Как захватить страну без единого выстрела и одержать “ ментальную ” победу над чужим народом.

Обычно в понятие слова “война” вкладывается вооруженное столкновение и захват чужой территории вместе с народом, на ней обитающим.

Однако давайте вдумаемся, что происходит после того, как захват произошел? Обычно потом происходит заселение новой территории захватчиком и порабощение народа, который на ней раньше жил. Эксплуатация порабощенного народа необходима для получения дешевых продуктов и материалов, что резко поднимет уровень жизни завоевателей. Т.е. захватчики будут иметь возможность либо вообще не работать – на них будут работать захваченные, либо работать намного меньше и в основном работа будет связана с управлением захваченными ресурсами и обороной от очередного желающего прибрать себе лакомый кусок. По сути, завоеватели получают “райскую жизнь”.

Одним словом, война нужна для улучшения своей собственной жизни за счет ухудшения ее у других. Простой захват пустой территории не так интересен, потому, что ее нужно осваивать, работать и т.д.. Поэтому, войны за пустыню встречаются крайне редко.

Отсюда становится понятным, что, по сути, нужна даже не сама война, как таковая, а нужен дешевый рабский труд чужих людей для легкого поднятия собственного уровня жизни. Если возможно сделать так, чтобы можно было покупать без никакой войны очень дешево ресурсы, продукты и товары, и это будет гораздо дешевле, чем все это делать самому – то война в обычном смысле этого слова НЕ НУЖНА – ее конечный результат УЖЕ ПОЛУЧЕН.

Однако, внимательно всмотревшись в такую ситуацию, можно абсолютно точно сказать, что такая возможность есть не что иное, как торговая или финансовая война, война без крови и оружия, но с тем же результатом – экономически порабощенный народ должен работать до последнего дыхания, чтобы как-то свести концы с концами, отдавая весь свой труд за бесценок. Зато другой народ, экономический вампир, будет процветать.

Отсюда видно, что “войны бывают разные”.

Но как заставить человека отдавать свой труд за бесценок? Какой дурак будет работать за несколько долларов в день?

А вот тут мы и подошли к важному вопросу:

Как поработить человека.

Итак, представим себе сарай с нарами и живущего там работягу. Самый простой вариант – на ногах цепи с гирей, за дверью охранник с ружьем. Утром рано выволакивают пинками такого “работника” и вечером приводят назад после тяжелого трудового дня. Вот и вся жизнь. Такой работник спит и видит, как сбежать из этой тюрьмы, и работает с минимальным “рвением”.

Вы скажете, что в современном мире подневольный труд неэффективен!

О, знакомая сказка. О сказках современности мы еще поговорим. Но для развеивания такого мифа достаточно сказать, что, да, клеить марки вручную на конвертах такими работниками неэффективно, а вот добывать алмазы, работать на полях, где комбайну пройти негде, отмывать золото, удовлетворять сексуальные потребности, работать на вредных для здоровья производствах очень даже ЭФФЕКТИВНО. И не только это. Точно также, под страхом смерти, в камере, может работать и интеллектуал, создавая ядерную бомбу. Примеры можно продолжить.

Теперь второй вариант. Та же обстановка. Но. Такому подневольному платят немного денежек, и даже немножко отпускают погулять, правда, под наблюдением, по рабочей территории. На территории даже есть какие-то ларьки и забегаловки. И кинотеатр! Но там крутят кино про тяжелую “свободную” жизнь, абсолютно незащищенную, про тяжесть добывания куска хлеба и т.д. Подумав , заключенный поймет, что его здесь и спать уложат, и накормят в столовой, и поднимут на зарядку и даже какие-то деньги дадут. Он поймет, что здесь он “защищен”, и, что, в общем, здесь неплохо. Не нужно напрягать мозги в тяжелых думах, как прожить следующий день – все продумано за него. Он полюбит свой сарайчик, развешает на его стенах разные картинки по вкусу, и будет ждать следующего “свободного” вечера.

Обратите внимание, что теперь охранник с ружьем за стенкой ТАКОМУ подневольному уже не нужен.

