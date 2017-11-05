Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2017
- 07:30 Сирия: Страх перед Армией России остановил наступление боевиков США.
- 05:30 Как шейх 400-тысячного племени обратился к России, чтобы остановить боевиков (ФОТО).
- 04:30 Битва за Сирию завершается: Россия и Иран выбирают новые цели для разгрома своих врагов.
- Вчера 21:59 Россияне отпраздновали в Дамаске День народного единства.
Сирия: Страх перед Армией России остановил наступление боевиков США
«Стояние на Эт-Танфе» или «российский фактор» в Сирии.
В последние дни западная пресса все чаще упоминает район оазиса Эт-Танф, расположившийся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Поводов тому предостаточно: во-первых, там размещен лагерь беженцев «Рукбан»; во-вторых, неподалеку от лагеря находится военная база США, где американские инструкторы проводят подготовку боевиков.
Надо отметить, что сам факт присутствия военных США в Сирии вызывает обоснованное недопонимание и нарекания со стороны международного сообщества.
Зачем США оставаться в Сирии после поражения ИГИЛ
Некоторые медиаресурсы, со ссылкой на неправительственные организации, сообщают, что военное присутствие США в Сирии крайне необходимо.
В частности, такие американские исследовательские институты как «Фонд Карнеги за международный мир» и «Новый центр за безопасность Америки» практически одновременно опубликовали доклад, в котором призвали не выводить американские силы специальных операций из Эт-Танфа.
Они там необходимы, мол, чтобы противостоять иранской экспансии в регионе.
Мотивация подобных докладов понятна: на фоне антииранских санкций, касающихся разработки урана, общей натянутости в отношениях Тегерана и Вашингтона, Белый дом категорически против распространения влияния Ирана до Средиземного моря.
Тем более, что американцы активно поддерживают в сирийском конфликте курдов, «умеренную оппозицию» из числа «Свободной сирийской армии» и прочих сепаратистских по сути формирований на территории Сирии.
С другой стороны, возвращаясь к теме Эт-Танфа, сами боевики из НВФ «Джейш Магавир Ас-Саура» и ряда других группировок в социальных сетях заявляют о том, что не намерены идти в сторону другого пограничного города Сирии и Ирака — Альбукемаля, как это ранее сообщалось в СМИ.
Такое заявление является вполне резонансным, так как именно Альбукемаль, по всей видимости, становится решающей точкой в битве за Сирию. Ведь с одной стороны на Альбукемаль наступают проамериканские курды, с другой — армия Ирака, а с третьей — силы Сирийской Арабской Армии.
Российский фактор
Контроль над Альбукемалем будет гарантировать Сирии суверенитет и откроет прямое сообщение с Ираком. А дорогу к этому обеспечить может только «российский фактор».
Вот и получается, что благодаря российской военной составляющей боевики на Эт-Танфе, ранее грозившие совершить беспрецедентный рейд на Альбукемаль, или даже в тыл наступающим правительственным силам, теперь отказываются от ранее сделанных заявлений.
Одним словом, с Россией в Сирии считаются. За два с небольшим года присутствия России в Сирии произошел кардинальный перелом в обстановке и раскладе сил.
Если до решения Москвы о прямой военной поддержке Асада экстремистам удалось захватить порядка 80 процентов территории Сирии, то сейчас уже более 90 процентов страны контролирует правительство.
И это, естественно, во многом благодаря России. Вообще «российский фактор» стал для Дамаска и всех геополитических игроков в Сирии реальной силой с которой надо считаться. Поэтому группировки на Эт-Танфе решили несколько раз подумать, прежде чем реализовывать свои угрозы по броску на Альбукемаль.
Да и тот же Иран немного усмирил свой пыл по продвижению экспансии в Сирии до Средиземного моря. Бесспорно, Тегеран остается союзником Асада по борьбе с ИГИЛ* и другими НВФ, координирует свои действия с Москвой, но решительность развить влияние в регионе, за последнее время, заметно ослабла.
Такие же осторожные действия можно наблюдать со стороны отрядов курдского ополчения, продвигающихся с противоположного берега реки Евфрат в сторону сирийско-иракской границы.
