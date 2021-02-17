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Голос Мордора: Российская культура тяжелых утрат не понесла

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Голос Мордора: Российская культура тяжелых утрат не понесла

Никита Сергеевич Михалков знает, куда бить так, чтобы было больно. И поэтому обнародовал гонорары некоторых российских актёров и актрис, которые отличаются особой оппозиционностью

Эффект вышел примерно такой, какой бывает, когда пачку дрожжей бросают в отхожее место.

Они обиделись. Очень сильно. И не только они, а и их соратники по оппозиционному цеху. Обозреватель «Эха Москвы» Антон Орехъ аж целый проникновенный текст написал – руки прочь от карманов наших талантов! Не сметь! Дайте волю этим безумно талантливым и совестливым людям, не наступайте песне на горло!

Ребят, вы, наверное, что-то путаете. Никто и не думает запрещать им творить. Пусть демонстрируют свои великие таланты как и где хотят, пусть даже в круглосуточном режиме, но… только не за государственные деньги. Вот этого праздника жизни достаточно. Наелись. И теперь для всех этих звёзд экрана и сцены наступает совершенно новая жизнь – по-настоящему свободная. Пусть идут на вольные хлеба, наверное частных театров и киностудий огромное количество и в работе недостатка не будет. Хотя… Конечно же будет. И скорее всего, жить так же роскошно, как раньше, не получится.

Ничего, станете скромнее. И наверное поймёте одну простую вещь – вы, ребят, больше нигде и никому не нужны. Ни в каких голливудах, или же европейских киностудиях и театрах. Там своих девать некуда, да и на вашу оппозиционность там всем плевать. Она интересует всех только тогда, когда вы в России. Но зато вы наконец-то будете в ладах с самими собой – теперь вы можете ненавидеть «эту власть» абсолютно честно, не получая от неё ни копейки. Так что, в какой-то мере этот «режим» даже способствует вашему моральному очищению, и вы должны быть ему благодарны.

Удобно быть оппозиционером, когда от «проклятого режима» получаешь огромные деньги. Сытно и приятно. Можно на Мальдивы летать и записывать в Инстаграм ролики о единстве с протестующими. А потом светить рожей с больших экранов, причём частенько в совершенно патриотических фильмах, которые этим самым «кровавым режимом» и заказаны. Только ваша узнаваемость и известность сами по себе не значат ровным счётом ничего. Без поддержки государства, без этого «кровавого режима» — вы обычные ноли без палочек. И обречены прозябать в подвальных мини-театрах с мизерным количеством зрителей, да сниматься у Манского, или Лозницы. Но по крайней мере – так будет честно. Спать по ночам будете хорошо. Хотя, я уверен, что бессонницей вы не мучались и ранее.

И самое забавное то, что российская культура совершенно ничего не потеряет. Ни театр, ни кинематограф. Вполне вероятно, что в какой-то мере станет даже лучше, ибо на смену уже опостылевшим лицам, придёт кто-то новый и возможно более талантливый. Россия огромная страна и талантов хватает, другое дело, что пробиться достаточно сложно, в том числе и из-за того, что все тёплые места уже заняты. Хватит, дайте дорогу молодым и, возможно, более талантливым. А то присосались к кормушке как пиявки – сами хрен отцепитесь.

И удачи вам. Пусть Юлия Ауг найдёт себе массу высокооплачиваемых ролей в известном на весь мир эстонском кино, Саша Бортич пусть поедет домой, в Белоруссию, где её тоже ожидает масса интересной работы, а Паша Деревянко поищет работу в Москве. Только не особо уверен, что актёрскую. Но это ничего, в жизни полезно время от времени что-то менять.

А ещё – вы можете поехать на Украину. Там вас примут с распростёртыми объятиями и возможно, вы даже сможете сняться в каких-нибудь фильмах и сериалах. Про доблестных «киборгов», которые воюют с российской армией, или про то, как украинские казаки несколько сот лет назад штурмовали Москву. Но и это ненадолго. Пашинин и Горбунов, неплохие в общем актёры, которые сейчас влачат жалкое существование – подтвердят.

