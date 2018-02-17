Миф о «рыцарях свободы»

192 года назад, 14 (26) декабря 1825 г., в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. После того как провалилась попытка решить дело миром, Николай I подавил выступление мятежников. Позднее усилиями западников-либералов, социал-демократов, а затем советской историографии был создан миф о «рыцарях без страха и упрека», которые решили уничтожить «царскую тиранию» и построить общество на принципах свободы, равенства и братства. В современной России о декабристах также приято говорить с положительной точки зрения. Мол, лучшая часть русского общества, дворянства бросила вызов «мрачному самодержавию», но потерпела поражение.

Они планировали полное физическое уничтожение династии российских монархов Романовых, членов их семей и вплоть до дальних родственников.

Правда, в 1825 г. «пятая колонна» в России ещё была ничтожна и представляла из себя жалкую кучку заговорщиков, западников, которые преклонялись перед всем европейским, недорослей, развращенных идеями французских философов и западной «свободой». Поэтому «первая революция» в России, корни которой уходили на Запад, была быстро подавлена.

К сожалению, во время мятежа один из негодяев, Каховский, убил героя Отечественной войны 1812 г., блестящего русского полководца, губернатора Петербурга генерала М. А. Милорадовича.



Надо отметить, что Россия почти во все периоды истории выгодно отличался в плане истинного человеколюбия и милосердия от западных стран. Только пятеро из мятежников были повешены, остальным император милостиво даровал жизнь.



Об истоках движения

Считается, что в основе движения декабристов была идеология просвещения. Представители русского дворянства, побывав в Европе, в том числе и во время Заграничного похода 1813-1814 гг., прониклись духом Французской революции, решили сбросить «царскую тиранию» и установить более просвещенный строй в Российской империи.

Собственно, объективных причин для мятежа дворян-офицеров не было. Россия была на взлёте своего военно-политического могущества, считалась «жандармом Европы». Русская армия была самой могучей силой на планете и недавно победила одного из лучших полководцев в истории человечества — Наполеона Бонапарта, триумфально вошла в Париж.



В империи, на фоне пассионарного подъёма после победы над империей Наполеона, начался взлет русской культуры — всплеск творчества в живописи, зодчестве, литературе, поэзии и науке. Это было начало «золотого века» русской культуры.

«Золотая дворянская молодежь» решила выступить в интересах крепостных крестьян и рабочих? Внешне в основе убеждений декабристов действительно лежали благородные побуждения, они мечтали уничтожить «разные несправедливости и угнетения» и сблизить сословия для роста общественного благоденствия в России.



Примеры засилья иностранцев в высшей администрации (достаточно вспомнить окружение царя Александра), лихоимства, нарушения судопроизводства, бесчеловечного обращения с солдатами и матросами в армии и на флоте, торговля крепостными волновали возвышенные умы молодых дворян, которые были воодушевлены патриотическим подъёмом 1812-1814 гг.

Однако «великие истины» свободы, равенства и братства, необходимые для блага России, ассоциировались у них в сознании лишь с республиканскими учреждениями и европейскими социальными формами, которые они в теории механически переносили на русскую почву.



То есть декабристы стремились «пересадить Францию в Россию». Как позднее западники начала XX века будут мечтать переделать Россию в республиканскую Францию или конституционную английскую монархию. Отвлечённость и легкомысленность такого перенесения заключались в том, что оно осуществлялось без понимания исторического прошлого и национальных традиций, столетиями формировавшихся духовных ценностей, психологического и бытового уклада русской цивилизации.



Дворянская молодежь, воспитанная на идеалах западной культуры, была бесконечно далека от народа.

Как показывает исторический опыт — в Российской империи, Советской России и Российской Федерации, все западные заимствования в сфере общественно-политического устройства, духовно-интеллектуальной сферы, даже самые полезные, в итоге на русской почве искажаются, ведут к деградации и разрушению.



Как совершенно верно отмечал Тютчев: «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать…».

Декабристы, как и более поздние западники этого не понимали. Они думали, что если пересадить передовой опыт западных держав в России, дать народу «свободу», то страну ждёт взлёт и процветание.



В итоге искренние надежды декабристов на форсированное изменение сложившегося строя, на правовой порядок, как на панацею от всех бед, в итоге вели к смуте и разрушению империи. И декабристы объективно, по умолчанию, работали в интересах хозяев Запада. Любое ослабление России, смута на территории русской цивилизации была в интересах Запада.

