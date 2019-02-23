С Днём защитника Отечества!

Уважаемые единомышленники!

Поздравляем Вас с праздником чести, мужества и отваги – с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, успехов и любви близких, а главное – жизни, наполненной миром.

В этот день хочется поблагодарить всех, кто рядом с нами, вспомнить тех, кого уже нет. Наша Родина и каждый из нас в отдельности гордится нашими защитниками. Защитниками Отечества.

Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Источник: ПВО

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Поздравление командующего РВСН генерал полковника Каракаева С В

Командующий РВСН поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества



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Поздравление командующего ВДВ генерал полковника Сердюкова А Н

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Поздравление главнокомандующего СВ генерал полковника Салюкова О Л

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Поздравление главнокомандующего ВМФ адмирала Королёва В И

Поздравление с Днем защитника Отечества от главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала Владимира Королева



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