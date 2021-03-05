Новым мироустройством пост-информационного общества (в отличие от бесконечной реконструкции моделей архаичного миропорядка) будет ЭРА ГАРМОГЕНЕЗА (Генезиса Глобальной Гармонизации) – совместного взаимоувязанного гармоничного развития экосферы, техносферы и социосферы с превентивной профилактикой и системным противодействием войне, кризисам, чрезвычайным ситуациям как формам дисбаланса Мира, его локальной дисфункции.

Но человеческая боль и страдание — вещь универсальная. На повестке дня всей планетарной цивилизации совершенно другие задачи – динамический «сетевой мир» и сбалансированное осознанное коллективное научно-обоснованное управление глобальным развитием СЕТЕВОГО МИРНОГО МИРА в гармонии с природой.

Одним из ключевых аспектов формирования идеологии и образа будущего планетарной цивилизации является анализ явлений Мира и Войны в развитии . Мир и Война. Сегодня транснациональные олигархические элиты всех стран ведут новые «сетевые гибридные войны» , в том числе как бы за «мир во всем мире». В конкурентном преследовании своих неизменных локальных суверенных интересов, они воюют везде против всех, без начала и конца, во всех температурных режимах и диапазонах от «холодных» до «горячих».



Для эволюционной глобально распределённой реализации ГАРМОГЕНЕЗА мы предлагаем, применяем и развиваем новые идеологические и методологические подходы, а также системные технологические инструменты и сетевые инфраструктуры и платформы коллективного со-знания и деятельности – ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ/GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH (GGG, G3, GRAPH, гиперграф Хохловой).

GGG-технологии органично включают динамическую объективную систему меры (измерения) мира и войны, их транзакций и состояний. GGG-пространство является операционной средой (ноосферой) формирования коллективных сознательных сбалансированных действий, цивилизационного просвещения и развития.

От эго Homo Sapiens (человека разумного), который на Земле живет и выживает, пришло время эволюционно становиться разумным человечеством – HOMINIBUS SAPIENS.

Достигнутые результаты убеждают в правоте и окрыляют.

Ключевые слова: образ будущего, мир, война, сетевые войны, миропорядок, мироустройство, власть, прибыль, конкуренция, устойчивое развитие, информационное общество, ноосфера, сингулярность, синергетика, трансгумманизм, нейросеть, нейронет, сетецентрические системы управления, Гармогенез, Глобальный Гносеологический Граф, GlobalGnoseologyGraph, GGG, G3, GRAPH, гиперграф Хохловой, междисциплинарность, самоорганизация, модель знаний цивилизации, робот по программированию, коллективное сознание, искусственный интеллект,

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Чрезвычайно высокие темпы роста сложности, связности, динамики, масштабов, распределённости, междисциплинарности, непредсказуемости, волатильности, турбулентности и т.п. как явлений мира, так и войны, стали новыми вызовами и угрозами жизни всего человечества.

Люди во всем мире сегодня в той или иной степени уже понимают, что в принципе они – одна семья с общей планетарной судьбой.

Но сейчас в обществе превалирует алармистское катастрофическое представление будущего как приближающегося «конца света» с различными гипотезами планетарных катаклизмов, в отличие от предлагаемых ранее светлых моделей справедливого будущего, например, «рая», «утопии», «города солнца», мира «свободы, равенства, братства», священной борьбы за независимость, социализма, коммунизма,..

Многими общественными институтами уже сформулирован основной перечень глобальных катастрофических рисков, планетарных природных и антропогенных ПРОБЛЕМ:



Катастрофические природные явления: изменение климата, глобальное потепление/похолодание, рост вулканической активности, супервулканы, рост количества и силы землетрясений, тайфунов, смерчей, ураганов, цунами, наводнений, засухи,… ограниченность природных ресурсов, биологические угрозы и пандемии (человек, животные, растения), космические угрозы: астероиды, метеориты, солнечная активность, инопланетное вторжение,..

изменение климата, глобальное потепление/похолодание, рост вулканической активности, супервулканы, рост количества и силы землетрясений, тайфунов, смерчей, ураганов, цунами, наводнений, засухи,… ограниченность природных ресурсов, биологические угрозы и пандемии (человек, животные, растения), космические угрозы: астероиды, метеориты, солнечная активность, инопланетное вторжение,..

