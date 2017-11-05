Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2017

Инспирированная и поддерживаемая иностранными государствами, в первую очередь — странами Персидского залива и Соединёнными Штатами Америки, война в Сирии заканчивается.

Законное и единственное сирийское правительство контролирует более половины территории страны, значительные части государственной границы с Ливаном, с Иорданией и с Ираком, почти все основные города и маршруты.

Так называемая «сирийская оппозиция» контролирует отдельные территориально не связанные куски сирийской земли по границам.

У сирийских бандитов нет единого командования и единого политического управления, единого представительства, у многих банд заканчиваются финансирование и поддержка извне из возникающего понимания их спонсоров о бессмысленности продолжения финансирования этой войны и необходимости фиксировать убытки.

Война началась из-за желания стран Персидского залива проложить коридор через Иорданию в Турцию и в Европу. Этого не произошло.

Конфликт между странами Персидского Залива

Между самими странами Персидского залива, в первую очередь между Саудовской Аравией и Катаром начались политические противоречия. Обе эти страны начали искать нетрадиционные для своих стран контакты, Катар — с Ираном, с Турцией и с Россией, Саудовская Аравия — с Россией.

Турция, продолжающая поддержку сирийских туркоманов и оккупацию части сирийской территории, тем не менее поворачивается в сторону самой выгодной для себя геополитики — сотрудничеству с Ираном для использования своего уникального геополитического положения на бывшем Великом Шёлковом Пути между Европой и Китаем.

Иордания и Соединённые Штаты Америки сворачивают поддержку боевиков, оперирующих на юге Сирии.

После неизбежного уничтожения ИГИЛ* на территории и Сирии, и Ирака, в Сирии останутся территории, контролируемые различными бандитскими формированиями — протурецкими в провинции Идлиб на севере Сирии, произраильскими в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии, но уничтожение этих бандформирований — вопрос времени, вопрос технический.

Курдский вопрос

Основной проблемой для сирийского правительства в ближайшее время станут территории на северо-востоке, контролируемые курдами. На этих территориях проживает также арабское население, подвергающееся геноциду и этническим чисткам со стороны курдов.

Аналогичная ситуация сложилась по другую сторону сирийско-иракской границы — в Ираке, где иракские курды захватили значительные территории с арабским населением.

Иракское правительство в последние дни и недели начало проводить операции по освобождению захваченных курдами земель. В ходе этих операций выявилась крайне низкая боеспособность незаконных курдских формирований.

Примерно такая же ситуация наблюдается в Сирии — курды не могут преодолевать даже слабое сопротивление ИГИЛ.

Это означает, что курдская проблема в Сирии будет решена достаточно простым способом — либо признанием сирийскими курдами суверенитета сирийского правительства над всей территорией Сирии, либо силовым освобождением сирийской армией всей сирийской территории от незаконных курдских вооружённых формирований.

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Проблема баз США

Отдельной проблемой является наличие на сирийской земле незаконно созданных американских военных баз. Американцы требуют от российской и от сирийской армий не осуществлять никаких операций в радиусе 50 километров от своих баз.

Представьте себе высадку российского десанта в Вирджинии, создание там военной базы и требование не подходить в этой базе на расстояние 50 километров. Такого рода проблемы не всегда могут быть решены только дипломатическими или политическими методами, иногда для их решения нужны силовые действия.

Советский Союз никогда не боялся применить силу против зарвавшихся американских военных.

Во Вьетнаме советскими и вьетнамскими военными было сбито свыше 3000 американских самолётов, в Сирии и в Ливане в 1982 и в 1983 годах советскими и сирийскими лётчиками и системами ПВО было сбито несколько американских и израильских самолётов. И никакой войны между СССР и США или между СССР и Израилем не произошло.

Военная победа еще не означает победу политическую. Если до начала каких-либо мирных переговоров сирийские бандиты, называющие себя «сирийской оппозицией», воевавших с оружием в руках со своим народом, с оружием, полученным от иностранных спонсоров, будут контролировать хоть какой-нибудь небольшой клочок сирийской земли, которая сейчас горит у них под ногами, это будет означать возможность раздела Сирии уже в ходе мирных переговоров.

Поэтому в сирийских и российских интересах было необходимо откладывать начало переговоров до полного уничтожения местных сирийских бандитов или до полного вытеснения их с сирийской земли.

Нынешние процессы замирения, идущие сейчас в Сирии, политически опасны, ибо оставляют местным бандитам шанс на сохранение их жизней и на возможность прихода к власти в Сирии мирным путём.

Выборы в Сирии и участие в них банд

Второй фактор, который может существенно изменить картину региона — это предварительное согласие России на проведение выборов в Сирии сразу после войны, в то самое время, когда раны, нанесённые войной, еще не заживут, и когда нынешние сирийские власти еще не приступят к возрождению страны, к строительству домов и реконструкции предприятий.

При проведении выборов в Сирии сразу после войны к власти в Сирии могут прийти те самые бандиты, которые воевали со своей страной и со своим народом с оружием в руках. И тогда все усилия России, направленные на сохранение единой и дружественной России Сирии могут оказаться напрасными.

