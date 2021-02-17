Голос Мордора: Российская культура тяжелых утрат не понесла
Никита Сергеевич Михалков знает, куда бить так, чтобы было больно. И поэтому обнародовал гонорары некоторых российских актёров и актрис, которые отличаются особой оппозиционностью
Эффект вышел примерно такой, какой бывает, когда пачку дрожжей бросают в отхожее место.
Они обиделись. Очень сильно. И не только они, а и их соратники по оппозиционному цеху. Обозреватель «Эха Москвы» Антон Орехъ аж целый проникновенный текст написал – руки прочь от карманов наших талантов! Не сметь! Дайте волю этим безумно талантливым и совестливым людям, не наступайте песне на горло!
Ребят, вы, наверное, что-то путаете. Никто и не думает запрещать им творить. Пусть демонстрируют свои великие таланты как и где хотят, пусть даже в круглосуточном режиме, но… только не за государственные деньги. Вот этого праздника жизни достаточно. Наелись. И теперь для всех этих звёзд экрана и сцены наступает совершенно новая жизнь – по-настоящему свободная. Пусть идут на вольные хлеба, наверное частных театров и киностудий огромное количество и в работе недостатка не будет. Хотя… Конечно же будет. И скорее всего, жить так же роскошно, как раньше, не получится.
Ничего, станете скромнее. И наверное поймёте одну простую вещь – вы, ребят, больше нигде и никому не нужны. Ни в каких голливудах, или же европейских киностудиях и театрах. Там своих девать некуда, да и на вашу оппозиционность там всем плевать. Она интересует всех только тогда, когда вы в России. Но зато вы наконец-то будете в ладах с самими собой – теперь вы можете ненавидеть «эту власть» абсолютно честно, не получая от неё ни копейки. Так что, в какой-то мере этот «режим» даже способствует вашему моральному очищению, и вы должны быть ему благодарны.
Удобно быть оппозиционером, когда от «проклятого режима» получаешь огромные деньги. Сытно и приятно. Можно на Мальдивы летать и записывать в Инстаграм ролики о единстве с протестующими. А потом светить рожей с больших экранов, причём частенько в совершенно патриотических фильмах, которые этим самым «кровавым режимом» и заказаны. Только ваша узнаваемость и известность сами по себе не значат ровным счётом ничего. Без поддержки государства, без этого «кровавого режима» — вы обычные ноли без палочек. И обречены прозябать в подвальных мини-театрах с мизерным количеством зрителей, да сниматься у Манского, или Лозницы. Но по крайней мере – так будет честно. Спать по ночам будете хорошо. Хотя, я уверен, что бессонницей вы не мучались и ранее.
И самое забавное то, что российская культура совершенно ничего не потеряет. Ни театр, ни кинематограф. Вполне вероятно, что в какой-то мере станет даже лучше, ибо на смену уже опостылевшим лицам, придёт кто-то новый и возможно более талантливый. Россия огромная страна и талантов хватает, другое дело, что пробиться достаточно сложно, в том числе и из-за того, что все тёплые места уже заняты. Хватит, дайте дорогу молодым и, возможно, более талантливым. А то присосались к кормушке как пиявки – сами хрен отцепитесь.
И удачи вам. Пусть Юлия Ауг найдёт себе массу высокооплачиваемых ролей в известном на весь мир эстонском кино, Саша Бортич пусть поедет домой, в Белоруссию, где её тоже ожидает масса интересной работы, а Паша Деревянко поищет работу в Москве. Только не особо уверен, что актёрскую. Но это ничего, в жизни полезно время от времени что-то менять.
А ещё – вы можете поехать на Украину. Там вас примут с распростёртыми объятиями и возможно, вы даже сможете сняться в каких-нибудь фильмах и сериалах. Про доблестных «киборгов», которые воюют с российской армией, или про то, как украинские казаки несколько сот лет назад штурмовали Москву. Но и это ненадолго. Пашинин и Горбунов, неплохие в общем актёры, которые сейчас влачат жалкое существование – подтвердят.
В общем – в добрый путь. А мы без вас плакать не будем, уж простите. И без вас хороших актёров и актрис хватает.
Голос Мордора, специально для News Front
Правильно. Надо еще проверить и министерство культуры, выяснить
кто там устроил кормушку в РФ за государственный счет в кино и
театрах.
…и на эстраде.
Да, конечно. И на эстраде, и в телевидении.
Да что там проверять,на самом деле всем эти фамилии известны, и кормушка за счет бюджета не одна их много.В кино кстати не самая жирная,почему то вспомнили о “творческой” толпе только когда они против режима вякать начали.Тот же Михалков ни чем не лучше всех упомянутых,опыта у кормушки конечно же больше,это семейство уже несколько поколений живет у кормушки.
Если известны, тогда надо привлекать к уголовной ответственности наравне с другими.
Например, суд признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края В. Ишаева за растрату, прокурор
требует 7 лет колонии.
