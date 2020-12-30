Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявил, что Украина окончательно порвала с «русским миром».

Песня не новая, мы же прекрасно помним все эти порошенковские «геть вид Москви», «прощай немытая Россия», «останне прощевай» и прочую чушь. Видать, настала пора команде Зеленского примерить и на себе этот вонючий и грязный кафтанчик, оставшийся в наследство от предыдущего президента. Достижений особых ведь нет, вот и приходится надувать использованные презервативы.

А что же на самом деле означает разрыв Украины с «русским миром» и что же такое есть этот самый «русский мир», столь ненавидимый сегодня на Украине? Парадокс в том, что Украина и есть неотъемлемая часть этого самого «русского мира». Вот как ты не крутись, не извращайся, не выдумывай, а ничего сделать нельзя. Можно лишь отказаться от своих корней, своей идентичности, своей памяти и истории. Можно, но результат будет плачевен, пусть и не сразу.

Просто потому, что русский мир — это даже не современная Россия, которая считается на Украине врагом номер один. Русский мир — это даже не Советский Союз и не Российская Империя. Да и в культурном плане русский мир — это не только Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов и т. д. Русский мир — это нечто куда более объёмное и значимое, чем какой-то выдранный из истории период, пусть и достаточно объёмный.

Сейчас на Украине любят говорить, что именно она и есть настоящая, истинная Русь. Этот тезис разбивается очень легко, потому что Русь в Киев пришла из Новгорода, но не в этом дело. Именно Киев, благодаря своему расположению, климату и другим факторам стал центром Древнерусского государства. И в общем-то, где-то примерно здесь и находятся корни того самого большого русского мира. В Русской правде, в Ярославе Мудром, в русском языке, который был общим для всех княжеств и городов тогдашней Руси, в Рюриках, которые стали первой русской царской династией.

Русский мир на той территории, что сейчас называется Украина, продолжился и в сложный драматичный период, когда те земли были под польским, или литовским владычеством. Не было никакого украинского казачества. Были русские православные казаки, только так и никак иначе. И даже под польским сафьяновым сапожком это тоже был русский мир, который сопротивлялся иноземному и тянулся к новому центру старой Руси, к Москве, благо там смогли освободиться от Орды и начали строить мощное, обновлённое Русское государство, которым, кстати, правили всё те же Рюрики.

Да, предатели были всегда. Среди казаков были и такие, кто с радостью шёл в услужение польским панам, или турецким беям, те, кто за тридцать сребреников русским мир продал, но это, скорее, было исключение, нежели правило. Всё равно жила мечта о большой и единой Великой Руси, и эта мечта со временем воплотилась в жизнь. Русский мир объединился, и это дало ещё один импульс к его развитию.

Русский мир огромен и всеобъемлющ, если говорить о его культурной, или исторической составляющих. Григорий Сковорода – это тоже русский мир, Богдан Хмельницкий – тоже русский мир, запорожское казачество – русский мир. А попробовали бы вы сказать запорожскому казаку, что он не русский. Порубал бы на куски. Вся история современной Украины – это история одной части большого русского мира, причём – очень важной его части. Репинские казаки, пишущие письмо турецкому султану – это русский мир, Николай Гоголь – один из столпов русского мира, Тарас Шевченко – часть русского мира, Иван Франко – волей истории и судьбы оказавшийся подданым империи Габсбургов – тоже русский мир.

Русский мир – это прекрасный булгаковский Киев, это Днепрогэс, это николаевские верфи, Южмаш и Антонов. Русский мир – это Сидор Ковпак, Жмаченко, Тимашенко, Рыбалко и миллионы украинцев, которые в рядах красной армии дрались с нацизмом. Русский мир — это Леонид Быков и Богдан Ступка.

Русский мир ненавистен очень многим. Его пытались выжигать, вырезать, делать всё, чтобы его не существовало. Талергоф и Терезин – огромная трагедия русского мира, когда его часть буквально переломали через колено, создав новую, искусственную нацию. Метод и идея оказались живучими, так всегда бывает, когда хватает предателей и сегодня практически вся Украина превратилась в Талергоф и Терезин, пусть пока в мягком варианте, но жёсткий и не нужен, тем более, что значительная часть русских людей на Украине добровольно отказывается от своей русскости, в пользу чего-то аморфного, выдуманного, искусственного.

Но правда в том, что русский мир не получится вытравить никакими способами. Если это сработало в Галичине, то это не значит того, что этот опыт распространим на всю Украину. Как бы не запрещали русский язык, русскую культуру, историю – у огромного количества людей, проживающих на Украине, всё это сидит на генном уровне, как и у их детей. И пусть эти дети сегодня буквально зомбируются ненавистью к русскому миру, тем странным новоязом, что назвали украинским языком и лживой историей – они, всё равно когда-нибудь начнут думать и задавать вопросы. А у тех, кто сейчас так лихо «расстаётся с русским миром», ответов на эти вопросы не будет.

Давайте, отказывайтесь от самих себя, пока ещё можно. Просто интересно, насколько далеко вы зайдёте и насколько глубоко увязните в своей лжи и подлости. Только помните, что за всё это придётся отвечать. Перед своими же детьми, перед своим народом и историей. А это бывает очень больно.

Обложка: Илья Репин «Запорожцы»