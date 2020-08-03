Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2020
- 14:23 Жизнь после Кожевни.
- 12:40 Атака с воздуха на позиции Армии ЛНР — подробности о срыве перемирия карателями (ВИДЕО).
- 11:53 Главарь батальона «Донбасс» придумал, как заставить Зеленского нарушить перемирие.
- 05:30 Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии.
- 03:00 Каратели устроили полигон в неожиданном месте (ВИДЕО).
Жизнь после Кожевни
О том, как и чем живет ополченец Игорь Лихоносов, который в бою 5 августа 2014-го года под Кожевней потерял ногу и руку.
Игорь был донбасским шахтером, который летом 2014-го года воевал в составе Семеновского батальона ополчения ДНР и имеет награду "За оборону Славянска".
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Атака с воздуха на позиции Армии ЛНР — подробности о срыве перемирия карателями (ВИДЕО)
Днём 31 июля 2020 со стороны 30-й бригады ВСУ был запущен БПЛА, который сбросил 3 боеприпаса типа ВОГ-17 на позиции Народной милиции ЛНР на трассе Первомайск — Попасная.
В результате двое военнослужащих Армии ЛНР получили легкие осколочные ранения. Медицинская помощь была оказана силами медподразделения.
Пострадавшие бойцы рассказали военкорам о подробностях той атаки.
Согласно дополнительным мерам по соблюдению режима тишины огонь по БПЛА не открывался.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ЛНР.
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Главарь батальона «Донбасс» придумал, как заставить Зеленского нарушить перемирие
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Нашими наблюдателями отмечено дооборудование позиций боевиками 36-й бригады в районе н. п. Пищевик и 35-й бригады в районе н. п. Шумы, а также минирование прилегающей к позициям территории.
Кроме того, в 21:00 и 21:15 нами зафиксирована неприцельная стрельба из стрелкового оружия с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВСУ в районе н. п. Авдеевка.
По полученным нами данным, стрельбу вели оккупанты в состоянии алкогольного опьянения после празднования Дня ВДВ, ранее проходившие службу в подразделениях правильных воздушно-десантных войск.
С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данных фактах в рамках координационного механизма.
По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады прибыл известный украинский пропагандист Цаплиенко, прославившийся своими фейковыми репортажами. Одно из его последних творений — это репортаж о событиях в районе н. п. Зайцево, где по вине командира погибли три боевика из 35-й бригады морской пехоты.
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Цаплиенко умеет мастерски выполнять заказы командования ВСУ и скрывать их вину, что вызывает отвращение даже у украинских солдат.
На этот раз Цаплиенко приехал по личному приглашению командира 46-го батальона «Донбасс» Власенко, который категорически отрицает мирные инициативы и настроен продолжать кровопролитную войну.
Пропагандисты планируют снять очередной лживый репортаж с постановочными обстрелами якобы с нашей стороны, с помощью которого радикально настроенные граждане должны принудить Зеленского отказаться от курса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Командование Народной милиции официально заявляет: защитники нашей Республики строго придерживаются перемирия и огонь не открывают, но в случае агрессии со стороны противника Народная милиция ДНР, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям.
Принятые на заседании Контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия дают надежду на соблюдение устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Вчера в Донецкой Народной Республике проводились праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
Торжественное мероприятие прошло в Донецке у памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову — легендарному командующему советскими ВДВ. Поздравить десантников прибыл Глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме того, наши наблюдатели СЦКК при содействии миссии ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг обстановки, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
Надеемся, что с украинской стороны присутствует понимание важности решения вопросов обеспечения нормальных жизненных условий мирным жителям по обе стороны от линии соприкосновения.
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Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии
27 июля Киев и Донбасс сделали шаг вперед навстречу перемирию. В силу вступил запрет на использование оружия, запуск дронов, разведку и реализацию диверсий. Снайперский огонь запрещен, как и удерживание позиций в так называемой серой зоне.
Обе стороны заключили договор, но долго ли он продлится, да и будет ли от него толк. И что немаловажно, что об этом думают украинские военнослужащие?
Хоть приспешники Порошенко и распространяют информацию о том, что армию на передовой лишили тяжёлого вооружения, это не так. Оружие остается, а там, где есть оружие, как правило, имеет место и стрельба.
Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.
Один из «ВСУшников» по имени Алексей считает, что перемирие долго не продлится, так как ополчение первым откроет огонь.
«Кто будет фиксировать, что противник начал первым обстреливать и даст команду на ответку? Штабные? Не смешите меня. Если по нам будут стрелять, то, конечно же, я не буду рассказывать солдатам про перемирие и Минские соглашения, а будем стрелять в ответ», — заявил он.
Другой также уверен, что если у обеих сторон есть оружие, то рано или поздно его кто-то применит.
«Если по обе стороны держат оружие, то это оружие все равно выстрелит», — считает Юрий.
По словам старшего солдата Дмитрия, «перемирие — это хорошо». Он считает, что смысл борьбы за «серую» зону не понятен никому.
«Деремся за нее месяцами, а то и годами, теряем ребят, а по итогу продвижение на сотню метров. Все равно приказа идти в наступление и освобождать Донецк никто не дает и не даст. А раз так, то зачем имитировать войну и терять людей?» — задается он вполне логичным вопросом.
Майор Константин, в свою очередь, крайне негативно высказался о представителях высших чинов. По его словам, генералы в окопы не лезут, как же они тогда будут контролировать, кто первый начал стрелять?
