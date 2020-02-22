День защитника Отечества – как зарождался праздник

Завтра наша страна будет отмечать День защитника Отечества. Праздник зародился еще в Советском Союзе и назывался День Советской Армии и Военно-морского флота. История даты празднования очень увлекательна и имеет под собой несколько теорий возникновения именно этой даты.

Итак, представьте, далекий 1918 год – Первая мировая и страна нуждается в защите. Тогда формируется Рабоче-крестьянская Красная армия и Рабоче-крестьянский Красный флот. Интересно, что датами подписания декретов о создании РККА и РККФ стали совершенно другие числа - 28 января и 11 февраля.

Лишь спустя четыре года вышел указ о праздновании годовщины создания Красной Армии (примечательно, что первые три года празднований не устраивалось). Юбилейный пятый год праздновали уже с размахом.

Название праздника неоднократно менялось:

1946 год - День Советской Армии и Военно-Морского Флота

1995 - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитника Отечества

2002 – название укорачивается, да привычного нам Дня защитника Отечества.

Так почему же выбрана такая дата?

Есть несколько версий. По одной из них считалось, что дату утвердили в честь победы под Псковом и Нарвой. Приведу в пример выдержку из сталинского указа: «Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной армии». Естественно, спорить никто не стал.

По второй версии на выбор даты повлияла бумажная волокита. Документы не успели оформить 28 января и приняли решение объединить празднование с Днем Красного подарка (в этот день население собирало подарки красногвардейцам – благотворительная акция). Вышло так, что в 1919 году этот день выпал на понедельник, и было решено перенести мероприятия на воскресенье – этим днем оказалось 23 февраля.

Еще одна версия связана с переходом со старого стиля на новый. Сторонники этой теории уверяют, что для интернационалистов большим праздником было 8 марта, по старому стилю 23 февраля.

Версий много. Но суть одна – выражение благодарности защитникам нашего Отечества за силу, поддержку, опору и мужество. Для каждой российской семьи этот день – особенный.