Целью российского военного присутствия в регионе является восстановление государственности и территориальной целостности Сирии.

Враги Сирии получили большие проблемы

Одновременно с возрождением сильной и единой Сирии у стран, сделавших ставку на уничтожение Сирии появляются или уже появились те или иные проблемы, связанные с их участием в войне и ослаблением их влияния в регионе.

Сохранение в Сирии нынешнего руководства страны в долгосрочном периоде неизбежно повлияет на соседние страны региона, потратившие огромные ресурсы на уничтожение суверенитета Сирии.

Падение мировых цен на нефть и природный газ, инспирированное странами Персидского залива — спонсорами террора в Сирии для ослабления финансовой мощи России, уже ударило по самим этим странам, находящимся на пороге бюджетных дефицитов, финансового кризиса и роста внешних и внутренних долгов.

У всех этих стран в последнее время начали появляться финансовые затруднения, связанные с падением мировых цен на нефть и на природный газ, вызванные в первую очередь действиями самих этих стран, последовавших за Саудовской Аравией и Катаром в политике противостояния России на Ближнем Востоке.

Страны Персидского залива за годы нефтяного и газового бума создали современную инфраструктуру, но не создали альтернативных производств, альтернативную промышленность, альтернативные источники зарабатывания денег. Нефтяные и газовые деньги откладывались в фонды, которые при нынешних темпах расходования средств могут истощиться через несколько лет.

Политические проблемы, копившиеся в этих странах годами, под влиянием финансового кризиса и под влиянием новых проблем, вызванных войной в соседней стране, могут привести к кризису политическому.

Короли, султаны и эмиры встали в очередь на поклон к Путину

После усиления российского военного присутствия в Сирии и крахе несбывшихся надежд на прокладку через территорию бывшей Сирии нефте- и газопроводов из Персидского залива в Турцию и далее в Европу, короли, принцы, султаны и эмиры поехали договариваться в Москву, выстроившись в очередь на переговоры к президенту России Владимиру Путину.

Помимо конкретных вопросов всех этих правителей волнует один основной вопрос — сохранится ли их статус и сохранится ли их власть в будущем, в Новом Ближнем Востоке?

Независимо от исхода переговоров руководителей этих стран с российским руководством можно предположить, что с восстановлением единой и сильной Сирии и с восстановлением статуса Ирана в регионе статус этих относительно небольших стран Персидского залива объективно изменится.

Для самих этих стран вопрос о будущем модус вивенди будет полностью зависеть от политики этих стран по отношению к Ирану, к Сирии, и от их политики по отношению к России.

Турецкий путь и попытки раскола Сирии

Турция, проводившая все последние годы правления Реджепа Эрдогана совершенно безумную агрессивную внешнюю и внутреннюю политику, направленную вовне против Сирии и внутри против турецких курдов, уже пожинает горькие плоды.

В Сирии режим Эрдогана поддерживает сирийских туркоманов, — немногочисленный тюркоязычный народ, проживающий в западной Сирии у границы с Турцией, ИГИЛ и «тапочников» — местных сирийских бандитов, называющих себя «сирийской оппозицией», воевавших со своей страной и со своим народом.

Попытка руками сирийских туркоманов отколоть кусок северной Сирии и присоединить его к Турции в настоящее время уже провалилась.

Сейчас правительство Сирии контролирует практически всю территорию расселения сирийских туркоманов, часть из которых сбежала в Турцию, часть присягнула на верность сирийскому правительству и охраняет свою территорию от набегающих из Турции бандитов.

Незначительная часть сирийских туркоманов продолжает бессмысленное сопротивление на небольшом участке земли, прилегающем непосредственно к турецкой границе. Саму Турцию захлестнул поток беженцев из Сирии, вызванный войной, во многом спровоцированной и поддерживаемой Турцией.

Турция в последние месяцы изменила свою политику в регионе. В течение недели в конце сентября состоялись встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным и с Рухани. Иран дважды посещал начальник генерального штаба Турции.

С Россией и с Ираном обсуждаются не только политические, но и геополитические вопросы, связанные, в первую очередь, с трансконтинентальными транспортными коридорами и будущим Сирии.

Турция, ранее не использовавшая своё географическое положение из-за политики противостояния России и Ирану в связи с сотрудничеством с Саудовской Аравией и со странами Персидского залива, теперь пытается восполнить потерянное время и занять своё место в истории.

Скорее всего, достигнутые договорённости с Россией и с Ираном позволят Турции противостоять курдскому национализму и проводить согласованную или даже совместную политику в Сирии на основе сохранения территориальной целостности Сирии.

Война в Йемене

Саудовская Аравия, воспользовавшаяся отсутствием российского вето на решение Совета Безопасности ООН, одобрившего саудовскую агрессию против соседнего Йемена, терпит в Йемене одно поражение за другим.

Хуситы, представляющее законное правительство Йемена, периодически наносят чувствительные поражения саудовской авиации и саудовским наёмникам из числа местных жителей. Бюджет Саудовской Аравии из прибыльного внезапно стал дефицитным из-за расходов на войну и из-за падения цен на нефть.