«Вот пусть Хомчак и соблюдает “тишину”, когда на его голову прилетит мина. Мы довели до личного состава приказ из штаба. Но этот приказ у большинства вызвал иронию», — пояснил военный.
В чем-то «ВСУшники» правы — «режим тишины» на Донбассе вводился уже неоднократно, и каждый раз он нарушался, да только не ополчением. Обстреливать начинали украинские военные.
Неудивительно, если так будет и в этот раз. Зеленский, конечно, сделал шаг навстречу мирному решению, но спустя шесть лет постоянных военных потерь ему стоило бы просто согласиться на требования ополчения и дать жителям ЛДНР жить спокойно. Но нет, он и дальше будет тянуть резину и читать отчеты о погибших.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Каратели устроили полигон в неожиданном месте (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника Управления Народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко.
За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения оставалась спокойной. Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности Республики, строго соблюдая режим прекращения огня. Выработанный механизм по взаимодействию представительств СЦКК ЛНР с украинской стороной способствует соблюдению режима перемирия.
Несмотря на достигнутые договорённости, командование ВСУ по-прежнему их грубо нарушает, размещая тяжёлое вооружение в населённых пунктах.
Так, по данным СММ ОБСЕ, отмечается нахождение 22 танков Т-72 на железнодорожной станции н. п. Рубежное. Данные действия демонстрируют попустительство штаба «ООС» в вопросах выполнения принятых Украиной дополнительных мер по установлению режима прекращения огня.
Несмотря на очередные факты нарушения достигнутого перемирия со стороны вооружённых формирований Украины, режим прекращения огня создаёт благоприятные условия для восстановления объектов гражданской инфраструктуры Республики.
Представители ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей от Миссии ОБСЕ осуществили устранение порывов ЛЭП, плановый обход и оценку линий электропередач вблизи ЛБС в районе населённых пунктов Лозовский, Хорошее, Смелое, Березовское и Красный Лиман.
Подразделения НМ ЛНР неукоснительно выполняют приказ командования о перемирии. В случае осложнения обстановки и возобновления агрессии со стороны противника готовы действовать по боевому предназначению и дать решительный отпор для защиты граждан Республики.
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Стало известно, что боевики 30-й омбр ВСУ проводят учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности в районе н. п. Новозвановка, что является грубым нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. Данная информация подтверждается СММ ОБСЕ.
Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ.
По нашим данным, 1 августа, находясь на боевом посту в районе населённого пункта Новолуганское, военнослужащий 2-го батальона 24-й бригады ВСУ младший сержант Сидорец, не выдержав постоянных издевательств и унижений со стороны своих сослуживцев, совершил суицид, произведя выстрел в голову из автомата.
В настоящее время в зоне ответственности 2-го батальона работает командир бригады с представителями штаба по выяснению причин случившегося.
На данный момент задержаны двое военнослужащих, причастных к издевательствам над погибшим.
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Многие жители Украины небезосновательно считают территорию страны испытательным полигоном для различных разработок «западных партнёров».
С начала проведения «научных экспериментов» американскими специалистами на Украине ежегодно отмечаются вспышки ботулизма.
В 2016 году на Украине сообщали о 115 случаях заболевания ботулизмом, 12 из них — со смертельным исходом. В 2017 году Министерство здравоохранения страны подтвердило дополнительные 90 случаев и 8 случаев смерти из-за токсина ботулизма, причиной стала зараженная пищевая продукция. В то же время украинское правительство прекратило закупки антитоксина в 2014 году, и вакцин в стране просто не было.
Так, в 2018 году на Украине произошла крупная вспышка ботулизма, в ходе которой зафиксировано более 70 очагов заболевания, погибло более 100 человек. Однако эти данные являются значительно заниженными, поскольку тогда украинскому военно-политическому руководству пришлось даже издавать специальные указания для Министерства здравоохранения и госпотребслужбы, что говорит о больших масштабах заражения, нежели заявленные правительством.
Уже в 2019 году из ряда источников поступала информация о вспышках ботулизма среди военнослужащих ВСУ, проходящих службу на Яворовском военном полигоне Львовской области. Вызвана вспышка низкокачественными продуктами в составе просроченных к тому моменту сухих пайков, поставленных в войска в рамках гуманитарной помощи из США в 2014 году.
Официально программы Пентагона по исследованию токсина ботулина, сибирской язвы, бактерий «бруцелла» и туляремии завершились в 1969 году, однако, как свидетельствуют факты, эксперименты продолжаются.
А полигоном для исследований является Украина, благодаря продажности военно-политического руководства. И это не считая того факта, что разработка биологического оружия официально запрещена в 1975 году Международной конвенцией.
Сегодня, 2 августа, Воздушно-десантные войска отмечают 90-ю годовщину со дня образования. От себя лично хочу поздравить всех ветеранов Воздушно-десантных войск и воинов-десантников с их праздником — Днём ВДВ!!!
Ваш героизм стал доблестным примером мужества и патриотизма для нынешнего поколения. Вы оказались достойными наследниками армейских традиций, остаетесь верны присяге, не запятнали свою честь и совесть кровью невинных граждан. Вы на деле доказали приверженность великим боевым традициям защиты Отечества и продолжаете защищать свой народ, не продавшись предателям, захвативших власть в Киеве.
Всех тех, кто, руководствуясь главным лозунгом «Никто, кроме нас», не дал сломить народ Донбасса, с праздником!!!
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