Все делается верно.

21 год должен быть, по идее, годом восстановления, но проблема в том, что катастрофа Газпрома назревает уже достаточно давно. Сама модель бизнеса выстроена так, что в конце может быть только один результат. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на исправление ситуации - для этого нет никаких объективных причин.