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УЧИЛКА – Хорошее кино. Плохой сигнал

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JUJ53iXGKFc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7021 5745
    Женечка четыре часа назад

      Просмотра трейлера будет достаточно. Штамп на штампе и бездари-актеры из Ералаша. Посмотрите лучше не наш ремейк, а оригинал 2008 года с Изабель Аджани “Последний урок”.

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