Катастрофические антропогенные явления: война(ядерное, биологическое, химическое, генетическое, радиационное, психологическое, экономическое, политическое, информационное,.. оружие массового поражения, «искусственный интеллект»), ошибки проектирования и управления сложными техническими системами, нарушение экологии (воздух, земля, вода, космос), перенаселение, депопуляция, неуправляемая миграция, вынужденное переселение, голод, электро-магнитное и другое излучение технических устройств, киберугрозы,.. низкое качество продуктов питания, лекарств, предметов каждодневного пользования, жилья, медицины, образования, безопасности,.. нищета, работорговля, эксплуатация, неравенство, манипуляции и фальсификации, цифровой концлагерь, торговля человеческими органами, оружием, игромания, алкоголизм, наркомания, проституция, педофилия и другие криминальные явления,..



Сплошной геноцид по всем фронтам.

Разработаны и опубликованы миллиарды страниц всевозможных отчетов с новейшими экспертными исследованиями и противоречивыми оценками «истинных» масштабов опасности. Потрачено уже много времени и средств на бесконечные саммиты, встречи (на высшем и не очень уровнях), конференции, симпозиумы, круглые столы, дискуссии на которых все пугают друг друга, угрожают, укоряют, призывают,..

Однако человечество не обладает целостной картиной ситуации и не может адекватно оценить истинные масштабы опасности или ее фальсификации.

Превалируют манипуляции и транснациональный корпоративный БИЗНЕС подход, когда катастрофы и футуристические риски прежде всего становятся источниками элементарной безнравственной наживы и объектом «легитимной» предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

Уровень опасности войны и риски катастрофических техногенных и природных явлений сегодня оценивается в зависимости



от сорта страны (развитая, недоразвитая),



по монетарным потерям: государственной или частной собственности илюдей (их количества с суммой возмещения).



«Обесцененная» смерть обезличенных сотен тысяч и миллионов людей положены в основу неуклонного роста чьего-то персонального богатства и власти, которое непрерывно оценивается «независимыми» рейтингами, форбс, аудиторами, биржами,…

А власти всех стран и народов уже не могут скрыть, что нацелены лишь на обеспечение силовых, финансовых, юридических, институциональных инфраструктур обогащения обладателей капитала.

Ну и человечество постепенно прозревает – новая динамика реальности требует концептуальной трансформации властных структур и введения новой действенной модели осознанного глобального сотрудничества и управления.

Очевидно, что путь бесконечного создания все новых «современных» международных институтов, учреждений и организаций, кластеров «опережающего развития», инновационных центров «экспертов и «апостолов» нового мышления», «субъектов гражданского общества» и т.п. не приносит желаемых эффектов и результатов для цивилизации.

Нескоординированная деятельность множества уже созданных международных институтов: ООН, ВТО, ЮНЕСКО, ВОЗ, НАТО, ОПЕК, МЭА, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многих других – малоэффективна для общества и человека.

Тотально забрав на себя все рычаги «ручного управления» в выстроенных взаимосвязанных «вертикалях власти» (политических, финансово-экономических, военных, террористических, оппозиционных, информационных, криминальных, религиозных, социальных, научно-технологических, территориальных и т.п.), элита всех стран сама – тревожна, ненасытна, недоверчива, агрессивна, не уверенна, беспомощна.

Все политики, ответственные за борьбу с глобальными рисками и проблемами, твердят о своем миролюбии и о том, что они не обладают достаточной властью для адекватных мер борьбы!

Им все мало, мало, мало власти, законов и оружия!

