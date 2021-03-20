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1965. Шандор Бояр в Киеве

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1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже

01. Бориспольский аэровокзал
01. Бориспольский аэровокзал

02. Самолет Ил-18 в аэропорту Борисполь
02. Самолет Ил-18 в аэропорту Борисполь

03. Самолет Ил-18 в международном аэропорту Борисполь2

04. Самолет Ил-18 в международном аэропорту Борисполь.

05. Самолет Ил-18 в международном аэропорту Борисполь

06. Вид на Крещатик со стороны Прорезной
06. Вид на Крещатик со стороны Прорезной

07. Вид на Крещатик
07. Вид на Крещатик

08. Телефоны на Крещатике
08. Телефоны на Крещатике

09. Фотовыставка спектаклей Театра русской драмы имени Леси Украинки на Крещатике
09. Фотовыставка спектаклей Театра русской драмы имени Леси Украинки на Крещатике”

10. Фотовыставка спектаклей Театра русской драмы имени Леси Украинки на Крещатике

11. Без подписи
11. Без подписи

12. Площадь Ленинского комсомола
12. Площадь Ленинского комсомола

13. Площадь Ленинского комсомола, вход в гостиницу Днепр. Справа - Крещатик
13. Площадь Ленинского комсомола, вход в гостиницу «Днепр». Справа – Крещатик

14. Киево-Печерская лавра
14. Киево-Печерская лавра

15. Советский парк
15. Советский парк

16. Советский парк, на заднем плане башня пожарной части
16. Советский парк, на заднем плане башня пожарной части

17. Днепр, Парковый мост
17. Днепр, Парковый мост

18. Днепр, справа от Паркового моста
18. Днепр, справа от Паркового моста

19. Морская прогулка по Днепру
19. Морская прогулка по Днепру
Источник: https://humus.livejournal.com/7667080.html
Метки: история, Киев, Россия, фото
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