В общем – в добрый путь. А мы без вас плакать не будем, уж простите. И без вас хороших актёров и актрис хватает.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2021/02/17/golos-mordora-rossijskaya-kultura-tyazhelyh-utrat-ne-ponesla/
Метки: российская культура, Россия, статьи
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24 Комментария » Оставить комментарий
  • 14307 12825
    Руса сегодня в 10:13

      Правильно. Надо еще проверить и министерство культуры, выяснить
      кто там устроил кормушку в РФ за государственный счет в кино и
      театрах.

      18
      18
      • 5911 4747
        Sergey64Руса сегодня в 11:02

          …и на эстраде.

          2
          2
        • 18802 13692
          ВладимирРуса сегодня в 11:30

            Да что там проверять,на самом деле всем эти фамилии известны, и кормушка за счет бюджета не одна их много.В кино кстати не самая жирная,почему то вспомнили о “творческой” толпе только когда они против режима вякать начали.Тот же Михалков ни чем не лучше всех упомянутых,опыта у кормушки конечно же больше,это семейство уже несколько поколений живет у кормушки.

            5
            5
            • 14307 12825
              РусаВладимир сегодня в 11:41

                Если известны, тогда надо привлекать к уголовной ответственности наравне с другими.
                Например, суд признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края В. Ишаева за растрату, прокурор
                требует 7 лет колонии.

                • 18802 13692
                  ВладимирРуса три часа назад

                    Вы что хотите посадить все правительство и ГД во главе с президентом?!Не думаю что при этом строе это получиться.

                    2
                    2
                    • 14307 12825
                      РусаВладимир час назад

                        Всех поголовно может и не надо, но коррупционеров, воров и жуликов стоило бы.
                        Что касается должности президента, то в США, например, существует импичмент. Неплохо было бы принять такой закон и в России.

                • 400 360
                  ФилипычРуса час назад

                    Если “наш” Банк выполняет все советы МВФ, “наш” Роспотребнадзор руководствуется советами ВОЗ, вся экономика строится в рамках ВТО, то стоит ли удивляться. что минкультуры ориентируется черт знает на что?

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                    0
                    • 26629 4223
                      РусофилФилипыч час назад

                        МВФ на прошлой неделе советовала ПОНИЗИТЬ ставку по кредиту ЦБ РФ
                        Сделать кредиты ДОСТУПНЕЕ для людей.
                        Не понизили.
                        Не послушали.
                        Почему?

                  • 47 35
                    Владимир zzz сегодня в 12:27

                      Всё как всегда, смотри на рожу и подумай на что она живёт. Пить и кушать три раза в день. К токарному станку не приучены. За что платят? Платят за продажу Родины. Почему бы не продать по сходной цене. Ведь будет , что покушать и крыша над головой.. Тюрьма. Нет, нет Гостинница в прибатике, ведь то же вариант обмена Родины на стены в Евросоюзе. Не надо стеснятся, надо решать свои семейные проблемы.

                    • 26629 4223
                      Русофил четыре часа назад

                        А Никитка что?
                        Совесть проснулась?
                        ха-ха

                      • 3183 2915
                        Виктор четыре часа назад

                          А я уже давно в своём окружении пожелание говорю
                          Оставить три канала на телевидение,- 1, 2 и один местный, а высвободившийся народ “целину поднимать”…, вместо гастарбайтеров.

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                        • 6842 5586
                          Женечка четыре часа назад

                            Т.е. если хорошо зарабатываешь, то быть недовольным происходящим в стране нельзя? Иди деньгам радуйся и рукоплещи правительству. “Деньги закончатся, а позор останется” – это Фаина Георгиева, если что, а связать в одно заработок и гражданскую позицию могут лишь те, кто кроме денег вообще ни о чем не думает.
                            Так же возникает вопрос: являясь доверенным лицом кинокомпании в качестве кинопродюсера, не Михалков ли договаривается об гонорарах артистов в рамках формирования бюджета фильма и не выдает ли этим он какую-нить коммерческую тайну?