Многие говорят о катастрофическом снижении качества человеческого потенциала правящей элиты – лиц, принимающих важнейшие управленческие решения. В частности анализируется их образование, опыт, способность к анализу и прогнозу, нравственность,…

И действительно, существующие иерархические системы власти культивируют и поощряют алчность («грабь награбленное»), ложь, дезинтеграцию («разделяй и властвуй»), безынициативность, страх, бесчестность, бессовестность, терпимость к насилию «сверху», трансляцию насилия «вниз» и традиционные колонизации, рабовладение, «людоедство» (с прогрессивным применением инновационных методов новых технологических укладов, включая «цифровые»),…

Однако надо признать, что даже идеальному нравственному сверхчеловеку или супер-демократической элитарной группе «избранных» в супер-планетарной организации на вершинах «вертикального» глобального миропорядка в принципе НЕВОЗМОЖНО оперативно принимать за всех сбалансированные масштабные оптимальные решения и осознавать все их последствия в столь сложном динамическом взаимосвязанном мире.

Эпоха властного насилия и стихийного управления архаичными методами «проб и ошибок» проходит. Масштаб другой.

Все, до чего смогла додуматься тупая безнравственная элитка – это до вывода, что для дальнейшего глобального удержания ВЛАСТИ надо сложную динамическую планетарную систему (экосферу, техносферу, социосферу) максимально упростить убийством «лишнего» населения и насильственной примитивизацией со специализацией сознания и мышления оставшихся.

Масштабные «горячие» войны опробованы – но они несут много техносферных и экосферных разрушений. Планируемые в войне «человеческие потери» стараются выжить, спрятаться, мигрировать и сопротивляться – то есть экономически растет «стоимость трупа».

Локальный перманентный терроризм, экстремизм, «цветные революции», планетарная «оптимизация» науки, медицины, образования, жилища, транспорта, деятельности, безопасности (питания, дыхания, выживания и т.п.) за последние десятки лет показали недостаточную эффективность – большинство людей адаптируется, сообща выживает, объединяется, самообучается, самореализуется, самоорганизуется, пытается стать максимально «невидимыми» для надзорных государственных органов.

Людоеды готовы придумывать новые «чистенькие», «избирательные» и «масштабненькие» методы убийства «лишних» для них людей, «селекции» нужных и послушных.

Все прозрачнее наглая ложь про катастрофический прирост китайцев, индусов и прочего «недоразвитого» населения планеты (цифры как минимум надо делить на два) при ограничении рождаемости санкционными законами, экономическими рычагами, абортами, вакцинациями, техногенными и экологическими воздействиями, пищей и голодом, пропагандой лгбт, разрушением института семьи и т.п.

Но люди не хотят умирать и вырождаться, наше человеческое будущее в многообразии, инакомыслии, эволюции сознания и развитии коллективной полезной деятельности.

Сегодня конфликт сужающегося людоедского меньшинства и растущего гуманного большинства концептуально глубок, планетарен и очень просто определим:



Они боятся Будущего , цепляются и удерживают прошлое, нажитое, властное (теперь еще и оцифрованными методами насилия)!

, цепляются и удерживают прошлое, нажитое, властное (теперь еще и оцифрованными методами насилия)!

Мы надеемся на Будущее, ждем и объединяемся для его научно-обоснованного созидания (с использованием новых цифровых методов коллективного управления развитием)!



Понятно, что МЫ ПОБЕДИМ в этом конфликте, но хочется при нашей жизни с минимальным количеством жертв.

Всю свою историю человечество с энтузиазмом мечтало о светлом, справедливом и счастливом мироустройстве, рисовало картины идеального мира будущего. Но все эти, казалось, разнообразные идеи справедливой и счастливой жизни можно в принципе свести к трём основным моделям будущего:



«рай» (эдем, парадиз, джанна ..) – состояние (место) вечной совершенной жизни в блаженстве и гармонии с Богом и природой. Небесное царство покоя и радости.



Но рай для человека предлагается только вне жизни и вне пространства, никем не виданный, в который суждено попасть, только праведно прожив и умерев.

Не в этой жизни…



«утопия» (Томас Мор, Кампанелла, Андрэе, Сэмюэл Перчес ,..)– «застывшие» модели безупречного идеализированного общества – общества мечты: «Город Солнца», «Христианополис», «Утопия»,..



Их предлагается попробовать уже при жизни, но в каком-то неопределённом изолированном пространстве.

При этом описывается предельное вымышленное упрощение реального мира до полного единомыслия, бесконфликтности, всеобщей свободы, равенства, радости и счастья – что фантастично, безжизненно, несбыточно, неосуществимо.

