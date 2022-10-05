…Актуальность идеологической повестки резко возросла в условиях, когда коллективный Запад фактически объявил информационно-идеологическую войну всему Русскому миру . ..

Наше историческое исследование («Суверенная Россия. Вопросы идеологии и государственного строительства», Борис Шестов) показало, что все попытки внедрить в России либеральную демократию европейского типа де-факто заканчивались возвратом к централизованному государству независимо от юридических основ, записанных в Конституции. Причина состоит в том, что авторитарная матрица государственного управления объективно соответствует сырьевой экономике и расположению страны на карте мира. Географическая территория с практически неисчерпаемыми запасами природных ресурсов: земля, лес, вода, руда, минеральное сырье является основным источником национального богатства России, поэтому с учетом исторического опыта государственная власть в многонациональной стране по факту выстраивается таким образом, чтобы не допустить сепаратизма и развала государства, к которому приводит европейская модель демократии.

Создание СССР («Красный проект») с централизацией всех сфер материальной и социальной жизни было закономерной реакцией на геополитические угрозы и риски лишиться человеческих и природных ресурсов как главной производительной силы нашей страны.

Попытки поменять бюрократическую матрицу на демократическую по типу европейской в ходе двух демократических революций февральской 1917г. и августовской 1991г. привели к существенным территориальным потерям и утрате геополитических преимуществ бывшей Российской империи.

Возврат к централизованной модели государственного устройства позволил преодолеть центробежные тенденции и сохранить суверенитет России.

Западная либеральная демократия испытывает системный кризис: демократические ценности лишь декларируются, но на деле происходит борьба за власть и ресурсы, в которой все методы хороши вплоть до возрождения нацизма как средства достижения мировой гегемонии.

Верховенство прав человека, политическая конкуренция, свобода слова, толерантность на деле оборачиваются манипуляциями общественным сознанием, подчинением слабого – сильному, подменой демократии ее имитацией.

Сложившаяся на Западе псевдолиберальная модель политического устройства служит интересам теневых финансово-олигархических кругов и силовых структур («глубинное государство»). История показала, что от либерализма к фашизму – один шаг.

В связи непринятием российским обществом западной либеральной идеологии, объективно создающей угрозу суверенитету России, все большей популярностью в народе пользуются идеи социализма, проявляется живой интерес к китайскому опыту строительства рыночного социализма.

В условиях напряженной международной обстановки закономерно усилились тенденции к централизации власти и «закручиванию гаек» вплоть до перевода страны на мобилизационные рельсы, однако на этом пути для России возникает проблема: как совместить выстраивание устойчивой вертикали власти и управления с развитием демократии в интересах народа, при этом не допуская сепаратизма и территориальных потерь.

Политическая повестка неразрывно связана с задачами модернизации технологического базиса. Сегодня в условиях беспрецедентных международных санкций против России как никогда актуален призыв Президента РФ В.В. Путина к россиянам осуществить технологический прорыв («иначе нас раздавят») – как показала практика, решить эту задачу невозможно в рамках либеральной экономической модели.

Предложения академика РАН Сергея Глазьева и других экономистов-государственников по поддержке реального сектора экономики и переходу страны на инновационный путь развития наталкиваются на нерешенность проблемы системной коррупции и неэффективного госуправления.

Сколько денег не вливай в создание новых производств – в условиях либеральной финансовой системы всегда будет соблазн направить их на рынок валютных спекуляций или вывезти за рубеж.

И, наконец, кадровая проблема. Интегрирование сырьевой экономики РФ в мировую капиталистическую систему привело к формированию потребительской элиты, не заинтересованной в инновационном развитии страны и достижении технологического суверенитета.

Для обновления правящей элиты необходимо создавать социальный лифт, опирающийся на творческий потенциал народа и внеэкономическую мотивацию, – здесь могут пригодиться методы идеологической работы и кадрового отбора, применяемые Компартией Китая, а также исторический опыт КПСС как положительный, так и отрицательный.

Наша страна играет все большую роль в глобальной политике, но что она может предложить мировому сообществу кроме высокого оборонного потенциала?

Каким идеологическим оружием мы можем отбивать атаки наших западных противников в информационно-идеологической войне, развязанной против всего Русского мира?