Вы что хотите посадить все правительство и ГД во главе с президентом?!Не думаю что при этом строе это получиться.
Всех поголовно может и не надо, но коррупционеров, воров и жуликов стоило бы.
Что касается должности президента, то в США, например, существует импичмент. Неплохо было бы принять такой закон и в России.
Если “наш” Банк выполняет все советы МВФ, “наш” Роспотребнадзор руководствуется советами ВОЗ, вся экономика строится в рамках ВТО, то стоит ли удивляться. что минкультуры ориентируется черт знает на что?
МВФ на прошлой неделе советовала ПОНИЗИТЬ ставку по кредиту ЦБ РФ
Сделать кредиты ДОСТУПНЕЕ для людей.
Не понизили.
Не послушали.
Почему?
Всё как всегда, смотри на рожу и подумай на что она живёт. Пить и кушать три раза в день. К токарному станку не приучены. За что платят? Платят за продажу Родины. Почему бы не продать по сходной цене. Ведь будет , что покушать и крыша над головой.. Тюрьма. Нет, нет Гостинница в прибатике, ведь то же вариант обмена Родины на стены в Евросоюзе. Не надо стеснятся, надо решать свои семейные проблемы.
А Никитка что?
Совесть проснулась?
ха-ха
А я уже давно в своём окружении пожелание говорю
Оставить три канала на телевидение,- 1, 2 и один местный, а высвободившийся народ “целину поднимать”…, вместо гастарбайтеров.
Т.е. если хорошо зарабатываешь, то быть недовольным происходящим в стране нельзя? Иди деньгам радуйся и рукоплещи правительству. “Деньги закончатся, а позор останется” – это Фаина Георгиева, если что, а связать в одно заработок и гражданскую позицию могут лишь те, кто кроме денег вообще ни о чем не думает.
Так же возникает вопрос: являясь доверенным лицом кинокомпании в качестве кинопродюсера, не Михалков ли договаривается об гонорарах артистов в рамках формирования бюджета фильма и не выдает ли этим он какую-нить коммерческую тайну?
Можно, но не нужно.
Вы работаете на некотором предприятии, работодатель достойно оплачивает ваш труд. Однако, будучи не согласным по некоторым вопросам с администрацией предприятия, вы начинаете эту администрацию, мягко выражаясь, журить, изливая свои претензии в СМИ и сея смуту среди рабочего коллектива. Скорости, с которой вы вылетите с этого предприятия, позавидует пробка от шампанского. И ни кто вас не защитит, даже мадмуазель Фидельман.
Не очень понимаю, как политические взгляды связаны с профессией и доходом от нее, если, конечно, не являешься профессиональным пропагандистом. И к тому ж актеры “журят” не за “некоторые вопросы” внутри собственного творческого коллектива, а за обстановку в стране в целом.
Нет у них ни какого собственного коллектива, а есть некоторое дочернее предприятие, финансируемое за государственный счёт. Создадут своё, полностью финансово независимое, так там пусть хоть на головах ходят.
Что значит создадут свое? Участие госфинансирования в таких проектах как “Бабушка легкого поведения 1-2″ так уж необходимо? Не на тех бочку катите, эти хоть сравнительно честно зарабатывают. А вот неплохо бы было выставить данные, тех кто выделяет деньги и как согласовываются бездарные проекты и дальше по цепочке до самых верхов. Вот где, наверное, ад и беспредел.
“Сравнительно честно”- Это как, что и с чем сравнивать? Честность, как и свежесть, либо она есть, либо шиш.
И потом, я вовсе не против того, что бы огласить весь список. Дерзайте.
Ну, например, жениться ради стула, обменять ситечко на стул, создать подпольную организацию “Союз меча и орала”. Поинтересуйтесь у классика – он знает “четыреста сравнительно честных способов отъема денег”.
А насчет “дерзать” – так, по-моему, вторым абзацем моего первого коммента направление было задано.
Можно быть недовольным.
Но и лишать заработка недовольных НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Связать в одно недовольство и гражданскую позицию могут только умственно отсталые.
Раневская причём?
Тот кто недовольно убогим родился потеряет даже случайно доставшийся хороший гонорар а хрустальный член разобьёт и порежется и кровью истечёт.
Чем кстати Никитка и занят.
Добивает свои прошлые заслуги.
Деменция ему это позволяет.
У Вас логические связи в мозгу нарушены: разрешено/запрещено тут причем? Объясняю суть поста от Мигалкина: получаешь много денег – люби власть… Правда, после таких заявлений возникает вопрос: какие тогда чувства должны испытывать получающие мало, но работающие в социально значимых сферах?
Да!
Дали денег СОСИ.
Не хочешь сосать не бери деньги.
Взяло-СОСИ.
И не важно за сколько себя продало.
Кто за рупЬ…..а кто за миллион долляров
Так во оно чего… То есть иных способов как заработать денег кроме пососать не умеете? Блин, а мне казалось, что причина потоков желчи – это проблемы со здоровьем. А тут оказывается психологическая проблема.
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