1965. Иркутск на снимках Александра Георгиевича Васильева
01. Молодые строители, едущие в Монголию
07. Памятник борцам Революции
Братская могила красноармейцев, погибших в боях за установление Советской власти в Иркутске (также Монумент «Борцам революции», Памятник борцам революции, Коммунистическая площадка, Гора Коммунаров) — мемориальный комплекс, состоящий из памятника и могил на мемориальном кладбище у северного входа в Иерусалимский мемориальный парк (бывший ЦПКиО)
Монумент «Борцам революции» скульпторов Г. И. Мотовилова и М. Н. Нефедова установлен на Коммунистической площадке 8 ноября 1940. Мотовилов — ученик русского скульптора С. Т. Коненкова.
Бронзовая скульптура Мотовилова «Борцам революции» отлита в Москве и установлена бригадой иркутских мастеров под руководством М. Н. Нефедова на могиле, где похоронены участники боев за сов власть 1919–1920. Памятник представляет собой бронзовую трехфигурную композицию на гранитном постаменте. Фигуры старого солдата, большевика и крестьянского парня под развернутым знаменем олицетворяют силы революции. В большевике просматривается явное портретное сходство с Н. Каландаришвили. Северная и западная грани квадратного в плане постамента из светлого гранита отшлифованы, а южной и восточной обработаны грубым сколом. По форме постамент напоминает кусок скалы.
10. Памятник Щапову
В 1876 г. умер Афанасий Прокопьевич Щапов — талантливый учёный-историк и публицист, экономист и философ, видный представитель разночинной интеллигенции, который пользовался большой популярностью в российских демократических кругах. Долгие годы жизни и деятельности А. П. Щапова связаны с Иркутском. Через десять лет на средства, собранные иркутянами, и при содействии Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества на могиле А.П. Щапова на Знаменском кладбище устанавливается памятник, торжественное освящение которого происходило в час дня 19 августа 1886 г. Памятник был выполнен в виде колонны из серого песчаника и покрашен в чёрный цвет. На памятнике сверху надпись: «Родина — писателю», под которой был изображён свиток с символикой писательского труда — карандашом и гусиным пером. Ниже размещена надпись: «Афанасий Прокопьевич Щапов 1831-1876». На торжественном открытии присутствовали преподаватели Учительской семинарии и Технического училища, представители администрации города и иркутской интеллигенции. Среди присутствующих было много молодёжи. Подобающую речь о жизни и деяниях А. П. Щапова сказал кафедральный протоиерей Афанасий Виноградов.
Щапов родился в семье русского сельского пономаря и бурятской или тунгусской крестьянки. В 1841 году поступил казённокоштным в Иркутское уездное духовно-приходское училище. В 1846 году за успехи в учёбе был переведён в Иркутскую духовную семинарию. В 1852 году окончил семинарию и поступил казённокоштным в Казанскую духовную академию. Принимал участие в описи собрания рукописей Соловецкого монастыря, переданных в академию из-за угрозы занятия монастыря английским десантом в ходе Крымской войны. В 1857 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII века. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола» по предложению архиепископа Казанского Григория (Постникова) и окончил академию.
Был оставлен при академии в качестве адъюнкт-профессора, в 1859 году стал читать курс лекций по церковной истории. В 1861 году по приглашению профессора Попова стал профессором кафедры русской истории Императорского Казанского университета, читал курсы лекций «Об истории колонизации великорусского племени», «О славяно-русских религиозных верованиях» и «О внутренней истории XVIII века». В это же время заражается сифилисом.
16 апреля 1861 года присутствовал на панихиде по крестьянам села Бездна, убитых во время волнений, вызванных отменой крепостного права, а также произнёс речь в их память, в корой были в том числе такие слова: «Други, за народ убитые! Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, — эта земля воззовет народ к восстанию и свободе… Да здравствует демократическая конституция!»
За это Щапов был арестован и доставлен в III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (согласно другим сведениям, по совету П. П. Вяземского поехал в Санкт-Петербург по своей воле, чтобы дать объяснения по поводу произошедшего). Находясь под следствием, писал обращения к императору Александру II, содержащие программу реформ земств. Они привлекли внимание министра внутренних дел П. А. Валуева, который поручился за Щапова: приговор Святейшего правительствующего синода о ссылке в Соловецкий монастырь был отменён, и Щапов стал чиновником Министерства внутренних дел, где занимался делами раскола, однако нерегулярно посещал службу и вскоре был уволен.
12. Вид на г. Иркутск от памятника Щапову
В 1862 году был арестован по делу «лондонских пропагандистов» (А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, М. А. Бакунина и других). Он был признан невиновным, однако арест пошатнул его положение, и в 1864 году он вместе с женой был выслан в село Анга, откуда затем переехал в Иркутск. В 1865 году был арестован и доставлен в Омскую тюрьму по делу «Общества независимости Сибири» за своё стихотворение 1861 года, в котором полиция увидела призыв к сепаратизму. В Иркутске Щапов продолжил заниматься журналистикой, читал публичные лекции, стал членом правления Сибирского отдела Императорского русского географического общества. В 1866 году совместно с географом А. И. Лопатиным, топографом И. Е. Андреевым, метеорологом Ф. П. Мерло и фотографом П. А. Лопатиным принял участие в экспедиции в Туруханский край, где занимался описанием быта «бродячего населения берегов Енисея», состоящего из остяков, самоедов, тунгусов, долган и других[6], в 1874 году — в Верхоленский и Балаганский уезды Иркутской губернии. В то же время сифилис прогрессировал, Щапов много пил. В 1872 году в связи с болезнью его жена уволилась из женской гимназии, что серьёзно усугубило материальное положение семьи. В 1874 году жена Щапова умерла. 27 февраля 1876 года Щапов умер от чахотки и был похоронен рядом с женой на Знаменском кладбище в Иркутске
13. Здание Иркутской съемочной экспедиции
14. Кинотеатр «Гигант»
18. Улица Богдана Хмельницкого
19. Улица Киевская