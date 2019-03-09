1972. Жак Прейер в Москве и Иркутске
08:47. 9 марта 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва. Женщина поливает клумбу
Москва. Автобусная остановка
Москва. Молодожены
Москва. Машина молодоженов
Москва. В павильоне на ВДНХ
Москва. В павильоне на ВДНХ
Москва. Статуя льва в Архангельском
Москва. Архангельское. Мужчина с детской игрушкой возле машины
Иркутск. Подготовка жениха к свадебной церемонии
Иркутск. Подготовка жениха к свадебной церемонии
Иркутск. Свадебная церемония в ЗАГСе
Иркутск. Свадебная церемония в ЗАГСе
Иркутск. Машина молодоженов
Иркутск. Родители жениха идут на свадьбу
Иркутск. Свадебные ритуалы
Иркутск. Свидетели на свадьбе
Иркутск. Автомобили и мотоциклы
Иркутск. Байкер
Иркутск. Улица Рабочего штаба. Пара на мотоцикле
Иркутск. Улица Рабочего штаба. Парень на мотоцикле
Иркутск. Улица Урицкого