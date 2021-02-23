Поздравляю всех мужчин и женщин, служивших в армии и в тылу (на домашнем фронте) с днём защитника отечества.

Желаю вам стойкости, терпения и духовных сил при преодолении тягот и трудностей, возникающих при несении службы. Каждый человек, служит отечеству на своём фронте, с ружьём или с поварёшкой в руках. Желаю вам во время служения, проявлять свои высшие качества и несмотря ни на что, остаться людьми. Наше отечество состоит из каждого из нас и пусть наши действия возвеличивают, украшают и защищают его, утверждая понятие, что человек это звучит гордо.