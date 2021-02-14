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Западники без Запада. Что ждёт либералов после конца иллюзий. М. Делягин, А. Фефелов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nq4JmYZxycs
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По новостям и событиям от 22 июля 2015
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16630 9988
    Maleos час назад

      Что ждёт либералов, либералам известно хорошо – ст.64 УК РСФСР https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_60.html. Поэтому они будут землю рыть – кто кинется отмаливать грехи, кто открыто встанет на сторону оккупанта, чтобы Россия суверенитет не вернула. Именно это мы сейчас и наблюдаем. После референдума всем придётся определиться – или ЗА Отечество, или ПРОТИВ. Как бы всё просто…

    • 26529 4143
      Русофил час назад

        Либерализм у слона это уши или яйца?
        Серьёзный спор.
        И ведь это не ” Камеди клаб”
        Эти актёры играют в серьёзных дяденек

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