День ВДВ: история становления праздника и успехи десантников

Сегодня вся Россия празднует День ВДВ. Миллионы россиян не перестают отмечать высокий уровень профессионализма тех, кто служил и служит в «крылатой гвардии». Десантники с честью выполняли свой воинский долг и в годы Великой Отечественной войны, и в боевых действия в Афганистане. Сегодня же военные продолжают выполнять самые сложные задачи. В частности, в Сирийской Арабской Республике (САР).

Невероятная история Воздушно-десантных войск оживает на страницах засекреченных документов, опубликованных ранее Министерством обороны России. В уникальных материалах речь зашла о боевом применении частей и соединений ВДВ Красной армии в боях против немецких войск.

Кроме того, на сайте российского военного ведомства разместили приказ Минобороны СССР, согласно которому был установлен главный и отличительный элемент формы десантников – знаменитый голубой берет. Помимо всего прочего, среди опубликованных документов можно увидеть фотографии личного состава, условия быта и места боев десантников во время Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа с момента подписания Указа президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах России. Цель праздника заключается в том, чтобы способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, а также повышению престижа военной службы.

Причем с каждым годом уровень оснащенности десантников становится все выше. К примеру, на вооружении у Воздушно-десантных войск стоят такие боевые машины, как БМД-2, БМД-3, БМД-4Ю противотанковый комплекс «Корнет-Э», самоходная противотанковая пушка «Спрут СД» и многое другое. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что до 2027 года стартует разработка двух десятков проектов новой военной техники для ВДВ.

Тем временем, президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск страны с Днем ВДВ. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля. Российский лидер акцентировал внимание на том, что этот день все россияне чествуют смелых и сильным духом людей.

Атмосферу праздника добавили также успехи российских десантников на конкурсе Армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит на полигоне Струги Красные под Псковом. Как сообщает Министерство обороны страны, самыми быстрыми экипажами в личном первенстве стали экипажи из России. Отмечается, что наши соотечественники сумели максимально разогнать боевые машины и показали лучшие результаты.

Таким образом, десантники укрепили свой статус одного из самых профессиональных подразделений в российской армии в преддверии праздника.

Источник: oko-planet.su