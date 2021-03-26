«Газпром» стал убыточным впервые с дефолта 1998 года. Потери составили 700 млрд рублей
«Газпром» понес рекордные убытки
- Концерн «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из России, завершил 2020 год с худшим за 22 года результатом. Чистый убыток составил 706,925 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании по РСБУ. Такие потери почти перекрыли прибыль 2019 года – 734 млрд руб. Более того, последний раз монополия показывала убыток в 1998 году, когда в России произошел дефолт.
- «Газпром» выручил от продажи газа на 20,4% меньше – 2,636 трлн руб. Валовая прибыль монополии сократилась на 25%, до 1,573 трлн руб. А прибыль от продаж обрушилась с 629,11 до 11 млрд руб. При этом большую часть убытка – 466 млрд руб. – «Газпрому» обеспечило падение стоимости акций «Газпром нефти». В прошлом году они упали на 25%. Среди других причин убытка – девальвация рубля и обвал экспортных доходов.
- Также в 2020 году «Газпром» экспортировал минимальный за пять лет объем газа – 179,3 млрд кубометров. Сокращение экспорта составило 10% в физическом и 40% в денежном выражении. В отдельные месяцы «Газпром» торговал топливом по цене ниже его себестоимости в 105 долларов за тысячу кубометров.
- До этого Центробанк сообщал, что экспорт газа принес России минимум с 2004 года – 25,1 млрд долларов
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Последний раз убыток по итогам года Газпром получал в дефолтном 1998 году.
Результат можно списать на карантинный год и падение спроса. Правда, холодная зима 20-21 года слегка подправила показатели, но случайный фактор на то и случайный, что является флуктуацией.
При этом инвестиционная программа Газпрома в 2020 году выглядела вполне внушительно - 922 млрд рублей. Что целиком и полностью подтверждает вывод Александра Фэка, сделанный им по итогам анализа строительства газпромовских "Потоков": корпорация работает на прибыль подрядчиков, но не на собственную капитализацию. Схема для российских (и не только российских) реалий известная и называется выводом капитала с последующим банкротством материнской компании. Любой банкир, когда приходит к решению закрыть бизнес, активно выводит ликвидность на сторону, оставляя банку долги и токсичные активы. После чего в один прекрасный день клиенты обнаруживают закрытые двери и одинокого охранника, который даже не в курсе, где начальство. Если кто-то полагает, что Газпром - это про что-то другое, тот точно ошибается. Переназначение Миллера на еще один пятилетний срок при таких однозначных результатах говорит лишь об одном - именно такие результаты и являются правильными с точки зрения государства, перезаключившего с ним контракт. Все делается верно.
21 год должен быть, по идее, годом восстановления, но проблема в том, что катастрофа Газпрома назревает уже достаточно давно. Сама модель бизнеса выстроена так, что в конце может быть только один результат. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на исправление ситуации - для этого нет никаких объективных причин.
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Для справки : Ранее компания Sberbank CIB уволила аналитика Александра Фэка, признававшегося лучшим российским инвестиционным аналитиком по версии Extel Survey по итогам 2016 года, который в своем отчете раскритиковал руководство компании «Газпром» за неэффективные решения. Документ, подготовленный Фэком при участии еще одного аналитика Sberbank CIB Анны Котельниковой, попал в СМИ , хотя для широкого распространения предназначен не был — его должны были увидеть только клиенты компании. В нем говорилось, что основную выгоду от строительства газопроводов за границей получат не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, связанные с друзьями президента России Владимира Путина.
В отчете аналитиков речь идет о строительстве газопроводов «Сила Сибири» (идет в Китай), а также «Северный поток — 2» (в Европу по дну Балтийского моря) и «Турецкий поток» (по дну Черного моря). Фэк и Котельникова пишут, что строительство «Силы Сибири» обойдется в 55,4 миллиарда долларов, но эти вложения не окупятся продажей газа Китаю. Авторы отчета пришли к выводу, что «Газпром» потеряет на строительстве «Силы Сибири» 11 миллиардов долларов.
В отчете говорится, что альтернативный проект газопровода «Алтай» обошелся бы в пять раз дешевле, чем «Сила Сибири». Выбор в пользу более дорогого варианта авторы отчета объясняют интересами основных подрядчиков «Газпрома» — «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазмонтажа», которые «почти поровну» разделили основные контракты по «Силе Сибири». Первая компания принадлежит Аркадию Ротенбергу, половина второй — Геннадию Тимченко и его семье; оба входят в ближний круг общения Владимира Путина. Кроме того, еще один контракт по этому проекту получил «Сибур», частично также принадлежащий Тимченко.
