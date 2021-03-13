1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
Иркутск. Во дворе дома по улице Декабрьских событий
Иркутск. Гостиница «Центральная»
Иркутск. Книжная торговля на углу Карла Маркса и Литвинова
Иркутск. Угол Карла Маркса и Пролетарской
Иркутск. Угол Карла Маркса и Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого
Иркутск. Улица Урицкого
Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал
Николы. Рыбацкий поселок на берегу реки Ангара у озера Байкал
Байкал. Листвянка. Остановка «Лимнологический институт»
Братск. Улица Наймушина выходит на улицу Холоднова
Братск. Улица Наймушина выходит на улицу Макаренко
Поделиться:
Записи на схожие темы