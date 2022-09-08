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Трудно быть суверенным

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Много парадоксов овевает происходящие последние полгода процессы. Много нетривиальностей и неожиданных разворотов сюжета мы наблюдали. Но мало среди них настолько насыщенных антиномичностью и даже лёгким абсурдизмом, как сюжет с суверенностью России в текущих событиях.Парадоксы в этом сюжете можно насчитывать десятками. Это трансформации понимания суверенности. Это противоречивое и неодновременное разворачивание этой суверенности в разных измерениях (политическое, экономическое, масс-медийное, культурное и т.п.). Это незавершенность субъекта суверенности, иначе говоря, как пафосно вопрошают некоторые чрезмерно левые, как Россия может провозглашать денацификацию, если она сама несёт в себе злые семена нацизма — прежде всего как общество позднего капитализма?Но не эти парадоксы являются существенными.Выложу сразу на стол главную карту этого текста — так, чтобы и слишком рьяных патриотов оттолкнуть от его прочтения, и яростных либералов послать куда подальше, и чрезмерно верующих в светлое капиталистическое глобальное будущее отшить.Россия — во всяком случае,...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rbc.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6241409.html
Метки: американцы, война, Европа, Запад, история, кальтенберг, кризис, либералы, ложь, общество, Россия, США, цивилизация, человек
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 114 114
    Borya0Fokin сегодня в 13:54

      От слов много, а толку? Россия – не один человек. Прост в теории вектор любых социальных явлений вроде как должно задавать мнение большинства. А по факту – меньшинство рассказывает большинству, как им правильно жить и думать. Это называется популизм. И присутствует он уже давно. И ксати, это не наша “разработка”, а забугорная. Сами все “списали”, теперь на “отличников”, у которых списали – бубним. А разница?

      • 24050 22520
        жора шаповBorya0Fokin сегодня в 14:06

          Вы, как по мне, правильно описали термин “демократия (+ гомосексуализьм)”. “Меньшинство” всегда управляло большинством, имитируя первичность мнения большинства. Ложью. Веками.

          • 114 114
            Borya0Fokinжора шапов сегодня в 14:11

              Эм, я как-то гомосексуализм всегда считал врожденной ориентацией, не понял, при чем тут демократия ) И вдвойне при чем тут демократия, если популизм искажает саму ее суть. Ну, псевдодемократия – мэйби.
              Всегда – тоже тезис спорный. При монархии, например, все изначально прозрачно – в топку мнение большинства, че бы оно понимало в управлении страной )

              • 24050 22520
                жора шаповBorya0Fokin сегодня в 14:24

                  Вы не поняли потому , что я вступил с Вами в диалог, предварительно не выяснив, что значит это термин для Вас и созвучен ли он с моим представлением. Намеренно, извините уж. Чтобы Вы немножко расширили свой видение и популизма, и меньшинства, ну и демократии попутно. Получил желаемое.)

                  1
                  1
          • 9620 7228
            чужой сегодня в 13:56

              Да. Индия наращивает потребление от России. Это значимая в мире культура. Это хорошо. Именно потребности быть мощным поставщиком железа, заставит Индию помочь России сделать Афганистан. Китаю поможет Россия взять литий в Афганистане. Это будет великолепный источник нового “мокрого” торгового пути из Ирана.
              Но я преджлагаю всем в ящике обсудить, что Россия попросит Януковича возглавить многострадальную Украину. Что получится ?

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