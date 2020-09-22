Понимая это, скажите мне: откуда берутся люди, искренне надеющиеся на помощь и поддержку от субъектов капитализма, жаждущих всегда и только личного обогащения? Запад там или не Запад, а вообще любой субъект, у которого уставная цель – взять побольше, отдать поменьше? А в идеале – взять всё, не отдавая ничего.

Вывод: кто не хочет чужого воровать, тот не станет карманником. А кто хочет воровать – половину обратно подкидывать не станет. Сколько сможет вытащить из ситуации, столько и вытащит. То есть всё. До последнего гроша.

Мало того, что такие странные манипуляции снижают прибыль, выгоду от дела. Они ещё и опасны. А вдруг раззява поймает карманника в момент «обратного вброса» кошелька?

Вернёмся к кошельку. Кошельки находят по-разному. Карманник не ждёт, пока раззява кошелёк выронит, и «находит» кошелёк непосредственно в кармане раззявы. Теперь вообразите ситуацию, в которой карманник половину денег забрал, а другую половину сложил обратно в кошелёк, и сунул обратно в успешно обокраденный карман!

Самая нелепая ситуация – когда человек возьмёт часть денег, а часть оставит. Это невозможно объяснить ни стремлением к прибыли, ни честностью. При этом давайте помнить, что честность – пафос и суть социализма, а стремление к личной прибыли – пафос и суть капитализма. Стремление к личной прибыли (максимально возможной в ситуации) – продекларировано как уставная цель коммерческих организаций. Этим они отличаются (формально) от некоммерческих. Стремление к максимальной прибыли не только отличает коммерческую организацию, но и задекларировано, как её главная цель.

Шли вы по улице – и нашли кошелёк. А в кошельке – «пять тыщ». Разными бумажками. Огляделись – рядом никого нет. Вы как поступите? Допустим, вы взяли все деньги. В таком случае вы извлекли прибыль из сложившейся ситуации на 100%. Или вы вообще ничего не взяли. Решили, что чужое брать нехорошо, даже если хозяин – раззява. Мол, на чужом счастье не построишь своего счастья, и т.п. Позиция понятна и почтенна. Но выгоды из ситуации вы не извлекли.

В своей статье «Немота интерпретации происходящего: если не печеньки, то что?» [1] Константин Ремчуков, главный редактор и гендиректор «Независимой газеты» демонстрирует ту картину мира, которая для «продвинутых» является «священной коровой» и неприкосновенной догмой . А для мыслящих – режет глаз откровенными нестыковками, очевидными подлогами. И то, и другое – фундаментально, а потом сверхважно. Потеряв активно навязываемую картину мира, либералы потеряют всё. И наоборот – мы, потеряв «сумму возражений», тоже всё потеряем. Чтобы это понять, прибегнем к простым, житейским примерам.



Откуда толпы этих людей, заполняющих наши улицы и площади? На что они рассчитывают, обретя вождей своего «свободолюбия» в Литве и Польше?

На «законность» царевича Димитрия, невинно убиенного, а после чудесно воскресшего? Схема Навального. Во всём, кроме одного: у нас давно не монархия. Невинно убиенный, а после чудесно воскресший Навальный не является сыном царя.

Да и потом – разве у нас Средневековье?!

Этот вопрос позвольте НЕ СЧИТАТЬ риторическим…

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Чем человек Нового Времени отличается от феодального человека? Разве у него три глаза или пять ног? Разве он анатомически другой? Конечно же, нет.

Если говорить в двух словах: новый человек отличается от тёмного человека глухих эпох требованием гарантий и доказательств.

Новому человеку эпохи Разума мало что-то сказать, голословно пообещать. Ему нужны гарантии. Ему нужны доказательства утверждений «обещалкиных».

Как только этот мотив «закона достаточного основания» исчезает – мы тут же получаем средневекового или древнего человека. А как только этот типаж стал массовым – мы сползаем в феодализм. И не потому, что кто-то хочет туда сползать. А просто потому, что в обществе дураков другой социальной организации слепить невозможно.

Такое общество, не обладающее массовой культурой мышления, или истребит само себя, или ляжет под жёсткий, но единственно-возможный для него контроль магнатов, латифундистов, олигархов. Они – в истории – и собирали эту зыбь «войны всех против всех» в какое-то подобие социальной организации, примитивной, жуткой, но всё же жизнеспособной. В отличие от «свободы резни по-сомалийски».

