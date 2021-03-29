1967. Шандор Бояр в Армении
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Киеве
1967. Шандор Бояр в Москве
01. Проспект Месропа Маштоца, Центральный рынок
03. На центральном рынке
10. Ереванская детская железная дорога
11. Памятник Ленину
12. Вид на улицу Алабяна со стороны Ленинградяна
13. Площадь Ленина
14. Двор Ереванского коньячного завода «Арарат»
15. Угол улиц Дереника Демирчяна и Фрика
16. Улица Арама – угол улицы Абовжана, ЦУМ
17. Улица Пароняна, 21
18. Улица Ханджяна выходит на улицу Агатангегос, на переднем плане перекресток с Октябрьским проспектом
19. Библиотека Ереванского университета
20. Библиотека Ереванского университета
21. Студентки Ереванского университета
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
Поделиться:
Записи на схожие темы