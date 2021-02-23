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С днём защитника отечества

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Поздравляю всех мужчин и женщин, служивших в армии и в тылу (на домашнем фронте) с днём защитника отечества.

Желаю вам стойкости, терпения и духовных сил при преодолении тягот и трудностей, возникающих при несении службы. Каждый человек, служит отечеству на своём фронте, с ружьём или с поварёшкой в руках. Желаю вам во время служения, проявлять свои высшие качества и несмотря ни на что, остаться людьми. Наше отечество состоит из каждого из нас и пусть наши действия возвеличивают, украшают и защищают его, утверждая понятие, что человек это звучит гордо.

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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 37599 32965
    Вячеслав три часа назад

      23 февраля 1918 г. не было ещё ни Красной Армии, и не было её побед. Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких победных реляций. И февральские газеты 1919 года не ликуют по поводы первой годовщины “великой победы”. Лишь в 1922 г. 23 февраля было объявлено Днем Красной Армии”. Однако, еще за год до 23 февраля 1918 г. “Правда” пишет о том, что 23 февраля является праздничным днем: “Задолго до войны пролетарский Интернационал назначил 23 февраля днём международного женского праздника”
      (Великий день // Правда, 7 марта 1917; подробно об этом см. М. Сидлин. Красный подарок к Международному женскому дню 23 февраля // Независимая газета, 22.2.1997).
      Впрочем, придумать празднованию 23 февраля прикрытие надо было еще и потому, что именно 23 февраля 1917 г. началась “Февральская революция”. Поскольку большевики не играли в ней ведущей роли, но все же приняли её, приветствовали и внесли в свои святцы, то надо было дню “свержения самодержавия” (сохранив его праздничность) дать иное название. Он стал “днём Красной армии”.

      И ещё: единственное военное событие, происшедшее 23.2.1918 – это решение ЦИК Совнаркома о принятии условий “Брестского мира”. Это – день капитуляции России в Первой мировой войне. Капитуляции по воле Интернационала, превратившего “войну империалистическую (точнее – отечественную) в войну гражданскую”. Трудно найти более позорный день в военной истории России (в том числе – Советской России). И то, что сегодня этот день называют “Днем защитника Отечества” – еще одна издёвка.

      https://zen.yandex.ru/media/id/5c7ef8669c091c00b32cec21/vosmoe-marta-ili-23-fevralia-5c814defcc98b700b36ece21

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    • 16875 10117
      Maleos два часа назад

        Брахман, размещающий у себя на сайте поносные материалы про Россию и Путина, в частности от русофобов и американофилов серого с трёхшестёрочным, поздравляет кого?.. Надо бы уточнить…

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        • 26800 4326
          РусофилMaleos час назад

            А что непонятно?
            Поздравляет всех предавших СССР.
            Всех кто служил в СА.
            Они и друг-друга активно сегодня поздравляют.
            Герои.
            Защитники.

        • 6990 4906
          чужой час назад

            Поздравляю всех белорусов, которые сохранили в душе верность своим предкам.
            Осталась последняя лакмусовая бумажка источника русофобии – это МИД Макей.
            Его используют как инструмент для выгодной торговли с Россией.
            Ни на какие польские технологии нельзя променять то, что делали предки.
            Смело надевайте георгиевскую ленточку. И не бойтесь.
            С праздником защитника отечества, белорусы.

          • 583 547
            Володя Колымволк 57 мин. назад

              Тост. В джунглях жила стая волков.Вожак стаи был очень старый.И когда стае пришлось идти на охоту,вожак сказал,что не в состоянии вести стаю.Тогда молодой,крепкий волк подошёл к вожаку и попросил,чтобы тот разрешил вести стаю ему.Старый волк согласился и стая отправилась на поиски пропитания.Через сутки стая пришла с охоты с добычей.Молодой волк рассказал вожаку,что напали они на семерых охотников и без труда задрали их.Пришло время стае снова идти на охоту и повел её молодой волк.Стаи долго не было.И вот старый волк увидел молодого,залитого кровью.Он рассказал вожаку,что стая напала на троих охотников,и в живых остался только он один.Старый волк удивлённо спросил:-Но ведь в первую охоту стая задрала семерых вооруженных охотников и все вернулись целыми и с добычей? На что молодой волк ответил:-Тогда было только семь охотников,а в этот раз были три лучших друга. Так выпьем же за дружбу!

            • 38197 22919
              Серый 47 мин. назад

                О победе вспоминаем , гордимся нашей армией и обещаем повторить , если что .
                Попробуем взглянуть глазами фронтовика из 1945 года –
                14-ть республик оккупированы Западом. Власовский флаг над Кремлём . Народ в стране вымирает. Промышленность практически вся уничтожена . А то , что осталось – в руках кучки людей , представляющих интересы врага . Т н “элита ” страны – семьи , дома и капиталы – всё на Запада. Да и будущее своё они связывают с Западом , которое они заслужат , если уничтожат Россию.

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                • 37599 32965
                  ВячеславСерый три минуты назад

                    В продолжение власовского флага – у самого кремля – забор с символом фашизма – фасции… Им это – по уху… А с нашей свастикой борьба идёт яростная…

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