Поэтому сегодня «утопия» больше ассоциируется с жанром художественной литературы, фентези.



«коммунизм» – «общество всеобщего благополучия» с технократическим (проблемы решаются ускорением научно-технического прогресса) и социальным (всеобщее равенство и гармоничное развитие личности) обоснованием перехода к пост-капиталистической формации с принципом «Каждый по способностям, каждому по потребностям!».



Коммунизм уже обещали на конкретной территории (СССР, а потом в мировом масштабе) и в обозримом будущем: обещали каждому последующему поколению (детям и внукам).

Правда победа коммунизма постоянно откладывалась. Почему? Исследуем в последующих главах о Будущем Мироустройстве.

Капитализм-империализм не может рассматриваться как цель будущности человечества, так как в принципе предусматривает светлое будущее и успех только для элиты, избранных, конкурентоспособных.

Все предлагаемые модели: рай, утопия, коммунизм описывают статичное предельное «счастливое» состояние. Допустим, мы его достигли, что дальше?

Пути и методы их дальнейшего развития неизвестны.

Кроме того, все предлагаемые модели: рай, утопия, коммунизм – предлагают жесткую иерархию ценностей, догм и правил.

В отличие от этого идеалистического стремления к всеобщей мечте, совершенству и социальной справедливости, наше неспокойное время массово рисует прогнозируемый мир будущего как тревожную НЕИЗВЕСТНОСТЬ, в которой может быть спасение или погибель.

Уже сегодня рождается новая система планетарного мироустройства.

Остро востребована целостная адекватная ситуационная картина мира для повышения эффективности коллективного распределённого управления цивилизационным развитием в мирное и военное время, а так же в чрезвычайных ситуациях и кризисах.

Эпохи (.., до-аграрная, аграрная, индустриальная, информационная,..), сменяя друг друга, одновременно развивают и совершенствуют нашу созидательную мирную жизнь и военные силы разрушительных человеческих конфликтов.

Мир и Война.

Безусловно фразеологическое сочетание «война и мир» – является более привычным и устойчивым смысловым противопоставлением этих антонимов. Но мы сознательно рассмотрим эти понятия в другой приоритетной последовательности: «мир» и «война». Необходимо обобщить, выявить и формализовать их системную связанность и взаимозависимость в нашей жизни по существу их содержания, формы и поведения.

Тем более, что новые очень опасные «сетевые гибридные войны» транснациональные властные элиты ведут «везде против всех без начала и конца», одновременно во всех температурных режимах и диапазонах от «холодных» до «горячих» и, главное, в преследовании своих неизменнолокальных краткосрочных интересов.

Но человеческая боль и страдание — вещь универсальная.

На повестке дня всей планетарной цивилизации совершенно другие задачи – как управлять сложным динамическим СЕТЕВЫМ МИРНЫМ МИРОМ в гармонии с природой.

Политики торопливо живут сиюминутными реакциями и рефлексиями на непрерывную лавину событий, жуют одну и ту же жвачку стремления к опережающему лидерству, поиска новых факторов роста ВВП и прибыли, появления и захватов новых рынков, перехода к «новой» цифровой модели старой экономики и управленческих технологий в старых вертикалях капитализации. И по факту мы видим макияж всё того же монетарно-либерального властного иерархического миропорядка: грабь награбленное, выживает сильнейший, разделяй и властвуй,…

Суета сует.

Народы ждут чуда, терпят, надеются и верят, что авось всё само образуется, устаканится, сложится, рассосётся.

Ан нет.

Пора всем оглядеться и системно задуматься: что строим?

Камо грядеши?

Какова логика социального развития?

Как достичь взаимного доверия во взаимодействии людей и различных социальных групп, порой ненавидящих друг друга, не желающих вступать в мирный диалог после бесконечной череды войн, потрясений, обид, жертв, разломов и противостояний?

Что же нас ждёт: мир или война?

Какой он – ГОРИЗОНТ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБРАЗА БУДУЩЕГО как объективной реальности развития экосферы, техносферы, социосферы?

Мы – генетически разные, но равные от рождения.

