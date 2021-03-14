1965. Шандор Бояр в Воронеже
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 1
1965. Шандор Бояр в Москве. Часть 2
1965. Шандор Бояр в Иркутской области
Воронеж. Ленинский проспект. Вид со стороны устья Ольхового переулка, за старым домом на 26-1, угловой корп.
Воронеж. Ольховый переулок со стороны Ленинского проспекта
Воронеж. Проспект Революции со стороны улицы Карла Маркса
Воронеж. Улица Карла Маркса. Воронежский Академический Театр драмы им. А. Кольцова
Воронеж. Возле одной из городских школ
Воронеж. Без подписи
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