Нужен новый проект движения общества к социальному прогрессу, отвечающий современным вызовам информационно-цифровой революции и новым геополитическим угрозам, с которыми столкнулись Россия и другие суверенные государства.

Базовые принципы суверенной демократии

Известное либеральное определение «Демократия – власть народа» на практике не работает и используется либеральными идеологами как пропагандистский штамп.

Под знаменем демократии ведется борьба с суверенными государствами, при этом демократическими режимами по факту признаются только те, которые подчиняются диктату США.

Россия стоит на пути выбора своей модели политического устройства, обеспечивающей суверенитет и защиту национальных интересов, и не признает псевдолиберальных ценностей, навязываемых геополитическими противниками. «Демократия не строится по трафаретам.

В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства.

Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа» (Совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Российская газета 06.02.2022).

В реальности в либеральной модели демократии по западному образцу нет места власти народа – власть принадлежит группам (политическим партиям), пришедшим к власти с помощью избирательных технологий, опирающихся на популизм и манипуляции общественным сознанием.

Политические силы, не попавшие на политический олимп, составляют несистемную оппозицию, мотивированную на продолжение борьбы за власть и не заинтересованную в улучшении положения в стране.

Свобода слова используется ими для расшатывания ситуации в обществе и устранения политических конкурентов (зачастую в интересах зарубежных спонсоров).

В противовес либеральной многопартийной демократии нами предлагается политическая система, отвечающая биполярной модели социума – государство и гражданское общество, в которой наряду с государственной вертикалью власти и управления создается параллельная демократическая власть, опирающаяся на общественное самоуправление.

Мы назвали такую политическую систему суверенной демократией – этот термин вошел в политический оборот в середине нулевых годов текущего столетия.

Демократическая власть, опирающаяся на общественное самоуправление, выбирается народом и не стремится захватить или подменить государственную власть – на первом этапе ее основной задачей является обновление правящей элиты (социальный лифт) и контроль за деятельностью регулярной бюрократии государственного, регионального и муниципального аппаратов власти и управления.

На следующем этапе на демократическую власть возлагаются духовно-идеологические задачи путем передачи части государственных функций, связанных с управлением наукой, образованием и культурой.

Таким образом, не классы или группы, а общественное самоуправление как самая активная и сознательная часть народа становится субъектом политики – в этом заключается первоначальный смыл подлинной демократии.

Для реализации этой идеи создаются демократические механизмы, дающие реальную возможность общественному самоуправлению активно влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства, выдвигать и контролировать правящую элиту

В.В. Путин в самом начале своей деятельности на посту президента РФ на открытии Первого гражданского форума, состоявшегося в Москве в 2001г., сформулировал основные принципы отношения государства к гражданскому обществу:

«Без действительно партнерских отношений между государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни процветающего, благополучного общества.

Здесь нужен диалог на равных. И мы осознаем, что эффективность этого диалога в значительной степени зависит от нас, от представителей власти, от власти в целом…».

И первые шаги в этом направлении были сделаны: заработали общественные палаты на федеральном, региональном и местном уровнях, различные фонды поддержки гражданских инициатив.

В 2013г. под патронажем В.В. Путина был создан Общероссийский народный фронт, установивший гражданский контроль за деятельностью властей всех уровней.

Однако круг задач, решаемых в рамках созданных гражданских структур, не выходит за пределы социальной политики – формат их работы не предполагает выдвижение и обсуждение вопросов духовного и идеологического обновления общества, выбора приоритетов внешней и внутренней политики государства, противодействия информационным атакам со стороны врагов России.

Для борьбы с возрождающимся фашизмом на информационном фронте назрела необходимость собирать народное ополчение, не дожидаясь прямой агрессии реваншистов против нашей Родины, как это случилось на Донбассе, нужно существенно повысить роль и значение общественного самоуправления как субъекта политики и основы демократии.

В рамках суверенной демократии новый формат отношений государства и общества опирается на следующие основные принципы:

1. Демократическая политическая система в соответствии с диалектическим принципом биполярности опирается на партнерство государства и гражданского общества, образуя два центра власти и управления: государственная власть и новая демократическая власть, представляющая авангард гражданского общества.

