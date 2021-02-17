Никита Сергеевич Михалков знает, куда бить так, чтобы было больно. И поэтому обнародовал гонорары некоторых российских актёров и актрис, которые отличаются особой оппозиционностью

Эффект вышел примерно такой, какой бывает, когда пачку дрожжей бросают в отхожее место.

Они обиделись. Очень сильно. И не только они, а и их соратники по оппозиционному цеху. Обозреватель «Эха Москвы» Антон Орехъ аж целый проникновенный текст написал – руки прочь от карманов наших талантов! Не сметь! Дайте волю этим безумно талантливым и совестливым людям, не наступайте песне на горло!

Ребят, вы, наверное, что-то путаете. Никто и не думает запрещать им творить. Пусть демонстрируют свои великие таланты как и где хотят, пусть даже в круглосуточном режиме, но… только не за государственные деньги. Вот этого праздника жизни достаточно. Наелись. И теперь для всех этих звёзд экрана и сцены наступает совершенно новая жизнь – по-настоящему свободная. Пусть идут на вольные хлеба, наверное частных театров и киностудий огромное количество и в работе недостатка не будет. Хотя… Конечно же будет. И скорее всего, жить так же роскошно, как раньше, не получится.

Ничего, станете скромнее. И наверное поймёте одну простую вещь – вы, ребят, больше нигде и никому не нужны. Ни в каких голливудах, или же европейских киностудиях и театрах. Там своих девать некуда, да и на вашу оппозиционность там всем плевать. Она интересует всех только тогда, когда вы в России. Но зато вы наконец-то будете в ладах с самими собой – теперь вы можете ненавидеть «эту власть» абсолютно честно, не получая от неё ни копейки. Так что, в какой-то мере этот «режим» даже способствует вашему моральному очищению, и вы должны быть ему благодарны.

Удобно быть оппозиционером, когда от «проклятого режима» получаешь огромные деньги. Сытно и приятно. Можно на Мальдивы летать и записывать в Инстаграм ролики о единстве с протестующими. А потом светить рожей с больших экранов, причём частенько в совершенно патриотических фильмах, которые этим самым «кровавым режимом» и заказаны. Только ваша узнаваемость и известность сами по себе не значат ровным счётом ничего. Без поддержки государства, без этого «кровавого режима» — вы обычные ноли без палочек. И обречены прозябать в подвальных мини-театрах с мизерным количеством зрителей, да сниматься у Манского, или Лозницы. Но по крайней мере – так будет честно. Спать по ночам будете хорошо. Хотя, я уверен, что бессонницей вы не мучались и ранее.

И самое забавное то, что российская культура совершенно ничего не потеряет. Ни театр, ни кинематограф. Вполне вероятно, что в какой-то мере станет даже лучше, ибо на смену уже опостылевшим лицам, придёт кто-то новый и возможно более талантливый. Россия огромная страна и талантов хватает, другое дело, что пробиться достаточно сложно, в том числе и из-за того, что все тёплые места уже заняты. Хватит, дайте дорогу молодым и, возможно, более талантливым. А то присосались к кормушке как пиявки – сами хрен отцепитесь.

И удачи вам. Пусть Юлия Ауг найдёт себе массу высокооплачиваемых ролей в известном на весь мир эстонском кино, Саша Бортич пусть поедет домой, в Белоруссию, где её тоже ожидает масса интересной работы, а Паша Деревянко поищет работу в Москве. Только не особо уверен, что актёрскую. Но это ничего, в жизни полезно время от времени что-то менять.

А ещё – вы можете поехать на Украину. Там вас примут с распростёртыми объятиями и возможно, вы даже сможете сняться в каких-нибудь фильмах и сериалах. Про доблестных «киборгов», которые воюют с российской армией, или про то, как украинские казаки несколько сот лет назад штурмовали Москву. Но и это ненадолго. Пашинин и Горбунов, неплохие в общем актёры, которые сейчас влачат жалкое существование – подтвердят.

В общем – в добрый путь. А мы без вас плакать не будем, уж простите. И без вас хороших актёров и актрис хватает.

Голос Мордора, специально для News Front