Нас всегда неразрывно будут связывать общность и индивидуальность, единство и конфликт целей и интересов.

Поэтому глобальному сообществу нужна целостная реалистическая СИСТЕМА и ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА коллективного планирования и оперативного адаптивного управления гармонизацией мультицелевого ОБЩЕГО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО.

В отличие от традиционной навязанной предопределенности разделения и ограничения БУДУЩЕГО по кастам, классам, кланам, сортам, слоям и другим видам иерархий:



для развитых, недоразвитых и для тех, кто не разовьется никогда,



для континентов, стран, регионов, территорий,..



для правящих элит и бесправного населения,



для людей первого, второго, третьего,.. сорта,



для богатых и бедных,



для лидеров и «маленького простого» человека,



для верующих и неверующих,



для интеллектуалов, талантов, гениев и …



и т.п., и т.д.



На данном этапе развития цивилизации стало общим местом обсуждение «тектонических процессов глобальной трансформации», «концептуального тупика традиционного миропорядка и систем вертикального властного управления».

Все человечество напугано страхом балансирования на грани мира и войны.

Но растет усталость от навязываемого страха и вечной мобилизации.

Есть ли враг, так ли он страшен как его малюют?

Нужна адекватная и адаптивная технологическая инфраструктура объективной меры (измерения) мира и войны, конфликтов и кризисов, их транзакций и состояний.

Необходимо образование и подготовка каждого человека как непосредственного участника управления новым мироустройством.

Пора думать ноосферно веками и тысячелетиями единой цивилизационной семьей планеты Земля об интеллектуализации планетарного управления развитием.

Начнем.

От эго Homo sapiens (человека разумного), который на Земле живет и выживает, пришло время становиться разумным человечеством – HOMINIBUS SAPIENS.

Развитие нашей цивилизации за десятки тысяч лет не имеет циклов, не имеет исторических параллелей – это все время уникальный эксперимент

МИР И ВОЙНА

МИР

В русском языке понятие «мир» философски глубоко объединяет все сущее и основную форму бытия всего сущего, в том числе мирное человеческое существование, мир как естественный ход жизни.

Миру – мир (в отличие от ряда других языков, например, в английском – peace и world, испанском – paz и mundo, китайском – 和平 и 世界, немецком – frieden и welt,..).

Понятие МИР - это:



всё, что существует; целое; пространство существования; природа; планета Земля , Космос, Вселенная ( Мультивселенная , Метавселенная); Универсум,

, Космос, ( , Метавселенная); Универсум,

человечество, страны мира, мировое сообщество (в социальном смысле),

(в социальном смысле),

спокойствие, согласие, отсутствие войны.



В современном русском языке омоним и омограф мира означает не просто отсутствие войны и вражды, но и гармоническое устроение сущего.

Смысл понятия «мир» содержит представление о космологическом единстве различных возможных источников «генезиса мира» (по Канту «целокупность синтеза явлений») – мир животных, растений, машин, детства, науки, женщин, ученых, математики, кино, информатики, биологии, Гомера, Шекспира, Толстого,…

Мировоззрение , мировидение, мироощущение , миропознание, миропонимание , миросозерцание , миропорядок, мироустройство.. – далеко не полный перечень существа творческой интеллектуальной деятельности человека.

Понятие «мир» тесно связано с понятием «жизнь»: «мой мир», «мир жизни», «всем миром», «жить в мире», « макромир », « микромир »,..

Даже смерть обычно рассматривается как жизненный переход в другой, иной, потусторонний, загробный, лучший,.. мир. Мир праху.

Человечество всегда стремилось к созданию целостной картины мира (мироустройства, мироздания, миропорядка) в соответствии с уровнем накопленных знаний.

На протяжении тысячелетий оно размышляло: как в единой модели мира (картине мира) отразить и взаимоувязать, что мир может быть

всеобъемлющий, вечный, бесконечный, динамичный, идеальный, реальный, справедливый, счастливый, духовный, душевный, окружающий, внутренний (содержание человеческой психики), цивилизованный, субъективный, бренный , материальный, созидания, творчества, потребления, наживы, параллельный, виртуальный, цифровой, фантастический,…?