Похожие выводы Фэк и Котельникова сделали в отношении «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». По их прогнозам, первый проект обойдется «Газпрому» в 21 миллиард долларов и не окупится в течение полувека; второй будет стоить 17 миллиардов долларов и не окупится за 20 лет. Потери «Газпрома» от этих строек аналитики Sberbank CIB оценили в 17 миллиардов долларов.
да ладно!!!! :о куда катится мир? или разворовали? а аппетиты в зарплатах и бонусах умерить не пробовали?
Да!
Скоро Вам расскажут что рисовать денешки стало УБЫТОЧНЫМ.
ЦБ России терпит убытки.
Вы слушайте-слушайте
Нука все вместе
Уши развесьте
Дебил пытался плюнут в Россию, но плюнул себе в морду. На самом деле новость шикарная! Перевожу на русский язык: “убытки”, действительного размера никто не знает, это бабки, изъятые командой Путина из кассы колонизатора в его системе сбора дани https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_32.html, которые вложены в экономику России, и до которых колонизатору теперь не добраться никогда. То бишь, это те самые “миллиарды и триллионы Путина”, которые жыдосаксы и их российские холуи ищут уже 15 лет и всё никак не найдут.
“В отдельные месяцы «Газпром» торговал топливом по цене ниже его себестоимости в 105 долларов за тысячу кубометров.”
Себестоимость 105 долларов? Хуцпа процветает.
А если не полениться и проверить ?
«Себестоимость газа, если под себестоимостью понимать уровень цены реализации, при которой EBITDA становится нулевой, составляет около $100 за 1 тыс куб. м. Это если включать транспортировку по России, экспортную пошлину и транспортировку по Европе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/05/2020/5ec5157b9a794717c8b1c2fa
А себестоимость на скважине. Да. Всего 20-ть долларов. Но там он нах никому не нужен.
Они лгут изначально,Польша заплатила в среднем за 2020,127 долларов.Украина заплатила не меньше.Когда проводился последний аудит в Газпроме и где его результаты?
Великолепная подборка от Серого.
Самые лучшие и незаметные слова сказал Путин о проблемах строительства новых предприятий.
Когда ему задали вопрос, что есть сопротивления целых министерств по поводу ГОСТов.
Ведь по сути с новыми ГОСТами действуют и старые. Путин ответил
- Надо как то решить вопрос с этими ГОСТами-шмостами и по быстрей.
По моему великолепно что Газпром терпит убытки. Раньше терпели убытки только частные фирмы.
Ха – ха – ха.
Как возбудились. И собственно, что? показали на бумаге убыток. В убыток компании, у которой гарантированный рынок сбыта вся Россия, и бонусом Европа, верится с большим трудом. Наверное после тиражирования подобной информации, где-то стоимость акций станет меньше, кто-то сделавший этот вброс наверняка сам Газпром, по дешёвке подкупит этих акций, например. На их оборотах 1 коп. добавочной стоимости миллионы приносит)))
Минуточку. Товарищ младший подполковник, заранее уведомили, что выплата людям останется прежней. Это как кость в Ж/П в статье у Серого, но кривить душой умозаключениями не нужно.
Ну так и не понятно у капиталиста убыток, и собственно что? И стоимость акций назначают что ли? или всё таки торгуют на бирже?
А. Вы хотите поиграться в слова на публику ? Ну, тогда ваша публика такая же.
Дивиденды для людей останутся прежними.
Владимир Путин заявил: “В любой стране есть люди, “которым важна не перспектива развития, а броуновское движение”. “Помните известный троцкистский лозунг: “Движение все, конечная цель-ничто. Повторяю еще раз, такие люди есть, они имеют право на существование и к ним нужно относиться с уважением”.
Все ясно?
PS: правда, наш несменяемый и тут накосячил, перепутав Бронштейна с Бернштейном, но он вовсе не это хотел нам донести…
С ясноликим понятно,а какой именно Берштейн? Уж очень их дохрена.
Этот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
PS: букву Н пропустил, сорри!..
«Себестоимость газа, если под себестоимостью понимать уровень цены реализации, при которой EBITDA становится нулевой, составляет около $100 за 1 тыс куб. м. Это если включать транспортировку по России, экспортную пошлину и транспортировку по Европе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/05/2020/5ec5157b9a794717c8b1c2fa
А себестоимость на скважине. Да. Всего 20-ть долларов. Но там он нах никому не нужен.