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Суд по делу о памятнике Колчаку в Иркутске

16:15. 21 мая 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


Писатель Илья Топчий о ситуации с судом по поводу демонтажа памятника Колчаку в Иркутске.

Суд по делу о памятнике Колчаку в Иркутске

Сегодня, 21 мая 2018 года, ваш покорный слуга присутствовал в качестве соистца на первом судебном заседании по делу о демонтаже памятника, мемориальной доски и надписи адмиралу Колчаку в г. Иркутске.
Дело о сносе памятника данному историческому лицу (являющемуся, в общем-то, признанным в судебном порядке военным преступником) в г. Иркутске являлось делом достаточно давним. Оно было инспирировано после положительного решения о демонтаже мемориальной доски Колчаку в г. Санкт-Петербург в начале 2017 года. В связи с этим в Иркутске также началось движение ряда инициативных граждан, начали поступать обращения и различные запросы в Администрацию г. Иркутска, Правительство Иркутской области, различные профильные учреждения.

При этом делался упор на незаконность установки памятника адмиралу как признанному военному преступнику. нарушение норм по размещение различных объектов в пределах памятников культурного наследия (в данном случае Знаменского монастыря) и так далее.
Юмор ситуации состоял в том, что помимо собственно памятника (расположенного по адресу: ул. Ангарская, 14) в Иркутске имелись также мемориальная доска в честь того же исторического персонажа (в здании вокзала Иркутск-Пассажирский) и надпись "Колчак" на фронтоне здания Иркутского краеведческого музея по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 2.
Кроме того, в ряде учреждений (государственных и муниципальных) прозрачно так намекали, что памятник в общем-то у них на балансе не стоит, и было бы неплохо от него избавиться.

Венцом ситуации стал административный иск, поданный адвокатом Федоровым О.А. 17 июля 2017 года. Ему предшествовала довольно интересная шумиха в прессе (поднятая за неделю-две до), в которой адмирал Колчак получил максимальное количество славословий, а его враги – предельное число негативных оценок.
20 июля 2017 года (спустя три дня) в иске было отказано с формулировкой "не указано, какие именно права и законные интересы обратившегося истца (адвоката Федорова О.А.) были нарушены".
После этого шумиха в прессе почти моментально утихла. Дело оказалось сделано.

Однако в течение наступившего затем промежутка времени Федоров О.А. проделал значительную работу и сумел заново подать иск в суд. Это произошло 10 апреля 2018 года, после выборов. Новый иск имел структурное отличие от предыдущего и представлял коллективное обращение 26 граждан (включая адвоката Федорова и вашего покорного слуги) в суд, заслуживших шутливое прозвище "26 иркутско-бакинских комиссаров".

И вот – первое судебное заседание состоялось.

Что следует сказать?

1. Противоположная сторона была, мягко говоря, не готова. Что ещё пока ничего не значит.
2. Следующее заседание – 13 июня.
3. Пока ещё рано говорить о каких-то результатах. Лиха беда начало, как говорит известный русский пословиц.
4. Суд будет непростой, возможно, затянутый. Многое зависит от итоговой реакции самого суда.
5. Ключевая роль принадлежит Федорову О.А. – товарищу адвокату. Следует пожелать ему удачи.

Засим пока все.

© И.А. Топчий, писатель, блогер, независимый военный эксперт.

https://schneider-krieg.livejournal.com/30815.html – цинк

Стоит добавить, что на самом памятнике увековечен не только не реабилитированный военный преступник, но и криминальный авторитет https://colonelcassad.livejournal.com/3208344.html до сих пор находящийся в федеральном и международном розыске.


Для тех, кто не в курсе – памятник Колчаку поставлен благодаря вот этому "замечательному" в узких кругах персонажу, который вместе с Колчаком увековечил и себя.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: иркутск, колчак, памятники, топчий
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