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Главная особенность феодального общества – в отсутствии критического восприятия транслируемых образов. Манипулятор сознанием выдаёт желаемое за действительное. А «приёмники» принимают желаемое за действительное. Какой-то грани между тем, чего им хочется и что на самом деле есть – они провести не способны. На том одни ловят, а другие ловятся.

Либералы берут фото грустных детей из гитлеровского концлагеря и выдают её за фото из «сталинских лагерей». Они берут фото, на котором колчаковцы расстреливают красных партизан – и выдают это за «зверства большевиков». Они простреленные черепа из финского концлагеря времён войны выдают за «расстрелянных в ГУЛАГе». Они врут про людей, севших за тяжкие преступления – что те «сидели за анекдот». Они берут цифры с пололка о «сотнях миллионов» жертв сталинизма – и гонят это в эфир.

Они – обобщая – транслируют череду нужных им образов, нимало не заморачиваясь доказательствами, обоснованиями. Это – череда устрашающих образов. Есть столь же бессвязная череда образов услаждающего характера. Там тоже, делая постановочные картины зашкаливающего процветания, кого им хочется – не заморачиваются никакими доказательствами. А зачем? «Пипл схавает».

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Главная проблема деградирующей среды, с которой работают либералы, «разводя лохов», как кроликов – в том, что эта среда некритически относится и к информации, и к себе.

Толпу не интересует вопрос – что за источники у транслируемых сообщений. Толпу не интересует вопрос – а не глупа ли она? Этот вопрос толпа воспримет, как оскорбление: в её глазах она верх совершенства и мудрости, и всяческих добродетелей. Саму себя не похвалит – весь день как оплёванная ходит…

Эта обстановка самолюбования глупцов снимает те преграды, которые цивилизация выстраивала жуликам. Ведь если человек не требует достаточных оснований, если ему нужна не правда, а сладкая, убаюкивающая ложь – тогда побеждает не разумный, а самый беззастенчивый в лживых обещаниях. Что мы видим снова и снова…

Человек гарантий и доказательств спрашивать отвык. Он отвык от рациональности, соединяющей его мечты с реальностью, с реализмом. Он погружён во сны вожделения, «всего и сразу».

Это прекрасно знают такие, как Ремчуков и его «Независимая Газета». Они знают, что лучший способ околпачить дебила – льстить дебилу, выдавать манипуляцию его слабеньким умишком за его собственные выводы и решения. «Ключевая черта современного общества — массовое повышение уровня образования, эрудиции, компетентности, информированности и кругозора избирателей» – блестяще формулирует эту лесть Ремчуков.

Люди с совестью – педагоги, учёные, социологи – бьют тревогу. Они идут к людям с горькой правдой о катастрофическом падении образования в широких массах, чудовищном росте психических заболеваний, о разрастании функциональной неграмотности населения, о том, что широкие массы практически десятилетиями уже ничего не читают, разучились воспринимать связные тексты, сами себя отлучили от высокой культуры в пользу самых низкопробных развлечений…

Люди с совестью наперебой, с цифрами, с примерами из личного (например, преподавательского) опыта доказывают, что происходит катастрофа мышления, человек умственно одичал, культурно деградирует, сводится к предельному примитиву поведенческих реакций…

А у Ремчукова ничего такого нет. У него не только «всё хорошо, прекрасная маркиза», но и более того: час от часу всё лучше!

С какой целью человеку, находящемуся в состоянии падения, льстиво внушается, что он на взлёте? Разве с доброй целью так врут?

Картина мира у Ремчукова совершенно стандартная для любого либерала. Она идеально вписывается в общий их контекст «убалтывания обираемых».

«Диктатор использует…аргументы: …выступать против меня могут только проплаченные агенты иностранных государств, врагов нашей Родины… А когда на улицу выходят в мирном протесте сотни тысяч граждан возникает неожиданное затруднение. Отмахнуться от протестующих и оппонирующих, как агентов Госдепа, Запада, печеньки-поедателей больше нельзя, не катит…»

Ну, оно и понятно: на всех печенек не хватит. Или хватит? Так ли дороги печеньки для дураков по сравнению с тем, что у дураков в итоге забирают?

