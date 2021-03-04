29 апреля 2020 г. сообщение с сайта gmpnews-ru.turbopages.org: «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России представил аналитический обзор. Основные угрозы для российского здравоохранения эксперты видят в следующем: …сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли...». Это уже в апреле стало понятно – что зависимость высокая. Потом стало интереснее.

8 декабря 2020 г. «Независимая газета»: «В России последние несколько месяцев снижается производство лекарств. На это обращают внимание эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ). Дефицит самых обычных лекарств уже наблюдается в аптеках. Эксперты связывают это со снижением объемов ввозимых фармсубстанций. Официальная статистика говорит о заметном сокращении фармацевтического производства. Ограниченные способности страны производить лекарства подтверждают и сами министры. Тот факт, что российская фармотрасль пока не справляется с поставленными задачами, можно понять из заявлений главы Минпромторга Дениса Мантурова. В ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по запуску нового цеха производства фармсубстанций на заводе «БратскХимСинтез» он сообщил, что фармпромышленность России должна будет обеспечить полный цикл производства 215 препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств. При этом только для половины из них фармацевтические субстанции производятся сегодня внутри РФ.

Центр развития ВШЭ в своем обзоре «Индексы промышленного производства» обращает внимание на тревожную тенденцию снижения в течение трех последних месяцев индексов интенсивности производства лекарственных средств. В частности, в августе интенсивность производства лекарственных средств снизилась на 0,8% по сравнению с июлем 2020 года. А по итогам сентября интенсивность сократилась уже на 3,2%. В октябре этот показатель рухнул уже на 8,5% в месячном выражении. Торможение интенсивности производства началось еще в марте. Если по итогам первого месяца весны было произведено на 3,3% больше, чем месяцем ранее, то уже к июлю динамика производств медикаментов скатилась к +0,3% месяц к месяцу.

Замедление и даже падение производства фиксирует и Росстат. Так, по итогам октября производство лекарств и материалов, применяемых в медцелях, сократилось сразу на 8,5% в месячном выражении и на 0,6% в годовом.

Текущее замедление производства эксперты связывают с нехваткой импортных лекарственных субстанций. В октябре Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное снижение импорта фармпродукции, которое составило 57,6%. В октябре 2020 года было ввезено лекарств и фармсубстанций на 0,8 млрд долл. против 1,9 млрд долл. годом ранее. Для сравнения: в сентябре и августе было ввезено фармпродукции на 0,7 млрд и 0,6 млрд долл. соответственно".

Понятно? Потребности в лекарствах растут, а производство падает. Потому, что производить не из чего. Поставки из-за рубежа снижаются. А производство лекарства у нас подобно отверточной сборке в якобы российском автопроме. Сайт kapital-rus.ru 20.04.2016 г.: «Российский рынок автомобилей зависит не только от импортных комплектующих, но не меньше и от иностранного капитала, который контролирует российские заводы». И если зарубежные дяди по той или иной причине снижают поставки материалов то все – в России останавливается и без того дохлое производство. И, например, лекарства исчезают из аптек.

В России создали какую-то вакцину от ковида, побыстренькому, и так же побыстренькому, объявили начало всеобщей вакцинации. О качестве сего продукта уже говорили и поговорим еще. Но тут возник один показательный момент.

28 ноября 2020 г. "Репортёр" сообщил: "Казалось бы, у нас на подходе аж три своих вакцины, осталось привить население и заработать на продаже обещанного миллиарда доз за рубеж. Но все эти наполеоновские планы спотыкаются об отсутствие в нашей стране достаточных производственных мощностей. Первый «звоночек» прозвучал, когда было объявлено, что Россия будет экспортировать не саму вакцину, а только технологию ее производства. Сделать небольшую опытную партию препарата не проблема. Проблемой становится масштабирование производства".

И вот великий правитель мощной, независимой державы пошел просить милостыню.

12 ноября 2020 г. Newsru.com: "Президент РФ Владимир Путин попросил у президента Франции Эмманюэля Макрона помощи в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V"". Макрон поморщился и отказал. И власти росийские стали стучаться в другие двери: "Российские власти продолжают поиски зарубежной помощи с производством вакцины от коронавируса, на массовый выпуск которой в РФ не хватает оборудования и заводских мощностей. Получив вежливый отказ во Франции, президент РФ Владимир Путин решил обратиться к странам БРИКС. «Очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», - заявил Путин в обращении к лидерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. «Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», - напомнил президент, открывая саммит БРИКС".

Может быть, Бразилия все-таки поможет? Или ЮАР? В крайнем случае можно будет обратиться за помощью в Нигерию…

Так вот обеспечивается независимость России по всем направлениям. 9 декабря 2019 г. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала катастрофой состояние дел в отечественной семеноводческой отрасли, сообщает РИА Новости. Ее возмутило практически полное отсутствие отечественного семенного фонда в России. Российские аграрии не способны вырастить не только свои овощи, но даже семена петрушки у нас импортные, заявила она. «В российском семеноводстве разразилась катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? После 1991 года российского семеноводства не осталось. Россия в этой сфере находится в глубокой зависимости от импортных производителей», - сказала Матвиенко, выступая перед журналистами».