Но вся история человечества сформировала большое количество самых разнообразных научных, разно-дисциплинарных, философских, религиозных, художественных и других картин мира со специфическим их объяснением. Кроме того, одни элементы знания ложны, другие устаревают, так как меняется сам мир, многое не познано, а многое до поры, до времени забывается, не попав в систему популяризации и применения.

В нарастающем информационном хаосе можно констатировать:

У человечества пока нет эффективного способа коллективного интеллектуального взаимодействия, поэтому НЕТ ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗА МИРА: ни ПРОШЛОГО, ни НАСТОЯЩЕГО, ни БУДУЩЕГО.

НЕТ целостной динамической научной картины мира как совокупности всех знаний об открытых законах жизни природы и общества.

Сегодня энтропия науки, ее «экономизация» с непреодолимыми барьерами и ловушками дисциплинарной, функциональной, отраслевой и другой специализации начинает концептуально сдерживать развитие познания, простоту освоения, создаёт неразрешимые проблемы образования.

Диссонанс между реальностью и миро-объяснительными моделями не сокращается.

Итак,

МИР – по определению всегда целостный, взаимосязанный, СЕТЕВОЙ (сеть, как метод отображения связанности всего со всем). За всю историю человечества эволюционно изменяется «мощность» (рост/деградация) сетевой связности объектов и процессов жизни Мира, уровень осознания и формализации знаний о Мире, степень антропогенного влияния.

Последнее время в определении современной цивилизации стали особо популярны понятия «информационные сети», «сетевое информационное общество», «цифровая экономика», «электронное государство», «сетевой мир».

Однако, чаще всего сетевой мир понимают как трансграничные возможности интернета, электронной почты (е-mail), мессенджеров, социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Твиттер, Инстаграмм, Ютуб, Живой Журнал, Фэйсбук, Лайвинтернет, Гуглплюс, Я.ру, Мир тесен,…), СМИ, электронных сервисов, цифровых денег,…

Но могущество интернета, электронной почты, электронных СМИ и социальных сетей и т.п. не стоит преувеличивать!

И в «продвинутую» информационную эпоху человеку (вполне телесному, биологическому, материальному, аналоговому, а не цифровому) нужны реальная физическая планета, продукты питания, одежда, жильё, здоровье, транспорт, свет, тепло, другие ресурсы и инфраструктуры.

Тысячелетиями планетарная антропогенная экспансия эволюционно своим трудом в экосфере (природе) создавала глобальное сетевое общество – социосферу и мир искусственных антропогенных систем – техносферу.

Человечеству важны все глобальные сети:

распределённого промышленного производства, урбанистических и пространственно-распределенных поселений, миграции населения, безопасности, коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения, торговли, спорта, киноиндустрии, религии, телевидения, образования, радио, телефонии, транспорта, туризма, научной деятельности,..

Вот она – многофункциональная и непрерывно усложняющаяся инфраструктура современного сетевого глобального общества – сетевого мира: экосферы, техносферы, социосферы. Современное общество сегодня имеет и развивает небывалое множество видов сетевых общественных отношений.

Качество жизни человека, его социальный комфорт по существу определяется количеством и качеством возможных и доступных присоединений к инфраструктурным сетям и системам для индивидуальной и общественной деятельности (самореализации): созидания и потребления.

Этот мир «придуман» именно нами.

Почему же столько голодных, бедных, бездомных, больных, безработных, необразованных, не реализовавших себя, обездоленных, которые не могут вырваться из замкнутого круга жизненных условий, даже прикладывая все старания и усилия?

В чём проблемы?

А в том, что мы (имея все ресурсы!) не умеем осознанно и сбалансированно, коллективно и системно УПРАВЛЯТЬ этим глобальным искусственно созданным и динамически развиваемым антропогенным сетевым миром в гармонии с природой (которая и без нас прекрасно и непрерывно всё как-то балансирует).

Нет необходимого мироустройства для эффективного развития общественных систем.

Нет инструментальных технологий гармонизации мульти-целевой совместной мирной жизни.

Всё человеческое нуждается в человеческом человечном управлении.

М.Н. Хохлова



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