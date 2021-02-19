Европейский суд по правам своего человека

Европейский суд по правам человека потребовал немедленно выпустить на волю Алексея Анатольевича Навального в порядке обеспечения возможности рассмотрения его исков.

Но в статье тридцать девять устава ЕСПЧ речь идёт о катастрофических обстоятельствах — например, когда заключённому нужна срочная медицинская помощь или возможны его пытки. В решении суда нет даже намёков на возможность чего-то чрезвычайного. И не упомянуто вопиющее нарушение самим Навальным не только законов, но и элементарных правил приличия.

Судья открытым текстом отказалась от предложения прокурора передать в следственный комитет запись оскорбительных слов подсудимого вроде попытки назвать её штурмбаннфюрером, за что в любом уголке мира он бы сел на годы. Понятно, найдутся желающие объявить кару за оскорбление сведением личных счётов. Но во всём мире неуважение к суду — одно из тягчайших преступлений, подрывающее основы государственного строя. Надеюсь, прокурор и без судьи обладает полномочиями возбудить расследование. И слов хулигана, и требования ЕСПЧ, тоже направленного против основ правосудия.

Мошенник уже дважды осуждён, причём сам же ЕСПЧ признал, что в его преступных деяниях нет ни следа политики — только уголовщина. И вот всё тот же ЕСПЧ ни с того ни с сего требует выпустить из-под стражи человека, шестьдесят раз демонстративно нарушавшего порядок отбытия условного наказания.

Понятно, на евросудей давят политики, нуждающиеся в новых поводах для санкций, направленных по форме против нас, а по сути против самого Европейского Союза. Но если уж речь зашла о политике, открытым текстом напомню про другого заключённого — несомненно по политическим мотивам. Сейчас в британской тюрьме ждёт рассмотрения требования Соединённых Государств Америки о выдаче за хорошую журналистскую работу, разоблачившую множество преступлений вооружённых сил СГА, австралийский подданный Джулиан Джонович Шиптон, после усыновления известный как Джулиан Бреттович Ассанж.

Не пора ли нам открытым текстом громко потребовать — да хоть через тот же ЕСПЧ — выхода Ассанжа на свободу?

Диктатура клоуна

Чуть меньше двух лет назад три четверти пришедших на выборы президента Украины проголосовали за учителя истории Василия Петровича Голобородько, уже ставшего президентом и добившегося процветания республики в телесериале «Слуга народа». Увы, исполнителю этой роли комедийному актёру Владимиру Александровичу Зеленскому быстро объяснили, что теперь он обязан играть по другому сценарию.

Открытым текстом напоминаю: большинство граждан Украины — русские, а потому всякий желающий числиться независимым от остальной России вынужден действовать против интересов сограждан. Вот и Зеленский, пришедший к власти на лозунгах о мире и дружбе, скоро скатился в нациестроительство — попытки превратить русских в антирусских, а заодно уничтожить всех, кто не поддерживает такой способ духовного самоубийства.

Второго февраля Зеленский незаконно закрыл сразу три канала, близких к оппозиционной платформе «За жизнь».

Открытым текстом спрашиваю: почему не возмутился никто из западных и прозападных борцов за права человека в Российской Федерации? Почему посольство Соединённых Государств Америки объявило это преступление против воспеваемой в СГА свободы слова законным и необходимым? Почему ЕС поддержал этот приказ СГА?

Безнаказанный преступник идёт в разнос. Шестнадцатого февраля Служба безопасности Украины объявила, что живущий в Нидерландах оппозиционный публицист Анатолий Анатольевич Шарий — глава партии своего имени, успешно выступившей на недавних выборах региональной власти Украины — подозревается в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Открытым текстом объясняю: теперь Киев может не допустить партию Шария к новым выборам. У партии Зеленского «Слуга народа» популярность падает на глазах — ей конкуренты ни к чему. На первом месте в опросах оппозиционная платформа «За жизнь».

Открытым текстом предсказываю обвинения её вождей и её запрет. Как показал недавний государственный переворот в СГА путём массовой фальсификации на выборах, нынче демократия — всего лишь власть тех, кто называет себя демократами: кто с винтовкой — тот и прав!

И не рассказывайте о свободе слова и правах человека на свободный выбор! Вот они — права и свобода, во всей красе!