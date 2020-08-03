Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Нашими наблюдателями отмечено дооборудование позиций боевиками 36-й бригады в районе н. п. Пищевик и 35-й бригады в районе н. п. Шумы, а также минирование прилегающей к позициям территории.

Кроме того, в 21:00 и 21:15 нами зафиксирована неприцельная стрельба из стрелкового оружия с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВСУ в районе н. п. Авдеевка.

По полученным нами данным, стрельбу вели оккупанты в состоянии алкогольного опьянения после празднования Дня ВДВ, ранее проходившие службу в подразделениях правильных воздушно-десантных войск.

С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данных фактах в рамках координационного механизма.

По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады прибыл известный украинский пропагандист Цаплиенко, прославившийся своими фейковыми репортажами. Одно из его последних творений — это репортаж о событиях в районе н. п. Зайцево, где по вине командира погибли три боевика из 35-й бригады морской пехоты.

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Цаплиенко умеет мастерски выполнять заказы командования ВСУ и скрывать их вину, что вызывает отвращение даже у украинских солдат.

На этот раз Цаплиенко приехал по личному приглашению командира 46-го батальона «Донбасс» Власенко, который категорически отрицает мирные инициативы и настроен продолжать кровопролитную войну.

Пропагандисты планируют снять очередной лживый репортаж с постановочными обстрелами якобы с нашей стороны, с помощью которого радикально настроенные граждане должны принудить Зеленского отказаться от курса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Командование Народной милиции официально заявляет: защитники нашей Республики строго придерживаются перемирия и огонь не открывают, но в случае агрессии со стороны противника Народная милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.

Принятые на заседании Контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия дают надежду на соблюдение устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Вчера в Донецкой Народной Республике проводились праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Торжественное мероприятие прошло в Донецке у памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову — легендарному командующему советскими ВДВ. Поздравить десантников прибыл Глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, наши наблюдатели СЦКК при содействии миссии ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг обстановки, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.

Надеемся, что с украинской стороны присутствует понимание важности решения вопросов обеспечения нормальных жизненных условий мирным жителям по обе стороны от линии соприкосновения.

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