Прожив в таких условиях полжизни, человек начисто лишается способности жить СВОБОДНО и САМОСТОЯТЕЛЬНО. Настоящая свобода его страшит. Вот почему, заключенные, прожив лет 10 в тюрьме, НЕ ЗНАЮТ, как жить на воле. И часто возвращаются работать в тюрьму, или совершают преступление, чтобы снова попасть туда. Кто видел фильм “Побег из Шоушенка”, или служил в современной армии, поймет это.

Итак, два варианта. В принципе, по материальным затратам, они одинаковы. В первом варианте нужно купить и следить за цепями, кормить охранника, кроме того, сам работник работает плохо, и все время хочет бежать. Во втором варианте нужно выдавать деньги на сигареты и конфеты и содержать кинотеатр – зато нет охранника и цепей. Одним словом, по деньгам, почти одно и тоже, только во втором случае работник еще и работает лучше. А если периодически ему говорить, что его все очень любят, ценят и берегут, а также в экстренных случаях его спасут одним из первых, то вообще будет класс. Никуда убегать после достаточно долгой такой жизни он не захочет, а убежав, может еще и назад проситься, потому, что по-другому жить уже не умеет.

Теперь разберемся, как так качественно можно поработить человека, и в чем тут дело. А понять это можно только, если хорошо человека знать. Мы, люди состоим ведь не только из тела, но и души. По компьютерным аналогиям, у нас есть не только хард, но и софт. Поэтому вывести из строя компьютер можно не только рубанув топором по материнской плате (посадив человека в кандалы), но и поселив на винчестере или оперативной памяти веселенький вирусочек (промыв мозги). Результат будет одинаковым – нормальная работа (или жизнь) будет уничтожена.

По сути, оба этих способа одинаковы по результату для поработителя – они получают задаром, материальные блага, а порабощенные вкалывают. Разница только в уровне мастерства завоевателя – понятно, что во втором случае мастерство гораздо выше и требует большей квалификации и гибкости.

Говоря простыми словами – первый случай – это банальное зло, во втором случае – это зло “доброе”, тихое и незаметное. Так и война – бывает обычная, а бывает и “тихая”.

Тактика “тихой” войны.

Но в “тихой” войне ест одын малэнькый тонкость. Вот такие “счастливые” заключенные возможны только в случае “легкого” дебилизма, психической “больненькости” и закомплексованности. Одним словом, если человек психически несколько НЕЗДОРОВ.

Потому, что психически здоровый человек хочет иметь дом, семью и детей. Хочет быть независимым и решать все САМ. Он хочет продолжать и улучшать свой род. Он хочет видеть своих детей либо продолжателями своего дела, либо успешными людьми в обществе. Для такого человека такой номер со “счастливым” сарайчиком не пройдет. Он постоянно будет искать выход из “веселого” дома “престарелых” и создавать дискомфорт надсмотрщикам. Кончится тем, что его положат в местную психушку, либо он сбежит из сарая, либо наложит на себя руки, либо подорвет все это к чертовой матери. Но он до конца своих дней будет неуправляемый. Что-то очень отдаленно напоминающее фильм “Полет над гнездом кукушки”.

Такие люди – просто здоровые люди, “аристократы духа”. Они же являются “опорой”, элитой данного народа. Против них бессильны все эти “войны”. И в первом, и во втором случае приема с “сараем” их не удастся заставить или убедить с “радостью” работать на поработителя.

Поэтому таких людей остается уничтожить. Или “испортить”, сделать такими же, как и “все” (это крайне трудно). Если удастся в чужой стране таких людей “задвинуть”, то можно всю страну превратить в “счастливый сарай с нарами”.

Так мы подошли к главному камню преткновения, к главной оборонительной стене любого общества – и главной проблеме всех “тихих” войн – к психически здоровым людям. Именно их нужно “повалить”, убить, устранить, сместить. После успешного проведения такой операции победа обеспечена. Ибо все остальное – лишь дело техники.

Как уничтожить элиту.

