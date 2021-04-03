1968. Шандор Бояр в Москве
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Киеве
1967. Шандор Бояр в Москве
1967. Шандор Бояр в Армении
01. Новая площадь. Киоск справочного бюро перед Политехническим музеем
02. Площадь Революции. Киоск справочного бюро рядом с музеем Ленина
03. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы
04. Подольское шоссе рядом с площадью Серпуховской заставы
05. Большой Москворецкий мост
06. Улица Чкалова. Дом № 41
07. Улица Чкалова. Дорога выходит к Верхней Сыромятнической улице
08. Улица Чкалова. Вид со стороны Яковоапостольского переулка
09. Красная площадь напротив ГУМа
10. Красная площадь, напротив дома № 5
11. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку
12. Лаврушинский переулок. Очередь в Третьяковку
13. Площадь 50-летия Октября
14. Калининский проспект
15. Калининский проспект. Бывший дом Морозова
16. Лекция в управлении Московского метрополитена
17. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»
18. Калининский проспект. Парикмахерская «Чародейка»
19. Без подписи
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