Но дело не в печеньках.

Почему вы не можете даже теоретически рассмотреть ситуацию, что ЛЮДИ ОБМАНУТЫ? Ну просто, хотя бы гипотетически: могут их обмануть? Не подкупить – а «развести»?

По-вашему, всякий, кто играет с напёрсточниками на вокзале или гадает у цыган – сперва печеньку скушал. И все, кто покупал «акции» МММ, Властелин и корпораций «Экорамбус» – сперва были подкуплены? А просто так лохов, поверивших Мавроди, не было в природе?!

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Дело в том, что в мифологии либерализма и криминальной демократии «народ ошибаться не может». Народ – носитель высшей мудрости (как же без подхалимства?) и всегда прав. А потому ошибка народа исключается. Народ всегда хороший – просто ему иногда не везёт с властью. А сам-то по себе он носитель всех совершенств от рождения.

Либералы запрещают нам сам разговор об уровне мышления широких масс. Этот уровень в их мифологии – по определению высший. И боле никакой! Только рискни сказать, что люди в основной массе своей глуповаты – таких огребёшь, так заклеймят!

«Добрый» учитель всегда ставит только пятёрки. И когда ученики задачу решили, и когда не решили, и когда даже не пытались решать. За пустой лист – тоже пятёрка. За кляксы и сопли, вытираемые об тетрадку – «отлично». За хулиганство и разврат, за то, что клей в подвале нюхали – всем «пятёрки» по поведению. Ибо поведение ученика в школе всегда образцовое, что бы он ни наделал. У него – презумпция образцовости и безупречности…

Конечно, если бы появилась такая школа – она была бы совершенно бессмысленной. Она неспособна ни учить, ни воспитывать – потому что отличная оценка всем ученикам заранее гарантирована. А наказать могут только учителей и дирекцию. Достаточно ученикам сбиться в кучу и потребовать «наказать тирана»…

Но что произошло бы с незрелой, инфантильной психологией ученика в такой школе? Он бы моментально привык, что оценка «отлично» – его прирождённая привилегия. Любая попытка учителей снизить эту «прирождённую» оценку – вызывает у него взрыв негативной энергии. Любое подозрение, что он ничего не знает и ничего не учил – встречаема гневом и яростью. Именно в этом растленная толпа видит своё «достоинство».

Дальше предсказать нетрудно. В таком коллективе об учителей вытирают ноги. А всем заправляют хулиганы, бандиты. Быстро складывается неформальная «чёрная» власть, в которой одни «равные» равнее других. Негласно, но твёрдо.

А в итоге всё это брожение окукливается в феодализм. Именно так, из этого – он и в первый раз возник. Люди феодализма живут сказкой, легендой, мифом, ни сверху, ни снизу никто не заморачивается реальностью. Феодалам выгодно говорить, что «Бог так создал» – они и говорят. А им верят. Потому что закон достаточного основания утрачен, или изначально отсутствует в голове.

Утверждение = факту. А раз так, то приятные, льстящие самолюбию утверждения воспринимаются как приятные факты. А неприятные, критические утверждения – как неприятные факты.

Тот, кто играет по этим правилам – в итоге попадает или в феодалы, или в почтительные крепостные. Кто отказывается по ним играть – превращается в изгоя.

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Человек с узостью мышления утрачивает контроль разума над событиями. Он перестаёт понимать происходящее. Он не видит причин – а значит, всякое событие падает на него с неба, как роковое и неотвратимое. Человек перестал понимать, что большинство бедствий – это прямое и вполне предсказуемое следствие его поступков.

Человеку кажется, что бедствия – «от Бога». Как и феодалы, которые про себя врут, что «непосредственно от Бога поставлены».

А между тем в засухе, например, нет ничего рокового, а есть просто неиспользование поливальной установки. В обнищании тоже нет никакой мистики «невидимой руки рынка», а есть конкретные руки, конкретно обобравшие, конкретных пострадавших.

Ничто так не демонстрирует узость мышления обывателя, чем белорусские события наших дней.

Имея перед глазами десятки чудовищных примеров либерального торжества и западной гегемонии, люди ОПЯТЬ ведутся на тухлые лозунги из 90-го года. Почему?

