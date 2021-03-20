1965. Шандор Бояр в Киеве
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
01. Бориспольский аэровокзал
02. Самолет Ил-18 в аэропорту Борисполь
06. Вид на Крещатик со стороны Прорезной
07. Вид на Крещатик
08. Телефоны на Крещатике
09. Фотовыставка спектаклей Театра русской драмы имени Леси Украинки на Крещатике”
11. Без подписи
12. Площадь Ленинского комсомола
13. Площадь Ленинского комсомола, вход в гостиницу «Днепр». Справа – Крещатик
14. Киево-Печерская лавра
15. Советский парк
16. Советский парк, на заднем плане башня пожарной части
17. Днепр, Парковый мост
18. Днепр, справа от Паркового моста
19. Морская прогулка по Днепру
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