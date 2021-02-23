Создание Красной армии

Ну, а нынче примерно вот так:

Военное давление на Советскую Россию уже весной 1918 г. поставило почву для создания многочисленной боеспособной Красной Армии, однако было нелегко сделать это быстро. До середины января 1918 г. главным образом решалась задача демократизации старой армии. 15 января 1918г. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) на добровольческих началах.

В этот период она комплектовалась из числа сознательных рабочих и беднейших крестьян. Вместе с тем популярный миф что Красная армия основана 23 февраля и этот праздник в честь её организации не имеет под собой оснований .



К 10 мая 1918 т. в частях Красной Армии служили 306 тыс. человек (250 тыс. красноармейцев и 34 тыс. красногвардейцев), из них более 70% коммунистов и сочувствующих. 29 мая было принято решение об обязательной мобилизации рабочих и крестьян ряда призывных возрастов, а 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов законодательно закрепил переход к комплектованию армии и флота на основе всеобщей воинской повинности.

При создании Красной Армии новой власти пришлось преодолеть ряд трудностей. Весной 1918 г. войска не имели единых штатов, формы одежды, однотипного вооружения. Управление воинскими частями осуществлялось выборными командирами и коллегиальными органами. Уровень дисциплины и боевой подготовки красноармейцев и «комсостава» был невысок. Сохранялись подозрительность власти в отношении офицерского корпуса и враждебность многих офицеров к большевикам. Все это нужно было преодолевать решительно и в сжатые сроки.

Переход ко всеобщей воинской обязанности позволил резко увеличить численность Красной Армии: осенью 1918 г. она превышала полмиллиона, а к концу года — 1 млн бойцов.



Предпринимались меры по восстановлению дисциплины: В. И. Ленин требовал «заставлять командный состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств». С именем наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого связывают широкое и сознательное применение к нарушителям воинской дисциплины репрессий. Помимо восстановленной еще в феврале смертной казни, летом и осенью 1918 г. на фронтах прибегали к децимации — казни каждого десятого бойца уступившей без приказа части.

Для повышения профессионализма было принято решение привлечь в новую армию офицеров и генералов прежнего режима. Использование военных специалистов Ленин рассматривал и как одну из форм классовой борьбы. Для осуществления партийного контроля над ними был создан институт военных комиссаров, которые «приставлялись» к военспецам.



Без подписи комиссаров приказы командиров не имели силы. Семьи бывших офицеров ставились под контроль ВЧК и фактически находились в положении заложников. В то же время многие офицеры искренне приняли новую власть и сознательно с ней сотрудничали. В целом за годы Гражданской войны на стороне Советов воевали 75 тыс. бывших царских генералов и офицеров.



Бывшие военные специалисты составили 48% высшего комсостава и административного аппарата, 15% были из бывших унтер-офицеров. Выпускники первых советских курсов и школ составляли лишь 37% красных командиров. К концу 1920 г. в рядах Красной Армии насчитывалось около 5,5 млн человек.

Милитаризация управления и концентрация ресурсов. С начала Гражданской войны Советское руководство предприняло энергичные меры по мобилизации для победы всех имеющихся ресурсов. 2 сентября 1918 г. создан Революционный военный совет Республики (РВСР). Он осуществлял непосредственное руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями военных и морских ведомств. Председателем был назначен нарком по военным и морским делам Л. Д. Троцкий.



Основными рабочими органами РВСР были Полевой штаб, ведавший вопросами военных действий, и Всероглавштаб, занимавшийся организацией тыла, комплектованием и подготовкой войск.

30 ноября 1918 г. образован Совет рабочей и крестьянской обороны. Новый чрезвычайный орган возглавил Председатель СНК В. И. Ленин. Деятельность Совета обороны охватывала прежде всего хозяйственные вопросы, решение которых было необходимо для обеспечения единства фронта и тыла. Собираясь, как правило, регулярно — два раза в неделю, Совет обсуждал возникающие проблемы, предпринимал оперативные меры по преодолению трудностей.



Он выносил также решения об объявлении тех или иных районов страны на военном (осадном) положении и передаче всей полноты власти в них ревкомам.

В сложных условиях Гражданской войны особое значение приобретало поддержание порядка в тылу. Для этой цели была создана специальная система военных и репрессивно-террористических органов зашиты революции. Она включала ВЧК, милицию, Войска внутренней охраны (ВОХР), Части особого назначения (ЧОН), Войска внутренней службы (ВУНУС), продовольственную армию и некоторые другие воинские формирования, находившиеся вне подчинения командования РККА и действовавшие преимущественно в тылу. Особая роль среди них принадлежала ВЧК.



С середины 1918-го шло форсированное создание местных (губернских, уездных, волостных, сельских) чрезвычайных комиссий. В соответствии с решением ВЦИК от 28 октября 1918 г. все они получили право создавать при себе вооруженные отряды, численность которых к марту 1919 г. достигла 30 тыс. человек. В опасные моменты на некоторых территориях местные ЧК брали на себя функции органов Советской власти.

Большевики уже летом 1918-го пошли на жесткое подавление всех оппозиционных политических сил, стремясь пресекать даже возможность их консолидации. С этого времени всё чаще звучит слово «террор».





В годы войны большевикам удалось создать жесткую систему изъятия продовольствия у крестьян для снабжения солдат и частично — городского населения, прежде всего пролетариата. Налажена была также работа предприятий, обеспечивающих выпуск вооружений, боеприпасов, обмундирования для действующей армии.



И хотя организация хозяйственной жизни строилась в значительной степени с использованием принуждения, а количество производимого было далеко от оптимальных потребностей, она все же позволила создать необходимые условия для выживания Советской республики.

Большую роль в мобилизации рабочих и крестьян на отпор врагу большевики отводили агитационно-пропагандистской работе, которая была налажена в общегосударственном масштабе.



В этой деятельности принимали участие как политические работники, так и деятели культуры. Большими тиражами издавались листовки, плакаты, брошюры, газеты, по стране курсировали агитпоезда и агитпароходы.



План монументальной пропаганды предусматривал создание серии памятников революционерам и прогрессивным деятелям «всех времен и пародов».



Общественные здания, учреждения, а также праздники и другие массовые мероприятия оформлялись знаменами, плакатами, транспарантами, содержание которых пропагандировало цели новой власти, величие труда, союз рабочих и крестьян («Что несет революция трудящимся»; «Мир народов будет заключен на развалинах буржуазного владычества»; «Заводы — трудящимся»; «Земля — крестьянам» и т.п.).



Интервенция стран Антанты, зарубежная поддержка Белого движения, война Польши против Советской России дали большевикам возможность перехватить у своих врагов лозунги защиты свободы и независимости Отечества.

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