Дело в том, что в узком понимании хуторянина есть только его хутор, и его обидчик на хуторе, и проблемы замкнуты на хутор. Огромный и хищный мир в это сознание просто не влезает, не помещается. В понимании хуторянина весь конфликт исчерпывается внутри-хуторскими дрязгами.

Либералы этому рукоплещут, и говорят, что так и надо мыслить. Вот Ремчуков – так просто высмеивает «советскую подозрительность»:

«…Привычка искать объяснения всем противоречиям вне собственной политической системы — давняя советская традиция, заложенная ещё тов.Сталиным… Внутренних противоречий в их картине мира нет. А есть лишь жгучее желание Запада «нашего мишку посадить на цепь, вырвать ему зубы и когти, а потом чучело из него сделать»! «И попутно нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову».

Для чего в этом потоке ернического бреда Камерун? Кто такой Миша Соколов? Почему Западу выдана бессрочная индульгенция на предмет отсутствия коварных замыслов? Их-таки нет? И не было никогда?! В картине мира Ремчукова нет внешних противоречий. Только хуторские, внутренние – дураку они наиболее близки и понятны. Потому что под боком. Смешно и думать, что кто-то охотится на медведя или хочет расчленить Белоруссию! Ха-ха-ха!

И вывод Ремчукова, под которым подпишется любой либерал-западник:

«Мне представляется, что главное противоречие политического развития в автократических государствах — противоречие между уровнем общественного представления о причинах проблем в экономике и развитии и ограниченным/извращенным/отсталым взглядом на эти проблемы узурпировавшим власть автократом. Отсюда вытекает коренное различие в способах/механизмах формирования движущих сил и средств развития и роста».

«Общественное представление о причинах проблем» легко и охотно ищет и сжигает ведьм на площадях. Чем занималось общество веками, под бурное одобрение толпы. Отнесём сюда и еврейские погромы – либералу тема должны быть близка!

Если общество выдумает, что надо перебить всех евреев, а власть поставит кордоны войск против – вы тоже скажете об:

«… ограниченным/извращенным/отсталым взглядом на эти проблемы узурпировавшим власть автократом»?

Ремчуков высмеивает ответственные слова Лукашенко в лицо толпе: «Там в политике, куда вы ринулись, ничего не понимая, другие законы!».

А разве нет?

По Ремчукову – нет.

Он не хочет рассматривать беды и страдания общества – как продукт мышления и поведения самого общества. Он хочет нам навязать совершенно долбанутый (иного слова не найду) взгляд – что все проблемы общества привнесены извне одиноким тираном. Который, в своём одиночестве, непонятным образом сильнее толпы. И мотив злодействовать у него какой-то опереточный: «исключительно из жестокости и по чистой злобе».

Ремчуков старательно скрывает от нас диалектику: свобода человека есть обратная сторона несвободы другого человека. И, сокрушая несвободу одних, мы сокрушаем и свободу других. А когда мы начали снижать уровень несвободы одних – то автоматически снижаем и уровень свободы других.

И тут важно найти баланс, чем и занималась вся человеческая история. Ибо нет ни мудрости ни смысла даровать равноправие волкам и овцам без посредников!

Как льстит толпе погромщиков Ремчуков «…уровень образования, эрудиции и информированности нашего общества предполагает конкурентный механизм формирования элит для выявления иерархии проблем и способов их решения».

А вы вообще знаете, что такое конкуренция? Вы на деле видели, как решают проблемы с конкурентами на рынке? Вы действительно считаете, что это идеальный и просвещённый механизм «формирования элит»? Как в салуне на диком западе, кто первый достал кольт, тот и «элита»?

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Поколение назад (не больше, поймите!) Запад двинул против нас общеевропейскую (а не только немецкую) армию Гитлера. Её целью было завоевание жизненного пространства, подобное зачистке Северной Америки от индейцев. Гитлера очень мало интересовало народное мнение славян, кому они отдадут большинство на выборах, и т.п.

Но можно в определённом смысле сказать, что Гитлер уважал славян, не надеясь убедить их, что несёт им демократию и жизнь-сказку! Гитлер просто не верил, что славяне на такую хрень купятся и разведутся!

Ну, надо сказать, что и люди в середине ХХ века были серьёзнее, умнее, рациональнее. Взрослели раньше. И вообще взрослели – в отличие от многих наших современников, которые до седин – всё мальчики да девочки.

