Полнейшая и стопроцентная защищённость ребёнка, даже, если речь идёт об оккупации или экстремальных условиях.

«А пока мы только дети,

Нам расти ещё расти,

Только небо, только ветер,

Только радость впереди».

Песня из кинофильма «Приключения Электроника»

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь, точнее – пересматриваешь советское кино для детей, это – полнейшая и стопроцентная защищённость ребёнка, даже, если речь идёт об оккупации или экстремальных условиях. Всегда найдётся умный и добрый взрослый, который возьмёт за руку и поможет. Конечно, дядьки могли быть гадами, как в фильме «Серёжа» (1960), где некий лощёный хохмач подзывает мальчика и протягивает ему фантик заместо конфеты.

«Дядя Петя, ты дурак?» – звучит откровенный вопрос, но при этом транслируется мысль: Серёжу никто в обиду не даст, а надёжный Коростылёв – идеал мужчины-защитника – встаёт на сторону обделённого пасынка: «И правильно. Справедливая критика». И тот понимает: мир – честен, а дядя Петя – реально идиот.

Любая, самая насыщенная приключениями, кинокартина, дышала спокойствием, и Неуловимые Мстители казались ещё и неуязвимыми – они же дети, а наше детство должно быть укрыто от бурь – пусть над землёй грохочут громы и несётся тачанка Гражданской войны. В сюжетах о мирной жизни ребёнку вообще ничто не угрожало. Малютка Наташа из комедии «Подкидыш» (1939) может не беспокоиться – её везде примут, и сходу, радостно удочерят. Кроха бегает по городу, попадая в забавные ситуации, но пугается ли зритель, видя, как Наташу берёт за руку странная тётка, нервированная дядей-Мулей? Киднеппинг – не советская тема! Это у них-там-в Америке воруют дочерей ответственных работников.

Включаем «Первоклассницу» (1948) - тут размеренно-плавная бытность упитанных девочек. У них всё прекрасно, за исключением некоторых проблем с чистописанием. Единственный ужас — метель в предвечернем лесу, но мы-то с вами понимаем, что они там не замёрзнут и их не будут …откапывать по весне с занесением факта в протоколы. Их спасут. Их отогреют. Иначе-то не бывает.

«Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953) – фильм ещё и о том, что советский ребёнок может не бояться ощеренного мегаполиса. Москва-реальная не была оазисом в те годы – молодёжная преступность и безотцовщина таились в каждой подворотне. Вместе с тем, общество старательно оберегало детвору – Алёша Птицын тренирует волю на фоне благополучной столицы – и в кадре нет никакой жути – кроме страха «не выработать характер» и остаться расхлябанным толстяком. Весёлые «Приключения Толи Клюквина» (1964) тоже не опасны – что может случиться с маленьким гражданином, пусть и любящим создавать себе проблемы? Солнечные «хрущёвские» новостройки, где всё ровно и ясно, как на полотнах Юрия Пименова!

Разумеется, нам показывали группки хулиганов и двоечников, готовых дать подзатыльник слабаку или отнять велосипед у хорошенькой отличницы. Но малолетние «жиганы» смотрелись комично, а предводительствовал ими великовозрастный полудурок в неизменно-дивном исполнении Савелия Крамарова.

В картине «Друг мой, Колька!» (1961) трудный подросток мечется в путах сложнейшего выбора – то ли стать уличным балбесом, как Вовка Пименов (да-да, Савелий Крамаров), то ли пойти иным путём. К дурной компании Кольку подталкивает и формалистское равнодушие педагогов. Но это же советское кино и «хороший взрослый», воплощающий самоё Советскую Власть, уже спешит на помощь! Колька не будет свистеть блатные песенки и отбирать мелочь у пацанов.

Попадая в страшную сказку, дети чувствовали незримую поддержку. Оля и Яло остаются пионерками, даже в королевстве Кривых Зеркал и – борются с кривомыслием (sic!), побеждая его. «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), «Пока бьют часы» (1976), «Тайна железной двери» (1970) – о том, как советские дети рушат и добивают фантазийно-потустороннюю «систему», враждебную советской морали. Октябрята и пионеры действуют в одиночку, без пап, мам, пионервожатых, но за ними всегда стоит некая большая сила.

В «Приключениях Электроника» (1979) ловкий гангстер Урри чувствует себя по-дурацки, ловя «железного парня» и пытаясь найти, где же у того кнопка, ибо Урри должен выкрасть не набор деталек, но робота, сделанного по образу и подобию хомо-сапиенса. В глазах общества он бы выглядел, как обидчик мальчишки! И везде-то у Электроника стоят «предохранители» в виде окружающих людей и благополучной городской среды. И юный Эл поёт песню о крылатых качелях – искреннюю оду счастливому детству.

Но вот что-то нарушилось… В мини-сериале «Гостья из будущего» (1985) есть незначительный персонаж, который так испугался космических пиратов, что предложил им свою помощь в похищении Коли Герасимова. Да, шестиклассников во главе с Алисой, этот господин тоже испугался. Нам дали понять, что мир взрослых теперь жёстче, а мир детства не такой уж безопасный.

Примерно в то же время на экраны выходит «Чучело» (1984) – здесь не только «детки из клетки» по меткому определению одной из героинь. Тут – равнодушные поколения отцов и дедов. Убогая училка с мещанским душком, инфернальная директриса (она адски улыбалась при входе!), туповато-рыхлая парикмахерша, не въезжающая в то, что происходит; эстет-Бессольцев, погружённый в свои коллекции и внезапно! – узнающий, что у его единственной внучки — серьёзнейшие проблемы. Мы увидели, что детство может быть раненым, битым, покалеченным. А там – взметнулась всепожирающая Перестройка, и детский Эдем полинял, сменившись молодёжными трагедиями в стиле рок, в манере «трэш»…

Источник: Завтра