И хотя они намного ближе к Альбукемалю чем правительственные войска, идти вперед на штурм пока не решаются. Случайность? Маловероятно. Ведь кому приятно попадать под огонь авиабомб, так хорошо себя зарекомендовавших против отрядов ИГИЛ и других экстремистов?
Вот и получается, что в ходе сопоставления логически связанных фактов, «стояние» боевиков в Эт-Танфе легко объяснить, как мы уже писали выше, «российским фактором».
Тоже самое касается и ряда других событий: неуверенное поведение Вашингтона в последнее время, скованные действия «умеренной оппозиции» и других сил — все думают, как в конкурентном случае поведет себя Россия.
И пока Москва оказывает всестороннюю поддержку Сирии ее суверенитет будет гарантирован на самом высоком уровне, а процесс переговоров с оппозицией будет идти если и не с позиции силы, то с позиции единственно легитимного правящего режима.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Как шейх 400-тысячного племени обратился к России, чтобы остановить боевиков (ФОТО)
«Русская Весна» продолжает знакомить читателей с ходом контртеррористической операции и с поцессом восстановления мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.
Одним из примеров движения Сирии к миру является история шейха Амира Халида Мохаммеда, который взял на себя ответственность за соплеменников и подписал мирный договор с правительственными войсками.
О том, как это происходило, и о результатах он рассказал лично в интервью специальному корреспонденту РВ в Сирии Петру Кириллову.
Добрый день, господин Мохаммед. Благодарим Вас за то, что согласились побеседовать с представителями «Русской Весны».
Здравствуйте, мне очень приятно внимание со стороны российской прессы, это мой первый опыт интервью, добро пожаловать.
Вы являетесь шейхом племени. Традиционно термин «шейх» ассоциируется у наших людей с Востоком, богатством, властью, умением править, повелевать. Расскажите, пожалуйста, что значит слово «шейх» сегодня, что представляет собой ваше племя и кто такой шейх Мубарак.
Я являюсь сыном человека, которого наше племя, называющееся «Бени Халида», избрало много лет назад своим руководителем, лидером. Моему отцу уже 85 лет, и с 2010 года я исполняю его обязанности. Племя передало эти полномочия мне.
То есть Вы наследный шейх?
Да, я — наследный шейх. Если моих соплеменников все устраивает, они не назначают выборы, и должность переходит от отца к сыну. Так было в моем случае. Мой отец два срока подряд находился в сирийском парламенте, где также представлял наши интересы, был в хороших отношениях с отцом нынешнего президента. Этим он заслужил уважение нашего народа.
Племя «Бени Халида» проживает на территории двух провинций — в Хаме и Идлибе. Численность точно назвать трудно, но это около 350–400 тысяч человек, живущих в 54 деревнях. В основном, наше племя занято животноводством — разведением овец.
Какова Ваша основная функция?
Нельзя выделить что-то одно. Как правило, это решение вопросов, которые не являются настолько сложными, что их нужно выносить на светский, государственный уровень.
Люди сообщают мне, что нужна помощь, я приезжаю, и мы совместно с ними решаем те или иные проблемы. Чтобы вы понимали, о чем я: недавно мы своими силами восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах, где проживает племя.
То есть первична для вас все-таки государственная власть, я правильно понимаю?
Да, конечно, мы все живем в Сирии, это наша Родина, и мы все признаем государственную власть. Просто исторически сложилось так, что многие вопросы принято решать внутри своей общины, а для этого ей необходимо руководство.
Мы не скрывали, что основная часть нашего интервью будет связана с военными действиями, происходившими на территории, где живут ваши соплеменники, и с войной в Сирийской Арабской Республике.
Да, я отвечу на интересующие вас вопросы.
Не будем забираться в политические дебри, но, тем не менее: война обнажила ряд внутренних противоречий сирийского общества, и те, кто пришел к вам с оружием, отлично на этом сыграли. Расскажите, пожалуйста, как происходило вовлечение граждан в военные действия?
— Первое, что пытались сделать боевики, придя к нам — это нарушить нашу дисциплину, подорвать мой авторитет и авторитет законной власти. Вы должны понимать, что люди сами избрали моего отца и назначили меня в качестве своих руководителей.
