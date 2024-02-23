Глава государства поздравил граждан России с Днём защитника Отечества.

"Уважаемые товарищи! Друзья!

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества!

Этот праздник — один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе — с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира.

Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня — участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству.

Уважаемые товарищи!

В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, её свободного, суверенного развития.

С учётом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию.

Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей «ядерной триады» — почти 100 процентов.

Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащённости современным оружием и техникой.

Такая работа, повторю, идёт системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки.

На очереди — разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Среди первоочередных задач — повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней. Прочная опора здесь — сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота.

Дорогие друзья!

Страна, все граждане России верят в силу и надёжность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые тёплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждёт, кто является для вас надёжной опорой в жизни и на службе.

С праздником вас!"

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Приказ министра обороны РФ.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

23 февраля отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны.

Во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне, доблестно отстаивали свободу и независимость родной земли.

Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

Своей беспримерной стойкостью и решительностью, верностью долгу и ежедневными подвигами военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации и добровольцы шаг за шагом приближают победу России.

В свою очередь государство принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности соединений и воинских частей, системному совершенствованию боевой учёбы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, реализует программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей Родины!

В ознаменование Дня защитника Отечества ПРИКАЗЫВАЮ:

23 февраля 2024 г. в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют".