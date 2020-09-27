1990. Эрнст Клюге в Иркутске
12:18. 27 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
12 июня 1990 г., вторник, Иркутск.
Вечером переезжаем в гостиницу «Интурист» в Иркутске. Наши комнаты на четвертом этаже с видом на Ангару.
Редко в путешествиях мы так много задумывались об основах организации общественного питания. Причина не столько в небольшом выборе, хотя кажется странным, что большой гостиничный ресторан не может производить более двух или трех повторяющихся блюд из своего сырья или что в регионе нет пива, но есть изобилие шампанского. Что нас расстраивало, так это отношение большинства сотрудников, которые классифицируют гостя как помеху и соответственно относятся к нему. То же самое и сегодня вечером. Теоретически в отеле работают два ресторана. Мы входим в больший из двух и просим у пяти официанток, стоящих вокруг стола администратора, разместить нас за столиком. Здесь на втором этаже есть места только для групп, хотя он почти пустой и тут уже сидят несколько «индивидуумов», как местные называют одиночных путешественников. Пожалуйста, пройдите на первый этаж. Делаем заказы. Судя по выражению ее лица, она с трудом понимает наше желание пообедать. Наконец она успокаивается и направляет нас к неубранному столу, хотя есть и полностью накрытые столы. Места в ресторане есть, и они еще не заказаны. В зале три женщины, одетые как официантки, но они не реагируют, когда мы к ним обращаемся. Спустя четверть часа напрасного ожидания мы обращаемся к администратору, насколько позволяют языковые навыки, и дородная дама фактически за руку приводит дежурную официантку. Официантка подходит к нашему столику совершенно обиженной. При заказе она мстит и не обращает внимания на все наши пожелания.
01. Пристань на набережной реки Ангара
02. Вид на Ангару и набережную с Ангарского моста
03. Вид на Ангарский мост со стороны Глазково
05. Подъездные пути на станции Иркутск
13 июня 1990 г., среда, Иркутск.
Сегодня мы исследуем центр Иркутска, территорию вокруг улиц Карла Маркса и Марата, посетим книжные и ювелирные магазины, городской музей. В книжном магазине продаются карты фронтов Великой Отечественной войны, этакая милитария. В ювелирном магазине (Иркутск – центр обработки нефрита и лазурита), по утрам царит безумный ажиотаж. К полудню содержимое магазина почти распродано. Иркутск больше похож на европейский город, чем Ашхабад, Ташкент или Алма-Ата. Улицы окаймлены рядами деревьев. Большинство деревьев на улице – это тополя. Сегодня белые хлопья летают вместе с семенами, попадают в глаза, уши и нос, цепляются за волосы, образуют на тротуарах пушистые подушки, которые разгоняет ветер. Для городского пейзажа характерны старинные одно- и двухэтажные деревянные дома с замысловатой резьбой. К сожалению, состояние этих и других домов не очень хорошее.
08. Вид на улицу Урицкого со стороны улицы Карла Маркса
09. Выступление фольклорного ансабля на улице Урицкого
11. Перекресток улиц Чехова и Дзержинского в районе Центрального рынка
12. Перекресток улиц Чехова и Дзержинского в районе Центрального рынка. Здание аптеки
13. Улица Чехова, дом 3
14. Улица Чехова, дом 3
15. Улица Чехова, дом 1
18. Улица Чехова, дом 4
19. Улица Чехова, дом 7
14 июня 1990 г., четверг, Иркутск.
Рядом с мемориалом в память о ВОВ недалеко от берега Ангары находится музей в церкви. На выставке представлены чучела животных из области, бабочки и жуки со всего мира, обитающие в террариумах, многочисленные змеи, амфибии и насекомые, некоторые из Центральной Азии, а также изделия ручной работы из Китая и Тибета на верхнем этаже.
Днем мы едем на троллейбусе в университетский квартал на западном берегу Ангары, после недолгих поисков и с помощью трех симпатичных застенчивых студенток находим боковой вход в Минералогический музей Иркутского политехнического университета. Это того стоит, хотя бы потому, что здесь можно увидеть множество красивых находок со всей Сибири. Коллекция тщательно организована. Мы единственные посетители.
20. Улица Карла Маркса в районе улицы Чехова
23. Улица Карла Маркса. Иркутский ЗАГС
24. Улица Карла Маркса. Иркутский ЗАГС. Свадебные машины
25. Улица Карла Маркса. Здание драматического театра им.Охлопкова
Пятница, 15 июня 1990 г., Иркутск.
Будильник срабатывает без четверти семь утра. Наш план предусматривает поездку по Транссибирской магистрали от Иркутска до Слюдянки на юго-западном берегу озера Байкал, так как нас неоднократно уверяли, что из-за ландшафта и впечатляющей железнодорожной линии, которая вьется вдоль озера, изобилуя крутыми поворотами. Своевременное прибытие на вокзал оказывается под угрозой, так как накануне вечером у стойки регистрации нам отказались выдавать билеты заранее. Но вид из окна показывает свинцово-серое небо, деревья гнутся от порывов ветра. Идет дождь. Наши планы рушатся, и мы снова засыпаем. Мы тратим день вяло и без особой цели.
Вечером служба обслуживания в отеле подтверждает, что нам удалось достать билет на более раннее время на обратный рейс в Москву. Это значит вставать в четыре утра. Изучив газету, мы все больше задумываемся о мировой политике и своей работе дома.
26. Отделение почты на Степана Разина, дом 23
27. Улица Степана Разина, дом 11
28. Улица Степана Разина, дом 33
29. Улица Марата, 62.
30. Угол улиц Марата и Горького
31.Улица Грибоедова, ост трамвая №1 Жуковского
Суббота, 16 июня 1990 г., Иркутск – Москва.
Без четверти пять портье стучит в нашу дверь, мы готовы … Затем мы сидим в тускло освещенном холле гостиницы. Снаружи все тихо, ни одна машина нас не ждет. В поисках поддержки обнаруживаем, что зал пустует только внешне, просто ночной персонал спит в разных углах. Находим нужного, звонок по телефону, , «трансфер» в аэропорт начинается с небольшой задержкой.