Мое слово для них — закон. Террористы пытались призвать людей к тому, чтобы игнорировать их собственный выбор, они пытались посеять анархию в нашей общине.
Насколько им это удалось?
Поначалу удавалось, но я сумел переубедить людей.
Каким образом?
Я встречался с ними, разговаривал, устраивал собрания, на которых говорил о том, что Сирия — это наша Родина, что мы должны ее защищать, защищать наши традиции и сохранять наши порядки, в том числе в вопросах выполнения воли наших старейшин и шейхов.
Наше государство держалось на этом веками, и мы не должны идти на поводу у тех, кто хочет это разрушить. Я разговаривал с теми, кто перешел на сторону боевиков ради денег, и многих сумел убедить вернуться обратно.
Мы знаем, что между Вами и правительственными войсками при посредничестве российского Центра примирения враждующих сторон два года назад было подписано соглашение о том, что все 54 населенных пункта, где проживают люди племени, присоединяются к режиму прекращения огня. Расскажите, пожалуйста, о том, как это происходило.
Я тогда связался с офицером службы безопасности аэродрома в Хаме, зная, что там расположен ваш Центр примирения. Он передал мою просьбу о встрече, я приехал, рассказал, что представляю племя «Бени Халида», и мы хотим убрать террористов со своей территории.
Для этого нам нужен мирный договор с правительственными войсками и их поддержка. Когда договор был подписан, я рассказал об этом своим старейшинам и объявил о том, что боевикам не место на нашей земле.
Вы вытеснили их своими силами?
Да, после того, как произошло подписание, они были изгнаны из наших деревень.
Это было условием договора?
Да, мы брали на себя такие обязательства. Те, кто хотел вернуться к мирной жизни, мог остаться, остальных мы выгнали силами ополчения.
Были серьезные трудности?
Да, некоторые группировки после того, как покинули наши земли, угрожали нам. Меня самого несколько раз пытались похитить, но мои соплеменники меня у них отбивали.
Для террористов это было сильным потрясением, когда их не принял собственный народ, зачастую их же семьи, поэтому какое-то время они пытались вернуть свои позиции.
На чем Вы сосредоточились потом?
Потом мы стали налаживать инфраструктуру. Сейчас основной вопрос — это электроснабжение. Несмотря на то, что оно восстановлено во всех населенных пунктах, почти везде требуется замена проводов. Я уже отправил прошение об этом властям.
Все государственные учреждения в наших деревнях сохранены в хорошем состоянии. Школы, больницы — все продолжало и продолжает функционировать, но война наложила отпечаток на них. Везде нужен ремонт, везде требуются вложения.
Когда Вы ожидаете возвращение региона к довоенному уровню?
Вы знаете, многое будет зависеть от решений нашего руководства. Сейчас очень много открытых вопросов. В частности, будет ли, и если будет, то в какой форме, объявлена амнистия? Очевидно, что она нужна.
Безусловно, на определенных условиях и не всем подряд, но она требуется. Если людям в ближайшее время дадут вернуться к мирной жизни, не боясь за свое будущее, то возврат к довоенному уровню возможен уже к концу этого года. Это мое мнение, и я сейчас говорю только о своем племени, разумеется.
Что нужно делать, чтобы люди поскорее забыли ужасы войны и не брали в руки оружие? Мы ведь понимаем, что вооружены сейчас очень многие, и, например, в случае племени «Бени Халида», это и помогло победить террористов. Люди хотят вернуться к мирной жизни, это я знаю точно.
Они устали за семь лет противостояния. Количество оружия обязательно нужно сокращать. Я надеюсь, что государство объявит амнистию по этому поводу, и люди начнут постепенно от него избавляться, когда осознают, что оно им больше не нужно.
Как вы видите будущее вашей страны?
Блестящим. Сирия выбирает хороших людей. Я надеюсь, что страной на всех уровнях продолжат управлять перспективные энергичные люди, которые приведут ее к процветанию.
Большое спасибо Вам за ответы, мы желаем успехов в Вашей деятельности и процветания племени «Бени Халида».
Спасибо вам, всегда рад вас видеть у себя.