Так, ещё в 1821 году гвардейский генерал Бенкендорф открыто представил царю записку, озаглавленную «О тайных обществах в России». «В 1814 г., когда войска русские вступили в Париж, — писал генерал императорской свиты, — множество офицеров приняты были в масоны и свели связи с приверженцами разных тайных обществ.



Последствием сего было то, что они напитались гибельным духом партий, привыкли болтать то, чего не понимают, и из слепого подражания получили страсть заводить подобные тайные общества у себя…».



Бенкендорф сообщал Александру, что члены нелегальных обществ и организаций планировали контрабандным путем переправить из-за границы портативные типографии, с помощью которых печатать «пасквили» и карикатуры на царствующий дом, существовавшую систему государственной власти и управления.



Распространяя агитматериалы на «толкучих рынках» и в иных местах массового скопления людей, члены тайных организаций намеревались вызвать у людей недовольство самодержавием и, в конечном итоге, свергнуть его.

Будущий жандарм № 1 также предупреждал царя, что «зародыш беспокойного духа» глубоко проник в армейские ряды, особенно в гвардию. Генерал оказался, к сожалению, прав. Ровно через четыре года этот «беспокойный дух», бродивший среди определенной части привилегированных военных, привел к кровавой трагедии, разыгравшейся на Сенатской площади.



К сожалению, Александр не решился раздавить заразу в зародыше, хотя и имел все данные о заговорщиках. Более того, он оставил эту проблему Николаю.

Разрушение русской государственности

При изучении программных документов декабристов можно обнаружить, что единства в их рядах не было, их тайные общества напоминали скорее дискуссионные клубы утончённых интеллектуалов, которые страстно обсуждали насущные политические вопросы.



В этом отношении они похожи как на западников-либералов образца конца XIX — начала XX вв. и февралистов 1917 г., так и на современных русских либералов, которые не могут найти общую точку зрения почти ни по одному важному вопросу. Желания дворян-заговорщиков были зачастую противоположны.

Руководитель Южного общества декабристов, полковник и масон Павел Пестель написал одни из программных документов — «Русскую Правду». Пестель выражал интересы наиболее радикальной части заговорщиков и предлагал установить в России республику.



В его понимании Россия должна была быть единым и неделимым государством.



Но он предлагал разделить её на 10 областей, состоящих из 5 округов-губерний; столицу хотел перенести в Нижний Новгород; высшую законодательную власть передать однопалатному Народному вече, состоящему из 500 членов; исполнительную власть передать Державной думе в составе 5 человек, которую избирали на 5 лет в Народном вече; высшую контрольную власть передавали Верховному собору из 120 человек, её члены избирались пожизненно; распорядительную власть на местах хотели передать областным, окружным, уездным и волостным наместным собраниям, а исполнительную власть на местах должны были осуществлять наместные правления.

Пестель планировал отменить крепостное право, передав крестьянам половину фонда пахотной земли, другую половину предполагалось оставить в собственности помещиков, что должно было способствовать буржуазному развитию страны.



Помещики должны были сдавать землю в аренду фермерам — «капиталистам земледельческого класса», что должно было привести к организации в стране крупных товарных хозяйств с широким привлечением наёмного труда.



«Русская правда» отменяла не только сословия, но и национальные границы — все проживающие в России племена и народности планировали объединить в единый русский народ. Таким образом, Пестель планировал, по примеру Америки, создать в России своего рода «плавильный котёл».

Для ускорения этого процесса предлагалась фактически национальная сегрегация с разделением населения России на группы: 1) племя Славянское, коренной русский народ (в него входили все славяне); 2) присоединенные к России племена; 3) иностранцы (подданные и не подданные). Пестель предлагал жесткие меры в отношении ряда народностей.



Так, народности Средней Азии предполагалось преобразовать в Аральское казачество. Цыган заставить принять православие или выселить из России. Кавказские племена раздробить на небольшие группы и расселить по территории страны.



Евреи должны были изменить своё отношение к России и принять некую договоренность или подлежали концентрации в гетто с последующим выселением в Азию.

Таким образом, программа Пестеля гарантированно вела к развалу государственности, хаосу, конфликту сословий и разных народов.



К примеру, не был подробно описан механизм великого земельного передела, что вело к конфликту между многомиллионной массой крестьян и тогдашними помещиками-землевладельцами.



