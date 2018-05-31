Новости Украины и Новороссии 31 мая 2018
- 06:30 В Раде обвинили Германию в ущемлении интересов Украины.
- 06:00 О «чудесном воскрешении» Бабченко.
- 02:00 Арсенал ВСУ в Балаклее был взорван ударом беспилотника, который показали на Красной площади, — Матиос.
- 00:57 Пятерых одним махом.
- 00:14 «Убийство» Бабченко — мощнейший прокол спецслужб в мировой истории, — Гаспарян.
- Вчера 23:46 Каковы шансы «Нафтогаза» принудительно взыскать долг с «Газпрома».
- Вчера 22:19 Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации на Украине, — Порошенко (ВИДЕО).
В Раде обвинили Германию в ущемлении интересов Украины
Газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» выбросят Украину из схемы транзита российского газа.
Об этом заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире парламентского телеканала «Рада», обвинив Германию в ущемлении интересов Киева.
«Мы должны понимать, что остановить „Турецкий поток” уже невозможно, он заберёт у нас примерно 30–40 миллиардов кубометров в год. Если сам „Турецкий поток” столько забирает, то у нас остаётся 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан „Северный поток — 2”.
Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды», — внезапно прозрела Гопко.
«Германия своим участием в проекте „Северный поток — 2” решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план», — возмущается Гопко.
«Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по „Северному поток -2”, на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это — экономически убыточный проект», — отметила Гопко.
Как сообщала «Русская Весна» президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Киев заявил, что Украине следует перестать критиковать Берлин за участие в «Северном потоке — 2», так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.
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О «чудесном воскрешении» Бабченко
Пресс-конференция главы СБУ Василия Грицака проходила по всем правилам жанра трагикомедии. Если не сказать — фарса, пишет КП.ру.
— Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать, — заинтриговал Грицак журналистов и расплылся в улыбке. — Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения!
«Весь наш мир» замер в тревожном ожидании, покусывая губы. Особенно нервничали те, кто почти сутки неистовствовал в Твиттерах и Фейсбуках, упражняясь в искусных обвинениях Москвы в убийстве «главного критика Кремля». Были среди них и именитые журналисты не менее именитых мировых СМИ.
На глазах изумленной публики с выражением уставшей рок-звезды на лице появляется живой и невредимый Аркадий Бабченко. Извинившись, что говорит по-русски, он попросил прощения у тех, кого заставил поволноваться. Поблагодарил СБУ за то, что спасли его жизнь. И сбивчиво описал «спецоперацию», апогеем которой стало его «убийство» во вторник вечером.
Итак, в 21.17 в соцсетях появляются первые сообщения о трагедии: «Представляете, Бубликов умер!» «Как умер? Почему умер? Я не давала таких распоряжений».
Убитые горем коллеги пишут обличительные посты, статьи и некрологи. Ничего не знающие об истинном замысле спецоперации украинские чиновники предлагают «сжечь Москву и Кремль», требования максимально тщательно расследовать дерзкое преступление звучат из Кремля и с Банковой, убийство обсуждают в ООН и ОБСЕ, гневные письма летят в международные журналистские организации и в Спортлото…
А в Интернете идет кровавая битва сторонников и противников Бубликова, простите, Бабченко. Представляю, с каким упоением он следил за этой вакханалией. Ни один его злобный пост, ни одно его разоблачение не набирало столько лайков, шеров и репостов. Вот он — настоящий успех, вот она — настоящая слава.
17.17 Петр Иванович Бубликов заходит в зал, в углу испуганно крестится гардеробщица, украинцы ошарашенно и немного восхищенно глядят на воскресшего, Грицак явно доволен произведенным эффектом. Он рассказывает, что Бабченко хотели убить (естественно) российские спецслужбы. Что обещано за это было 30 тысяч долларов. Что киллер — ветеран антитеррористической операции в Донбассе — согласился сотрудничать. И благодаря ему был задержан организатор, который намеревался убить на Украине еще 30 человек. Уж не знаю, какие доказательства нам предъявят, но пока от постановки веет 249-м эпизодом второсортного сериала «Ментовская правда-7», но кого это волнует, когда перед тобой — три слагающих успеха: раскрытый кремлевский заговор, арестованный кремлевский агент и настоящий «живой мертвец».
Но Аркадию я, несмотря на этот спектакль, все равно благодарен. Потому что с облегчением понял, что среди моих российских коллег Людей гораздо больше, чем людоедов. Их реакция на «убийство» была человечной. И в очередной раз убедился, что для того, чтобы обвинить Россию в ужасном преступлении, миру не нужны никакие доказательства. Рассчитывать на адекватное отношение к моей стране бессмысленно.
И потому что увидел, что в своем стремлении дискредитировать или оклеветать Россию у украинских спецслужб практически нет тормозов. А значит и сомнений в том, что Боинг, к примеру, сбила Украина, у многих станет меньше. Да и версия Эдуарда Лимонова о том, что Скрипалей отравили сотрудники СБУ совсем не кажется экзотичной.