2. Регулярная бюрократия (аппарат государственной власти и местного самоуправления) уходит из публичной политики и служит только государству. Государственная власть гарантирует целостность и суверенитет Российской Федерации, защиту ее границ, безопасность и социальную защиту граждан, сохранность материальных и культурных ценностей.

3. В ведение демократической власти передается духовная сфера, включающая науку, образование, культуру, которые поэтапно переводится на принципы самоуправления вместе с бюджетными и материальными ресурсами – последние становятся общественной собственностью.

4. Демократическая власть определяет духовные ориентиры и моральные ценности, обладает независимым от государства статусом, а также необходимыми материальными ресурсами, осуществляет подбор и выдвижение управленческих кадров, создает условия для самореализации граждан, свободы мнений, идеологических споров и политических дискуссий.

5. Все виды творческой и духовной деятельности – научная, образовательная, культурная, спортивная, религиозная – осуществляются гражданами самостоятельно на принципах самоуправления без участия государственных институтов, но с бюджетным со-финансированием. В негосударственном секторе ведущую роль играют демократические институты, системно связанные с наукой и духовной сферой.

6. Политическая система обеспечивает политическую и экономическую конкуренцию, ротацию кадров и социальный лифт, активное вовлечение граждан в управление делами государства и местных сообществ.

Кандидатуры на выборные должности государства и местного самоуправления выдвигаются демократическими институтами, которыми также может быть инициировано освобождение от должности администраторов, не оправдавших доверие народа.

7. Выдвижение кандидатур на выборные должности федерального, регионального и местного уровня власти осуществляется в две ступени: сначала выборы проводятся демократическими институтами, затем общественный выдвиженец участвует в общих выборах.

[Уж если и продолжать пользоваться „демократическими” выборными процедурами, то отбор кандидатов должен обеспечиваться как минимум двумя условиями: положительными результатами общественной и профессиональной деятельности, а также сдачей кандидатом строгого экзамена с оценкой глубины понимания теории управления и происходящих социальных процессов, а также широты познаний окружающего мира. – Прим. ss69100.]

Таким образом, во власть будут попадать люди, уже прошедшие общественный отбор и проявившие свои интеллектуальные и организационные способности в публичной деятельности.

8. Государственная власть, включая законодательную и судебную, контролируется обществом, для чего создаются эффективные механизмы демократического контроля и противодействия коррупции.

Судебная система, оставаясь независимой, тем не менее, попадает под демократический контроль: судебные решения могут подвергаться независимой общественной экспертизе. Кандидатуры судей обсуждаются и выдвигаются демократической властью.

9. Постиндустриальный технологический уклад, опирающийся на производство научных знаний и внедрение цифровых технологий, является основой экономического развития общества.

Само общество и человек становятся главными объектами научного познания, целью которого является определение путей развития цивилизации и достижения гармонии в отношениях природы, общества и человека.

В качестве природной аналогии можно привести пример устройства головного мозга человека, состоящего из двух полушарий: функционал левого полушария связан с логическим мышлением и отвечает за адаптацию человека к окружающей среде (государство), а правое полушарие больше склонно к эмоциональному восприятию мира и регулирует душевное равновесие человека (духовная власть).

Главное преимущество суверенной демократии состоит в том, что внешние силы не смогут ее использовать в качестве инструмента колонизации национальных государств путем организации «цветных революций», поскольку у государства остаются все рычаги обеспечения суверенитета и целостности страны.

Определившись с базовыми принципами, перейдем к описанию основных этапов развития общественного самоуправления и де-бюрократизации научной и духовной сферы.

Консолидация демократических сил

В ответ на новые вызовы технологического и геополитического характера политическая реформа начинается с консолидации патриотических сил общества.

Активные граждане объединяются в новую политическую, точнее демократическую силу, которая не ставит своей целью приход к государственной власти – ее главными задачами являются формирование политической элиты и контроль за деятельностью регулярной бюрократии в постоянном режиме, а не только в период выборов.

Для этого в противовес либеральной многопартийной системе создается независимая демократическая ветвь самоуправления, параллельная административной вертикали власти – назовем ее «Объединенным демократическим фронтом» (ОДФ).

