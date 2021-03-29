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1967. Шандор Бояр в Армении

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1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Киеве
1967. Шандор Бояр в Москве

01. Проспект Месропа Маштоца, Центральный рынок
01. Проспект Месропа Маштоца, Центральный рынок

02. Проспект Месропа Маштоца, Центральный рынок

03. Центральный рынок
03. На центральном рынке

04. Центральный рынок1

05. Центральный рынок

06. Центральный рынок

07. Центральный рынок

08. Центральный рынок

09. Центральный рынок

10. Ереванская детская железная дорога
10. Ереванская детская железная дорога

11. Памятник Ленину
11. Памятник Ленину

12. Вид на улицу Алабяна со стороны Ленинградяна
12. Вид на улицу Алабяна со стороны Ленинградяна

13. Площадь Ленина
13. Площадь Ленина

14. Двор Ереванского коньячного завода «Арарат»
14. Двор Ереванского коньячного завода «Арарат»

15. Угол улиц Дереника Демирчяна и Фрика.
15. Угол улиц Дереника Демирчяна и Фрика

16. Улица Арама - угол улицы Абовжана, ЦУМ.
16. Улица Арама – угол улицы Абовжана, ЦУМ

17. Улица Пароняна, 21
17. Улица Пароняна, 21

18. Улица Ханджяна выходит на улицу Агатангегос, на переднем плане перекресток с проспектом Тиграна Меца
18. Улица Ханджяна выходит на улицу Агатангегос, на переднем плане перекресток с Октябрьским проспектом

19. Библиотека Ереванского университета (1)
19. Библиотека Ереванского университета

20. Библиотека Ереванского университета (2)
20. Библиотека Ереванского университета

21. Студентки Ереванского университета
21. Студентки Ереванского университета

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Источник: https://humus.livejournal.com/7679907.html
Метки: армения, ереван, история, кавказ, Россия, фото
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