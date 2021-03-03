Иркутск в 1960-х
1961. Бульвар имени Юрия Гагарина
1961. Гастроном на улице Ленина
1961. Гостиница «Центральная»
1961. Лестница к ЦПКиО
1961. Сад имени Парижской Коммуны
1961. Театр музыкальной комедии
1961. Финансово-экономический институ
1963. Постамент памятника Александру III
1965. Вид на город
1966. Кинотеатр «Гигант»
1966. Лестница к ЦПКиО
1966. Памятник архитектуры 19 века (утрачен)
1966. Улица Ленина
1967. Строится гостиница «Ангара»
1968. Площадь Кирова и гостиница «Ангара»
1968. Улица Байкальская
1969. Пушно-меховой техникум
1969. Автомобили у гостиницы «Ангара»
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