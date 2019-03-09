Главная » История, Творчество

1972. Жак Прейер в Москве и Иркутске

08:47. 9 марта 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:



Москва. Женщина поливает клумбу


Москва. Автобусная остановка


Москва. Молодожены


Москва. Машина молодоженов


Москва. В павильоне на ВДНХ


Москва. В павильоне на ВДНХ


Москва. Статуя льва в Архангельском


Москва. Архангельское. Мужчина с детской игрушкой возле машины


Иркутск. Подготовка жениха к свадебной церемонии


Иркутск. Подготовка жениха к свадебной церемонии


Иркутск. Свадебная церемония в ЗАГСе


Иркутск. Свадебная церемония в ЗАГСе


Иркутск. Машина молодоженов


Иркутск. Родители жениха идут на свадьбу


Иркутск. Свадебные ритуалы


Иркутск. Свидетели на свадьбе


Иркутск. Автомобили и мотоциклы


Иркутск. Байкер


Иркутск. Улица Рабочего штаба. Пара на мотоцикле


Иркутск. Улица Рабочего штаба. Парень на мотоцикле


Иркутск. Улица Урицкого

Источник: https://humus.livejournal.com/6507249.html

Метки: иркутск, история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>