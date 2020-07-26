Россия — морская держава: впечатляющие кадры с торжеств в честь Дня Военно-Морского Флота (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 26 июля, Россия отмечает День Военно-Морского Флота. По всей стране пройдут парады. Парады уже состоялись во Владивостоке и на Камчатке. Сообщается, что для участия в торжествах в честь дня ВМФ президент России Владимир Путин на катере отправился к парадному строю кораблей в Финском заливе.

В истории российского флота немало легендарных страниц. Военные моряки более трёх веков бессменно несут вахту на морских и океанских просторах. Сегодня ВМФ, как и прежде, выступает надёжным защитником национальных интересов государства, приумножая мощь и славу России как морской державы.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днём Военно-Морского Флота.

В праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что Военно-морской флот всегда был и остается гордостью страны, символом её мощи и могущества, а военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи.

«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», — подчеркнул министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также добавил, что сегодня личный состав Военно-морского флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов.

Глава военного ведомства выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России!

Парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России уже состоялся на Камчатке, стартовав сразу после полуденного выстрела, традиция которого в Петропавловске-Камчатском была возрождена в прошлом году.

В составе парадного строя в Авачинской бухте были ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», большой десантный корабль «Адмирал Невельской», модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», морской тральщик МТ-265, спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

Командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев после обхода парадной линии поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», откуда произнёс праздничную речь.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Всего в торжествах на Камчатке были задействованы 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота и регионального Пограничного управления ФСБ. В 22 часа по местному времени в Петропавловске-Камчатском прозвучит артиллерийский салют. В честь главного флотского праздника будет дано 30 залпов. Запуск фейерверков озвучат две артиллерийские установки Д-30.

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