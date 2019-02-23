Небо за нас! С Днём защитника Отечества! Клип памяти павших Героев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Ушедших в мир иной русских воинов от имени ещё оставшихся в мире этом с Днём Защитника Отечества песней поздравил герой первой волны ополчения, участник обороны Славянска, русский доброволец, мотороловец Ермак. Небо за нас!
«У каждого, кто милостью Свыше призван в сей мир в высоком звании „православный русский“, выбор прост: либо дезертир, либо — из окопа в атаку. Либо предатель, либо — Русский Солдат Вечной Войны».
Видео Геннадия Дубового и бойца Ермака.
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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1550869155