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1965. Шандор Бояр в Иркутской области

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1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2

Иркутск. Во дворе дома по улице Декабрьских событий
Иркутск. Во дворе дома по улице Декабрьских событий

Иркутск. Гостиница «Центральная»
Иркутск. Гостиница «Центральная»

Иркутск. Книжная торговля на углу Карла Маркса и Литвинова
Иркутск. Книжная торговля на углу Карла Маркса и Литвинова

Иркутск. Угол Карла Маркса и Пролетарской
Иркутск. Угол Карла Маркса и Пролетарской

Иркутск. Угол Карла Маркса и Урицкого
Иркутск. Угол Карла Маркса и Урицкого

Иркутск. Улица Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого

Иркутск. Улица Урицкого1
Иркутск. Улица Урицкого

Иркутск. Улица Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого

Иркутск. Улица Урицкого3
Иркутск. Улица Урицкого

Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал
Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал

Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал1
Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал

Листвянка. Остановка Лимнологический институт
Байкал. Листвянка. Остановка «Лимнологический институт»

Братск. Улица Наймушина выходит на улицу Холоднова.
Братск. Улица Наймушина выходит на улицу Холоднова

Братск.Улица Наймушина выходит на улицу Макаренко.
Братск. Улица Наймушина выходит на улицу Макаренко
Источник: https://humus.livejournal.com/7652657.html
Метки: байкал, братск, иркутск, история, Россия, фото
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