Так что, поздравляю Аркадия и его семью с громкой премьерой. У его родных, конечно, есть повод порадоваться. Жаль его нет у родственников погибших по-настоящему под Сочи пассажиров Ту-154, смерти которых так радовался Бабченко. Они ведь летели плясать перед «убийцами сирийских детей». Как нет такого повода и у реально убитых украинскими войсками 10 тысяч мирных жителей Донбасса, по которым Аркадий тоже не сильно убивается. Это ведь «сепары» и «колорады».
Правда теперь журналист Бабченко для СБУ — материал отработанный. Как в свое время выжатый до последней капли Вороненков. И его недавние планы уехать в Чехию сейчас кажутся самым разумным желанием — для «живого мертвеца».
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Александр Коц
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Арсенал ВСУ в Балаклее был взорван ударом беспилотника, который показали на Красной площади, — Матиос
Диверсия на территории 65-го арсенала (в/ч 1652) ВСУ в городе Балаклея Харьковской области в марте прошлого года, согласно основной версии следствия, была осуществлена при помощи ударного беспилотного летательного аппарата, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Основная версия состоит в использовании ударного беспилотного аппарата, который прибыл из-за границы Украины (т. е. с территории РФ — прим. ред), отбомбился и вернулся назад», — сказал Матиос в четверг вечером в программе «Тема дня» на телеканале ОТБ.
«Согласно данным, которым владеет следствие, модель этого беспилотного аппарата была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади буквально в мае», — добавил он.
Говоря о взрывах на том же арсенале 3 мая текущего года, А. Матиос сказал, что экспертиза, которая должна установить их причину (нарушение технологии разминирования, человеческий фактор, погода) еще не окончена
Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая. В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 — разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.
3 мая 2018 года на технической территории военного арсенала Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. По информации пресс-службы ГСЧС, пожар был ликвидирован в 17:00 8 мая.
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Пятерых одним махом
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«Убийство» Бабченко — мощнейший прокол спецслужб в мировой истории, — Гаспарян
Российский публицист Армен Гаспарян, по просьбе издания «Политэксперт», прокомментировал историю с «убийством» российского журналиста Аркадия Бабченко.
«Мощнейший прокол спецслужб вообще, наверное, в мировой истории. То, что произошло, это была бы внутренняя история Украины. Беда для Киева состоит в том, что они растиражировали новость о смерти Бабченко на весь мир, причем это делали не какие-то местные политологи, а государственные деятели, начиная с премьер-министра. И теперь у коллективного Запада, который завел свою любимую песню о том, что „российские террористы” бегают по миру и всех убивают, идиотский вид».
Теперь таким организациям, как ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, Госдеп будет очень неловко признаваться в том, что и в истории со Скрипалем, и теперь в истории с Украиной, звучала откровенная ложь. А прокол украинских спецслужб заключается в том, что теперь украинским заявлениям никто в мире верить не будет.
«Это как в истории с мальчиком, который кричал „волки”», — отметил публицист.
Гаспарян указал также на то, что при наличии в стране действующего президента и действующего правительства, СБУ действует вообще самостоятельно. Это показывает, какая на самом деле на Украине власть, и кто реально правит в этой стране, заключил эксперт.
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Каковы шансы «Нафтогаза» принудительно взыскать долг с «Газпрома»
Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 миллиарда с «Газпрома».
Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что разбирательство спора «Нафтогаза» и российской компании еще не завершено.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.
«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с „Газпрома” перешел в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома” в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — приводит слова украинского президента его пресс-служба.
«Мое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступление выигранных средств. Об этом говорили во время встречи с председателем правления „Нафтогаз” Андреем Коболевым», — заявил президент.
«Газпром» позже подтвердил, что «Нафтогаз» пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма. Однако в сообщении говорится, что компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, сможет ли Киев добиться своих целей и взыскать с «Газпрома» долг за счет иностранных активов компании.
«Процесс еще не закончен, потому что данное несправедливое решение по транзиту, которое явно противоречит первому решению по поставкам газа на Украину, „Газпром” оспаривает. Соответственно, до окончания судебных разбирательств, думаю, что усилия Украины по получению этого долга не увенчаются успехом.
Но, естественно, они (украинские представители — ред.) будут пытаться арестовать какое-то имущество „Газпрома”. И сейчас слово и дело за юристами, которые защищают интересы российской компании, чтобы этого не произошло», — сказал Алексей Гривач.
Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
В марте «Газпром» обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа, а в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.
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Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации на Украине, — Порошенко (ВИДЕО)
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что журналиста Аркадия Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации в стране.
«Потому что атака на журналиста, атака, которая организована с территории РФ, организатором которой был человек, который владеет огромным арсеналом оружия, имеет возможности закладывать схроны и организовывать теракты в отношении больше 30 человек, для чего это делается? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал он на встрече с Бабченко.
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