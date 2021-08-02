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Воздушно-десантные войска отмечают день своего основания

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Использованные источники: tass.ru
Воздушно-десантные войска отмечают день своего основания

Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России отмечают 91 год со дня своего основания. В преддверии этой даты в субботу, 31 июля, на подмосковном полигоне Алабино прошел большой военно-спортивный праздник с участием министра обороны.

«Сегодня ВДВ – это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь», – сказал Шойгу, выступая на торжествах.

В ходе мероприятия личный состав поздравил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Выступая с поздравлением, он отметил, что сегодня Воздушно-десантные войска развиваются как основа Сил быстрого реагирования, они готовы выполнять любые поставленные перед ними задачи. Командующий отметил, что успех ВДВ основан на «внутреннем духе русского воинства, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе», которые превращают «десантное братство» в семью. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо России.

На праздничном мероприятии в динамическом показе было продемонстрировано практически все, что находится на вооружении войск. Впервые широкой публике было показано десантирование 82-миллиметрового миномета на системе «Юнкер-ОТ» в универсальной парашютно-грузовой обвязке. Был осуществлен пролет в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10», а также проходящих опытную эксплуатацию БПЛА «Ласточка» и летательных аппаратов вертолетного типа «Суперкам».

История Воздушно-десантных войск началась в 1930 году с 12 парашютистов-добровольцев. 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Полноценное подразделение – первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.

В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. После своего основания Воздушно-десантные войска входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

После распада СССР ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ. За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии, Сирии.

В 2014 году в подмосковной Кубинке на базе 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада спецназначения ВДВ. В других соединениях ВДВ дополнительно сформированы разведывательные батальоны. Также в состав ВДВ входит 38-я отдельная бригада управления ВДВ (Московская область), 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Московская область) и 35-й отдельный медицинский отряд ВДВ (Псков).

В 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях были сформированы танковые роты (по одной в каждом). В начале прошлого года три из них были преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и роты беспилотников. С 2018 года идет формирование подразделений ВДВ нового, легкого типа.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений: Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 г.), Омский кадетский военный корпус, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Омск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. К исходу 2022 года 80 процентов личного состава ВДВ планируется укомплектовать военнослужащими по контракту.

По материалам ТАСС, Рен-ТВ, РБК

Источник: http://stoletie.ru/lenta/vozdushno-desantnyje_vojska_otmechajut_den_svojego_osnovanija_896.htm
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