При этом имеем ввиду, что в народный фронт могут также вливаться общественные силы, находящиеся за пределами РФ.

Для его организации пригодится опыт работы Общероссийского народного фронта, Всемирного русского народного собора, общественных палат и других гражданских структур, объединяющих активных граждан для решения социальных проблем нашего общества и осуществляющих гражданский контроль за деятельностью властей.

В федеральном бюджете расходы на содержание аппарата ОДФ отражаются по статье «Развитие институтов гражданского общества».

В задачи Объединенного демократического фронта входит: подготовка и выдвижение кадров на выборные должности, т.е. создание социального лифта для управленческой элиты; организация и проведение выборов органов государственной власти и местного самоуправления.

Демократическая власть в лице ОДФ осуществляет контроль за деятельностью регулярной бюрократии в соответствии с разработанными регламентами, влияет на принятие государственных решений информационными и экспертными ресурсами, силой морального авторитета.

Консолидация и создание вертикально интегрированного общественного самоуправления – процесс не простой, поэтому на начальном этапе не обойтись без административных ресурсов Кремля.

Михаил Федотов, советник Президента РФ по правам человека, в своем выступлении на пленарной сессии Столыпинского форума «Гражданская власть – “мягкая сила” в управлении обществом» подчеркнул важность создания в стране института общественного контроля. «Общественный контроль должен исправлять очевидные несправедливости в государстве, а их очень много»].

«Изборский клуб» повысил планку и расширил круг задач: «Нация ждет от власти Большой инициативы, вокруг которой она могла бы консолидироваться. Это ожидание обусловлено традиционным русским отношением к государству как моральному лидеру, более того, как к явлению сакрального порядка….

Действия по формулированию новой мировоззренческой основы общества могли бы выглядеть так. Отправной импульс исходит сверху, воспринимается в обществе. На этот первоначальный отклик следует ответная творческая реакция власти. Так замыкается первичный контур связи Народ – Власть» («Идеология победы как национальный проект. Интегральный доклад Изборского клуба).

При активном участии экспертного сообщества (экспертных институтов) создается институт гражданских комиссаров (многих компетентных и уважаемых экспертов мы сегодня видим на телевидении и в социальных сетях) – они берут на себя основную агитационную и разъяснительную работу по продвижению идеи нового формата отношений государства и гражданского общества, а также организационную работу по объединению демократических сил.

Регламентом ОДФ, принятым на организационном демократическом форуме, создаются условия для дискуссий и свободного обмена мнениями, поиска объединяющей идеологии, в результате чего на смену конкуренции политтехнологий приходит борьба идей и мировоззрений – вперед вырвутся те, у кого сила – в знании и правде.

Регулярная бюрократия прекращает участие в какой-либо партийной деятельности, уходит из публичной политики и служит только государству под постоянным демократическим контролем.

Судебная система, оставаясь независимой, тем не менее, попадает под гражданский контроль: судебные решения могут подвергаться независимой общественной экспертизе, деятельность судей оценивают гражданские эксперты, решения которых носят рекомендательный характер.

Кандидатуры судей обсуждаются и выдвигаются демократической властью. Государственные институты освобождаются от прямого влияния со стороны бизнеса – последний лоббирует свои интересы через демократические структуры. Такая модель во многом повторяет удачный китайский опыт.

Китайское государство находится под контролем Коммунистической партии, которая по факту является независимой самоуправляемой организацией граждан.

Неважно, с какой официальной идеологией (тем не менее, преодолевшей классовый подход), но именно этот демократический институт определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, готовит кадры для работы в госорганах, защищает общественные интересы и духовно-нравственные ценности.

Принципы политического плюрализма реализуются в основном внутри партии. Экономическая конкуренция ограничивается только рамками государственной политики, определяемой правящей партией.

Бизнес имеет возможность отстаивать свои интересы через участие в партийной деятельности.

Таким образом, китайская модель государственно-общественного устройства базируется на подконтрольности государства демократической власти в лице партийных институтов. По существу, Коммунистическая партия Китая формирует политическую элиту, которая служит народу.

Вернемся к нашему проекту. Параллельно будет осуществляться переход суверенной демократии на цифровой формат – предпосылки такой трансформации мы наблюдаем, общаясь в социальных сетях.

