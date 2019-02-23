Главная » Вооруженные силы, События

С Днём защитника Отечества!

10:30. 23 февраля 2019 Просмотров - 126 8 коммент. Опубликовал:

С Днём защитника Отечества!

Уважаемые единомышленники!

Поздравляем Вас с праздником чести, мужества и отваги – с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, успехов и любви близких, а главное – жизни, наполненной миром.

В этот день хочется поблагодарить всех, кто рядом с нами, вспомнить тех, кого уже нет. Наша Родина и каждый из нас в отдельности гордится нашими защитниками. Защитниками Отечества.

Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Источник: ПВО

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

 К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

Поздравление командующего РВСН генерал полковника Каракаева С В

Командующий РВСН поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Подробности на https://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Поздравление командующего ВДВ генерал полковника Сердюкова А Н

Подробности на https://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Поздравление главнокомандующего СВ генерал полковника Салюкова О Л

Подробности на https://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Поздравление главнокомандующего ВМФ адмирала Королёва В И

Поздравление с Днем защитника Отечества от главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала Владимира Королева

Подробности на https://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Небо за нас! С Днём защитника Отечества! Клип памяти павших Героев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО 18+)
... оставшихся в мире этом с Днём Защитника Отечества песней поздравил герой первой волны...
День защитника Отечества?
... праздник отмечается как День защитника Отечества в соответствии с Федеральным ...) России" (1995 год). Является днём защитника Отечества также на Украине, в Белоруссии...празднования 23 февраля как "День защитника Отечества". Предложения о переносе праздника....
Поздравление Сергея Шойгу с Днем защитника Отечества 23 февраля (ВИДЕО)
...Сергей Шойгу поздравил военных с Днём защитника Отечества. Он назвал этот день...февраля в России отмечается День защитника Отечества. Это всенародный праздник, ...имя Отчизны. Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает священные воинские ...
Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2018
...Работайте, братья! Поздравление с Днём защитника Отечества с передовой Донбасса (ВИДЕО..., братья! Поздравление с Днём защитника Отечества с передовой Донбасса (ВИДЕО...(ФОТО) Накануне Дня Защитника Отечества сотрудники Агентства социально-политического ...
Русский человек! Русский патриот! Русский солдат!
.... Сейчас этот день стал называться Днём Защитника Отечества. Это название более правильное и... друг человека, но ещё и защитник Отечества. Почему в школе в советское... Второй Отечественной или Германской. И защитники своего Отечества были, да ещё какие...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...Захарова поздравила российских военнослужащих с Днём защитника Отечества и посвятила погибшим в ... во вторник поздравил с Днём защитника Отечества участников военной операции в ...Шойгу отметил: «Нынешний День защитника Отечества вам выпало встречать вдали от...

8 коммент.»

  • 21618 14149
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 11:22 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    “Начнём с того, что 8 марта — это 23 февраля по старому стилю…”
    “Но на самом деле декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) был подписан 15 (28) января 1918 г. Как видим, реальная и официальная даты не имеют ничего общего, как не переводи старый стиль в новый или наоборот, но уже в 1919-м этот праздник отметили именно 23 февраля…”
    “Однако, впервые этот день был отмечен в 1909 году, когда Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который вплоть до 1913 года праздновался в последнее воскресенье февраля. В 1910 году делегатки соцпартии из США прибыли на международную конференцию женщин-социалисток в Копенгаген, где познакомились с Кларой Цеткин (Айсснер). И вот эта упоротая коммунистка, вместе со своими подругами — дочерью Карла (Мордехая-Леви) Маркса Лаурой Лафарг и Розалией Люксембург — придумали отмечать уже международный женский день.”
    https://voronkov-kirill.livejournal.com/25734.html

    Ну Ничего не меняется – весь Бунд дружно внедряет тупогоям свои “праздники”. пипл хавает. Да облизывается.
    так что с МЖД вас, золдаты.

    Ответить
  • 21618 14149
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 11:27 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Белый волхв Шойгу видно побрезговал поздравлять с этой гадостью. Так синагога нашла лохов.
    а Каракаев ваще их кадр. Почему Лондон стал такой смелый?
    потому что на РВСН сидит Кара, а ракеты стоят с нулевым заданием!!!!!!!!!!!!! Вас продали, лохи!!! облизывайтесь дальше.

    Смысл строить Авангарды и Сарматы, если каракаевы их поставят с нулевым заданием???

    Ответить
  • 21618 14149
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 11:33 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    И не забудьте йогурты покупать в их магазинах. С термофильным хлебом и молоком.

    Ответить
  • 10835 5828
    Lada 23 февраля 2019 в 11:55 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Какое красивое слово – “Мужчина”!
    Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,
    Мы любим вас разных – и слабых, и сильных.
    И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.

    Вы часто, как дети, и часто – повесы,
    Вы – просто другие, и тем интересны!
    Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо,
    Принять вас любыми для женщин – наука.

    Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
    Без вашей любви в женском сердце так пусто.
    Мужчины, защитники наши и слава,
    Простите за то, что бываем не правы.

    За вашу любовь! За терпенье! За силу!
    Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
    Пусть меньше для грусти бывают причины,
    Какое красивое слово – “Мужчина”!

    С праздником!
    И какое нам дело до того, какой смысл вкладывали в эти праздники представители тёмных…Нам важно, какую суть видим в этих праздниках мы…для нас эти праздники СВЕТЛЫЕ, потому как изначально, от момента своего сотворения, мир имеет ДВА НАЧАЛА, без которых не возможна сама ЖИЗНЬ! Слава Жизнь дарующим женщинам и мужчинам… и тем, кто защищает право людей на жизнь!

    Ответить
  • 21618 14149
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 12:19 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Брахан, ну этому сайту позор, такое бундовское … праздновать.

    Ответить
  • 21618 14149
    Ликвидатор 23 февраля 2019 в 12:22 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    РВСН стоят с нулевым заданием, а вы … что только не обсуждаете.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>