Гитлер, как и его противники, понимал, что в вопросе о жизненном пространстве всё решат танковые колонны, масштабные сражения, искусство полководцев, доблесть воинов.

Потому что Гитлер был законнорожденным сыном рыночных отношений, в которых с пелёнок люди понимают: моё – не твоё, а твоё – не моё. И если что-то у тебя, Волга или тракторный завод – то они не служат мне. А если я их забрал себе – они не служат тебе.

Если ты, идиот, хочешь считать «демократией» ситуацию, в которой у тебя всё отберут, включая и землю, и жильё, и даже грошовые заработки – то завоеватели будут только рады. Подарят тебе, дурачку, значок и глянцевый плакат «Гитлер-освободитель». И на эти мелкие вещи даже собственных денег не пожалеют, при всей их скаредности – потому что очень уж ты их умилил своим идиотизмом обобранного.

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Поколение назад они сюда приходили с танковыми колоннами и карателями «SS», ещё живы многие, которые этот приход Европы помнят и воочию застали! А теперь вы верите, что они сюда идут нам жизнь налаживать и европейские пенсии платить?!

А что такого у них случилось? Может, коммунизм у них победил? Рыночные отношения отменили у них? Принцип «хочешь иметь – найди у кого отобрать» отменили?! Почему вы считаете, что дети Гиммлера и Гудериана стали другими? Я даже не о том, что мало времени прошло для такого катарсиса, а что по сути изменилось?!

Неужели ты действительно думаешь, что выпестованного рыночной грызнёй человека интересуют не твои ресурсы, а то, как ты проголосовал и из какой задницы ты своё мнение вытащил, перед «тиранами» им размахивать?!

Как хотите – ругайте меня, проклинайте, баньте – но я вам скажу со всей ответственностью:

Они идут сюда, чтобы взять здесь всё. Ну, бессмысленно воровать кошелёк, чтобы потом половину отдавать обратно, понимаете?! И если уж идёшь брать – то настроен взять всё до донышка. Ещё и ложкой поскрести по нему, не завалялось ли чего по сусекам?

Они идут, чтобы взять всё. У кого? Не догадываетесь? У кого здесь можно взять всё? Может быть, у негров, у которых уже всё забрали? Или у мёртвых сербов Краины, тоже уже всё, включая землю, отдавших?

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И вот эта очевидность встречается у нас с завихрениями потоков разного бреда про какие-то голосования, волеизъявления, «усы тирана», кривляния «перфомансов» и артистизм уличных представлений «комедий дель арте», плакатики, на которых написано, чего вы не хотите… Очень вам интересно, чего вы не хотите! А то они не знают, чего вы не хотите!

Жители СССР не хотели распада СССР. Провели референдум. Помогло? Жители Крыма и Донбасса не хотели жить в УГ. Тоже провели референдум. Очень это вдохновило Запад? Жители Греции не хотели платить чужих долгов. Провели референдум. Их примерно наказали, и правительство, допустившее такой референдум – заменили.

Какое голосование, ребята? Танки Гудериана прут, танки нового типа, но не менее смертоносные, чем в 1941 году! О чём вы вообще думаете, что у вас в голове?!

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Есть только два пути: одуматься – или провалится в феодализм уже безвылазно. Если вы думаете, что при феодализме было мало выборов – утешу. Папу римского выбирали – и это было очень драматично обставлено, весь мир следил за ходом выборов… Сельских старост выбирали в деревнях, всем миром, всем народом… В цехах выбирали верхушку, в городах – магистраты… В университетах – начальство… Императора Германского выбирала коллегия выборщиков-электоров.

Там дохрена было выборов да перевыборов, потому что общество было умом похоже на современное. Но всем правила голая сила меча, что и запомнили люди о феодализме в сухом остатке.

Если вы отказываетесь понимать происходящее, понимать реальный мир – то всё обречено сложится криминальным путём в схему «магнат-челядь-крепостные».

Чтобы из этого состояния выйти нужно было завести большую науку и широко развитое образование. А вы и то, и другое успешно теряете…

Под болтовню всяких Ремчуковых, которые баюкают вас байками о вашем «;неуклонно растущем уровне сознательности».

[1] https://echo.msk.ru/blog/kremchukov/2702203-echo

Дм. Николаев



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