Давно и успешно действуют цифровые платформы по контролю за деятельностью властей, например, «Активный гражданин» в Москве, портал «Добродел» в Подмосковье, принимающий жалобы от населения на работу коммунальных служб, и др.

По сути, у нас на глазах происходит переход от гражданского к информационному обществу со своими достоинствами и проблемами, требующими философского осмысления.

Можно сколько угодно рассуждать о «цифровом концлагере», но прогресс не остановить. Используя современные информационно-цифровые технологии, общество получило уникальные возможности консолидироваться и эффективно оппонировать властям: задача – эти стихийные процессы наполнить идейным содержанием и направить в созидательное русло.

Стоит отметить, что создание единой демократической цифровой платформы и ее влияние на политическую жизнь страны уже продемонстрировали деструктивные силы, опирающиеся на поддержку из-за рубежа.

Примером могут служить недавние события в Белоруссии: всего лишь один ресурс, базирующийся в соседней недружественной стране, смог организовать массовые протесты по всей Белоруссии приведя ее в состояние, близкое к «цветной революции».

Беспорядки в Казахстане были также организованы с помощью социальных сетей, управляемых антиправительственными силами.

Поэтому следует учитывать реальную перспективу: если не будет своей национально ориентированной гражданской силы в виртуальном пространстве, то придут чужие агрессивные структуры, служащие интересам геополитических противников России.

Ранее мы отмечали ряд недостатков представительной демократии – самый существенный из них: народ может влиять на политику только во время выборов.

В промежутках в несколько лет между ними он фактически отстранен от власти, а потому неизбежная бюрократизация, отрыв депутатов и чиновников от рядовых граждан, приоритетное влияние на политику наиболее сильных групп, прежде всего владеющих капиталом, и т.д.

Новая модель представительной демократии лишена такого недостатка, поскольку дает возможность активным гражданам постоянно контролировать власть и реально влиять на политику государства.

Понятно, что реализация идеи создания демократической вертикали самоуправления связана с риском захвата лидирующих позиций прозападной либеральной общественностью, как это случилось при проведении Первого гражданского форума – тогда трибуну Дворца съездов, в котором проходил общероссийский форум, получили преимущественно лидеры некоммерческих организаций, финансируемых западными фондами.

Они усыпляли общественность либеральными мантрами, при этом тщательно скрывая свои интересы, связанные с финансовыми потоками, текущими в их карманы из-за рубежа.

Для минимизации такого риска принимается патриотическая декларация, указывающая стартовые идеологические маркеры, и любой активист ОДФ обязан будет под ней подписаться, выразив тем самым свое публичное согласие с базовыми принципами и целями объединения.

Бюрократизм, коррупция неизбежны и в демократических структурах самоуправления, но этим негативным явлениям будет препятствовать духовная среда (этика совести). Главное, чтобы сам процесс формирования руководящих органов был максимально прозрачным, а само демократическое объединение приобрело финансовую независимость.

На переломном этапе, который сегодня переживает Русский мир, объединяющая идея сама стучится в наши двери: нацистская чума захватывает Европу и вновь, как в тридцатые годы прошлого столетия, враждебное окружение заставляет Россию мобилизовать все человеческие ресурсы, включая духовные и идеологические.

В таких условиях на демократическом форуме принимается Антифашистский манифест и, по сути, формируется народное ополчение, способное противостоять атакам коллективного Запада на информационном фронте.

От монополии государства к общественному самоуправлению

Ранее мы отметили, каким образом демократическая власть влияет на принятие государственных решений – не приказами и постановлениями, а информационными и экспертными ресурсами, силой морального авторитета.

Но откуда возьмутся эти ресурсы и авторитет? Каков механизм гражданского участия в делах государства? И как он поможет осуществить технологический прорыв?

Все реформы в России начинались сверху – не исключением является и предлагаемая нами.

После завершения этапа консолидации демократических сил следующим шагом будет передача демократической власти духовно-идеологических функций государства в соответствии с задачами перехода страны к новому технологическому укладу.

В отличие от японского ученого или китайского инженера русский «Кулибин» не нуждается в подсказках из-за рубежа – он способен из металлолома смастерить самолет, но его летательный аппарат не сможет преодолеть силу бюрократического отторжения всего нового.

