Небо за нас! С Днём защитника Отечества! Клип памяти павших Героев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Ушедших в мир иной русских воинов от имени ещё оставшихся в мире этом с Днём Защитника Отечества песней поздравил герой первой волны ополчения, участник обороны Славянска, русский доброволец, мотороловец Ермак. Небо за нас!

«У каждого, кто милостью Свыше призван в сей мир в высоком звании „православный русский“, выбор прост: либо дезертир, либо — из окопа в атаку. Либо предатель, либо — Русский Солдат Вечной Войны».

Видео Геннадия Дубового и бойца Ермака.

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»