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Битва за Сирию завершается: Россия и Иран выбирают новые цели для разгрома своих врагов
Инспирированная и поддерживаемая иностранными государствами, в первую очередь — странами Персидского залива и Соединёнными Штатами Америки, война в Сирии заканчивается.
Законное и единственное сирийское правительство контролирует более половины территории страны, значительные части государственной границы с Ливаном, с Иорданией и с Ираком, почти все основные города и маршруты.
Так называемая «сирийская оппозиция» контролирует отдельные территориально не связанные куски сирийской земли по границам.
У сирийских бандитов нет единого командования и единого политического управления, единого представительства, у многих банд заканчиваются финансирование и поддержка извне из возникающего понимания их спонсоров о бессмысленности продолжения финансирования этой войны и необходимости фиксировать убытки.
Война началась из-за желания стран Персидского залива проложить коридор через Иорданию в Турцию и в Европу. Этого не произошло.
Конфликт между странами Персидского Залива
Между самими странами Персидского залива, в первую очередь между Саудовской Аравией и Катаром начались политические противоречия. Обе эти страны начали искать нетрадиционные для своих стран контакты, Катар — с Ираном, с Турцией и с Россией, Саудовская Аравия — с Россией.
Турция, продолжающая поддержку сирийских туркоманов и оккупацию части сирийской территории, тем не менее поворачивается в сторону самой выгодной для себя геополитики — сотрудничеству с Ираном для использования своего уникального геополитического положения на бывшем Великом Шёлковом Пути между Европой и Китаем.
Иордания и Соединённые Штаты Америки сворачивают поддержку боевиков, оперирующих на юге Сирии.
После неизбежного уничтожения ИГИЛ* на территории и Сирии, и Ирака, в Сирии останутся территории, контролируемые различными бандитскими формированиями — протурецкими в провинции Идлиб на севере Сирии, произраильскими в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии, но уничтожение этих бандформирований — вопрос времени, вопрос технический.
Курдский вопрос
Основной проблемой для сирийского правительства в ближайшее время станут территории на северо-востоке, контролируемые курдами. На этих территориях проживает также арабское население, подвергающееся геноциду и этническим чисткам со стороны курдов.
Аналогичная ситуация сложилась по другую сторону сирийско-иракской границы — в Ираке, где иракские курды захватили значительные территории с арабским населением.
Иракское правительство в последние дни и недели начало проводить операции по освобождению захваченных курдами земель. В ходе этих операций выявилась крайне низкая боеспособность незаконных курдских формирований.
Примерно такая же ситуация наблюдается в Сирии — курды не могут преодолевать даже слабое сопротивление ИГИЛ.
Это означает, что курдская проблема в Сирии будет решена достаточно простым способом — либо признанием сирийскими курдами суверенитета сирийского правительства над всей территорией Сирии, либо силовым освобождением сирийской армией всей сирийской территории от незаконных курдских вооружённых формирований.
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Проблема баз США
Отдельной проблемой является наличие на сирийской земле незаконно созданных американских военных баз. Американцы требуют от российской и от сирийской армий не осуществлять никаких операций в радиусе 50 километров от своих баз.
Представьте себе высадку российского десанта в Вирджинии, создание там военной базы и требование не подходить в этой базе на расстояние 50 километров. Такого рода проблемы не всегда могут быть решены только дипломатическими или политическими методами, иногда для их решения нужны силовые действия.
Советский Союз никогда не боялся применить силу против зарвавшихся американских военных.
Во Вьетнаме советскими и вьетнамскими военными было сбито свыше 3000 американских самолётов, в Сирии и в Ливане в 1982 и в 1983 годах советскими и сирийскими лётчиками и системами ПВО было сбито несколько американских и израильских самолётов. И никакой войны между СССР и США или между СССР и Израилем не произошло.
Военная победа еще не означает победу политическую. Если до начала каких-либо мирных переговоров сирийские бандиты, называющие себя «сирийской оппозицией», воевавших с оружием в руках со своим народом, с оружием, полученным от иностранных спонсоров, будут контролировать хоть какой-нибудь небольшой клочок сирийской земли, которая сейчас горит у них под ногами, это будет означать возможность раздела Сирии уже в ходе мирных переговоров.