Модернизация экономики возможна только через де-бюрократизацию научного и культурного творчества, поддержку инициатив снизу и постоянной обратной связи с обществом.

Для решения этих непростых задач духовная сфера, включающая науку, образование, культуру, частично переходит на принципы самоуправления (но не самоокупаемости) и передается в ведение Объединенного демократического фронта вместе с бюджетными и материальными ресурсами.

Государственные учреждения в этой сфере получают статус гражданских с общественной формой собственности.

В новом формате высшую государственную власть в стране возглавляет Президент РФ, которому подчиняются государственные институты (в ныне действующей компетенции).

Духовное направление возглавляет демократический лидер (Верховный комиссар), избираемый Объединенным демократическим фронтом – в его ведении находятся учреждения науки, образования и культуры, получившие статус гражданских.

Создание двух центров власти и управления с разной мотивацией (материальная и духовная) отвечает диалектическому принципу биполярности, в соответствии с которым противоречие между двумя противоположными существенными сторонами объекта является источником всякого развития.

Принцип разделения функций – административной и духовной – в России существовал несколько столетий: безраздельная власть монарха сдерживалась Православной церковью, в правящую элиту входили люди как с материальной, так и духовной мотивацией.

Коммунисты, устранив влияние церкви, по сути, заняли ее место. Благодаря такой биполярной политической системе, созданной в СССР в 20-е годы, страна совершила резкий скачек в экономическом развитии.

Однако впоследствии коммунистическая система начала тормозить развитие государства – причин было несколько: ложные идеологические цели и пути их достижения; компартия начала активно вмешиваться в управление экономикой страны, пренебрегая экономическими законами в угоду идеологическим догмам; внутри партии была запрещена фракционная борьба, не соблюдались принципы демократии; искусственно ограничивался доступ в правящую партию представителей научно-технической интеллигенции.

Уничтожив внутрипартийную демократию и потеряв обратную связь с народом, КПСС не смогла противодействовать тотальной коррупции и деградации власти. Важно учиться на уроках истории и не повторять трагических ошибок прошлого.

Объединенный демократический фронт является носителем общественной идеологии и морали, разрабатывает экономическую стратегию, определяет приоритеты внутренней и внешней политики государства.

Он может влиять на все стороны государственной и общественной деятельности, однако его решения для государственных институтов носят рекомендательный характер (в отличие от КПСС, принимавшей постановления, обязательные для исполнения госорганами).

Сила демократической власти – в духовной мотивации, моральном и экспертном авторитете.

Образ будущего

С развитием общественного самоуправления и широким внедрением цифровых технологий будет нарушена монополия бюрократии и ее безраздельное господство в научной, культурной и информационной сферах, экономика страны освободится от бюрократических пут и коррупционных схем.

Как следствие, общество раскроет свой инновационный потенциал и даст простор творческой инициативе и самореализации во всех областях человеческой деятельности.

Благодаря новому социальному лифту, основанному на духовно-нравственной мотивации, в стране произойдет обновление политической элиты и жизненных ценностей.

На первые роли выйдут авторитетные представители научной, культурной и религиозной общественности, ведущие специалисты реального сектора экономики, профессиональные эксперты, капитаны бизнеса, лидеры IT-индустрии, неравнодушные граждане с активной гражданской позицией.

Статус гражданина будет определяться, прежде всего, общественной и деловой репутацией, а не материальным или должностным положением.

«Нам предстоит создать свой идеал качества жизни, новый индекс человеческого благополучия, не совпадающий с теми критериями, которые навязывают глобалисты» («Идеология победы…»).

«Мы объединяемся вокруг общих ценностей, которые составляют суть нашего национального характера и нравственной основы нашей жизни. Это стремление жить по правде и справедливости, в согласии со своей совестью.

Это любовь к своей Родине, служение России. Мы убеждены, что патриотизм – это ценностная основа, создающая энергию совместных действий» (из Манифеста Общероссийского общественного движения «Народный фронт – за Россию»).

Патриотизм. Чувство личной ответственности граждан за судьбу страны – основа патриотизма.