Саудовская Аравия превратилась из инвестора в кредитора и забирает деньги из всех инвестиционных проектов. По подсчётам экономистов, финансовых средств, отложенных в различные фонды, при нынешних расходах и при нынешних мировых ценах на нефть саудовскому королевству хватит только лет на пять — на шесть.

При этом ни о каких новых крупных инвестиционных проектах и ни о какой значительной финансовой помощи другим странам и организациям не может быть и речи — иначе деньги закончатся ещё быстрее.

О слабости Саудовской Аравии говорит и последний визит саудовского короля в Москву. Обычно руководители государств приезжают в Эр-Рияд, и, вероятно, только острейшая необходимость заставила саудовского монарха прилететь в Россию.

Изменение политики Катара по отношению к соседним странам и по отношению к России, к Турции и к Ирану говорит о том, что тенденции на Ближнем Востоке меняются, и нужно уметь эти тенденции использовать для важных и выгодных политических решений.

Израиль против Сирии

Государство Израиль все последние годы вело свою маленькую отдельную войну против народа Сирии.

Лечение международных и сирийских боевиков без последующего их интернирования и передачи для справедливого суда сирийскому правительству, электронная и неэлектронная разведка территорий Сирии и Ливана, авиаудары по объектам на территории Сирии, в ходе которых погибло несколько десятков солдат и офицеров сирийской армии и сирийского народного ополчения — это только видимые миру части этой войны.

Из менее известных сторон деятельности Израиля в Сирии следует отметить скоординированные с международными террористами, оперирующими в южных провинциях Сирии, артиллерийские удары израильской армии по позициям сирийской армии в провинции Кунейтра, после которых следовали атаки террористов, а также продолжительные военные действия против законного сирийского правительства террористов из одной из группировок ИГИЛа, находящихся на территории, непосредственно примыкающей к линии разделения огня между Израилем и Сирией, и не имеющих никаких путей снабжения через территорию Сирии.

В последнее время некоторые израильские высокопоставленные военные делали публичные заявления о необходимости вторжения в Сирию.

Целью государства Израиль в Сирии является ослабление и, желательно, расчленение единой Сирии для сформулированного в израильской военно-политической доктрине сохранения своего абсолютного военного превосходства в регионе.

Эти цели государства Израиль в Сирии противоположны целям России в Сирии — целям сохранения и возрождения единой, целостной и сильной Сирии.

Ранее для сохранения своего абсолютного военного превосходства в регионе государство Израиль наносило авиационные удары по объектам сирийского ПВО, в том числе предназначенным для размещения на территории Ливана.

Продолжится ли эта практика и в дальнейшем, или же Израилю придётся смириться с существованием единой, суверенной и сильной Сирии во многом зависит от позиции России и действий российских и сирийских систем ПВО.

США действуют в интересах Израиля

Предыдущая американская администрация исходила в своих действиях на Ближнем Востоке и в своём отношении к Израилю из необходимости баланса сил в регионе. Государство Израиль пытается сохранить своё превосходство над Сирией, не учитывая фактор российского и Иранского присутствия в Сирии и не учитывая возрождение сирийского государства и сирийской армии.

Новая американская администрация, вынужденная подчиняться совместным решениям конгресса и сената, по необходимости проводит политику поддержки интересов Израиля в регионе.

Фактически Соединённые Штаты Америки уже давно не ведут своей политики, исходящей из национальных интересов своей страны, но проводят политику в интересах американской элиты, тесно связанной с израильской.

Россия, Иран и Сирия: новые цели победителей

В случае восстановления суверенитета сирийского правительства над всей территорией Сирии и сохранения нынешнего сирийского правительства у власти неизбежно встанет вопрос о взаимоотношениях Сирии с соседними странами, развязавшими и поддерживавшими международную интервенцию против сирийского народа, а также о взаимоотношениях России и Ирана со многими странами, поддержавшими и спонсировавшими военную интервенцию против независимой Сирии.

Новый Ближний Восток, который рождается на наших глазах в Сирии, будет другим, и многим странам и самого этого региона, и остального мира нужно будет принять эту данность и менять свою политику в отношении Сирии, Ирана и России.

Для обеспечения суверенитета и единства Сирии России, Ирану и Сирии необходимы совместные усилия не только на территории Сирии и не только в военной сфере. Необходимо поддерживать йеменских хуситов, сопротивляющихся саудовской агрессии.

Приз за это в виде российской военно-морской базы в Адене может стать очень важным в связи с глобальным противостоянием с США и в связи с региональным противостоянием с Израилем и со странами Персидского залива.

Необходимо усиливать политическое и военное сотрудничество с Египтом и со здравыми силами в Ливии. Необходимо противостоять курдскому национализму в Сирии, в Иране и в Ираке.

Создание нового Ближнего Востока с доминированием Ирана, Турции, Сирии, Ирака и Египта и с ликвидацией прежнего саудовско-израильского доминирования — вот основная российская геополитическая задача в регионе.

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Михаил Ошеров

*Запрещенная в РФ террористическая организация