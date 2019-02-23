С Днём защитника Отечества!
- 10:33 С Днём защитника Отечества!.
- 10:32 Поздравление командующего РВСН генерал полковника Каракаева С В.
- 10:32 Поздравление командующего ВДВ генерал полковника Сердюкова А Н.
- 10:32 Поздравление главнокомандующего СВ генерал полковника Салюкова О Л.
- 10:32 Поздравление главнокомандующего ВМФ адмирала Королёва В И.
С Днём защитника Отечества!
Уважаемые единомышленники!
Поздравляем Вас с праздником чести, мужества и отваги – с Днем защитника Отечества!
Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, успехов и любви близких, а главное – жизни, наполненной миром.
В этот день хочется поблагодарить всех, кто рядом с нами, вспомнить тех, кого уже нет. Наша Родина и каждый из нас в отдельности гордится нашими защитниками. Защитниками Отечества.
Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»
Источник: ПВО
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Поздравление командующего РВСН генерал полковника Каракаева С В
Командующий РВСН поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Поздравление командующего ВДВ генерал полковника Сердюкова А Н
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Поздравление главнокомандующего СВ генерал полковника Салюкова О Л
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Поздравление главнокомандующего ВМФ адмирала Королёва В И
Поздравление с Днем защитника Отечества от главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала Владимира Королева
Подробности на https://tvzvezda.ru
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“Начнём с того, что 8 марта — это 23 февраля по старому стилю…”
“Но на самом деле декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) был подписан 15 (28) января 1918 г. Как видим, реальная и официальная даты не имеют ничего общего, как не переводи старый стиль в новый или наоборот, но уже в 1919-м этот праздник отметили именно 23 февраля…”
“Однако, впервые этот день был отмечен в 1909 году, когда Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который вплоть до 1913 года праздновался в последнее воскресенье февраля. В 1910 году делегатки соцпартии из США прибыли на международную конференцию женщин-социалисток в Копенгаген, где познакомились с Кларой Цеткин (Айсснер). И вот эта упоротая коммунистка, вместе со своими подругами — дочерью Карла (Мордехая-Леви) Маркса Лаурой Лафарг и Розалией Люксембург — придумали отмечать уже международный женский день.”
https://voronkov-kirill.livejournal.com/25734.html
Ну Ничего не меняется – весь Бунд дружно внедряет тупогоям свои “праздники”. пипл хавает. Да облизывается.
так что с МЖД вас, золдаты.
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Белый волхв Шойгу видно побрезговал поздравлять с этой гадостью. Так синагога нашла лохов.
а Каракаев ваще их кадр. Почему Лондон стал такой смелый?
потому что на РВСН сидит Кара, а ракеты стоят с нулевым заданием!!!!!!!!!!!!! Вас продали, лохи!!! облизывайтесь дальше.
Смысл строить Авангарды и Сарматы, если каракаевы их поставят с нулевым заданием???
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И не забудьте йогурты покупать в их магазинах. С термофильным хлебом и молоком.
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Какое красивое слово – “Мужчина”!
Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,
Мы любим вас разных – и слабых, и сильных.
И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.
Вы часто, как дети, и часто – повесы,
Вы – просто другие, и тем интересны!
Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми для женщин – наука.
Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
Без вашей любви в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники наши и слава,
Простите за то, что бываем не правы.
За вашу любовь! За терпенье! За силу!
Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
Пусть меньше для грусти бывают причины,
Какое красивое слово – “Мужчина”!
С праздником!
И какое нам дело до того, какой смысл вкладывали в эти праздники представители тёмных…Нам важно, какую суть видим в этих праздниках мы…для нас эти праздники СВЕТЛЫЕ, потому как изначально, от момента своего сотворения, мир имеет ДВА НАЧАЛА, без которых не возможна сама ЖИЗНЬ! Слава Жизнь дарующим женщинам и мужчинам… и тем, кто защищает право людей на жизнь!
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поэтому поздравляете их с женским днём.
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Перепил что ли? да заройтесь в нору,как кроты, и нойте,нойте и нойте…
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Брахан, ну этому сайту позор, такое бундовское … праздновать.
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РВСН стоят с нулевым заданием, а вы … что только не обсуждаете.