Русский патриотизм строится на любви к Родине и ее традиционным ценностям, на понимании того важного исторического факта, что Родина-Россия является духовной и материальной опорой многонационального народа, источником его благополучия и веры в будущее. Русский патриотизм опирается на идеалы правды и справедливости.

Правда. Правящая элита отличается компетентностью, опирается на научные знания, формируется на основе открытых конкурсных процедур, учитывающих общественное мнение и препятствующих манипулированию общественным сознанием.

Распространение объективной информации, историческая правда становятся главным идеологическим оружием национальной политики. Наша сила – в правде!

Справедливость. Общество создает гражданам благоприятные условия и равные возможности для самореализации («От каждого по способностям»), любой гражданин может свободно применять свои способности в созидательных целях, а также принимать участие в делах государства с помощью механизмов реального влияния на деятельность властей в постоянном режиме, а не только во время выборов.

Ответственность. В обществе реализуется принцип гражданской ответственности («Человек – хозяин своей судьбы»): каждый активный гражданин может участвовать в формировании органов власти и управления, принятии решений местного и государственного уровня, но при этом осознает свою ответственность за общее дело и не злоупотребляет гражданскими правами.

Поскольку государственные средства производства знаний и культурных ценностей постепенно перейдут в общественную собственность, такой общественный строй мы назвали демократическим социализмом.

Заметим, что в Программе КПСС, принятой на ХХII съезде партии в 1961г., записано: «Коммунизм – это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление….».

Зачем же ждать коммунизма, если ничего не мешает нам уже сегодня вводить принципы общественного самоуправления?

Предлагаемые подходы к формированию политической системы, совмещающей принципы формальной демократии с механизмами идеологического и религиозного влияния, существенно расширят социальную базу для качественного кадрового отбора, повысят роль научной и духовно-нравственной мотивации, будут способствовать росту в народе политической активности и солидарности, укреплению правосознания граждан, приоритету духовности над меркантильностью, интеллекта над серостью.

Государство будет защищено от бюрократического произвола и должностной коррупции эффективным гражданским контролем и реальным разделением духовно-идеологической и государственной функций, включая раздельное бюджетное финансирование.

На смену утечки мозгов придет обратный процесс: миллионы соотечественников вернутся на Родину, либо будут продвигать за рубежом российские инновационные продукты и технологии, повышать престиж России на международной арене.

Благодаря новому социальному лифту, основанному на духовно-нравственной мотивации, в стране произойдет обновление правящей элиты.

Национальная элита, опираясь на доверие и волю народа, возьмет на себя всю полноту ответственности за будущее России и всей русской цивилизации.

Новый внутриполитический курс еще больше сблизит Россию с Китаем и другими государствами, отстаивающими свой суверенитет, что существенно улучшит геополитическую картину мира.

Противники России столкнутся с сильным патриотическим гражданским обществом, способным противостоять манипуляциям и давлению извне.

Российское демократическое общество инициирует массовое антифашистское движение в мире, направленное на предотвращение третьей мировой войны.

Демократический социализм будет максимально способствовать переходу России от сырьевой экономики к постиндустриальному технологическому укладу, а гражданского общества – к новому формату: «информационное общество».

Под информационным обществом мы понимаем такое общественное устройство, при котором государство и гражданское общество максимально открыты для информационного обмена и взаимодействия с использованием цифровых технологий.

В таком обществе появятся уникальные возможности для самоорганизации граждан и реализации самых грандиозных проектов.

Демократический социализм сможет, наконец, решить задачи, не достигнутые советским социализмом: обеспечить справедливое распределение общественных благ и достичь нового качественного уровня жизни, соответствующего высшим целям гармонизации отношений природы, общества и человека.

Резюме. Российский демократический социализм – это социально-политический строй, опирающийся на суверенную демократию (власть народа), обладающую научным мировоззрением, авторитетом, материальными и организационными ресурсами – его главные ценности: патриотизм, правда, справедливость, ответственность.

Теоретической основой новой концепции демократического государства может служить историческая диалектика, указывающая закономерности мирового развития и позволяющая найти свой путь к социальному прогрессу («Суверенная Россия. Вопросы идеологии и государственного строительства», Борис Шестов)

Б.В. Шестов

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