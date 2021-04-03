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1968. Шандор Бояр в Москве

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1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Киеве
1967. Шандор Бояр в Москве
1967. Шандор Бояр в Армении

01. Новая площадь. Киоск справочного бюро перед Политехническим музеем
01. Новая площадь. Киоск справочного бюро перед Политехническим музеем

02. Площадь Революции. Киоск справочного бюро рядом с музеем Ленина
02. Площадь Революции. Киоск справочного бюро рядом с музеем Ленина

03. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы
03. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы

04. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы.
04. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы

05. Большой Москворецкий мост
05. Большой Москворецкий мост

05. Улица Чкалова. Дом № 41
06. Улица Чкалова. Дом № 41

06. Улица Чкалова. Дорога выходит к Верхней Сыромятнической улице
07. Улица Чкалова. Дорога выходит к Верхней Сыромятнической улице

07. Улица Чкалова. Вид со стороны Яковоапостольского переулка
08. Улица Чкалова. Вид со стороны Яковоапостольского переулка

08. Красная площадь напротив ГУМа.
09. Красная площадь напротив ГУМа

09. Красная площадь, напротив дома № 5
10. Красная площадь, напротив дома № 5

10. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку
11. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку

11. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку
12. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку

12. Площадь 50-летия Октября
13. Площадь 50-летия Октября

13. Калининский проспект
14. Калининский проспект

14. Калининский проспект. Бывший дом Морозова
15. Калининский проспект. Бывший дом Морозова

15. Лекция в управлении Московского метрополитена
16. Лекция в управлении Московского метрополитена

16. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»
17. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»

17. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»
18. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»

18. Без подписи
19. Без подписи
Источник: https://humus.livejournal.com/7690510.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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