Поэтому в сирийских и российских интересах было необходимо откладывать начало переговоров до полного уничтожения местных сирийских бандитов или до полного вытеснения их с сирийской земли.
Нынешние процессы замирения, идущие сейчас в Сирии, политически опасны, ибо оставляют местным бандитам шанс на сохранение их жизней и на возможность прихода к власти в Сирии мирным путём.
Выборы в Сирии и участие в них банд
Второй фактор, который может существенно изменить картину региона — это предварительное согласие России на проведение выборов в Сирии сразу после войны, в то самое время, когда раны, нанесённые войной, еще не заживут, и когда нынешние сирийские власти еще не приступят к возрождению страны, к строительству домов и реконструкции предприятий.
При проведении выборов в Сирии сразу после войны к власти в Сирии могут прийти те самые бандиты, которые воевали со своей страной и со своим народом с оружием в руках. И тогда все усилия России, направленные на сохранение единой и дружественной России Сирии могут оказаться напрасными.
Целью российского военного присутствия в регионе является восстановление государственности и территориальной целостности Сирии.
Враги Сирии получили большие проблемы
Одновременно с возрождением сильной и единой Сирии у стран, сделавших ставку на уничтожение Сирии появляются или уже появились те или иные проблемы, связанные с их участием в войне и ослаблением их влияния в регионе.
Сохранение в Сирии нынешнего руководства страны в долгосрочном периоде неизбежно повлияет на соседние страны региона, потратившие огромные ресурсы на уничтожение суверенитета Сирии.
Падение мировых цен на нефть и природный газ, инспирированное странами Персидского залива — спонсорами террора в Сирии для ослабления финансовой мощи России, уже ударило по самим этим странам, находящимся на пороге бюджетных дефицитов, финансового кризиса и роста внешних и внутренних долгов.
У всех этих стран в последнее время начали появляться финансовые затруднения, связанные с падением мировых цен на нефть и на природный газ, вызванные в первую очередь действиями самих этих стран, последовавших за Саудовской Аравией и Катаром в политике противостояния России на Ближнем Востоке.
Страны Персидского залива за годы нефтяного и газового бума создали современную инфраструктуру, но не создали альтернативных производств, альтернативную промышленность, альтернативные источники зарабатывания денег. Нефтяные и газовые деньги откладывались в фонды, которые при нынешних темпах расходования средств могут истощиться через несколько лет.
Политические проблемы, копившиеся в этих странах годами, под влиянием финансового кризиса и под влиянием новых проблем, вызванных войной в соседней стране, могут привести к кризису политическому.
Короли, султаны и эмиры встали в очередь на поклон к Путину
После усиления российского военного присутствия в Сирии и крахе несбывшихся надежд на прокладку через территорию бывшей Сирии нефте- и газопроводов из Персидского залива в Турцию и далее в Европу, короли, принцы, султаны и эмиры поехали договариваться в Москву, выстроившись в очередь на переговоры к президенту России Владимиру Путину.
Помимо конкретных вопросов всех этих правителей волнует один основной вопрос — сохранится ли их статус и сохранится ли их власть в будущем, в Новом Ближнем Востоке?
Независимо от исхода переговоров руководителей этих стран с российским руководством можно предположить, что с восстановлением единой и сильной Сирии и с восстановлением статуса Ирана в регионе статус этих относительно небольших стран Персидского залива объективно изменится.
Для самих этих стран вопрос о будущем модус вивенди будет полностью зависеть от политики этих стран по отношению к Ирану, к Сирии, и от их политики по отношению к России.
Турецкий путь и попытки раскола Сирии
Турция, проводившая все последние годы правления Реджепа Эрдогана совершенно безумную агрессивную внешнюю и внутреннюю политику, направленную вовне против Сирии и внутри против турецких курдов, уже пожинает горькие плоды.
В Сирии режим Эрдогана поддерживает сирийских туркоманов, — немногочисленный тюркоязычный народ, проживающий в западной Сирии у границы с Турцией, ИГИЛ и «тапочников» — местных сирийских бандитов, называющих себя «сирийской оппозицией», воевавших со своей страной и со своим народом.
