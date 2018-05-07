Элита и гордость страны: как создавалась и развивалась Армия России (ФОТО)

7 мая Россия отмечает День создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Эта дата выбрана не случайно.

26 лет назад, 7 мая 1992 года, президент Борис Ельцин подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооружённых Сил Российской Федерации.

Это решение стало закономерным шагом в рамках строительства суверенного российского государства.

С прекращением существования Советского Союза ушла в прошлое и единая Советская Армия. Естественно, что у вновь образовавшегося государства — Российской Федерации — возникла потребность в создании собственных вооруженных сил.

Созданию российских вооруженных сил предшествовало подписание Беловежских соглашений 21 декабря 1991 года, после чего было создано Содружество Независимых Государств. Обязанности по командованию вооруженными силами, размещенными на территории стран — участниц СНГ, были возложены на последнего министра обороны Советского Союза маршала авиации Евгения Ивановича Шапошникова.

14 февраля 1992 г. Шапошников был назначен Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами СНГ. Одновременно с этим решением Министерство обороны СССР, прекратившее свое существование, было преобразовано в Главное командование Объединенных вооруженных сил СНГ.

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16 марта 1992 г. в оперативном подчинении Главкомата Объединенных вооруженных сил СНГ были созданы Вооруженные Силы Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации на данном этапе возглавил сам президент РФ Борис Ельцин.

После подписания 7 мая указа о создании Вооруженных сил РФ Борис Ельцин взял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

Министром обороны РФ в этот же день был назначен генерал-полковник Павел Грачев, с 3 апреля 1992 г. занимавший должность первого заместителя министра обороны РФ Ельцина и отвечавший за взаимодействие с вооруженными силами стран — участниц СНГ.

Начало 1990-х годов стало для Грачева периодом головокружительной карьеры. Еще в декабре 1990 года он носил погоны генерал-майора и занимал должность первого заместителя главкома Воздушно-десантных войск, с 30 декабря 1990 года стал главнокомандующим ВДВ, 6 февраля 1991 года получил звание генерал-лейтенанта, а 23 августа 1991 года — генерал-полковника.

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Одновременно с назначением министром обороны России Павлу Грачеву было присвоено звание генерала армии.

Такая головокружительная карьера была связана с той преданностью, которую Грачев проявил по отношению к первому российскому президенту Борису Ельцину. Поэтому именно его кандидатуру Ельцин выбрал на пост министра обороны суверенной России.

Другим вероятным кандидатом на эту должность мог быть генерал армии Константин Кобец. Именно он возглавил Государственный комитет РСФСР по обороне и безопасности, функционировавший с января по август 1991 года. 20 августа 1991 года, в дни августовского путча, генерал-полковник (на тот период) Константин Кобец был назначен министром обороны РСФСР, получив 24 августа 1991 года звание генерала армии.

В отличие от десантника Грачева, Кобец был связистом — выпускник Киевского военного училища связи, он отдал службе в этом роде войск 35 лет.

К моменту переломных для отечественной истории событий Кобец три года (с августа 1987 года) занимал должность начальника войск связи Вооружённых Сил СССР — заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.

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В Государственную комиссию по созданию Министерства обороны, армии и флота России, сформированную решением Ельцина от 4 апреля 1992 года, входило несколько человек.

Председателем был назначен генерал-полковник Дмитрий Антонович Волкогонов — военный пропагандист, затем преподаватель, доктор исторических и доктор философских наук.

В 1988—1991 гг. он руководил Институтом военной истории МО СССР. В комиссию вошли Грачев, Кобец и два гражданских — Андрей Кокошин и Юрий Скоков. Уже после создания МО РФ перед ведомством была поставлена нелегкая задача — разделить вооруженные силы и военное имущество бывшего СССР, обеспечив создание вооруженных сил России.

К маю 1992 года в состав Вооруженных сил Российской Федерации вошли управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, военно-учебные заведения, предприятия и организации Вооружённых Сил СССР, находившиеся на территории РСФСР, а также находящиеся под юрисдикцией России войска и силы на территориях Закавказского военного округа, Западной, Северной и Северо-Западной групп войск, Черноморского флота, Балтийского флота, Каспийской флотилии, 14-й гвардейской армии, а также в Кубе, Германии, Монголии и ряде других государств.

Общая численность этих войск, сил и учреждений составляла 2,88 млн человек.

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Естественно, что одной из первых задач стало сокращение численности вооруженных сил, вывод их основной части с территорий других государств, в первую очередь — из стран Восточной Европы и бывших советских республик.

Для вооруженных сил период начала и середины 1990-х годов стал временем серьезнейших испытаний — и материальных, и, что самое главное, моральных.

Множество офицеров и прапорщиков было уволено из армии «на гражданку», оказавшись к этому совершенно неподготовленными. Ведь они, начиная служить еще в Советской Армии, рассчитывали на длительную службу с последующим выходом на пенсию. Теперь, получается, многие из них оказались никому не нужны.

Сложности с финансированием вооруженных сил привели к парадоксальной для любой цивилизованной страны ситуации — нищим офицерам, которые были вынуждены в буквальном смысле выживать, перебиваясь случайными заработками.

В такой сложной обстановке и происходило формирование российских вооруженных сил. Надо сказать, что на этом пути российскую армию ждало много потрясений и проблем.

К сожалению, уже в самые первые годы своего существования Вооруженные Силы Российской Федерации были вынуждены принимать участие в боевых действиях в целом ряде новых «горячих точек» на постсоветском пространстве и на территории самой России.

Осетия, Таджикистан, Абхазия, Приднестровье, но самым серьезным испытанием стала война в Чечне, официально именовавшаяся контртеррористической операцией. Именно Чеченская война выявила многочисленные проблемы в организации, управлении, снабжении, подготовке российских вооруженных сил, которые, к сожалению, несли очень серьезные потери.