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                              Алекс СневарЖенечка три часа назад

                                Можно, но не нужно.
                                Вы работаете на некотором предприятии, работодатель достойно оплачивает ваш труд. Однако, будучи не согласным по некоторым вопросам с администрацией предприятия, вы начинаете эту администрацию, мягко выражаясь, журить, изливая свои претензии в СМИ и сея смуту среди рабочего коллектива. Скорости, с которой вы вылетите с этого предприятия, позавидует пробка от шампанского. И ни кто вас не защитит, даже мадмуазель Фидельман.

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                                • 6842 5586
                                  ЖенечкаАлекс Сневар три часа назад

                                    Не очень понимаю, как политические взгляды связаны с профессией и доходом от нее, если, конечно, не являешься профессиональным пропагандистом. И к тому ж актеры “журят” не за “некоторые вопросы” внутри собственного творческого коллектива, а за обстановку в стране в целом.

                                    • 5460 4675
                                      Алекс СневарЖенечка два часа назад

                                        Нет у них ни какого собственного коллектива, а есть некоторое дочернее предприятие, финансируемое за государственный счёт. Создадут своё, полностью финансово независимое, так там пусть хоть на головах ходят.

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                                          ЖенечкаАлекс Сневар два часа назад

                                            Что значит создадут свое? Участие госфинансирования в таких проектах как “Бабушка легкого поведения 1-2″ так уж необходимо? Не на тех бочку катите, эти хоть сравнительно честно зарабатывают. А вот неплохо бы было выставить данные, тех кто выделяет деньги и как согласовываются бездарные проекты и дальше по цепочке до самых верхов. Вот где, наверное, ад и беспредел.

                                          • 5460 4675
                                            Алекс СневарЖенечка два часа назад

                                              “Сравнительно честно”- Это как, что и с чем сравнивать? Честность, как и свежесть, либо она есть, либо шиш.
                                              И потом, я вовсе не против того, что бы огласить весь список. Дерзайте.

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                                              ЖенечкаАлекс Сневар час назад

                                                Ну, например, жениться ради стула, обменять ситечко на стул, создать подпольную организацию “Союз меча и орала”. Поинтересуйтесь у классика – он знает “четыреста сравнительно честных способов отъема денег”.
                                                А насчет “дерзать” – так, по-моему, вторым абзацем моего первого коммента направление было задано.

                                        • 26629 4223
                                          РусофилЖенечка 57 мин. назад

                                            Можно быть недовольным.
                                            Но и лишать заработка недовольных НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
                                            Связать в одно недовольство и гражданскую позицию могут только умственно отсталые.
                                            Раневская причём?
                                            Тот кто недовольно убогим родился потеряет даже случайно доставшийся хороший гонорар а хрустальный член разобьёт и порежется и кровью истечёт.
                                            Чем кстати Никитка и занят.
                                            Добивает свои прошлые заслуги.
                                            Деменция ему это позволяет.

                                            • 6842 5586
                                              ЖенечкаРусофил 18 мин. назад

                                                У Вас логические связи в мозгу нарушены: разрешено/запрещено тут причем? Объясняю суть поста от Мигалкина: получаешь много денег – люби власть… Правда, после таких заявлений возникает вопрос: какие тогда чувства должны испытывать получающие мало, но работающие в социально значимых сферах?

                                                • 26629 4223
                                                  РусофилЖенечка 13 мин. назад

                                                    Да!
                                                    Дали денег СОСИ.
                                                    Не хочешь сосать не бери деньги.
                                                    Взяло-СОСИ.
                                                    И не важно за сколько себя продало.
                                                    Кто за рупЬ…..а кто за миллион долляров

                                                    • 6842 5586
                                                      ЖенечкаРусофил три минуты назад

                                                        Так во оно чего… То есть иных способов как заработать денег кроме пососать не умеете? Блин, а мне казалось, что причина потоков желчи – это проблемы со здоровьем. А тут оказывается психологическая проблема.

                                              • 5460 4675
                                                Алекс Сневар три часа назад

                                                  .

                                                Оставить комментарий

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