Попытка руками сирийских туркоманов отколоть кусок северной Сирии и присоединить его к Турции в настоящее время уже провалилась.
Сейчас правительство Сирии контролирует практически всю территорию расселения сирийских туркоманов, часть из которых сбежала в Турцию, часть присягнула на верность сирийскому правительству и охраняет свою территорию от набегающих из Турции бандитов.
Незначительная часть сирийских туркоманов продолжает бессмысленное сопротивление на небольшом участке земли, прилегающем непосредственно к турецкой границе. Саму Турцию захлестнул поток беженцев из Сирии, вызванный войной, во многом спровоцированной и поддерживаемой Турцией.
Турция в последние месяцы изменила свою политику в регионе. В течение недели в конце сентября состоялись встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным и с Рухани. Иран дважды посещал начальник генерального штаба Турции.
С Россией и с Ираном обсуждаются не только политические, но и геополитические вопросы, связанные, в первую очередь, с трансконтинентальными транспортными коридорами и будущим Сирии.
Турция, ранее не использовавшая своё географическое положение из-за политики противостояния России и Ирану в связи с сотрудничеством с Саудовской Аравией и со странами Персидского залива, теперь пытается восполнить потерянное время и занять своё место в истории.
Скорее всего, достигнутые договорённости с Россией и с Ираном позволят Турции противостоять курдскому национализму и проводить согласованную или даже совместную политику в Сирии на основе сохранения территориальной целостности Сирии.
Война в Йемене
Саудовская Аравия, воспользовавшаяся отсутствием российского вето на решение Совета Безопасности ООН, одобрившего саудовскую агрессию против соседнего Йемена, терпит в Йемене одно поражение за другим.
Хуситы, представляющее законное правительство Йемена, периодически наносят чувствительные поражения саудовской авиации и саудовским наёмникам из числа местных жителей. Бюджет Саудовской Аравии из прибыльного внезапно стал дефицитным из-за расходов на войну и из-за падения цен на нефть.
Саудовская Аравия превратилась из инвестора в кредитора и забирает деньги из всех инвестиционных проектов. По подсчётам экономистов, финансовых средств, отложенных в различные фонды, при нынешних расходах и при нынешних мировых ценах на нефть саудовскому королевству хватит только лет на пять — на шесть.
При этом ни о каких новых крупных инвестиционных проектах и ни о какой значительной финансовой помощи другим странам и организациям не может быть и речи — иначе деньги закончатся ещё быстрее.
О слабости Саудовской Аравии говорит и последний визит саудовского короля в Москву. Обычно руководители государств приезжают в Эр-Рияд, и, вероятно, только острейшая необходимость заставила саудовского монарха прилететь в Россию.
Изменение политики Катара по отношению к соседним странам и по отношению к России, к Турции и к Ирану говорит о том, что тенденции на Ближнем Востоке меняются, и нужно уметь эти тенденции использовать для важных и выгодных политических решений.
Израиль против Сирии
Государство Израиль все последние годы вело свою маленькую отдельную войну против народа Сирии.
Лечение международных и сирийских боевиков без последующего их интернирования и передачи для справедливого суда сирийскому правительству, электронная и неэлектронная разведка территорий Сирии и Ливана, авиаудары по объектам на территории Сирии, в ходе которых погибло несколько десятков солдат и офицеров сирийской армии и сирийского народного ополчения — это только видимые миру части этой войны.
Из менее известных сторон деятельности Израиля в Сирии следует отметить скоординированные с международными террористами, оперирующими в южных провинциях Сирии, артиллерийские удары израильской армии по позициям сирийской армии в провинции Кунейтра, после которых следовали атаки террористов, а также продолжительные военные действия против законного сирийского правительства террористов из одной из группировок ИГИЛа, находящихся на территории, непосредственно примыкающей к линии разделения огня между Израилем и Сирией, и не имеющих никаких путей снабжения через территорию Сирии.
В последнее время некоторые израильские высокопоставленные военные делали публичные заявления о необходимости вторжения в Сирию.
Целью государства Израиль в Сирии является ослабление и, желательно, расчленение единой Сирии для сформулированного в израильской военно-политической доктрине сохранения своего абсолютного военного превосходства в регионе.