В условиях коренной ломки государственного устройства, переноса столицы, очевидно, что такая «перестройка» вела к гражданской войне и новой смуте.

Схожие угрозы нес в себе проект программного документа Северного общества декабристов — «Конституции» Никиты Муравьёва.

Он предполагал установить конституционную монархию, с возможностью введения республики, если императорская фамилия не примет конституцию. В сфере устройства государстваЗаговорщик предлагал создать Ботническую (Финскую) державу со столицей в Гельсингфорсе (Хельсинки), Волховскую — Петербург, Балтийскую — Рига, Западную — Вильно, Днепровскую — Смоленск, Черноморскую — Киев, Украинскую — Харьков, Кавказскую — Тифлис, Заволжскую — Ярославль, Камскую — Казань, Низовую — Саратов, Тобольскую — Тобольск, Ленскую — Иркутск; Московскую область со столицей в Москве и Донскую область — Черкасск.Державы получали право отделения (самоопределения). Столицу федерации также как и в программе Пестеля, предлагалось перенести в Нижний Новгород.

Очевидно, что предусмотренная декабристами децентрализация Российской империи вела к большой смуте и резкому ослаблению геополитических, военно-стратегических позиций империи в мире.



Не случайно в четкие строки смертных приговоров заговорщикам вошёл не только «умысел на цареубийство», но и умысел «отторжения областей от Империи».

Таким образом, мы видим, что замыслы декабристов весьма чётко соотносятся с планами сепаратистов начала XX века или 1990-2000 гг.



А также планами западных политиков и идеологов, мечтающих расчленить Великую Россию на ряд слабых и «свободных» государств.

Муравьёв предлагал учредить двухпалатное «Народное вече» («Верховная дума» — верхняя палата и «Палата представителей народных» — нижняя палата), куда депутатов избирали на 6 лет на основе большого имущественного ценза.



Это естественно вело к созданию в стране режима власти богатых — крупных землевладельцев и представителей буржуазии. Муравьёв был сторонником сохранения земельных владений помещиков.



Освобожденные крестьяне получали лишь по 2 десятины земли, то есть лишь приусадебный участок. Этот участок, при тогдашнем низком уровне агротехнологий, не мог прокормить большую крестьянскую семью. Крестьяне вынуждены были идти на поклон к землевладельцам, помещикам, у которых оставались все угодья, луга и леса, превращались в зависимых батраков, как в Латинской Америке.

Ещё один программный документ декабристов — это манифест князя Сергея Трубецкого. Князь Трубецкой перед восстанием был выбран диктатором. Именно этот документ должен был подписать капитулировавший император или русские сенаторы.



Этот манифест был создан накануне восстания, без длительной предварительной подготовки и всестороннего обсуждения. Он определил бы судьбу России на ближайшие годы в случае успеха мятежа, до созыва Учредительного собрания. Манифест ликвидировал «бывшее правление» и заменял его временным, до выборов Учредительного собрания. То есть декабристы создавали Временное правительство.

Среди первоочередных мер: ликвидация цензуры, крепостничества, рекрутской повинности и военных поселений, свобода вероисповедания, равенство всех перед законом, гласность судов и введение суда присяжных, уменьшение срока военной службы для рядовых до 15 лет. Предлагалось отменить все подати и повинности, уничтожить монополию государства на соль, на продажу вина и пр.

Таким образом, предложения декабристов снова вели к разрушению государственности. Государство лишалось значительной части поступлений в казну, и становилось частично недееспособным. Декабристы предлагали объявить о праве каждого гражданина «заниматься, чем он хочет».



И это при одновременном введении областных, окружных, уездных и волостных наместных собраний и правлений.



Понятно, что в тех условиях это привело бы к анархии. Что стали бы делать миллионы крестьян получивших «свободу» без земли и право «заниматься, чем он хочет»? И при одновременном крушении сакральной, освященной веками царской власти и ослаблении института армии, децентрализации страны. Схожий пример, мы знаем по истории 1917 г.



Тогда почти все уезды после падения царской власти и разложения армии были охвачены аграрными беспорядками и крестьянская война, по сути, началась ещё раньше войны белых и красных.

