Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). Установлен он указом президента РФ Владимира Путина в мае 2006 года. 12 августа 1912 года приказом военного ведомства был введён в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Этот день и принято считать отправной точкой в создании военной авиации России.

На заре истории Военно-воздушного флота основной функцией авиации являлась разведка. После появления знаменитого «Ильи Муромца» Игоря Ивановича Сикорского начала развиваться дальняя авиация. В СССР ВВС не имели себе равных по количеству боевых самолётов, ибо «воздушный щит» должен был надёжно прикрывать «танковый меч» и «большой флот» страны.

С 1 августа 2015 г. ВВС и Войска воздушно-космической обороны объединились в новый вид Вооружённых сил РФ — Воздушно-космические силы России. ВКС ведёт разведку воздушно-космической обстановки, обеспечивает защиту от воздушного нападения (предупреждение и отражение нападения, в том числе из космоса), оказывает огневую воздушную поддержку сухопутным и морским войскам, занимается перевозкой и десантированием войск и необходимого оборудования по воздуху, обеспечивает запуск космических аппаратов (пусков МБР) и управляет ими в орбитальном полёте.

Основу ВКС составляют самолёты, оснащённые надёжными средствами обнаружения противника и управления огнём, совершенной навигационной аппаратурой и ракетным вооружением. Обладая большой ударной мощью, российская авиация способна влиять на ход крупных операций как на сухопутных, так и на морских театрах военных действий. Сегодня ВКС РФ осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС.

«За годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны нашего Отечества. Показывая высочайшее мастерство и любовь к Родине, защищали её от посягательств врагов, – говорится в послании. – В настоящее время военнослужащие ВВС продолжают славные традиции первых русских авиаторов, лётчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиаконструкторов. Их упорным воинском трудом, высоким мастерством и верой в правое дело достигались победы в самых ожесточённых сражениях в небе. Сегодня наши пилоты выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи. Поздравляю всех с Днём Военно-воздушных сил! От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС — оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины».

По материалам сайта Минобороны РФ, издания «Календарь событий»