Эти цели государства Израиль в Сирии противоположны целям России в Сирии — целям сохранения и возрождения единой, целостной и сильной Сирии.
Ранее для сохранения своего абсолютного военного превосходства в регионе государство Израиль наносило авиационные удары по объектам сирийского ПВО, в том числе предназначенным для размещения на территории Ливана.
Продолжится ли эта практика и в дальнейшем, или же Израилю придётся смириться с существованием единой, суверенной и сильной Сирии во многом зависит от позиции России и действий российских и сирийских систем ПВО.
США действуют в интересах Израиля
Предыдущая американская администрация исходила в своих действиях на Ближнем Востоке и в своём отношении к Израилю из необходимости баланса сил в регионе. Государство Израиль пытается сохранить своё превосходство над Сирией, не учитывая фактор российского и Иранского присутствия в Сирии и не учитывая возрождение сирийского государства и сирийской армии.
Новая американская администрация, вынужденная подчиняться совместным решениям конгресса и сената, по необходимости проводит политику поддержки интересов Израиля в регионе.
Фактически Соединённые Штаты Америки уже давно не ведут своей политики, исходящей из национальных интересов своей страны, но проводят политику в интересах американской элиты, тесно связанной с израильской.
Россия, Иран и Сирия: новые цели победителей
В случае восстановления суверенитета сирийского правительства над всей территорией Сирии и сохранения нынешнего сирийского правительства у власти неизбежно встанет вопрос о взаимоотношениях Сирии с соседними странами, развязавшими и поддерживавшими международную интервенцию против сирийского народа, а также о взаимоотношениях России и Ирана со многими странами, поддержавшими и спонсировавшими военную интервенцию против независимой Сирии.
Новый Ближний Восток, который рождается на наших глазах в Сирии, будет другим, и многим странам и самого этого региона, и остального мира нужно будет принять эту данность и менять свою политику в отношении Сирии, Ирана и России.
Для обеспечения суверенитета и единства Сирии России, Ирану и Сирии необходимы совместные усилия не только на территории Сирии и не только в военной сфере. Необходимо поддерживать йеменских хуситов, сопротивляющихся саудовской агрессии.
Приз за это в виде российской военно-морской базы в Адене может стать очень важным в связи с глобальным противостоянием с США и в связи с региональным противостоянием с Израилем и со странами Персидского залива.
Необходимо усиливать политическое и военное сотрудничество с Египтом и со здравыми силами в Ливии. Необходимо противостоять курдскому национализму в Сирии, в Иране и в Ираке.
Создание нового Ближнего Востока с доминированием Ирана, Турции, Сирии, Ирака и Египта и с ликвидацией прежнего саудовско-израильского доминирования — вот основная российская геополитическая задача в регионе.
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Михаил Ошеров
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Россияне отпраздновали в Дамаске День народного единства
Граждане России из большинства городов Сирии смогли приехать в Дамаск и принять участие в праздновании Дня народного единства благодаря улучшению обстановки в САР.
Об этом сообщил РИА Новости по телефону врио главы Россотрудничества Алексей Фролов.
«Улучшение общественно-политической ситуации в Сирии позволило собрать российскую диаспору из всех основных сирийских городов в Дамаск на праздничный прием, посвященный Дню народного единства», — сказал Фролов.
Собеседник агентства добавил, что благодаря удовлетворительным условиям безопасности в Дамаске, удалось провести самое крупное по количеству соотечественников праздничное мероприятие с начала кризиса в стране.
«Гражданам, прибывшим из дальних городов, таких как Алеппо, Латакия и Хомс, были обеспечены все необходимые условия для пребывания в сирийской столице», — отметил Фролов.
В субботу в Дамаске состоялся праздничный прием, посвященный Дню народного единства. В мероприятии, организованном Россотрудничеством и посольством России в Сирии, приняли участие российские соотечественники, проживающие в разных городах страны.
Врио главы Россотрудничества в ходе мероприятия вручил ведомственные награды соотечественникам, внесшим особый вклад в консолидацию диаспоры и продвижение российской культуры в САР.
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