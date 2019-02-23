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Небо за нас! С Днём защитника Отечества! Клип памяти павших Героев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО 18+)

06:30. 23 февраля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:
Небо за нас! С Днём защитника Отечества! Клип памяти павших Героев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

Ушедших в мир иной русских воинов от имени ещё оставшихся в мире этом с Днём Защитника Отечества песней поздравил герой первой волны ополчения, участник обороны Славянска, русский доброволец, мотороловец Ермак. Небо за нас!

«У каждого, кто милостью Свыше призван в сей мир в высоком звании „православный русский“, выбор прост: либо дезертир, либо — из окопа в атаку. Либо предатель, либо — Русский Солдат Вечной Войны». 

Видео Геннадия Дубового и бойца Ермака. 

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1550869155

Метки: Новости

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