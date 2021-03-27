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1967. Шандор Бояр в Москве

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1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Киеве
01. Ленинградское шоссе, ведущее из аэропорта Шереметьево, напротив Ленинградского моста
01. Ленинградское шоссе, ведущее из аэропорта Шереметьево

02. Авария где-то в пути
02. Авария где-то в пути

03. Снимок сделан перед гостиницей «Россия»,на заднем плане многоэтажка, стоящая на Котельницкой набережной.
03. Снимок сделан перед гостиницей «Россия»,на заднем плане многоэтажка, стоящая на Котельницкой набережной

04. Снимок сделан перед гостиницей «Россия»
04. Снимок сделан перед гостиницей «Россия»

05. Снимок сделан перед гостиницей «Россия»

06. Снимок сделан перед гостиницей «Россия».

07. Снимок сделан перед гостиницей «Россия».

08. Церковь Святой Варвары и гостиница «Россия», вид с Красной площади, слева - улица Разина
08. Храм Варвары Великомученицы и гостиница «Россия», вид с Красной площади, слева – улица Разина

09. Красная площадь. Очередь в Мавзолей.
09. Красная площадь. Очередь в Мавзолей

10. Красная площадь. Очередь в Мавзолей

11. От границы Смоленского бульвара и Смоленской-Сенной площади в сторону Смоленской площади, направо - МИД
11. От границы Смоленского бульвара и Смоленской-Сенной площади в сторону Смоленской площади, направо – МИД

12. Проспект Маркса, выходящий на площадь Дзержинского
12. Проспект Маркса, выходящий на площадь Дзержинского

13. Проспект Маркса, выходящий на площадь Дзержинского, слева начало Неглинки
13. Проспект Маркса в сторону площади Дзержинского, слева начало Неглинки

14. Проспект Маркса в сторону площади Свердлова
14. Проспект Маркса в сторону площади Свердлова

15. Улица Петровка от Столешниковского переулка до улицы Кузнецкий мост
15. Улица Петровка от Столешниковского переулка до улицы Кузнецкий мост

16. Площадь 50-летия Октября. Гостиница «Москва»
16. Площадь 50-летия Октября. Гостиница «Москва»

17. Дорога на Крымский Вал
17. Дорога на Крымский Вал

18. Вид в сторону Калужской площади, налево на Крымский вал.
18. Вид в сторону Калужской площади, налево на Крымский вал

19. Ленинский проспект. Выход на улицу Губкина, пешеходный переход напротив дома №55
19. Ленинский проспект. Выход на улицу Губкина, пешеходный переход напротив дома №55

20. Ленинский проспект. Выход на улицу Губкина, пешеходный переход напротив дома №55.1

21. Вид на проспект Мира из Ростокинской улицы
21. Вид на проспект Мира из Ростокинской улицы

22. Улица Шаболовка, 10, Московский карбюраторный завод
22. Улица Шаболовка, 10, Московский карбюраторный завод

23. Улица Шаболовка, 10, Московский карбюраторный завод.
23. Улица Шаболовка, 10, Московский карбюраторный завод

24. Главный вход на ВДНХ
24. Главный вход на ВДНХ

25. Выставка достижений народного хозяйства, на заднем плане - павильон Украины
25. Выставка достижений народного хозяйства, на заднем плане – павильон Украины

26. Выставка достижений народного хозяйства, на заднем плане - павильон Украины
26. Выставка достижений народного хозяйства, на заднем плане – павильон Украины
Источник: https://humus.livejournal.com/7678616.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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