Такие здоровые люди представляют собой элиту. Если такие люди управляют страной, и любят свой народ – он процветает. Но элиту уничтожить трудно. Ибо она так же умна, как и нападающий. И в случае нахождения у власти еще и сильна армией и идеологией. Существует несколько способов ее уничтожения:

военный

моральный

логический

генетический

Эти способы будут подробно описаны позже. Борьба на этом этапе, по сути, представляет собой войну “голов”, или элит.

Если родная элита побеждена, то обезглавленное от своей элиты общество получает чужую “голову” элиты победителя. Новая голова в первую очередь занимается тем, что превращает чужое тело в сарай со “счастливыми” и “озлобленными” работягами, и постоянно борется с растущими “местными толковыми головами”, а также делает все, чтобы тело “забыло” о своей “голове”, то бишь об элите и истории. Поэтому переименовка улиц и замена денег и символов. Если своя элита вдруг пробьется, как цветок сквозь асфальт, и сможет снести “чужую голову”, тогда тело (т.е., народ) снова станет жить нормально. А если нет, то тело постепенно, питаясь чужими гормонами от чужой головы, выродится в совершенно иное, уродливое создание, совсем не такое, “как было на роду написано”. Оно забудет свою культуру, свою силу и самое себя. Лишь изредка, в снах, оно будет вспоминать безмятежное детство, своих любящих родителей, свой родной дом и свои былые победы. Просыпаясь, тело будет видеть все то же серое настоящее, которое беспросветно и безрадостно.

А новая голова будет убеждать, что вот после “Страшного суда” всем воздастся! Справедливость восторжествует! Бог все видит! Вот нового президента выберем, и он все сделает, как надо! И т.д…

Так когда мы потеряли свою элиту?

Мы потеряли ее тогда, когда потеряли свою историю, веру и свой национальный код. И произошло это давно. Это произошло с момента принятия христианства, чужой, не нашей религии, не нашей системы взглядов. Религии, не соответствующей нашему менталитету.

Казалось бы, при чем тут религия? Какая разница, кому молиться и в какую церковь ходить? Тем более, что этим занимаются далеко не все?

Сейчас – да, далеко не все. Потому, что в современной религии чувствуется нечто искусственное, непонятное, занесенное и чужое. Старый и новый завет полон абсурдов и нестыковок. Устранить эти “непонятки” пытаются различные “толкователи” “книги книг” – Библии. При этом никого особенно не смущает, что “толкователи” сами противоречат друг другу, и не вносят ясности в философию Библии. Что Библия многократно переписывалась и исправлялась, в нее то включались, то изымались целые куски, объявляемые ересями.

В целом эта книга описывает похождения чужого, нерусского человека в землях, очень далеких от нас. Он призывал любить ближнего, как самого себя, быть смиренным и надеяться на лучшую жизнь в будущем, под которым понимается жизнь после смерти. Что же, первая часть о любви очень хороша. И это наживка. Но вторая часть – это крючок.

Все эти пустыни, иудеи, Моисеи, колены Израилевы, сыны Давидовы, Нои, Адамы и Евы, ослы, ушко верблюда, убийство Сына Божьего на кресте, засушенная смоковница – что не дала плодов, и была жестоко погублена, эти апостолы, которые сделали так, что обманувшие их посетители храма “тут же испустили дух”; гнев всепрощающего Сына Бога, который разбрасывает утварь торговцев в храме - все это режет слух русского человека, не создает ауру чего-то родного и близкого.

Это учение не дает никаких сакральных знаний, как управлять жизнью, а дает установку на пассивность и ожидание светлого будущего.

И такое учение раскручивается нешуточно. Все остальные учения где-то там, на обочине, до них доберутся только ищущие, которых очень мало.

Постоянно то здесь, то там, в фильмах, песнях, книгах, газетах, поднимаются темы об Иисусе, Вавилоне, египетских пирамидах, похождениях разных христианских сект, поисках каких-то христианских артефактах, свитках, Папе Римском, Иегове. Везде слышны разговоры о террористическом Исламе, глупом и пустом Буддизме, давно умершем и примитивном язычестве. Все ждут второго пришествия Христа и пытаются разобраться в евангелическом Апокалипсисе. Постоянно муссируется число зверя “666”, конец времен и предсказания Нострадамуса.

