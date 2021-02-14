Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Что ждёт либералов, либералам известно хорошо – ст.64 УК РСФСР https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_60.html. Поэтому они будут землю рыть – кто кинется отмаливать грехи, кто открыто встанет на сторону оккупанта, чтобы Россия суверенитет не вернула. Именно это мы сейчас и наблюдаем. После референдума всем придётся определиться – или ЗА Отечество, или ПРОТИВ. Как бы всё просто…
Либерализм у слона это уши или яйца?
Серьёзный спор.
И ведь это не ” Камеди клаб”
Эти актёры играют в серьёзных дяденек