Три попытки закончить дело миром окончились кровью

26 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга собралось 3 тысячи восставших. Туда были стянуты верные правительству войска, но Николай не хотел крови. К восставшим был направлен герой Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода 1813-1814 годов, генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович. Его любили солдаты, он снискал всеобщее уважение своей храбростью, бесстрашием. Милорадович был генералом суворовской школы — участвовал вместе с великим полководцем в Итальянском, Швейцарском походах, отличился в походах Кутузова. Он участвовал в десятках сражений и не был ранен, хотя пулям не кланялся. Французы прозвали его «Русским Баярдом». В этот трагический день его дважды ранят, одна рана будет смертельной: Оболенский ударит его штыком, а Каховский выстрелит ему в спину, смертельно ранив героя империи.



Когда, врачи ему будут вынимать пулю, которая пробила ему легкие, он попросит её посмотреть и, увидев, что она пистолетная, очень обрадуется, вскричав: «О слава Богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив!»

Однако даже после этой трагедии, убийства героя России, император пробует вновь обойтись без крови. Он направляет ещё одного переговорщика.



Однако и следующий парламентер царя, французский аристократ, верно служивший России, полковник Стюрлер застрелен Каховским. Третий вестник мира — Великий князь Михаил Павлович, брат императора, также чуть не убит декабристами. Парламентера спасли моряки Гвардейского экипажа, которые отвели оружие, возмутившись попыткой убийства безоружного посланника мира.

После этого у императора уже не оставалось выбора. В историю вошли слова генерал-адъютанта графа Толя: «Ваше величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола».



Николай распорядился выкатить орудия и открыть огонь. Первый залп был дан над людьми, чтобы у мятежников остался шанс повиниться. Но восставшие стали готовиться к штыковой атаке, второй залп рассеивает декабристов. Мятеж подавлен.

Глава Русской империи Николай, которого записали в историю, как «Палкина», проявил милосердие и человеколюбие. В любой европейской стране за подобный мятеж многие сотни или тысячи людей бы казнены самым жестоким образом, чтобы другим неповадно было.



Вскрыли бы всё подполье, многие лишились своих постов.



В России всё было иначе: из 579 человек арестованных по делу декабристов, были оправданы почти 300. Казнили только лидеров (и то не всех) и убийцу — Пестеля, Муравьева-Апостола, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Каховского. 88 человек сослали на каторгу, 18 на поселение, 15 разжаловали в солдаты.



К восставшим солдатам применили телесные наказания, отправили на Кавказ. «Диктатор» мятежников князь Трубецкой, вообще не явился на Сенатскую площадь, испугался, отсиделся у австрийского посла, где его и повязали. Вначале он все отрицал, потом сознался и просил прощения у государя. И Николай I его простил, гуманные у нас «тираны», однако правили.

Заключение

Понятно, что если бы Николай проявил слабость и такие люди захватили власть, то Французская революция и её последствия могли стать «цветочками». Как и во Франции немедленно бы произошёл раскол на умеренных и радикалов (якобинцев).



Началась борьба уже внутри движения декабристов, что усугубляло общую смуту в стране. Декабристы хотели захватить власть, имея настоящую «кашу» из самых различных идей в головах.



Ясной и согласованной программы дальнейших действий просто не существовало. В этом отношении дворяне-заговорщики очень сильно походили на «февралистов» в 1917 г. и современных либералов.

К сожалению, в 1917 году ситуация сложилась иначе и власть захватили «февралисты». Результат был очень печален: кровавая гражданская война, хаос и кровь, разрушенная экономика, проигранная война, потеря огромных территорий, миллионы погибших и бежавших из страны, покалеченные судьбы десятков миллионов людей.



Русскую цивилизацию и государственность спас только новый проект — советский.

Никита Муравьев и его единомышленники планировали установить в России ограниченную монархию. Другой лидер заговорщиков, Павел Пестель, решительно стоял за республику.Причём он выступал не только за уничтожение самого института самодержавия, но и за поголовное истребление всей императорской семьи. На переходный период планировали установить диктатуру.Пестель считал, что в это время необходима «беспощадная строгость» против всяких нарушителей спокойствия. Это вело к смуте, внутреннему противостоянию. Необходимо учесть и тот факт, что любая смута в России вела к внешней интервенции.

Восстание декабристов — это первая крупная попытка «перестройки» России на западный лад, которая вела к смуте, гражданской войне и интервенции внешних сил, мечтающих расчленить русскую цивилизацию на части и «поглотить» их, а не мятеж «рыцарей свободы», мечтающих об идеальном устройстве России.







А. Самсонов

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