И поэтому, ходите Вы в церковь или нет, Вы постоянно находитесь в христианском информационном поле. Вся эта идеология, хотите Вы или нет, впитывается в Вас каждый день.

“Как, конец света откладывается? Так обещали ведь в 1999. А потом в 2000. А потом в 2001. А затем в 2004. А сейчас, говорят, в 2018-м.”

“Да вранье все это. Ты лучше посмотри на штрих-код – там черным по белому 666 написано! И код каждому теперь дают – все, как в Апокалипсисе”.

“Слушай, как эти Иеговисты уже достали – на каждом углу стоят со своими книгами – и кто их финансирует?”

“А упала звезда Полынь – это же ведь наш Чернобыль!”

“А Папа Римский приезжает…”

“А Папа Римский умер…”

“Русь христианская. Наша родная вера…” “Церковь Христа Спасителя…”

и т.д.

Чуждая, христианская доминанта явно налицо. Так надо и так правильно. Так нужно. Да, что-то помнится, были какие-то религиозные войны давно и моря крови при христианизации Руси, но мы же тогда были недо – там чего-то. Как и сейчас.

Так кем мы были? Варварами. Язычниками. Камням кланялись. Жертвы приносили. И вообще, мы – темный народ. Вот Христос нам свет и принес. А то мы бы без него…

Да мы вообще… Нас же надо в узде держать. Адольфом Виссарионовичем Пиночеттом. Не то мы такое натворим …

Да, хорошая мысль в мозгах у нас сидит. И откуда она взялась? А Вы говорите, что программирование людей – штука нереальная. Вот мы и подобрались к первому “чужому куску кода”.

Удары по вершинам.

У психологических вампиров есть такой прием – сделать человека виноватым. Или должным. Недалеко ушел от этого криминал – ихнее “поставить на счетчик”. Смысл один – человека “опустить”. Он уже “должен”. Да что он, вообще, может? Надо его на счетчик поставить. Он просто просится на “кидалово”. Таких “клиентов” размножать нужно!

Позиция такого человека – это позиция ничтожества. Ничтожество – не имеющий чести, ценности, от слова “ничто”.

Один из простейших приемов человеческого программирования – это превращение в “ничто”. Для этого надо сбить все вершины гордости этого человека.

Ах, русские хорошо играли в хоккей? Купим их хоккеистов.

Хорошо на льду катались? Купим фигуристов.

Хорошо в космос летали? Убьем их экономику, сами свою станцию “Мир” затопят.

Хорошо физику знали? Нобелевские премии получали? Переманим их умников.

Выиграли у фашистов? Так ведь они потом оказались после победы в худшей жизни, чем побежденные! Вот дураки!

Родные песни и культура? Жуткий примитив. Нужно слушать “Deep Purple”. На худой конец “АВВА”. Или еще там чего-то, обязательно забугорное. Ах, непонятны слова? Учи язык, деревня! Зацени, какие переходы в музоне!

Мда, нация “опущенных”. Причем, даже не осознающие, что их опустили.

С пеной у рта хвалящие покров у джинсов. Обсасывающие новый клип какой-то постельной девки и стиль ее прикида. Ничего своего. Причем, даже в мыслях.

Все чужое. Даже религия. А когда нам говорят об этом прямо – мы еще и посмеемся над собой. Пойдем на вечер сатиры и деньги за это заплатим. А потом будем еще и обсуждать на кухне.

“А нам все равно. Косят зайцы траву…”

А если и появляется свой умник, так его же уничтожить надо. Вот чужие могут быть умнее нас. А, кстати, так и должно быть. А свой – не-а. Такого своего нужно быстренько по башке трахнуть, чтобы не высовывался. Тогда и порядок будет. А то мы дураками себя на его фоне чувствовать будем.

А вот дураками на фоне чужих – можно. И даже нужно. Ведь это так удобно. Мы начнем соревноваться, кто лучше умеет на кнопки нового плейера и нового мобильного телефона нажимать. “Производить” “отечественные” компьютеры. Из кристаллов, что нам с Марса за несколько десятков долларов привозят. Самим их делать? Да, ну, что Вы, этим сейчас никто не занимается. МЫ делаем компьютеры! Открываем новые, светлые магазины и супермаркеты!