Тетенька проснулась. А ведь ситуация была понятной уже давно. Помню, когда я был маленьким, в СССР, бабушка на даче выращивала, например, удивительные помидоры, очень вкусные. Из отечественного семенного материала. Особенно запомнился сорт «Бычье сердце». Огромные были такие. И, кажется, еще были «солнечные». Один помидорчик бабушка как правило оставляла на семена… Я теперь ничего подобного ни на базарах, ни в магазине не вижу. Там продается 2-3 сорта. Очень часто – безвкусные. Что это такое? А это вот – передовые технологии такие. Но самое главное – плоды как правило стерильные. Сайт ogorodnikoff.omne.ru пишет: «Стерильность растений - одна из основных характеристик ГМО-семян. Это связано с тем, что производители ГМО-семян нацелены на получение постоянных прибылей со своих продаж. Фермеры, зная о стерильности ГМО-гибридов, вынуждены осуществлять постоянный закуп таких семян у их производителей, что обеспечивает постоянный и довольно крупный доход. Именно по причине прибыльности и стерилизуют ГМО-производители свою продукцию семян на генетическом уровне. Это свойство стерильности растения проявляется в том, что второе поколение, взятое от ГМО-растений будет давать исключительно мужские цветки». То есть, если разгромить свои семенные хозяйства и начать покупать такие семечки – то все, от независимости страны у вас останутся только разноцветная материя под название «флаг» и песенка под названием «гимн». И больше ничего. Ведь с вам можно разделаться без танков и самолетов.

12 апреля 2018 г. "Аргументы и Факты" № 15. "Семя раздора. Почему Россия не обеспечивает себя посадочным материалом?": "Под откос была пущена и отрасль семеноводства. Это только на первый взгляд проблема посадочного материала - вопрос мелкий и волнует в основном бабушек-дачниц. На самом деле она ключевая для обеспечения продовольственной безопасности страны. Не зря сложилась пословица «Что посеешь, то и пожнёшь». Вырастить картошку, морковь, пшеницу нам вполне по силам - было бы из чего! При ближайшем рассмотрении оказывается, что не из чего: своих семян, саженцев у нас крайне мало. В основном их приходится закупать за рубежом. «По данным Минсельхоза, импортозависимость в семенах неодинакова по культурам и составляет от 20 до 95%. Наибольший дефицит мы испытываем по сахарной свёкле, кукурузе, подсолнечнику, овощным культурам, картофелю, сое», - отмечает директор ­ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» Ольга Гладышева. В общем, если Запад надумает ввести санкции ещё и на посевной материал - бросить в грядку или посадить в теплицу нам будет просто нечего!

«К сожалению, в России в 90-е гг. практически потеряли селекционные институты, - говорит региональный менеджер французской компании по продаже семян подсолнечника и кукурузы Денис Гунчин. - В то время много что разрушили, а отстроить заново до сих пор не получается. Как бы ни было направлено государство на импортозамещение, в семеноводстве у нас пока нечем заменить Европу. Российские фермеры привыкли покупать подсолнечник и кукурузу во Франции, картофель семенной у нас почти весь голландский или немецкий. Есть, конечно, и свои наработки, но пока они не так распространены. К сожалению, купить отечественные семена, в которых был бы грамотно отлажен баланс «цена - качество», сегодня трудно. У России богатый опыт селекции и выведения сортов, но мы потеряли специалистов и техническую базу. Сейчас начинают развиваться небольшие институты, например в Подмосковье, но их обороты пока не позволяют конкурировать с западными аналогами».

Фермер из Иркутского района Владимир Скорняков специализируется на овощах. Он признаётся: доля импортных семян, которые использует в своём хозяйстве, порой доходит до 80-90%. Такая же ситуация и в других овощных хозяйствах".

Владимир Владимирович может нам сколь угодно долго демонстрировать мультики про фаллические летающие символы в виде ракет. Но только все это чушь. Потому, что бывшую Россию крепко держат за горло. И солдатики в нашей армии кушают только потому, что наши западные партнеры милостиво соглашаются продать семена. Пока они добрые.

Что еще можно сказать о наших отечественных брендах? «Новые Известия» пишут: «Европейские страны признали опасным для здоровья и сняли с продажи российский вафельный торт «Аленка». Еще в сентябре 2020 года на Департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии опубликовал уведомление о том, что в вафельных тортах российского производства выявлено запредельное содержание глицидиловых эфиров и 3MCPD, сообщает DairyNews.ru

Ведомство предупреждает, что вафельный торт «Аленка», который поставляется на рынок Германии и других европейских стран опасен для здоровья, поскольку в нем содержатся генотоксичные канцерогены – концентрация глицидиловых эфиров в нем равна 1,3 мг/кг, а 3MCPD - 3,7мг/кг. Подобное же сообщение разместил и сайт европейской Системы экстренного уведомления по качеству пищевых продуктов (RASFF). Как известно, торт «Аленка» экспортировался в 7 стран Евросоюза: Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Финляндию, Швецию и Португалию. Теперь он изъят из продажи».

Но это был экспортный вариант! Представляете – что мы жрём тут внутри России?

«МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая готовится к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли». Сообщение 2019 года: «Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли». Журнал «Профиль» 26.07.2019 г.: «Согласно недавнему заявлению Счетной палаты, правительство России может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов «Глонасс-К» из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы».

"Российская газета", 30.09.2020 материал под заголовком "Российский авиапром лишили иностранных комплектующих": ""Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией", - заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Один из топ-менеджеров российского гражданского авиапрома пояснил, что зарубежные партнеры российских авиастроительных предприятий, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, "кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наши компании, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут". По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21, не имеющего отношения к "оборонке". Глава государства охарактеризовал это, как проявление "недобросовестной конкуренции"".

Хамят, понимаешь! И недобросовестно конкурируют! Им должно быть стыдно! Ая-яй!

…Тут где-то на этом месте была такая страна – Россия… Где-то тут… Не слыхали?