В свою очередь, гибель военнослужащих, особенно 18-19-летних солдат и сержантов срочной службы, привела к напряжению социально-политической обстановки в стране.

Многие общественные организации, политики, рядовые граждане стали требовать от российской власти немедленного перевода армии на контрактную основу, что не представлялось возможным в силу банального отсутствия финансирования.

Однако, в российской армии появилась довольно внушительная категория «контрактников», которая со временем только росла в численности. Но заместить призывников контрактниками не удалось, да и не было целесообразно, исходя из потребностей обеспечения обороноспособности страны.

Ответственность за неудачи в Чечне, за общее падение воинской дисциплины, ухудшение морально-психологического климата в армии общество возлагало на генерала армии Павла Грачева.

В конечном итоге, несмотря на верность Ельцину, которую генерал подтвердил и в дни октябрьских событий 1993 года, в 1996 году он был отправлен в отставку. Известно, что немалую роль в этом сыграл покойный генерал-лейтенант Александр Лебедь, бывший кандидатом в президенты на президентских выборах и заключивший с Борисом Ельциным соответствующее соглашение.

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Павла Грачева сменил на посту министра обороны России генерал-полковник Игорь Родионов, занимавший прежде должность начальника Военной академии Генерального штаба.

В отличие от Грачева, Игорь Николаевич Родионов придерживался совершенно иных взглядов на будущее и России, и российской армии. Возможно поэтому он и не сработался с ельцинской командой.

22 мая 1997 года, менее чем через год после назначения, Игоря Родионова отправили в отставку с занимаемой должности. Его сменил генерал армии Игорь Дмитриевич Сергеев, ставший 21 ноября 1997 года первым Маршалом Российской Федерации.

Как выходец из РВСН, Сергеев был убежден, что ключевая роль в обороне России должна принадлежать стратегическим ядерным силам.

При Сергееве и сменившем его в 2001 году Сергее Иванове продолжалось обсуждение возможности перевода российских вооруженных сил на контрактную основу.

К 2003 году удалось добиться того, что 45% личного состава в Чечне составляли контрактники. Однако, полностью перевести вооруженные силы на контракт все равно не представлялось возможным. Было решено комплектовать контрактниками только части постоянной боевой готовности, которым предстояло оперативно решать боевые задачи.

Главная сложность все также заключалась в финансировании, а также в отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры в местах размещения воинских частей.

Все же контрактники — это не призывники, а взрослые люди, часто с семьями, для которых требуются соответствующие условия жизни.

Помимо перевода на контрактную основу, начало обсуждаться и реформирование системы управления вооруженными силами. Была предложена идея создания трех региональных командований, которым бы подчинялись все вооруженные силы страны в зависимости от мест их дислокации.

При этом планировалось упразднить Главкоматы видов и родов Вооруженных Сил РФ. Но эта идея из-за проблем с финансированием была отложена «на потом».

Тем не менее, когда в 2007 году Иванова сменил Анатолий Сердюков, к ней было решено вернуться. Вскоре было создано Восточное региональное командование, но из-за выявленной неэффективности в 2008 году его расформировали.

Современный облик российских вооруженных сил сформировался при двух последних министрах обороны — Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Примечательно, что оба этих человека не являлись кадровыми военными.

Осуществленные при Анатолии Сердюкове системные преобразования в вооруженных силах были стремительными и не всегда оправданными, вызывали критику со стороны многочисленных оппонентов. Вместе с тем, многие эксперты считают, что роль Сердюкова в модернизации российской армии оценена далеко не по заслугам и существенно принижена.

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Многие претворенные в жизнь планы реформы Сердюкова при его преемнике Шойгу были отменены.

В частности, Шойгу выразил резко негативное отношение к реформе системы военного образования в стране, которая привела к недостатку военных специалистов, а также к отмене института прапорщиков в вооруженных силах.

В любом случае, середину 2010-х годов российская армия встретила уже в совершенно обновленном виде, не напоминавшем те вооруженные силы, которые существовали в 1990-е — 2000-е годы.

При министре обороны Сергее Шойгу была серьезно интенсифицирована боевая подготовка в войсках, модернизировано вооружение, а самое главное — российские вооруженные силы в новом облике были проверены во время воссоединения Крыма с Россией и борьбы с террористами в Сирии.

В российском обществе многократно повысился престиж военной службы, что проявилось в сокращении количества уклонистов, росте конкурса при приеме в военные училища, общим изменением отношения к военнослужащим. Российская армия превратилась к 2015 году во вторую по боевой мощи армию в мире.

Конечно, определенные проблемы существуют, но радует то, что государство действительно стремительными темпами модернизирует вооруженные силы, превращает их в современные, крайне эффективные, способные оперативно реагировать на изменение военно-политической ситуации в любой точке мира.

В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из трёх видов и двух отдельных родов войск.

Виды ВС РФ — Сухопутные войска, Воздушно-космические силы России (сформированы в 2015 году в результате объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны ВС РФ), Военно-морской флот России. Отдельные рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска.

Кроме того, существуют Силы специальных операций РФ, представляющие собой объединенную армейскую группировку, укомплектованную исключительно контрактниками, очень мобильную, способную оперативно действовать в разных точках земного шара.

Именно военнослужащие ССО получили в народе название «вежливые люди», что было связано с действиями сил в Крыму, во время воссоединения полуострова с Россией.

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Вооруженные Силы Российской Федерации являются надежным защитником страны, ее главным и единственным, если вспомнить известное выражение Александра III, союзником.

Несмотря на существующие проблемы, российские военнослужащие в большинстве своем с честью несут службу, успешно решают поставленные задачи, действительно являются гордостью, элитой российского общества.

Илья Полонский