Что, не очень приятно? Кушайте, полезно!

Это - “второй кусок чужеродного кода”. У нас в мозгах.

А что, разве мы ого-го? Чего – то можем? И даже не дураки? И у нас что-то есть?

Как ни странно, да. В противном случае, мы бы нафиг никому были бы неинтересны.

Мы – победили в войне врага, которого не смог победить никто.

Мы – первыми вышли в космос.

Мы – страна с самым высоким уровнем образования.

Мы – страна с самыми высокими спортивными достижениями.

Мы – страна с высочайшей и богатейшей культурой.

Мы – страна, имеющая самых красивых женщин в мире.

Мы – страна с величайшим научным потенциалом.

Мы – страна людей, отвоевавших огромную территорию, богатейших собственников.

Мы – страна с колоссальными природными ресурсами, которых НАМ для нормальной жизни хватит надолго.

Мы – страна с очень древней историей, таящей в себе много таинственного и великого.

Мы – страна, с которой считались и считаются, мы - влиятельный игрок на мировой арене.

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Да, как-то все это подзабылось… Как – то все это обкакали и обсмеяли вдоволь. Но в принципе, даже сейчас, самые прожженые космополиты будут вынуждены согласится с истинностью этих вершин.

А сколько денег, супер телепередач, ток-шоу, самых сексапильных и фильтеперсовых телеведущих, газетных и журнальных публикаций было наспех забабахано, чтобы облить все эти вершины грязью, постараться разрушить и уничтожить их?

Или такие вершины так легко создать?

О, проделана огромная работа. Наши “друзья” постарались на славу.

Вырастили пару поколений целователей чужих задниц чужих стран и культур. Ненавидящих свое и своих.

И знать не хотим. В Америку уедем. В Европу. В Канаду. Подальше от родины – уродины. Как в анекдоте – “сынок, так ведь родину – не выбирают. Сказал червяк, копаясь в дерьме”.

Ну и уехали. И как? А мы, там типа, не особенно нужны оказались… Вот есть работа в основном, горшки таскать, да за их стариками приглядывать, да еще мешки грузить. Считанные имеют работу выше, чем имели здесь. Эмигранты – это дерьмо 3 сорта. Вот их дети – уже будут вторым. А их внуки – ну почти, как местные. Ну, практически местные. Только фамилию и имя надо на какую – то Келли Макдак поменять, чтобы совсем, как типа своя. А то неудобно быть, например, Анной Вертинской. И будет все ОК.

Ах, в Германии на прилавках нет китайских холодильников! Одни отечественные, немецкие! И покупать чужой холодильник, дурным тоном там считается! Неуважение к самим себе! Какие, они, оказывается, патриоты! А нам все время говорили о каком-то саморегулирующимся рынке и общеживотных, ой, простите, общечеловеческих ценностях! Что экономика, мол все сама… А мы и вмешиваться не должны…

А где же, как нас учили, свобода торговли и капитала? Ну, мы же знаем!

Щас. Свобода. Кто победит на рынке, тот и свободен. А кто проиграл – нажимай на кнопки чужих цацек, если у тебя деньги, у проигравшего, останутся. Ах, не разъяснили! Ну, так лучше поздно…

А мы немцы, что, чужих кормить будем? У нас у самих безработица. Лучше, чтобы деньги в семье оставались. Что, разве наши холодильники хуже? Даже если и дороже китайских. Пусть они для себя их и делают. За свою нищенскую зарплату. А у нас уровень жизни высокий. И зарплаты высокие. Поэтому и товар будет иметь высокую цену, если он у нас сделан. Погонимся за дешевизной – собственный рынок труда угробим. Сэкономим на презервативах… Какая к черту свобода! Выжить бы в жестокой конкурентной борьбе! Любой ценой!

Ну, что, космополиты, глаза приоткрылись? Как в анекдоте – “и у нас цуть – цуть? Сказали китайцы…” Знаете, как спецы по промыванию мозгов таких, как Вы, “не помнящих родства”, называют?

Такие как Вы, это уже не народ, это… охлос.

Источник: washbrain.narod.ru